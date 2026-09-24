Тони Блеър призова Анди Бърнам да постави връщането на Великобритания в ЕС на дневен ред

Бившият британски премиер Тони Блеър призова настоящия лидер на Великобритания Анди Бърнам да поеме ангажимент страната да работи за повторно присъединяване към Европейския съюз през следващите 10 години. Според Блеър отношенията с Брюксел трябва да бъдат изградени чрез дългосрочна и структурирана рамка, а не чрез отделни договорености, предава News.bg.

В документ на института „Тони Блеър“ се предлага Великобритания да се стреми към членство в значително реформиран ЕС през следващото десетилетие. Сред условията за евентуално връщане са свободното движение на хора и финансов принос към бюджета на съюза.

Блеър същевременно смята, че Лондон не трябва просто да възстанови предишния си статут в единния пазар и митническия съюз. По думите му бъдещото членство трябва да бъде част от по-широка реформа на ЕС, която да укрепи позициите на Европа в конкуренцията със САЩ и Китай.

Бившият премиер посочва и предложението за нов модел на отношения между ЕС и Канада като пример за по-гъвкав подход към държави извън съюза. Европейската комисия вече предложи идеята за канадско „асоциирано членство“, макар че подобен статут все още не съществува формално и предстои да бъде уточнен.

Бърнам, от своя страна, е заявявал, че вижда дългосрочни основания за по-тесни отношения с ЕС, но досега е поддържал позицията, че повторното членство не е непосредствена цел. През август правителството му потвърди, че Великобритания няма да се връща към ЕС, единния пазар или митническия съюз в рамките на настоящия политически курс.

Призивът на Блеър поставя въпроса за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС отново в центъра на политическия дебат в страната.