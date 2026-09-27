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Axios: Новият кръг преговори между САЩ и Иран е на 28 септември
  Тема: Иранската криза

Axios: Новият кръг преговори между САЩ и Иран е на 28 септември

27 Септември, 2026 18:36 422 1

  • иран-
  • съединени щати-
  • абас арагчи-
  • орสmuzки проток

Катарски посредници продължават совалковата дипломация между Вашингтон и Техеран, докато разминаванията по ключовите въпроси остават значителни.

Axios: Новият кръг преговори между САЩ и Иран е на 28 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов кръг непреки преговори между САЩ и Иран се очаква на 28 септември, съобщава Axios. Катарски посредници продължават да предават послания между Вашингтон и Техеран, но двете страни остават далеч една от друга по основните спорни въпроси.

Очакваните разговори идват след поредица от контакти в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН. Според Axios американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са разговаряли непряко с иранския външен министър Абас Арагчи. Посредници са се движили между двете страни, като са предавали предложенията им.

Първият подобен кръг в Ню Йорк е продължил около три часа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп го определи като продуктивен, но на 26 септември заяви, че е отхвърлил последното иранско предложение. „Отхвърлям предложението“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

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Предложението на Техеран е свързано с възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му може да отвори водния път в рамките на седмица, ако бъдат изпълнени поставените условия.

Сред тях са прекратяване на военните действия в региона, освобождаване на замразени ирански активи, отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на американската морска блокада. По думите на Арагчи планът е бил предаден на Вашингтон чрез Катар и стъпва върху меморандума за разбирателство, подписан през юни.

„Няма път напред, освен договорено решение, основано на достойнство и справедливост и гарантиращо законните права и искания на иранския народ“, заяви Арагчи пред ирански журналисти в Ню Йорк. Той каза още, че Техеран очаква ясен отговор от американската страна чрез посредниците.

Техеран отхвърля оценките за разделена власт

Арагчи определи като погрешни и американските твърдения, че в Иран действат няколко центъра на властта, които вземат решения по различни въпроси. Според иранския външен министър позицията на Техеран по преговорите е формулирана от държавните органи и е предадена на Вашингтон чрез посредниците.

Разминаванията между двете страни остават значителни. Вашингтон настоява за гаранции по ядрената програма и за контрол върху действията на Иран в региона, докато Техеран поставя акцент върху прекратяването на военните действия, отмяната на блокадата и освобождаването на активи.

Засега няма потвърдено споразумение, нито данни, че американската страна е приела иранския седемдневен план. Следващият кръг на непреките разговори трябва да покаже дали посредническите усилия на Катар ще доведат до сближаване на позициите.

Източници: Axios, ABC News


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Шорт

    1 0 Отговор
    Тея иранци пак ще ги излъжат нещо! И пак ще почнат да ги взривяват и бомбардират!

    18:57 27.09.2026

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