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КГИР: САЩ трябва да бъдат подведени под отговорност за удара по сватба в Иран

КГИР: САЩ трябва да бъдат подведени под отговорност за удара по сватба в Иран

3 Септември, 2026 15:48, обновена 3 Септември, 2026 15:49 606 4

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Иранската Революционна гвардия заяви, че при въздушния удар в провинция Хормозган са загинали четирима души, а близо 70 са били ранени

КГИР: САЩ трябва да бъдат подведени под отговорност за удара по сватба в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че Вашингтон трябва да бъде подведен под отговорност за военно престъпление заради въздушния удар по сватбена церемония в провинция Хормозган, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, предава БТА.

В изявлението си КГИР посочва, че при удара са били убити четирима души, а близо 70 са били ранени. Според гвардията някои от пострадалите са в критично състояние.

КГИР говори за повтарящ се модел

Иранската Революционна гвардия определя случилото се като част от повтарящ се модел на американски атаки срещу цивилни.

КГИР посочва като примери удари, нанесени по-рано в Афганистан, Ирак и Йемен.

В изявлението се казва още, че американските лидери, вместо да се извинят, отново са се обърнали към „лъжи“ и са избегнали поемането на отговорност.

Иран предупреждава за ответна реакция

КГИР подчертава, че американските лидери трябва да бъдат подведени под отговорност и призовава Вашингтон да обясни действията си пред международната общност.

Революционната гвардия също заявява, че Съединените щати не са постигнали целите си във войната срещу Иран.

КГИР предупреждава, че продължаващата агресия срещу цивилни няма да остане без отговор.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    5 8 Отговор
    САЩ и България ще плащат 80 години репарации на Иран.

    Коментиран от #4

    15:51 03.09.2026

  • 2 Ударите

    7 7 Отговор
    на САЩ са доста "сватбарски". Не знам какво уцелват.

    Коментиран от #3

    15:51 03.09.2026

  • 3 гост

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ударите":

    Те щото "моралните" чалми само преди 5-6 месеца не разстреляха с картечници над 50 000 (ХИЛЯДИ) от собствените си съграждани , само защото искаха храна , ама сега били "хуманисти " , хахахах !!!

    16:01 03.09.2026

  • 4 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Ти понеже си голям мераклия ще ти оставим на теб да платиш всички " репарации" за България и то в натура , щото пари немаш , то е ясно !! Белким се кротнеш най-после в Орландовци

    16:20 03.09.2026

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