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Тръмп обвини Канада, че губи контрол заради миграцията

Тръмп обвини Канада, че губи контрол заради миграцията

24 Септември, 2026 10:45 556 6

  • канада-
  • доналд тръмп-
  • миграция-
  • сащ

Американският президент свърза допускането на милиони хора в страната с нарастващи социални и икономически проблеми

Тръмп обвини Канада, че губи контрол заради миграцията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към Канада заради политиката ѝ към миграцията. В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че страната допуска милиони хора практически без контрол и проверки, предава News.bg.

Според Тръмп това създава проблеми, които с времето ще стават все по-трудни за овладяване. Той обвини либералите в Канада, че чрез политиката си „завземат властта“, което според него ще има тежки последици.

Американският президент посочи високата безработица като един от вече видимите резултати от тази политика, без да представи допълнителни данни в публикацията си.

„О, Канада!“, завърши Тръмп посланието си.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мнз

    2 2 Отговор
    Тоя е много зле

    10:49 24.09.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 2 Отговор
    Тука рижавия клоун е прав !

    10:50 24.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Ние на кого си давахме златото на Канада ли???? Боли ме и за Канада и за фащ ,проблема е че ни точат и доят и е@@@ а насреща и на първа линия на фронта ще ни вкарат

    Коментиран от #4

    10:51 24.09.2026

  • 4 Баце ЕООД

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Недей че ще обидиш чувствата на местните петроханци

    10:52 24.09.2026

  • 5 Читател

    1 0 Отговор
    То САЩ на какво прилича с малки изключения на гето.

    11:28 24.09.2026

  • 6 Тодор колев и НЛО

    1 0 Отговор
    Имат песни за канада

    11:58 24.09.2026

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