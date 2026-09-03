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Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко обезпокоителни“

Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко обезпокоителни“

3 Септември, 2026 16:53 468 5

  • румъния-
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  • антонио коща

Антонио Коща: Нарушенията на въздушното пространство на Румъния и инцидентите с морски дронове са „дълбоко обезпокоителни“

Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко обезпокоителни“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Последните нарушения на румънското въздушно пространство, както и инцидентите с морски дронове, са „дълбоко обезпокоителни“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в Букурещ, пише Agerpres, предава Фокус.

Той направи изявлението по време на съвместна пресконференция с румънския президент Никусор Дан в контекста на дискусиите за сигурността на Румъния.

Коща изрази благодарност към Румъния за силния ѝ ангажимент към защитата на европейската сигурност. По думите му колективната сигурност на Европа е тясно свързана със сигурността на източната граница, включително в Черно море.

„Ще продължим да стоим твърдо до Румъния, защото разбираме, че сигурността на страната е сигурността на Европа като цяло“, заяви Коща.

Той подчерта, че единството на ЕС в подкрепата за Украйна няма да бъде нарушено от опитите на Русия да сплаши или раздели европейските държави. Коща приветства и „непоколебимата подкрепа“ на Румъния за Украйна и призова за продължаване на общите усилия за постигане на справедлив и траен мир.

Подкрепа за Молдова

Председателят на Европейския съвет изрази благодарност и за „силната подкрепа на Румъния за Молдова и по пътя ѝ към Европейския съюз“.

По думите му всяко разширяване на ЕС е направило Европа по-силна политически и икономически. Той заяви, че очаква Румъния да продължи да допринася за европейската солидарност.

„Нашето единство е най-голямата ни сила, особено в условията на днешната трудна геополитическа ситуация“, каза още Антонио Коща.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Ми спрете да се безпокоите бе, ром. Спрете парите на надрусания и всичко свършва.

    16:55 03.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спецназ

    7 0 Отговор
    НЯМА начин Молдова да стане член на ЕС,

    след като има :

    Приднестровската молдовска република, наричана още Приднестровие, е самопровъзгласила се държава.

    Там са РУСНЯЦИ И чекат Путин да мине Одеса и са РФ!

    ФАКТ!

    16:58 03.09.2026

  • 4 Вашето мнение

    8 0 Отговор
    Има нещо дълбоко обезпокоително, че освен урсула и обкръжението и, та чак и Бг мисира започна да се обезпокоява дълбоко, да подчертава дебело, да се възмущава силно и дра използва такива неуместни прилагателни, изглеждайки комично.

    16:59 03.09.2026

  • 5 Служител- разузнавач на трибуквената

    3 0 Отговор
    Бе тоя що не си гледа рахата в Португалия ами тръгнал да ръчка в източна Европа.Чудя се кога мароканците ще ги "налазят"и тях ,като в испанската Сеута.

    17:42 03.09.2026

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