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Тръмп не изключва нови удари по Иран, очаква преговори
  Тема: Иранската криза

Тръмп не изключва нови удари по Иран, очаква преговори

27 Септември, 2026 18:32 399 9

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • raf феърфорд-
  • преговори

Американският президент отхвърли ирански план за седемдневно примирие, а край база във Великобритания бяха задържани петима мъже.

Тръмп не изключва нови удари по Иран, очаква преговори - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва възобновяване на ударите срещу Иран, въпреки че очаква нов кръг от разговори с Техеран през следващата седмица. По-рано американският държавен глава е казал пред свои съветници, че допуска подновяване на бомбардировките след междинните избори за Конгреса през ноември.

Паралелно с това Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневен план, който предвижда възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и подновяване на преговорите. „Отхвърлям предложението им“, каза президентът пред журналисти. Техеран е предал плана чрез посредници, като е обвързал отварянето на протока с прекратяване на огъня, отмяна на американската морска блокада и възобновяване на ядрените преговори.

Тръмп твърди, че през Ормуз е преминал рекорден обем петрол

Американският президент заяви, че САЩ контролират Ормузкия проток и че през нощта през него е преминал рекорден обем петрол. По думите му 29 кораба са преминали по маршрута. Тръмп не посочи независими данни, които да потвърдят това количество. Преди войната през протока обичайно преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.

В същото време американската администрация поддържа натиска върху Иран чрез морска блокада на пристанищата и ограничения върху износа на петрол. Вашингтон настоява бъдещото споразумение да включва ангажименти по иранската ядрена програма, докато Техеран поставя на първо място свободното корабоплаване и прекратяването на военните действия.

Проверка край база на американските сили във Великобритания

Петима мъже са били задържани край британската военновъздушна база RAF Феърфорд в графство Глостършър. Британската полиция съобщи, че задържаните са проверявани по подозрения за нарушения на законодателството за взривните вещества. В района са били евакуирани жители на около 85 домакинства, а сапьори са проверявали няколко превозни средства.

RAF Феърфорд се използва от американските сили за ограничени удари срещу ирански цели. Британската полиция обаче не е потвърдила, че задържанията са свързани с базата. Разследването е поето от контратерористичната полиция, а властите определиха ситуацията като овладяна.

Тръмп заяви, че американските власти също проверяват случая с арестуваните, но към момента няма публично съобщени подробности за отделно американско разследване. Британските власти не са посочили мотив и не са съобщили дали има връзка с войната в Иран.

Така Вашингтон едновременно оставя отворена възможността за нова военна операция и говори за дипломатически контакти. Очакваните разговори през следващите дни ще покажат дали двете страни ще успеят да преодолеят различията около Ормузкия проток, ядрената програма на Иран и условията за прекратяване на конфликта.

Източници: Вашингтон пост, Си Ен Ен


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    3 1 Отговор
    Кво да го коментираме

    Коментиран от #2

    18:38 27.09.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    ми...че Иран проси мир!!! със стотина убити я има я няма,САЩ ги размазаха

    Коментиран от #5, #6

    18:44 27.09.2026

  • 3 Християнин

    1 0 Отговор
    Няма ли достатъчно добър снайперист нац този свят да ни отърве от това недоразумение на природата.

    18:44 27.09.2026

  • 4 удри

    0 0 Отговор
    точно така бай доньо, боя възпитава, трябва да ги биеш постоянно

    пък и тия краварски военни няма дамо да лежат на самолетоносачите, нека си заработят парите

    18:45 27.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    дърт проскубан и подрисканКотарак вече си леопард-интересно!?!

    Коментиран от #7

    18:47 27.09.2026

  • 7 ЛЕ о ПА р Д🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    дръж се възпитано , ако обичаш! да не се наложи да те възпитавам аз!! за братчеда-питай мо///дераторката

    18:50 27.09.2026

  • 8 И двата

    1 0 Отговор
    протока са блокирани и цените на суровия петрол недвусмислено потвърждават това положение.
    Капацитетът на американците към човешки загуби е твърде нисък, а без значими човешки загуби Ормуз ще остане затворен.

    18:59 27.09.2026

  • 9 След

    0 0 Отговор
    още 5, 6 месеца персийският залив окончателно ще загуби позиции на пазара на суров петрол, горива и природен газ. Цените естествено ще останат високи през следващото десетилетие, докато пазарите се ребалансират и се направят инвестиции в нови добивни мощности в други части на света.

    19:02 27.09.2026

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