ISW: Украйна прехваща близо 100% от руските морски ракети „Калибър“

Процентът на прехващане на руските морски крилати ракети „Калибър“ от украинските сили е достигнал близо 100%, посочват анализатори от Института за изследване на войната (ISW), пише News.bg.
Според анализа това е постигнато отчасти благодарение на непрекъснатите украински удари срещу кораби на руския Черноморски флот.
Украинските дронове заплашват руския флот
ISW посочва, че украинските безпилотни надводни апарати представляват сериозна заплаха за Русия в Черно море, въпреки че няколко руски кораба са били преместени от щаба на Черноморския флот в Севастопол в Новоросийск.
Анализаторите отбелязват и ролята на технологичните иновации на Украйна. Сред тях е интегрирането на FPV дронове-пускови установки в системите за безпилотни летателни апарати.
Според ISW това позволява на Въоръжените сили на Украйна да извършват прецизни удари срещу руски кораби, позиции на противовъздушната отбрана и пристанищна инфраструктура в зоната на отговорност на Черноморския флот, която обхваща Черно и Азовско море.
Ударите ограничават действията на Черноморския флот
По данни на анализаторите подобни удари ограничават възможността на Черноморския флот да действа свободно в региона.
Това на свой ред намалява ефективността на морските крилати ракети, които традиционно имат предимство заради по-широката си географска зона на изстрелване.
„Според наличните данни процентът на прехващане на ракети „Калибър“, изстрелвани от морето, от украинските сили е достигнал почти 100 процента, вероятно поради факта, че руските сили изстрелват тези ракети от по-големи разстояния“, обясняват от ISW.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
12:57 04.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #34
12:58 04.09.2026
3 А защо с.р.т в метрото?
Коментиран от #12
12:59 04.09.2026
4 Ти тц
12:59 04.09.2026
5 Зеления гоблин
12:59 04.09.2026
6 Не бе
13:00 04.09.2026
7 Селянин
13:01 04.09.2026
8 Димон Сладкия Бонбон
13:01 04.09.2026
9 Порошенко
13:02 04.09.2026
10 Баламата
13:02 04.09.2026
11 Айляк
И туй дет не се прифаща, също.
13:03 04.09.2026
12 не може да бъде
До коментар #3 от "А защо с.р.т в метрото?":По-добре беше от ISW да напишат че прихващането на тези ракети от украинците вече надхвърля значително 100 %.....е сериозно казано възможно е в отделен случай украинците да са прихванали този тип ракети 70-80 даже 90% -но това е стилът ISW-от един случай -обобщение и ако напр.украинците са прихванали 70 % -ами близко е до 100 % !? А как ги прихващат виждаме най-вече в резултатите от последната седмица!?
13:07 04.09.2026
13 Хаха
Мащабни пожари бяха съобщени след серия от десанти в Бровари близо до Киев.
Мощни експлозии разтърсиха Киев и околностите му. Според предварителни данни е бил атакуван терминал на „Нова поща“.
Стълбове дим се издигат над няколко квартала. Жителите са призовани да затворят прозорците си заради дима.
АКТУАЛИЗИРАНО
11:30. Атаката срещу Киев се засилва.
Удари бяха извършени по самолети на летище Жуляни и терминал „Нова поща“.
Самолети на летището в Киев горят, според депутати от Радата."
Така" свалят" руските ракети "копачите" на Черно море!
13:07 04.09.2026
14 Дръндрън
Но е ФАКТ, че кочината почти пет години нищо повече не мжое да направи, освен да бомбардира ЦИВИЛНИ УКРАИНЦИ !
Коментиран от #15, #25
13:11 04.09.2026
15 Хихихи
До коментар #14 от "Дръндрън":Леко да не се сецнеш 😂😂😂
13:13 04.09.2026
16 Софиянец
13:14 04.09.2026
17 АБВ
Коментиран от #32, #39
13:15 04.09.2026
18 Гласувайте
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С плюс ако предпочитате да умрат 100 000 укри или минус ако предчочитате на тяхно място да умре едно невинно бордър коли.
13:16 04.09.2026
19 Мижи да те лажем!
От изстреляни 120 ракети „Калибър“, Укрия свали 250 ракети „Калибър“
13:19 04.09.2026
20 ЪХЪ АМА
13:19 04.09.2026
21 хахаха
Горивото щяли да го внасят през Румъния защото натам калибри не летят (засега).
13:20 04.09.2026
22 така така
Коментиран от #43
13:20 04.09.2026
23 ШЕФА
13:22 04.09.2026
24 Крокодила Гена
Коментиран от #28
13:24 04.09.2026
25 Русия
До коментар #14 от "Дръндрън":Хубава държава,а какви иди.... ражда ?
13:24 04.09.2026
26 Значи
13:24 04.09.2026
27 Българин
13:24 04.09.2026
28 ЦСКА Москва
До коментар #24 от "Крокодила Гена":Умен си като крокодил !
13:25 04.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Украинците мозъкът на СССР
13:27 04.09.2026
31 Американският институт
13:29 04.09.2026
32 училищата нямат ПВО
До коментар #17 от "АБВ":руснаците поразяват само училища и болници, щото никоя нормален ,освен руските Фашисти не би ги обстрелвал!
Коментиран от #40
13:29 04.09.2026
33 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА
13:36 04.09.2026
34 Соломон
До коментар #2 от "честен ционист":Вероятно за това и северните народи в Русия наричат венерическата болест сифилис. Русская болезень
Коментиран от #38
13:39 04.09.2026
35 Теслатъ
13:40 04.09.2026
36 Бегай
Коментиран от #44
13:48 04.09.2026
37 100%
13:51 04.09.2026
38 АБВ
До коментар #34 от "Соломон":"Вероятно за това и северните народи в Русия наричат венерическата болест сифилис. Русская болезень"
Бъди спокоен ! От oнaниpaнe пред клавиатурата венерическа болест няма да хванеш. Другото хубаво нещо е, че няма да се размножиш !
13:53 04.09.2026
39 Ми с
До коментар #17 от "АБВ":лопати и перални без чипове, с какво друго? :))))
13:56 04.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ама
13:58 04.09.2026
42 Поема ги
13:59 04.09.2026
43 И хваща
До коментар #22 от "така така":на дядо си кормилото.
14:00 04.09.2026
44 Теслатъ
До коментар #36 от "Бегай":Крилатите ракети не са трудна цел за прихващане..., особенно с помоща на американците, които засичат изстрелването им и предават инфото на украинците, за разлика от свръхзвуковите и хиперзвуковите, затова крилатите ракети "Калибър" се ползват по-рядко или заедно с БПЛА, чиято основна цел е да претоварят ПВО-то на противника, тоест, да разчистят пътя на крилатите ракети.
14:01 04.09.2026