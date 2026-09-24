Украйна предаде на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници

Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски войници, пленени в руската Курска област през януари 2025 г. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН, предава News.bg.

По думите на Зеленски пленяването на севернокорейски военнослужещи живи е било трудно. Той заяви, че единият от двамата се е опитал да се самоубие, след като разбрал, че ще бъде пленен.

Украинският президент не даде подробности за начина и момента на предаването им. Южнокорейското външно министерство също не потвърди публично конкретните обстоятелства, като посочи необходимостта да бъдат защитени сигурността на войниците и техните семейства.

Двамата са първите известни севернокорейски военнослужещи, пленени живи, след като Пхенян започна да изпраща войски в подкрепа на Русия във войната срещу Украйна. Южнокорейски медии съобщиха по-рано, че пленниците са изразили желание да се установят в Южна Корея.

Преди това Зеленски беше заявил, че Киев би могъл да предаде войниците на Северна Корея, ако това улесни размяната им за украински военнопленници, държани от Русия. Южна Корея обаче още през февруари 2025 г. обяви, че е готова да приеме севернокорейски военнопленници, ако те доброволно изберат да се установят на юг.

Зеленски използва речта си и за да разкритикува военното сътрудничество между Москва и Пхенян. Според оценки на Украйна и Южна Корея Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 военнослужещи в Русия от 2024 г. насам. Значителна част от тях са били разположени в Курска област.

Киев твърди също, че Пхенян е предоставил на Русия големи количества боеприпаси и ракетно въоръжение в подкрепа на руските военни действия.