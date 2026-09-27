Стуб: Тръмп удвои усилията си за мир в Украйна

Президентът на Финландия Александър Стуб заяви, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна са в по-добра позиция, отколкото преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност. Според него американският президент е засилил работата си по търсенето на мирно решение, като е ангажирал преговарящи като Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
„Мисля, че със сигурност сме в по-добра позиция, отколкото преди президентът Тръмп да започне“, каза Стуб пред Fox News Digital. Той добави, че през последната година и половина Тръмп е удвоил усилията си за намиране на изход от войната.
Финландия и Норвегия са работили зад кулисите
Стуб разказа, че заедно с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре са действали основно неофициално, като са предавали информация между правителствата на Украйна, САЩ и европейските държави. По думите му именно американската администрация е помогнала за постигането на напредък в разговорите.
„Той наистина работи усилено и се надявам да намерим решение“, каза финландският президент, визирайки Тръмп. В дипломатическите усилия Вашингтон разчита на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които през септември проведоха срещи в Москва и Киев в рамките на опитите за възобновяване на преговорите.
Стуб не вижда непосредствен риск за Финландия
Финландският президент коментира и предупрежденията на Володимир Зеленски, че Русия може в бъдеще да нападне други европейски държави, включително Финландия. Стуб заяви, че не вижда фактически основания за подобно развитие в близко бъдеще.
Той обаче подчерта, че това не означава край на руските действия срещу Европа. Стуб направи разлика между войната в Украйна и по-широката хибридна кампания, която според него включва кибератаки, саботаж и заплахи срещу европейската инфраструктура.
„Русия се опитва да сплаши Европа, да ни уплаши и да влезе в главите ни“, каза той.
Стуб обясни спокойната позиция на Финландия с подготовката на страната за потенциална заплаха от изток. Финландия разполага със задължителна военна служба, резерв и широка мрежа от граждански убежища, а през последните години укрепи отбранителните си способности и като член на НАТО.
Тръмп очаква споразумение до зимата
Американският президент заяви по-рано, че иска Володимир Зеленски и Владимир Путин да се договорят за прекратяване на войната. Тръмп изрази надежда това да стане до зимата, но към момента няма обявен окончателен мирен договор между Украйна и Русия.
Преговорният процес остава свързан с усилията на американската администрация, украинското ръководство и европейските държави. Стуб не посочи конкретен срок за постигане на споразумение, но заяви, че дипломатическата работа продължава.
Източници: Фокс нюз, УНИАН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .А в
18:31 27.09.2026
2 В Иран
Коментиран от #5
18:31 27.09.2026
3 Мара Джамбазовата Патка
18:32 27.09.2026
4 Дон Педро от Илинойс
18:33 27.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Татко
18:35 27.09.2026
7 Карго 200
Ля-ля-ляляля
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