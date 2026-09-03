Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко обезпокоителни“

Последните нарушения на румънското въздушно пространство, както и инцидентите с морски дронове, са „дълбоко обезпокоителни“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в Букурещ, пише Agerpres, предава Фокус.

Той направи изявлението по време на съвместна пресконференция с румънския президент Никусор Дан в контекста на дискусиите за сигурността на Румъния.

Коща изрази благодарност към Румъния за силния ѝ ангажимент към защитата на европейската сигурност. По думите му колективната сигурност на Европа е тясно свързана със сигурността на източната граница, включително в Черно море.

„Ще продължим да стоим твърдо до Румъния, защото разбираме, че сигурността на страната е сигурността на Европа като цяло“, заяви Коща.

Той подчерта, че единството на ЕС в подкрепата за Украйна няма да бъде нарушено от опитите на Русия да сплаши или раздели европейските държави. Коща приветства и „непоколебимата подкрепа“ на Румъния за Украйна и призова за продължаване на общите усилия за постигане на справедлив и траен мир.

Подкрепа за Молдова

Председателят на Европейския съвет изрази благодарност и за „силната подкрепа на Румъния за Молдова и по пътя ѝ към Европейския съюз“.

По думите му всяко разширяване на ЕС е направило Европа по-силна политически и икономически. Той заяви, че очаква Румъния да продължи да допринася за европейската солидарност.

„Нашето единство е най-голямата ни сила, особено в условията на днешната трудна геополитическа ситуация“, каза още Антонио Коща.