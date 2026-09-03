КГИР: САЩ трябва да бъдат подведени под отговорност за удара по сватба в Иран

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че Вашингтон трябва да бъде подведен под отговорност за военно престъпление заради въздушния удар по сватбена церемония в провинция Хормозган, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, предава БТА.

В изявлението си КГИР посочва, че при удара са били убити четирима души, а близо 70 са били ранени. Според гвардията някои от пострадалите са в критично състояние.

КГИР говори за повтарящ се модел

Иранската Революционна гвардия определя случилото се като част от повтарящ се модел на американски атаки срещу цивилни.

КГИР посочва като примери удари, нанесени по-рано в Афганистан, Ирак и Йемен.

В изявлението се казва още, че американските лидери, вместо да се извинят, отново са се обърнали към „лъжи“ и са избегнали поемането на отговорност.

Иран предупреждава за ответна реакция

КГИР подчертава, че американските лидери трябва да бъдат подведени под отговорност и призовава Вашингтон да обясни действията си пред международната общност.

Революционната гвардия също заявява, че Съединените щати не са постигнали целите си във войната срещу Иран.

КГИР предупреждава, че продължаващата агресия срещу цивилни няма да остане без отговор.