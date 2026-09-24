Тръмп обвини Канада, че губи контрол заради миграцията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към Канада заради политиката ѝ към миграцията. В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че страната допуска милиони хора практически без контрол и проверки, предава News.bg.

Според Тръмп това създава проблеми, които с времето ще стават все по-трудни за овладяване. Той обвини либералите в Канада, че чрез политиката си „завземат властта“, което според него ще има тежки последици.

Американският президент посочи високата безработица като един от вече видимите резултати от тази политика, без да представи допълнителни данни в публикацията си.

„О, Канада!“, завърши Тръмп посланието си.