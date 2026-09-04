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Удар по Кока-Кола в Бровари: Зеленски видя сигнал към САЩ
  Тема: Украйна

Удар по Кока-Кола в Бровари: Зеленски видя сигнал към САЩ

4 Септември, 2026 03:17, обновена 4 Септември, 2026 03:22 883 6

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Руски дронове подпалиха завод на американския гигант край Киев

Удар по Кока-Кола в Бровари: Зеленски видя сигнал към САЩ - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощна вълна от руски дронове порази и подпали завода на компанията „Кока-Кола“ (Coca-Cola) в град Бровари, разположен източно от столицата Киев. Инцидентът предизвика мащабен пожар и нанесе сериозни материални щети на индустриалния обект, който е ключов икономически актив в региона.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски реагира остро на нападението, като го определи като умишлена политическа и военна провокация. По думите на държавния глава, атаката представлява „директен сигнал към Америка“. Зеленски подчерта, че Москва отлично знае кои активи са американска собственост и съзнателно избира цели, свързани с международните партньори на Украйна, за да окаже натиск върху Вашингтон.

Хуманитарната криза и подземните училища в Украйна

Ударът в Бровари е част от по-широка и интензивна кампания от руски въздушни атаки през последните дни. Официален доклад на ООН алармира за критично влошаване на хуманитарната ситуация в страната. През последното денонощие интензивните руски удари са довели до десетки цивилни жертви и мащабно разрушаване на критична гражданска инфраструктура.

Особено тежък е ударът върху образователната система. Данните на ООН показват, че над 4500 образователни институции в Украйна вече са частично увредени или напълно унищожени от началото на конфликта.

За да се осигури безопасността на децата и да не се прекъсва учебният процес, местните власти са били принудени да предприемат безпрецедентни мерки. Към момента в Украйна вече функционират над 200 подземни училища, изградени в специално оборудвани бункери и метростанции, където хиляди ученици продължават образованието си под земята.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гошка

    9 1 Отговор
    Образование няма да им Трябва. УкроЮген ще бъдат жертвани да бранят земите на Монсанто и блекрокаджиите

    03:44 04.09.2026

  • 2 Да знайш

    9 1 Отговор
    Няма да плачите! Бумерангът се среща. Винаги.

    03:50 04.09.2026

  • 3 Фен

    8 1 Отговор
    Кая и Урсула искат ескалация. Получава им се. Дано и украинците да са доволни.

    04:14 04.09.2026

  • 4 Яко баце

    8 1 Отговор
    Дано тоя завод запре да бачка,че се напълни тука с фалшива кола от укропития

    04:21 04.09.2026

  • 5 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    А руските деца щяха да учат в мазетата . И за какво са им на укрите училища те и без това ще почнат да ги мобилизират от родилния дом но и но и това не е сигурно щото трябва да има и кой да ги прави

    Коментиран от #6

    04:23 04.09.2026

  • 6 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Не се притеснявай. за правенето са се наредили на опашка ше бецците от аффразия. Милиони мъжки шим пан зета налазиха европата и има силен недостиг на дашни бели моми. Та затова е и прочистването на белите мъже, а момчетата дистанционно с хормони ги пращат на другия бряг. Отварят терена за пришълците да намалят малко натиска към западните жени, че вече скоро ще стане като в Индияяя. Да им скачат по 10-15 докат са в автобуса или на друго обществено място.

    04:53 04.09.2026

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