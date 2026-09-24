Вучич: Границата между мира и конфликта става все по-неясна

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред Общото събрание на ООН, че границата между мира и конфликта става все по-трудно различима. По думите му последиците от съперничеството между глобалните и регионалните сили вече засягат и държави, които не участват пряко в конфликтите, предава БТА.

Вучич определи променящата се международна система като сериозно предизвикателство за малки и средни държави като Сърбия. Според него светът се оформя около два основни центъра на сила, наред с които действат все повече регионални държави със значителни политически, икономически, военни и технологични възможности.

Сръбският президент заяви, че основният проблем не е липсата на международни правила, а тяхното непоследователно прилагане. Той обвини държави, които според него са нарушавали принципите на международното право, че днес настояват за тяхното спазване по отношение на войната в Украйна.

Вучич отново постави въпроса за Косово, като посочи, че Сърбия не признава независимостта, обявена от бившата ѝ провинция през 2008 г. Белград и Прищина водят диалог с посредничеството на ЕС от 2011 г.

По отношение на европейската интеграция Вучич подчерта, че членството в ЕС остава стратегически приоритет за Сърбия. Той благодари на европейските институции за подкрепата към страната, но предупреди и за „умора от разширяването“ както сред някои държави членки, така и сред кандидатите.

Сърбия получи статут на кандидат за членство през 2012 г., но преговорите ѝ с ЕС са в застой. Сред посочваните от европейска страна проблеми са недостатъчният напредък в областта на върховенството на закона и несъответствието между сръбската външна политика и тази на ЕС.

Белград не се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия след началото на войната в Украйна. Според Радио „Свободна Европа“ това, наред с проблемите с върховенството на закона, е сред факторите за забавянето на процеса по присъединяване.