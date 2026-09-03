Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко обезпокоителни“

Последните нарушения на румънското въздушно пространство, както и инцидентите с морски дронове, са „дълбоко обезпокоителни“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в Букурещ, пише Agerpres, предава Фокус.
Той направи изявлението по време на съвместна пресконференция с румънския президент Никусор Дан в контекста на дискусиите за сигурността на Румъния.
Коща изрази благодарност към Румъния за силния ѝ ангажимент към защитата на европейската сигурност. По думите му колективната сигурност на Европа е тясно свързана със сигурността на източната граница, включително в Черно море.
„Ще продължим да стоим твърдо до Румъния, защото разбираме, че сигурността на страната е сигурността на Европа като цяло“, заяви Коща.
Той подчерта, че единството на ЕС в подкрепата за Украйна няма да бъде нарушено от опитите на Русия да сплаши или раздели европейските държави. Коща приветства и „непоколебимата подкрепа“ на Румъния за Украйна и призова за продължаване на общите усилия за постигане на справедлив и траен мир.
Подкрепа за Молдова
Председателят на Европейския съвет изрази благодарност и за „силната подкрепа на Румъния за Молдова и по пътя ѝ към Европейския съюз“.
По думите му всяко разширяване на ЕС е направило Европа по-силна политически и икономически. Той заяви, че очаква Румъния да продължи да допринася за европейската солидарност.
„Нашето единство е най-голямата ни сила, особено в условията на днешната трудна геополитическа ситуация“, каза още Антонио Коща.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
16:55 03.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Спецназ
след като има :
Приднестровската молдовска република, наричана още Приднестровие, е самопровъзгласила се държава.
Там са РУСНЯЦИ И чекат Путин да мине Одеса и са РФ!
ФАКТ!
16:58 03.09.2026
4 Вашето мнение
16:59 03.09.2026
5 Служител- разузнавач на трибуквената
17:42 03.09.2026