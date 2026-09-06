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Чудо в Непал! Спасиха 60-годишна жена след 10 дни под калта

Чудо в Непал! Спасиха 60-годишна жена след 10 дни под калта

6 Септември, 2026 06:16, обновена 6 Септември, 2026 06:21 598 0

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  • спасителна операция

Китайски гражданин бе изваден жив от затрупан тунел на хидроенергийния проект „Горна Тришули-1“

Чудо в Непал! Спасиха 60-годишна жена след 10 дни под калта - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабните спасителни операции в Непал продължават с пълна сила след катастрофалното наводнение и кални свлачища, предизвикани от срутването на ледник на 26 август 2026 г. Ситуацията в засегнатите райони остава критична, но международните екипи съобщават за истински чудеса и новооткрити живи хора под земята и руините.

Брой жертви, ранени и изчезнали

Според официалните данни на Националния орган за намаляване и управление на риска от бедствия в Непал (NDRRMA), цитирани от световните агенции, черната статистика включва:

  • Загинали: Броят на потвърдените жертви в Непал достигна 1344 души, като сред тях са идентифицирани телата на десетки деца. Още 31 смъртни случая са регистрирани от китайска страна в автономния регион Тибет.
  • Изчезнали: Около 4996 души все още се водят в неизвестност. Сред тях има най-малко 589 чуждестранни граждани, предимно туристи и индуистки поклонници.
  • Спасени: До момента общо 13 101 души са успешно евакуирани и спасени от капана на стихията.

Чудеса в тунелите и руините

Въпреки че критичният прозорец от 72 часа отдавна е изтекъл, спасителите постигнаха невероятен напредък през последните часове. Десет дни след потопа бяха открити нови оцелели:

  • 60-годишна жена на име Чандика Шрестха бе намерена жива в полуразрушения си дом в Бетравати, област Нувакот. Къщата ѝ е била почти изцяло погребана под дебел слой кал, но тя е оцеляла по чудо на горния етаж и е транспортирана с военен хеликоптер до болница в Катманду.
  • Китайски гражданин бе изваден жив от затрупан тунел на хидроенергийния проект „Горна Тришули-1“.
  • Преди това двама непалски работници бяха спасени след 9 дни в пълен мрак на 60 метра навътре в тунела на ВЕЦ „Тришули 3А“. Оцелелите съобщават, че навътре в подземните съоръжения може да има още живи хора, което пренасочи основните усилия на спасителните екипи от Индия, Китай, Южна Корея и САЩ към пробиването на блокираните тунели.

Огромни материални щети и блокиран достъп

Материалните щети са огромни и възстановяването им ще отнеме месеци. Повече от 7500 къщи са напълно унищожени или тежко засегнати, оставяйки близо 33 000 души без подслон. Приливната вълна е разрушила над 40 ключови моста и е отмила десетки километри пътища. Повече от 900 работници остават блокирани или в неизвестност в района на дузина инфраструктурни обекти за водна енергия по поречието на реките Тришули и Бхоте Коши.


Непал
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