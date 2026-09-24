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Вучич: Границата между мира и конфликта става все по-неясна

Вучич: Границата между мира и конфликта става все по-неясна

24 Септември, 2026 11:50, обновена 24 Септември, 2026 12:08 737 2

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Сръбският президент защити европейската перспектива на страната, но разкритикува международния ред и политиката на ЕС

Вучич: Границата между мира и конфликта става все по-неясна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред Общото събрание на ООН, че границата между мира и конфликта става все по-трудно различима. По думите му последиците от съперничеството между глобалните и регионалните сили вече засягат и държави, които не участват пряко в конфликтите, предава БТА.

Вучич определи променящата се международна система като сериозно предизвикателство за малки и средни държави като Сърбия. Според него светът се оформя около два основни центъра на сила, наред с които действат все повече регионални държави със значителни политически, икономически, военни и технологични възможности.

Сръбският президент заяви, че основният проблем не е липсата на международни правила, а тяхното непоследователно прилагане. Той обвини държави, които според него са нарушавали принципите на международното право, че днес настояват за тяхното спазване по отношение на войната в Украйна.

Вучич отново постави въпроса за Косово, като посочи, че Сърбия не признава независимостта, обявена от бившата ѝ провинция през 2008 г. Белград и Прищина водят диалог с посредничеството на ЕС от 2011 г.

По отношение на европейската интеграция Вучич подчерта, че членството в ЕС остава стратегически приоритет за Сърбия. Той благодари на европейските институции за подкрепата към страната, но предупреди и за „умора от разширяването“ както сред някои държави членки, така и сред кандидатите.

Сърбия получи статут на кандидат за членство през 2012 г., но преговорите ѝ с ЕС са в застой. Сред посочваните от европейска страна проблеми са недостатъчният напредък в областта на върховенството на закона и несъответствието между сръбската външна политика и тази на ЕС.

Белград не се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия след началото на войната в Украйна. Според Радио „Свободна Европа“ това, наред с проблемите с върховенството на закона, е сред факторите за забавянето на процеса по присъединяване.


Сърбия
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  • 1 Пешо Кюстендилецо

    0 3 Отговор
    Па оно и наша ламя с червената грива и Сашко сръбино е там у това ООН оно само мене ме нема акъл да давам. Ама нема кой да ми плати и на мене билето иначе и я че одим там на аванта софри, друг ефект от тия нема.

    12:13 24.09.2026

  • 2 Овчар

    3 1 Отговор
    Днес от 23 коментара 18 бяха изтрити ..! Правилата горе преди да коментираш ми дават право да ви намразя защото не съм ги нарушил.! Кой търка коментари във факти..?

    12:15 24.09.2026

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