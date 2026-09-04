ISW: Украйна прехваща близо 100% от руските морски ракети „Калибър“

Процентът на прехващане на руските морски крилати ракети „Калибър“ от украинските сили е достигнал близо 100%, посочват анализатори от Института за изследване на войната (ISW), пише News.bg.

Според анализа това е постигнато отчасти благодарение на непрекъснатите украински удари срещу кораби на руския Черноморски флот.

Украинските дронове заплашват руския флот

ISW посочва, че украинските безпилотни надводни апарати представляват сериозна заплаха за Русия в Черно море, въпреки че няколко руски кораба са били преместени от щаба на Черноморския флот в Севастопол в Новоросийск.

Анализаторите отбелязват и ролята на технологичните иновации на Украйна. Сред тях е интегрирането на FPV дронове-пускови установки в системите за безпилотни летателни апарати.

Според ISW това позволява на Въоръжените сили на Украйна да извършват прецизни удари срещу руски кораби, позиции на противовъздушната отбрана и пристанищна инфраструктура в зоната на отговорност на Черноморския флот, която обхваща Черно и Азовско море.

Ударите ограничават действията на Черноморския флот

По данни на анализаторите подобни удари ограничават възможността на Черноморския флот да действа свободно в региона.

Това на свой ред намалява ефективността на морските крилати ракети, които традиционно имат предимство заради по-широката си географска зона на изстрелване.

„Според наличните данни процентът на прехващане на ракети „Калибър“, изстрелвани от морето, от украинските сили е достигнал почти 100 процента, вероятно поради факта, че руските сили изстрелват тези ракети от по-големи разстояния“, обясняват от ISW.