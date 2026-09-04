Молдова отчита ръст на опитите за вербуване на граждани чрез Telegram

Службата за разузнаване и сигурност на Молдова (SIS) отчита ясно увеличение на опитите за вербуване на обикновени граждани чрез Telegram за изпълнение на задачи, които започват със снимане на сгради, автомобили и кръстовища, но постепенно могат да прераснат в подготовка на саботажи, насочени предимно срещу обекти в Украйна, съобщава EU Alive, предава News.bg.

Директорът на SIS Александру Мустяца заяви в интервю за журналиста Николае Кику, че на вербуваните обикновено се предлагат между 20 и 100 евро, като най-често сумата е около 50 евро.

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Мустяца определя тези хора като „агенти с ниска стойност“ или „агенти от ниско ниво“. Те се намират чрез Telegram и първоначално получават на пръв поглед безобидни задачи - да снимат определена сграда, автомобил или кръстовище или просто да съобщят какво виждат на конкретно място.

От снимки до подготовка на саботажи

След успешно изпълнение на първите поръчки възнаграждението се увеличава, а задачите стават по-сложни. Според директора на молдовското разузнаване в някои случаи процесът е стигал до инструкции за поставяне на чанта под автомобил.

По думите му тези операции засега не са насочени срещу самата Молдова и не става дума за вербуване на хора, които да участват във военни действия. Целта е събиране на разузнавателна информация и подготовка на по-мащабни операции зад граница, най-често в Украйна.

Мустяца предупреди, че се увеличават както броят на опитите за вербуване, така и броят на хората, които приемат предложенията.

Молдовски граждани вече са били задържани във връзка с подобна дейност, като такива случаи са потвърдени от властите както в Молдова, така и в Украйна. SIS работи съвместно с украинските служби и правоохранителни органи, като двете страни вече са провели няколко успешни операции за пресичане на подобни схеми.

Молдовските власти са предотвратили и други действия на територията на страната, преди плановете да преминат към следващ етап.

Молдова се подготвя за евентуално разширяване на заплахата

Според Мустяца засега няма увеличение на поръчките за извършване на подобни операции на молдовска територия. Това обаче не означава, че страната може да пренебрегне опасността.

„Това означава, че трябва да се подготвим и вече сме в процес на интензивна подготовка“, заяви директорът на SIS.

Разузнавателната служба обръща особено внимание на начина, по който сравнително безобидна първоначална задача може постепенно да превърне вербувания човек в участник в много по-сериозна операция.

Снимка на кръстовище или паркиран автомобил например може да бъде използвана за установяване на маршрути, проследяване на движение или събиране на информация за инфраструктура, необходима при последваща атака.

Молдовските служби следят Telegram канали и обменят информация с партньорските служби, за да установяват както организаторите на схемите, така и хората, които приемат предложенията.

Мустяца не съобщи точния брой на установените лица и разследваните случаи.

Подобни методи са засичани и в други европейски държави

Подобни методи за вербуване вече са засичани и в други европейски държави на фона на разширяването на руските хибридни операции. Разузнавателните служби на Дания са предупредили за подготовка на саботажи срещу обекти на военната индустрия и опити за използване на обикновени граждани като изпълнители.

В Полша премиерът Доналд Туск свърза пожар в предприятие за производство на дронове с умишлен саботаж, а украинската Служба за сигурност наскоро съобщи за задържането на двама чужденци в Черновци, които според разследването са действали по руски инструкции и са подготвяли палеж на електрическа подстанция.

Общият модел при подобни операции е използването на евтини и лесно заменими посредници, намирани чрез приложения за комуникация. Първоначално им се възлагат нискорискови задачи, а при доказана надеждност постепенно се преминава към по-сложни действия.

Молдовските власти разглеждат увеличаването на подобни опити за вербуване като оперативен приоритет и се подготвят и за възможността използваните срещу Украйна методи впоследствие да бъдат насочени срещу самата Молдова.