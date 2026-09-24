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Тони Блеър призова Анди Бърнам да постави връщането на Великобритания в ЕС на дневен ред

Тони Блеър призова Анди Бърнам да постави връщането на Великобритания в ЕС на дневен ред

24 Септември, 2026 10:13 749 16

  • тони блеър-
  • анди бърнам-
  • великобритания-
  • ес

Бившият британски премиер смята, че страната трябва да се стреми към членство в реформиран Европейски съюз в рамките на следващото десетилетие

Тони Блеър призова Анди Бърнам да постави връщането на Великобритания в ЕС на дневен ред - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият британски премиер Тони Блеър призова настоящия лидер на Великобритания Анди Бърнам да поеме ангажимент страната да работи за повторно присъединяване към Европейския съюз през следващите 10 години. Според Блеър отношенията с Брюксел трябва да бъдат изградени чрез дългосрочна и структурирана рамка, а не чрез отделни договорености, предава News.bg.

В документ на института „Тони Блеър“ се предлага Великобритания да се стреми към членство в значително реформиран ЕС през следващото десетилетие. Сред условията за евентуално връщане са свободното движение на хора и финансов принос към бюджета на съюза.

Блеър същевременно смята, че Лондон не трябва просто да възстанови предишния си статут в единния пазар и митническия съюз. По думите му бъдещото членство трябва да бъде част от по-широка реформа на ЕС, която да укрепи позициите на Европа в конкуренцията със САЩ и Китай.

Бившият премиер посочва и предложението за нов модел на отношения между ЕС и Канада като пример за по-гъвкав подход към държави извън съюза. Европейската комисия вече предложи идеята за канадско „асоциирано членство“, макар че подобен статут все още не съществува формално и предстои да бъде уточнен.

Бърнам, от своя страна, е заявявал, че вижда дългосрочни основания за по-тесни отношения с ЕС, но досега е поддържал позицията, че повторното членство не е непосредствена цел. През август правителството му потвърди, че Великобритания няма да се връща към ЕС, единния пазар или митническия съюз в рамките на настоящия политически курс.

Призивът на Блеър поставя въпроса за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС отново в центъра на политическия дебат в страната.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако не сте виждали

    19 0 Отговор
    типичен английски рептил, те това е.
    Военнопрестъпник и миултимилионер.
    Денс да гушне босилека, ще му е едни 10 години закъснение.

    10:16 24.09.2026

  • 2 Ха Ха

    12 1 Отговор
    Англосаксите да си стоят на острова. Никому в ЕС не са притрябвали

    10:17 24.09.2026

  • 3 честен ционист

    4 4 Отговор
    Бритишите избягаха от ЕС, защото не бяха съгласни да хранят навлеците Ганчо и влаха и биха се върнали обратно, само ако се бяха разбрали предварително да изгонят България и Румъния.

    Коментиран от #7

    10:18 24.09.2026

  • 4 Прилича

    4 0 Отговор
    на Румпелщилцхен.
    А може и да му е правнук

    10:26 24.09.2026

  • 5 Баце ЕООД

    8 0 Отговор
    Толкова са закъсали... Чудят се само, как, кого да завлекът към дъното със себе си

    10:26 24.09.2026

  • 6 Реалист

    5 0 Отговор
    Великобритания е вече Индо- Пакистано- Африканска държава... Абсолютно не подхожда на Европа по масов генотип...Да си стоят на територията,добре че е остров.

    10:27 24.09.2026

  • 7 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Оф недей разбира.. Че да те бие ли човек или да ти обяснява.
    По скоро бой

    10:28 24.09.2026

  • 8 ......-

    3 0 Отговор
    Тони рептилоида.

    10:31 24.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Ти наляво ту надясно ,що е то англосаксонец и най много кой налива масло в огъня е укрия ,няма да потъват само те я

    10:44 24.09.2026

  • 10 Тиква

    4 0 Отговор
    Хитра и подла подлога,как красиво лъгал за химическото оръжие,

    10:52 24.09.2026

  • 11 ЕС е Велик!

    1 7 Отговор
    Само рубладжиите, обожаващи престъпника путин не искат ЕС!

    10:57 24.09.2026

  • 12 Силна Европа Силна България

    0 5 Отговор
    Англичаните е крайно време е да се върнат в Европейския съюз. Да се примирят и да признаят грешките си които сториха в следствие на brexit чрез който бяха прилагани да напуснат ЕС. До две години Англия трябва да влезна в Европейския съюз по ускорени процедури и след това до три години да влезе в еврозоната доброволно. Добре дошли на англичаните в Европейския съюз отново.

    10:57 24.09.2026

  • 13 Атанас

    4 0 Отговор
    Великобритания първо да реши вътрешните си противоречия и тогава да преценява какво да прави с ЕС. Шотландия, Уелс и Северна Ирландия искат да проведат референдуми за отделяне от Великобритания. Така че, Великобритания може и да я няма в този вид и всека от тези страни да решава сама кое е добре за населението й. За разлика от нас, там се провеждат референдуми.

    11:09 24.09.2026

  • 14 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Тони Блеър е единствения западен политик, който публично си призна,че е лъжец. Това беше след инвазията на САЩ в Ирак против Саддам Хюсеин,който имал химически оръжия. Оказа се обаче,че няма такива оръжия,което беше опашата лъжа тиражирана и от американските и еврейските терористи.

    11:14 24.09.2026

  • 15 456

    2 0 Отговор
    Никой до тук не е чел хубаво статията.
    Става въпрос при реформиран ЕС , което означава,че скоро ЕС няма да е това което е сега

    11:22 24.09.2026

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор
    Този военнопрестъпник още ли е жив? Защо не е в затвора?

    12:08 24.09.2026

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