Украйна предаде на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници

Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски войници, пленени в руската Курска област през януари 2025 г. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН, предава News.bg.
По думите на Зеленски пленяването на севернокорейски военнослужещи живи е било трудно. Той заяви, че единият от двамата се е опитал да се самоубие, след като разбрал, че ще бъде пленен.
Украинският президент не даде подробности за начина и момента на предаването им. Южнокорейското външно министерство също не потвърди публично конкретните обстоятелства, като посочи необходимостта да бъдат защитени сигурността на войниците и техните семейства.
Двамата са първите известни севернокорейски военнослужещи, пленени живи, след като Пхенян започна да изпраща войски в подкрепа на Русия във войната срещу Украйна. Южнокорейски медии съобщиха по-рано, че пленниците са изразили желание да се установят в Южна Корея.
Преди това Зеленски беше заявил, че Киев би могъл да предаде войниците на Северна Корея, ако това улесни размяната им за украински военнопленници, държани от Русия. Южна Корея обаче още през февруари 2025 г. обяви, че е готова да приеме севернокорейски военнопленници, ако те доброволно изберат да се установят на юг.
Зеленски използва речта си и за да разкритикува военното сътрудничество между Москва и Пхенян. Според оценки на Украйна и Южна Корея Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 военнослужещи в Русия от 2024 г. насам. Значителна част от тях са били разположени в Курска област.
Киев твърди също, че Пхенян е предоставил на Русия големи количества боеприпаси и ракетно въоръжение в подкрепа на руските военни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохо Бохо
Коментиран от #7
12:41 24.09.2026
2 Много му е голяма устата
12:42 24.09.2026
3 Да знаете
Коментиран от #5
12:43 24.09.2026
4 Баце ЕООД
Коментиран от #8
12:45 24.09.2026
5 Мдам
До коментар #3 от "Да знаете":До довечера сигурно ще измислят още 2 съчинения около безсмислената му реч
12:47 24.09.2026
6 глюпави укри
12:56 24.09.2026
7 Роскомнадзор
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Не е честно, руските ги връщат на Русия и след няколко разпита, обратно на передая!
12:58 24.09.2026
8 Страат украинците
До коментар #4 от "Баце ЕООД":а не неговият народ
13:00 24.09.2026
9 Баце ЕООД
Коментиран от #16
13:01 24.09.2026
10 Разби го!
„Руският представител говори на масата. Той даде много причини, поради които росия продължава тази война. Обвини Украйна, Съединените щати, Запада, НАТО - всички, но не и Путин.
И дори се опита да представи росия като жертва.
Четете внимателно какво му каза.
Знам поне три въпроса, на които той няма да може да отговори.
Първо: защо вашият президент не седне на масата с нашия президент, за да приключи тази война сега?
Второ: през август загубихте десетки хиляди военнослужещи, но превзехте няколко квадратни километра. За какво умряха те?
Трето: искахте да превземете Киев за три дни. Как се случи така, че след четири години Москва гори?“, попита министър Андрей Сибига.
13:04 24.09.2026
11 КИЕВ ЗА ТРИ ДЕНЯ
13:07 24.09.2026
12 д-р Бръкнигъзов
13:07 24.09.2026
13 Точен
13:07 24.09.2026
14 Удри русораста с лопатЕто
13:09 24.09.2026
15 койдазнай
13:23 24.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПЕНКО
13:45 24.09.2026