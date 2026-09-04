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ISW: Украйна прехваща близо 100% от руските морски ракети „Калибър“
  Тема: Украйна

ISW: Украйна прехваща близо 100% от руските морски ракети „Калибър“

4 Септември, 2026 12:56 1 201 44

  • украйна-
  • русия-
  • морски ракети-
  • калибър

Според американския институт украинските удари срещу кораби на Черноморския флот ограничават възможностите на Русия да използва ракетите си от Черно море

ISW: Украйна прехваща близо 100% от руските морски ракети „Калибър“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Процентът на прехващане на руските морски крилати ракети „Калибър“ от украинските сили е достигнал близо 100%, посочват анализатори от Института за изследване на войната (ISW), пише News.bg.

Според анализа това е постигнато отчасти благодарение на непрекъснатите украински удари срещу кораби на руския Черноморски флот.

Украинските дронове заплашват руския флот

ISW посочва, че украинските безпилотни надводни апарати представляват сериозна заплаха за Русия в Черно море, въпреки че няколко руски кораба са били преместени от щаба на Черноморския флот в Севастопол в Новоросийск.

Анализаторите отбелязват и ролята на технологичните иновации на Украйна. Сред тях е интегрирането на FPV дронове-пускови установки в системите за безпилотни летателни апарати.

Според ISW това позволява на Въоръжените сили на Украйна да извършват прецизни удари срещу руски кораби, позиции на противовъздушната отбрана и пристанищна инфраструктура в зоната на отговорност на Черноморския флот, която обхваща Черно и Азовско море.

Ударите ограничават действията на Черноморския флот

По данни на анализаторите подобни удари ограничават възможността на Черноморския флот да действа свободно в региона.

Това на свой ред намалява ефективността на морските крилати ракети, които традиционно имат предимство заради по-широката си географска зона на изстрелване.

„Според наличните данни процентът на прехващане на ракети „Калибър“, изстрелвани от морето, от украинските сили е достигнал почти 100 процента, вероятно поради факта, че руските сили изстрелват тези ракети от по-големи разстояния“, обясняват от ISW.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 5 Отговор
    Щото няма флот .хи хи хи

    Коментиран от #18

    12:57 04.09.2026

  • 2 честен ционист

    70 5 Отговор
    Украйна прихваща само венерические заболевания.

    Коментиран от #34

    12:58 04.09.2026

  • 3 А защо с.р.т в метрото?

    58 5 Отговор
    Заглавието е вица на деня.

    Коментиран от #12

    12:59 04.09.2026

  • 4 Ти тц

    50 5 Отговор
    Прихващаш трипер, ракета се прЕхваща. А с Кинжалите как е успеваемостта?

    12:59 04.09.2026

  • 5 Зеления гоблин

    47 4 Отговор
    150 процента даже. Заплашват също и северно морския и тихоокеанския флот.

    12:59 04.09.2026

  • 6 Не бе

    40 5 Отговор
    Прихваща 200% от 💯 %

    13:00 04.09.2026

  • 7 Селянин

    23 2 Отговор
    Хайде да се запукват вече по сериозно, че ми писна от тая война. Да се изтрепват, да сриват всичко, че да се почне наново. Милони умряха за едната лакомия на управляващите и близките им.

    13:01 04.09.2026

  • 8 Димон Сладкия Бонбон

    18 2 Отговор
    Хехе , ама близо ,или наоколо ?😄😄😄😄

    13:01 04.09.2026

  • 9 Порошенко

    30 3 Отговор
    Защо учат в 200 бункерни училища тогава.

    13:02 04.09.2026

  • 10 Баламата

    44 2 Отговор
    Знаех си,че от 10 ракети свалят 12,сега вече съм спокоен за Одеса и Миколаев

    13:02 04.09.2026

  • 11 Айляк

    34 2 Отговор
    Бандерата сичко прифаща.
    И туй дет не се прифаща, също.

    13:03 04.09.2026

  • 12 не може да бъде

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "А защо с.р.т в метрото?":

    По-добре беше от ISW да напишат че прихващането на тези ракети от украинците вече надхвърля значително 100 %.....е сериозно казано възможно е в отделен случай украинците да са прихванали този тип ракети 70-80 даже 90% -но това е стилът ISW-от един случай -обобщение и ако напр.украинците са прихванали 70 % -ами близко е до 100 % !? А как ги прихващат виждаме най-вече в резултатите от последната седмица!?

    13:07 04.09.2026

  • 13 Хаха

    30 2 Отговор
    "В 10.00 часа на 4-ти септември започна масирана атака срещу Киев, а засегнатите обекти горят.
    Мащабни пожари бяха съобщени след серия от десанти в Бровари близо до Киев.
    Мощни експлозии разтърсиха Киев и околностите му. Според предварителни данни е бил атакуван терминал на „Нова поща“.
    Стълбове дим се издигат над няколко квартала. Жителите са призовани да затворят прозорците си заради дима.

    АКТУАЛИЗИРАНО
    11:30. Атаката срещу Киев се засилва.

    Удари бяха извършени по самолети на летище Жуляни и терминал „Нова поща“.
    Самолети на летището в Киев горят, според депутати от Радата."

    Така" свалят" руските ракети "копачите" на Черно море!

    13:07 04.09.2026

  • 14 Дръндрън

    2 28 Отговор
    Всеки идиот може да оспорва колко прехващат или колко не прехващат !

    Но е ФАКТ, че кочината почти пет години нищо повече не мжое да направи, освен да бомбардира ЦИВИЛНИ УКРАИНЦИ !

    Коментиран от #15, #25

    13:11 04.09.2026

  • 15 Хихихи

    18 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дръндрън":

    Леко да не се сецнеш 😂😂😂

    13:13 04.09.2026

  • 16 Софиянец

    18 0 Отговор
    И тази новина е от категорията "Хрумки и забави от 404", хахахах

    13:14 04.09.2026

  • 17 АБВ

    20 1 Отговор
    Ако наистина всички руски ракети се прихващат, тогава с какво руснаците удрят болници, училища, детски градини, жилищни блокове, старчески домове и т.н. и "тероризират" мирното население ?

    Коментиран от #32, #39

    13:15 04.09.2026

  • 18 Гласувайте

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С плюс ако предпочитате да умрат 100 000 укри или минус ако предчочитате на тяхно място да умре едно невинно бордър коли.

    13:16 04.09.2026

  • 19 Мижи да те лажем!

    13 0 Отговор
    Украйна прехваща близо 200% от руските морски ракети „Калибър“
    От изстреляни 120 ракети „Калибър“, Укрия свали 250 ракети „Калибър“

    13:19 04.09.2026

  • 20 ЪХЪ АМА

    14 0 Отговор
    НИЕ СМЕ БАЛЪЦИ НАЛИ И КЪЛВЕМ НА ГОЛА КУКИЧКА. ОТ МНОГО ПРИХВАЩАНЕ ЛИ ДОБЛИЖАВАТЕ ДО БЕЛИЯ БАЙРАК.

    13:19 04.09.2026

  • 21 хахаха

    12 3 Отговор
    Така ще да е. Точно от прехващането нищо не остана от украинските пристанища.
    Горивото щяли да го внасят през Румъния защото натам калибри не летят (засега).

    13:20 04.09.2026

  • 22 така така

    12 1 Отговор
    Украйна прихваща на.......баба сиФърчилото!

    Коментиран от #43

    13:20 04.09.2026

  • 23 ШЕФА

    11 1 Отговор
    Нов Виц на Ели Стоянова,но не е смешен,по скоро жалък !

    13:22 04.09.2026

  • 24 Крокодила Гена

    2 14 Отговор
    Нашите копейдаци забравиха и калибъра, и искандера, и кинжаля , и цирконя, и дори орешника. Както се видя, не струват и не спасиха Рашистанският Халифат от ответни удари, криза с горивата и финансов колапс. Рублето е вече сто за едно евро. Краят е близо.

    Коментиран от #28

    13:24 04.09.2026

  • 25 Русия

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Дръндрън":

    Хубава държава,а какви иди.... ражда ?

    13:24 04.09.2026

  • 26 Значи

    6 0 Отговор
    не им трябват пари,патриоти, матриоти и т.н.

    13:24 04.09.2026

  • 27 Българин

    1 0 Отговор
    По рано трябвало за да хапаваме,,рошен,,и пием кока кола. Важно е да има водица.

    13:24 04.09.2026

  • 28 ЦСКА Москва

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Крокодила Гена":

    Умен си като крокодил !

    13:25 04.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Украинците мозъкът на СССР

    2 9 Отговор
    путин разсипа РФ!

    13:27 04.09.2026

  • 31 Американският институт

    10 0 Отговор
    утре ще пише, че Русия е ударила с калибър украинска детска болница.

    13:29 04.09.2026

  • 32 училищата нямат ПВО

    1 9 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    руснаците поразяват само училища и болници, щото никоя нормален ,освен руските Фашисти не би ги обстрелвал!

    Коментиран от #40

    13:29 04.09.2026

  • 33 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА

    6 0 Отговор
    Руските цели в украйна прихващат близо 100% от руските морски ракети „Калибър“.

    13:36 04.09.2026

  • 34 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Вероятно за това и северните народи в Русия наричат венерическата болест сифилис. Русская болезень

    Коментиран от #38

    13:39 04.09.2026

  • 35 Теслатъ

    4 1 Отговор
    Крилатите ракети "Калибър" са нисколетящи с дозвукова скорост от около 800 км/ч, летят на разстояние до 2,000 км., техни носители са ВМФ платформи. Руснаците имат и други ракети на базата на ВМФ платформи "ОниксМ",те са ниско летящи, но свръхзвукови ракети и летят на разстояние до 800 км., наричат ги още "вълча глутница", защо руснаците почти не ги ползват не зная, това са невероятно опасни и ефективни ракети за акваторията на Черно море срещу бУССР.

    13:40 04.09.2026

  • 36 Бегай

    2 0 Отговор
    Не 100,101 % 🤣 Даже врабчета с плюнка свалят 😂

    Коментиран от #44

    13:48 04.09.2026

  • 37 100%

    4 0 Отговор
    не останаха украински пристанища 🤣

    13:51 04.09.2026

  • 38 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    "Вероятно за това и северните народи в Русия наричат венерическата болест сифилис. Русская болезень"

    Бъди спокоен ! От oнaниpaнe пред клавиатурата венерическа болест няма да хванеш. Другото хубаво нещо е, че няма да се размножиш !

    13:53 04.09.2026

  • 39 Ми с

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    лопати и перални без чипове, с какво друго? :))))

    13:56 04.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ама

    1 0 Отговор
    Ели , спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно и да преписваш от УНИАН и дойчезеле...

    13:58 04.09.2026

  • 42 Поема ги

    0 0 Отговор
    Украйна прехваща всички руски ракети, няма нито една не паднала

    13:59 04.09.2026

  • 43 И хваща

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "така така":

    на дядо си кормилото.

    14:00 04.09.2026

  • 44 Теслатъ

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бегай":

    Крилатите ракети не са трудна цел за прихващане..., особенно с помоща на американците, които засичат изстрелването им и предават инфото на украинците, за разлика от свръхзвуковите и хиперзвуковите, затова крилатите ракети "Калибър" се ползват по-рядко или заедно с БПЛА, чиято основна цел е да претоварят ПВО-то на противника, тоест, да разчистят пътя на крилатите ракети.

    14:01 04.09.2026

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