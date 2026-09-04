Удар по Кока-Кола в Бровари: Зеленски видя сигнал към САЩ

Мощна вълна от руски дронове порази и подпали завода на компанията „Кока-Кола“ (Coca-Cola) в град Бровари, разположен източно от столицата Киев. Инцидентът предизвика мащабен пожар и нанесе сериозни материални щети на индустриалния обект, който е ключов икономически актив в региона.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски реагира остро на нападението, като го определи като умишлена политическа и военна провокация. По думите на държавния глава, атаката представлява „директен сигнал към Америка“. Зеленски подчерта, че Москва отлично знае кои активи са американска собственост и съзнателно избира цели, свързани с международните партньори на Украйна, за да окаже натиск върху Вашингтон.
Хуманитарната криза и подземните училища в Украйна
Ударът в Бровари е част от по-широка и интензивна кампания от руски въздушни атаки през последните дни. Официален доклад на ООН алармира за критично влошаване на хуманитарната ситуация в страната. През последното денонощие интензивните руски удари са довели до десетки цивилни жертви и мащабно разрушаване на критична гражданска инфраструктура.
Особено тежък е ударът върху образователната система. Данните на ООН показват, че над 4500 образователни институции в Украйна вече са частично увредени или напълно унищожени от началото на конфликта.
За да се осигури безопасността на децата и да не се прекъсва учебният процес, местните власти са били принудени да предприемат безпрецедентни мерки. Към момента в Украйна вече функционират над 200 подземни училища, изградени в специално оборудвани бункери и метростанции, където хиляди ученици продължават образованието си под земята.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Гошка
03:44 04.09.2026
2 Да знайш
03:50 04.09.2026
3 Фен
04:14 04.09.2026
4 Яко баце
04:21 04.09.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #6
04:23 04.09.2026
6 Баба Гошка
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Не се притеснявай. за правенето са се наредили на опашка ше бецците от аффразия. Милиони мъжки шим пан зета налазиха европата и има силен недостиг на дашни бели моми. Та затова е и прочистването на белите мъже, а момчетата дистанционно с хормони ги пращат на другия бряг. Отварят терена за пришълците да намалят малко натиска към западните жени, че вече скоро ще стане като в Индияяя. Да им скачат по 10-15 докат са в автобуса или на друго обществено място.
04:53 04.09.2026