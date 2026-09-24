Новини
Свят »
Украйна »
Украйна предаде на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници
  Тема: Украйна

Украйна предаде на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници

24 Септември, 2026 12:39 1 000 17

  • украйна-
  • зеленски-
  • северна корея-
  • южна корея

Двамата войници бяха заловени в Курска област през януари 2025 г. и по-късно са заявили желание да останат в Южна Корея

Украйна предаде на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски войници, пленени в руската Курска област през януари 2025 г. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН, предава News.bg.

По думите на Зеленски пленяването на севернокорейски военнослужещи живи е било трудно. Той заяви, че единият от двамата се е опитал да се самоубие, след като разбрал, че ще бъде пленен.

Украинският президент не даде подробности за начина и момента на предаването им. Южнокорейското външно министерство също не потвърди публично конкретните обстоятелства, като посочи необходимостта да бъдат защитени сигурността на войниците и техните семейства.

Двамата са първите известни севернокорейски военнослужещи, пленени живи, след като Пхенян започна да изпраща войски в подкрепа на Русия във войната срещу Украйна. Южнокорейски медии съобщиха по-рано, че пленниците са изразили желание да се установят в Южна Корея.

Преди това Зеленски беше заявил, че Киев би могъл да предаде войниците на Северна Корея, ако това улесни размяната им за украински военнопленници, държани от Русия. Южна Корея обаче още през февруари 2025 г. обяви, че е готова да приеме севернокорейски военнопленници, ако те доброволно изберат да се установят на юг.

Зеленски използва речта си и за да разкритикува военното сътрудничество между Москва и Пхенян. Според оценки на Украйна и Южна Корея Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 военнослужещи в Русия от 2024 г. насам. Значителна част от тях са били разположени в Курска област.

Киев твърди също, че Пхенян е предоставил на Русия големи количества боеприпаси и ракетно въоръжение в подкрепа на руските военни действия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    40 5 Отговор
    Редно е Русия да предаде пленените украински войници на Северна Корея, а пленените западни наемници на Иран примерно.Така е честно!!!

    Коментиран от #7

    12:41 24.09.2026

  • 2 Много му е голяма устата

    23 5 Отговор
    на зеленияпор.

    12:42 24.09.2026

  • 3 Да знаете

    11 2 Отговор
    Тази новина вече я писахте по-рано днес.

    Коментиран от #5

    12:43 24.09.2026

  • 4 Баце ЕООД

    19 4 Отговор
    Вместо да търси начин да си опази народа... Ни занимава с глупости

    Коментиран от #8

    12:45 24.09.2026

  • 5 Мдам

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да знаете":

    До довечера сигурно ще измислят още 2 съчинения около безсмислената му реч

    12:47 24.09.2026

  • 6 глюпави укри

    4 6 Отговор
    трябваше на кучетата да ги предат

    12:56 24.09.2026

  • 7 Роскомнадзор

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Не е честно, руските ги връщат на Русия и след няколко разпита, обратно на передая!

    12:58 24.09.2026

  • 8 Страат украинците

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    а не неговият народ

    13:00 24.09.2026

  • 9 Баце ЕООД

    9 2 Отговор
    А на Русия предава Харков, Одеса.. Само за последните 24часа -1300 се присъдениха към Бандера.

    Коментиран от #16

    13:01 24.09.2026

  • 10 Разби го!

    6 9 Отговор
    На 23 септември, на среща на високо ниво на Съвета за сигурност на ООН, украинският външен министър Андрий Сибига беше принуден да зададе на Лавров няколко въпроса в отговор на речта на руския „дипломат“ Лавров.
    „Руският представител говори на масата. Той даде много причини, поради които росия продължава тази война. Обвини Украйна, Съединените щати, Запада, НАТО - всички, но не и Путин.
    И дори се опита да представи росия като жертва.
    Четете внимателно какво му каза.
    Знам поне три въпроса, на които той няма да може да отговори.
    Първо: защо вашият президент не седне на масата с нашия президент, за да приключи тази война сега?
    Второ: през август загубихте десетки хиляди военнослужещи, но превзехте няколко квадратни километра. За какво умряха те?
    Трето: искахте да превземете Киев за три дни. Как се случи така, че след четири години Москва гори?“, попита министър Андрей Сибига.

    13:04 24.09.2026

  • 11 КИЕВ ЗА ТРИ ДЕНЯ

    5 8 Отговор
    Пет години русия,с.корея ,Китай и Иран не могат да превземат Донбас и Мала Токмачка.

    13:07 24.09.2026

  • 12 д-р Бръкнигъзов

    6 1 Отговор
    дъртото подобие на журналист сашо диков все повече се "изтърва", последно се беше оцапал със думите на Радев, за "наливане" на пари за украйна, алоооо, дъртия, време е да се оттеглиш от телевизията...

    13:07 24.09.2026

  • 13 Точен

    5 3 Отговор
    Вече съм объркан и пак Зеленски ме раздвоява. Той нали каза, че са пленили 5000 корейци, а сега предава САМО общо двмата пленени на Република Корея, столица Сеул? Останалите 4998 убити ли са, или са починали от собствена смърт? Извод: Твърденията на Зеленски, че има убити от началото на войната 55 000 украински войни, са несъстоятелни. По-скоро убитите са около 550 000, без да броим ранените. Факт е, че Туск каза месечните 27 00 убити, х 60 са равни на 1 620 000...

    13:07 24.09.2026

  • 14 Удри русораста с лопатЕто

    3 6 Отговор
    Що не са ги утепали?

    13:09 24.09.2026

  • 15 койдазнай

    3 4 Отговор
    Робите най-много мразят, някой да бие господаря им! За това са тия писания срещу Зеленски. Той се доказа, като смел президент, който се бори решително с нацисткия агресор.

    13:23 24.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... И КАКВО СЕ СЛУЧИ С УКРО ВОЕННОПЛЕННИЦИ ????????????!!!!!!!!!!

    13:45 24.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания