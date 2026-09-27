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Стуб: Тръмп удвои усилията си за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Стуб: Тръмп удвои усилията си за мир в Украйна

27 Септември, 2026 18:25, обновена 27 Септември, 2026 18:29 414 7

  • доналд тръмп-
  • войната в украйна-
  • мирни преговори-
  • финландия-
  • александър стуб

Президентът на Финландия оцени високо ролята на американските преговарящи, но заяви, че не вижда непосредствен риск от руска атака срещу Европа.

Стуб: Тръмп удвои усилията си за мир в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Финландия Александър Стуб заяви, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна са в по-добра позиция, отколкото преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност. Според него американският президент е засилил работата си по търсенето на мирно решение, като е ангажирал преговарящи като Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

„Мисля, че със сигурност сме в по-добра позиция, отколкото преди президентът Тръмп да започне“, каза Стуб пред Fox News Digital. Той добави, че през последната година и половина Тръмп е удвоил усилията си за намиране на изход от войната.

Финландия и Норвегия са работили зад кулисите

Стуб разказа, че заедно с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре са действали основно неофициално, като са предавали информация между правителствата на Украйна, САЩ и европейските държави. По думите му именно американската администрация е помогнала за постигането на напредък в разговорите.

„Той наистина работи усилено и се надявам да намерим решение“, каза финландският президент, визирайки Тръмп. В дипломатическите усилия Вашингтон разчита на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които през септември проведоха срещи в Москва и Киев в рамките на опитите за възобновяване на преговорите.

Стуб не вижда непосредствен риск за Финландия

Финландският президент коментира и предупрежденията на Володимир Зеленски, че Русия може в бъдеще да нападне други европейски държави, включително Финландия. Стуб заяви, че не вижда фактически основания за подобно развитие в близко бъдеще.

Той обаче подчерта, че това не означава край на руските действия срещу Европа. Стуб направи разлика между войната в Украйна и по-широката хибридна кампания, която според него включва кибератаки, саботаж и заплахи срещу европейската инфраструктура.

„Русия се опитва да сплаши Европа, да ни уплаши и да влезе в главите ни“, каза той.

Стуб обясни спокойната позиция на Финландия с подготовката на страната за потенциална заплаха от изток. Финландия разполага със задължителна военна служба, резерв и широка мрежа от граждански убежища, а през последните години укрепи отбранителните си способности и като член на НАТО.

Тръмп очаква споразумение до зимата

Американският президент заяви по-рано, че иска Володимир Зеленски и Владимир Путин да се договорят за прекратяване на войната. Тръмп изрази надежда това да стане до зимата, но към момента няма обявен окончателен мирен договор между Украйна и Русия.

Преговорният процес остава свързан с усилията на американската администрация, украинското ръководство и европейските държави. Стуб не посочи конкретен срок за постигане на споразумение, но заяви, че дипломатическата работа продължава.

Източници: Фокс нюз, УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 .А в

    0 0 Отговор
    Иран кога?

    18:31 27.09.2026

  • 2 В Иран

    3 0 Отговор
    Кога?

    Коментиран от #5

    18:31 27.09.2026

  • 3 Мара Джамбазовата Патка

    4 1 Отговор
    Удвои усилията си на бългатски означава още една златна туалетна за зеления клоун.

    18:32 27.09.2026

  • 4 Дон Педро от Илинойс

    2 0 Отговор
    Ма не така бе😂😴🤣

    18:33 27.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Татко

    2 0 Отговор
    Пат0к Тръмп викаш.

    18:35 27.09.2026

  • 7 Карго 200

    0 1 Отговор
    “Виналди”
    Ля-ля-ляляля
    Руснаците знаят как да бягат в това направление. Тренираха го успешно през есента на 2022г.
    “Братушките не желаят да им се случи това,което се случи на техните другари през пролета на 2022 на и край летище Гостомел. Бягайте братушки,спасявайте животите си!

    18:48 27.09.2026

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