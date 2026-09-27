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Удар на ВСУ по завод в Ростовска област повредил поне пет цеха
  Тема: Украйна

Удар на ВСУ по завод в Ростовска област повредил поне пет цеха

27 Септември, 2026 18:29, обновена 27 Септември, 2026 18:48 1 178 44

  • украйна-
  • русия-
  • ростовска област-
  • азовски оптико-механичен завод-
  • тактическо ракетно въоръжение

Сателитни кадри показват щети по леярски, оптичен, монтажен и механично-обработващ цех. Украйна съобщи, че атаката е извършена с ракети „Нептун“ и ракети-дронове.

Удар на ВСУ по завод в Ростовска област повредил поне пет цеха - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко пет цеха са повредени при атаката срещу Азовския оптико-механичен завод в Ростовска област, Русия. Сателитни кадри, публикувани от OSINT проекта „Абсолютно надежден източник“, показват щети по производствени сгради, свързани с изработката на компоненти за руското въоръжение.

Ударът е нанесен през нощта на 26 септември. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че в операцията са участвали нейният Център за специални операции „Алфа“ и Военноморските сили на Украйна. Поразяването е извършено с крилати ракети „Нептун“ и реактивни ракети-дронове „Рута“, „Паляница“ и „Барс“.

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Щети по пет производствени цеха

Най-сериозни са пораженията по леярския цех 022, който се състои от две сгради. В основната постройка са отчетени следи от горене и значителни повреди в дясната и източната част. По-високата сграда също е засегната, като са разрушени част от покрива и стената.

„В долната сграда, основната за леярския цех, е установено горене и сериозни повреди както в дясната, така и в източната част. Горната сграда също е пострадала, но са разрушени само част от покрива и стената“, съобщи OSINT проектът.

В оптичния цех 008 са установени две попадения от югозападната страна, а част от фасадата се е срутила. В монтажния цех 009 са отчетени най-малко три попадения. Едно попадение е засегнало и цеха за галванични покрития 010.

Още две попадения са установени в механично-обработващия цех 024. Едното е довело до срутване на покрива. В съседство се намира каркасо-щамповъчният цех, край който са видими отломки и вероятна повреда на стена, но тази информация не е потвърдена окончателно.

Предприятието произвежда компоненти за оръжия

СБУ съобщи предварително, че са повредени обекти от оптичното и леярското производство, монтажен участък, галваничен цех и цех за печатни платки. Според службата заводът е един от ключовите оптико-електронни производствени центрове на корпорацията „Тактическо ракетно въоръжение“.

В предприятието се произвеждат радиолокационни и инфрачервени глави за самонасочване на управляеми ракети, топловизионни прибори, електронни системи за високоточна артилерия, както и оптико-механични и оптико-електронни изделия. Тези данни са посочени в базата „War&Sanctions“ на Главното разузнавателно управление на Украйна.

СБУ съобщи още за попадения по железопътни цистерни с гориво в Азов и за поразен руски зенитен ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С2“ в Ростовска област. Публикуваните материали не съдържат данни за жертви, точния размер на щетите или за това дали производството в завода е прекратено.

Източници: Оборонка


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Повредил

    25 11 Отговор
    е една тоалетна и една барака за скрап - ама Вие се радвайте, все е нещо...

    18:36 27.09.2026

  • 2 зИленски

    21 9 Отговор
    10 са,а не 5
    УТРЕ ЩЕ ГИ НАПРАВИМ 15 СПОКОЙНО.
    Аз съм в Ню Йорк.
    ДОБРЕ СИ ХАПВАМ ПО БАНКЕТИТЕ ТУК

    Коментиран от #35

    18:36 27.09.2026

  • 3 По смали

    19 5 Отговор
    Малко. Никакви преговори

    18:36 27.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тези пък все удрят, все "пАбеждават"

    22 9 Отговор
    пък все ударени ходят и все реват от Русия и все дрънкат за пари. 🤔

    18:38 27.09.2026

  • 6 Мишел

    16 6 Отговор
    В Украйна не остана нищо ценно за бомбардировка, нито едно голямо предприятие.

    18:44 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха ХаХа

    10 7 Отговор
    Украйна гори навсякъде

    18:46 27.09.2026

  • 9 Атина Палада

    7 12 Отговор
    Добре де, монголите на Пу ткин и Ким не превземаха ли Киев?

    18:46 27.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мол ния!

    9 9 Отговор
    И ГАЗа. ..свърши в Моксель!
    А цистерната с бензин от Индия още я няма

    18:48 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дааа...

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ХаХа":

    14 ислямистки и 8 монголоидни републики а Фюрера Пиздоглаз - по рождение е...мохша!( Монголо татарски роб)
    Хихихихи

    Коментиран от #20

    18:50 27.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цъ...

    7 9 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъ ъхъ":

    У Донбас, Белгородска република, Луганска, Крим, от Години нема Ток вода Интернет, НЕМА бензин, солярка, нема транспорт и хранителни продукти, нема ПВО, корабли, подводници, Стратегическа авиация, НЕМА Киев, НЕМА Харков Херсон Суми Одеса Запорожие - монголски навсегда,..НЕМА я и ТРИДНЕВНАТА пе Дерасина У йло
    Хихихихи

    18:53 27.09.2026

  • 18 Мишел

    13 4 Отговор
    Балистични ракети удариха цеховете на украински завод за дронове на Pegasus arms и ги унищожиха.

    Коментиран от #30

    18:54 27.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кой те гръмна

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "ДА НАПОМНЯ САМО ЧЕ":

    В простата тиква?

    19:01 27.09.2026

  • 28 Неразбрал

    12 2 Отговор
    Някои да ми обясни , защо на всички телевизии , радия , новини са сложени все едни наведени на запад....дупят се много яко ??????????????

    Коментиран от #38

    19:02 27.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЕН БИ СИ

    8 2 Отговор
    Тръмп-забряних на Зеленски да отговаря на журналисти на пресконференцията защото е тъп.
    Казах му да заминава за Москва и че Патриот за него няма

    19:05 27.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Вовката

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    Аз па си кютам в бункера .. Всё спакойна

    19:07 27.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кво не си разбрал, пе.. ДАЛ?

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "Неразбрал":

    12 надничаре и Лепиларе от МОЧАта!
    3.5 % за без родните Ко пейки на коце -Мин Ета и Пияната на изборите
    Еееееееехехе

    19:09 27.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ае...

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ХаХа":

    Ца.. Ливай...к УРА на като педофила у Йло
    Хихихихи

    19:11 27.09.2026

  • 41 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сюлеймане":

    Али Реза .Правиш преположения на база празната касичка която носиш вместо глава

    19:13 27.09.2026

  • 42 Мишел

    1 5 Отговор
    Най -трудна е петата година от тридневната абасрация.

    19:27 27.09.2026

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "У ДРИ ИИ ИИ БАЦЕЕ":

    Точен сте господине ✌️.Удри по клепарите!
    .

    19:28 27.09.2026

  • 44 Гошо

    0 0 Отговор
    Милене от кой пръст си ги изсмукал тия удари ?
    В УНИЯН няма и намек за подобни неща ,още по малко пък за тези "чудо" оръжия „Рута“, „Паляница“ и „Барс“.

    20:00 27.09.2026

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