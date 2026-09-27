Тръмп не изключва нови удари по Иран, очаква преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва възобновяване на ударите срещу Иран, въпреки че очаква нов кръг от разговори с Техеран през следващата седмица. По-рано американският държавен глава е казал пред свои съветници, че допуска подновяване на бомбардировките след междинните избори за Конгреса през ноември.

Паралелно с това Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневен план, който предвижда възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и подновяване на преговорите. „Отхвърлям предложението им“, каза президентът пред журналисти. Техеран е предал плана чрез посредници, като е обвързал отварянето на протока с прекратяване на огъня, отмяна на американската морска блокада и възобновяване на ядрените преговори.

Тръмп твърди, че през Ормуз е преминал рекорден обем петрол

Американският президент заяви, че САЩ контролират Ормузкия проток и че през нощта през него е преминал рекорден обем петрол. По думите му 29 кораба са преминали по маршрута. Тръмп не посочи независими данни, които да потвърдят това количество. Преди войната през протока обичайно преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.

В същото време американската администрация поддържа натиска върху Иран чрез морска блокада на пристанищата и ограничения върху износа на петрол. Вашингтон настоява бъдещото споразумение да включва ангажименти по иранската ядрена програма, докато Техеран поставя на първо място свободното корабоплаване и прекратяването на военните действия.

Проверка край база на американските сили във Великобритания

Петима мъже са били задържани край британската военновъздушна база RAF Феърфорд в графство Глостършър. Британската полиция съобщи, че задържаните са проверявани по подозрения за нарушения на законодателството за взривните вещества. В района са били евакуирани жители на около 85 домакинства, а сапьори са проверявали няколко превозни средства.

RAF Феърфорд се използва от американските сили за ограничени удари срещу ирански цели. Британската полиция обаче не е потвърдила, че задържанията са свързани с базата. Разследването е поето от контратерористичната полиция, а властите определиха ситуацията като овладяна.

Тръмп заяви, че американските власти също проверяват случая с арестуваните, но към момента няма публично съобщени подробности за отделно американско разследване. Британските власти не са посочили мотив и не са съобщили дали има връзка с войната в Иран.

Така Вашингтон едновременно оставя отворена възможността за нова военна операция и говори за дипломатически контакти. Очакваните разговори през следващите дни ще покажат дали двете страни ще успеят да преодолеят различията около Ормузкия проток, ядрената програма на Иран и условията за прекратяване на конфликта.

Източници: Вашингтон пост, Си Ен Ен