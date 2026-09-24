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Мексико и Хавай се подготвят за опасни бури и проливни дъждове

Мексико и Хавай се подготвят за опасни бури и проливни дъждове

24 Септември, 2026 09:41 298 0

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Ураганът „Поло“ носи риск от наводнения и свлачища в Мексико, а друга буря се насочва към Хавай

Мексико и Хавай се подготвят за опасни бури и проливни дъждове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Югозападната част на Мексико се подготвя за проливни дъждове, наводнения и свлачища, след като тропическият циклон „Поло“ се усили до мощен ураган. В същото време друга буря в Тихия океан се насочва към Хавай и може да донесе опасни валежи и силни ветрове, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Ураганът „Поло“ е определен като „изключително опасен“ и се очаква да премине край мексиканския щат Гереро, без да достигне сушата. Властите предупреждават за интензивни валежи по крайбрежието и висок риск от животозастрашаващи наводнения и свлачища.

Засегнатият район е предимно планински и селски, с малки туристически селища и пристанища. Част от местното население живее в бедност, а регионът често е уязвим при природни бедствия.

Мексиканските власти вече разпоредиха евакуации в някои райони и откриха временни убежища. Хиляди военнослужещи и служители на Червения кръст са изпратени за оказване на помощ и провеждане на спасителни операции при необходимост.

Хавай също се подготвя за буря

Междувременно тропическата буря „Ноло“ се движи към Хавай и се очаква да се усили до ураган. Местните власти предупредиха за възможни проливни дъждове, силни ветрове и наводнения.

Държавните училища и административните служби на щатско и окръжно ниво бяха затворени като превантивна мярка. Жителите на всички острови бяха призовани да се подготвят за евентуална промяна в траекторията на бурята.

Губернаторът Джош Грийн обяви извънредно положение, а над 230 членове на Националната гвардия бяха мобилизирани. Властите призоваха населението да подготви запаси от храна, вода и лекарства, да почисти отводнителните канали и да отстрани потенциално опасни клони и растителност.

В Тихия океан се намира и ураганът „Одалис“. Той се е усилил, но според прогнозите не представлява непосредствена заплаха за сушата. Очаква се системата да отслабне към края на седмицата.


Мексико
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