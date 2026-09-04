Удар по Кока-Кола в Бровари: Зеленски видя сигнал към САЩ

Мощна вълна от руски дронове порази и подпали завода на компанията „Кока-Кола“ (Coca-Cola) в град Бровари, разположен източно от столицата Киев. Инцидентът предизвика мащабен пожар и нанесе сериозни материални щети на индустриалния обект, който е ключов икономически актив в региона.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски реагира остро на нападението, като го определи като умишлена политическа и военна провокация. По думите на държавния глава, атаката представлява „директен сигнал към Америка“. Зеленски подчерта, че Москва отлично знае кои активи са американска собственост и съзнателно избира цели, свързани с международните партньори на Украйна, за да окаже натиск върху Вашингтон.

Хуманитарната криза и подземните училища в Украйна

Ударът в Бровари е част от по-широка и интензивна кампания от руски въздушни атаки през последните дни. Официален доклад на ООН алармира за критично влошаване на хуманитарната ситуация в страната. През последното денонощие интензивните руски удари са довели до десетки цивилни жертви и мащабно разрушаване на критична гражданска инфраструктура.

Особено тежък е ударът върху образователната система. Данните на ООН показват, че над 4500 образователни институции в Украйна вече са частично увредени или напълно унищожени от началото на конфликта.

За да се осигури безопасността на децата и да не се прекъсва учебният процес, местните власти са били принудени да предприемат безпрецедентни мерки. Към момента в Украйна вече функционират над 200 подземни училища, изградени в специално оборудвани бункери и метростанции, където хиляди ученици продължават образованието си под земята.