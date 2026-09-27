Стуб: Тръмп удвои усилията си за мир в Украйна

Президентът на Финландия Александър Стуб заяви, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна са в по-добра позиция, отколкото преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност. Според него американският президент е засилил работата си по търсенето на мирно решение, като е ангажирал преговарящи като Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

„Мисля, че със сигурност сме в по-добра позиция, отколкото преди президентът Тръмп да започне“, каза Стуб пред Fox News Digital. Той добави, че през последната година и половина Тръмп е удвоил усилията си за намиране на изход от войната.

Финландия и Норвегия са работили зад кулисите

Стуб разказа, че заедно с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре са действали основно неофициално, като са предавали информация между правителствата на Украйна, САЩ и европейските държави. По думите му именно американската администрация е помогнала за постигането на напредък в разговорите.

„Той наистина работи усилено и се надявам да намерим решение“, каза финландският президент, визирайки Тръмп. В дипломатическите усилия Вашингтон разчита на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които през септември проведоха срещи в Москва и Киев в рамките на опитите за възобновяване на преговорите.

Стуб не вижда непосредствен риск за Финландия

Финландският президент коментира и предупрежденията на Володимир Зеленски, че Русия може в бъдеще да нападне други европейски държави, включително Финландия. Стуб заяви, че не вижда фактически основания за подобно развитие в близко бъдеще.

Той обаче подчерта, че това не означава край на руските действия срещу Европа. Стуб направи разлика между войната в Украйна и по-широката хибридна кампания, която според него включва кибератаки, саботаж и заплахи срещу европейската инфраструктура.

„Русия се опитва да сплаши Европа, да ни уплаши и да влезе в главите ни“, каза той.

Стуб обясни спокойната позиция на Финландия с подготовката на страната за потенциална заплаха от изток. Финландия разполага със задължителна военна служба, резерв и широка мрежа от граждански убежища, а през последните години укрепи отбранителните си способности и като член на НАТО.

Тръмп очаква споразумение до зимата

Американският президент заяви по-рано, че иска Володимир Зеленски и Владимир Путин да се договорят за прекратяване на войната. Тръмп изрази надежда това да стане до зимата, но към момента няма обявен окончателен мирен договор между Украйна и Русия.

Преговорният процес остава свързан с усилията на американската администрация, украинското ръководство и европейските държави. Стуб не посочи конкретен срок за постигане на споразумение, но заяви, че дипломатическата работа продължава.

Източници: Фокс нюз, УНИАН