Земетресение беше регистрирано край бреговете на гръцкия остров Халки

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер беше регистрирано край бреговете на Халки, остров в югоизточната част на Егейско море, днес следобед, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Не се съобщава за ранени или щети, посочи БТА.

Според данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е регистриран малко след обяд на четири километра западно от острова на дълбочина 15,3 км.