Удар на ВСУ по завод в Ростовска област повредил поне пет цеха

Най-малко пет цеха са повредени при атаката срещу Азовския оптико-механичен завод в Ростовска област, Русия. Сателитни кадри, публикувани от OSINT проекта „Абсолютно надежден източник“, показват щети по производствени сгради, свързани с изработката на компоненти за руското въоръжение.
Ударът е нанесен през нощта на 26 септември. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че в операцията са участвали нейният Център за специални операции „Алфа“ и Военноморските сили на Украйна. Поразяването е извършено с крилати ракети „Нептун“ и реактивни ракети-дронове „Рута“, „Паляница“ и „Барс“.
Щети по пет производствени цеха
Най-сериозни са пораженията по леярския цех 022, който се състои от две сгради. В основната постройка са отчетени следи от горене и значителни повреди в дясната и източната част. По-високата сграда също е засегната, като са разрушени част от покрива и стената.
В оптичния цех 008 са установени две попадения от югозападната страна, а част от фасадата се е срутила. В монтажния цех 009 са отчетени най-малко три попадения. Едно попадение е засегнало и цеха за галванични покрития 010.
Още две попадения са установени в механично-обработващия цех 024. Едното е довело до срутване на покрива. В съседство се намира каркасо-щамповъчният цех, край който са видими отломки и вероятна повреда на стена, но тази информация не е потвърдена окончателно.
Предприятието произвежда компоненти за оръжия
СБУ съобщи предварително, че са повредени обекти от оптичното и леярското производство, монтажен участък, галваничен цех и цех за печатни платки. Според службата заводът е един от ключовите оптико-електронни производствени центрове на корпорацията „Тактическо ракетно въоръжение“.
В предприятието се произвеждат радиолокационни и инфрачервени глави за самонасочване на управляеми ракети, топловизионни прибори, електронни системи за високоточна артилерия, както и оптико-механични и оптико-електронни изделия. Тези данни са посочени в базата „War&Sanctions“ на Главното разузнавателно управление на Украйна.
СБУ съобщи още за попадения по железопътни цистерни с гориво в Азов и за поразен руски зенитен ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С2“ в Ростовска област. Публикуваните материали не съдържат данни за жертви, точния размер на щетите или за това дали производството в завода е прекратено.
Източници: Оборонка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Повредил
18:36 27.09.2026
2 зИленски
УТРЕ ЩЕ ГИ НАПРАВИМ 15 СПОКОЙНО.
Аз съм в Ню Йорк.
ДОБРЕ СИ ХАПВАМ ПО БАНКЕТИТЕ ТУК
Коментиран от #35
18:36 27.09.2026
3 По смали
18:36 27.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тези пък все удрят, все "пАбеждават"
18:38 27.09.2026
6 Мишел
18:44 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха ХаХа
18:46 27.09.2026
9 Атина Палада
18:46 27.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мол ния!
А цистерната с бензин от Индия още я няма
18:48 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дааа...
До коментар #11 от "Ха ХаХа":14 ислямистки и 8 монголоидни републики а Фюрера Пиздоглаз - по рождение е...мохша!( Монголо татарски роб)
Хихихихи
Коментиран от #20
18:50 27.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цъ...
До коментар #13 от "Ъхъ ъхъ":У Донбас, Белгородска република, Луганска, Крим, от Години нема Ток вода Интернет, НЕМА бензин, солярка, нема транспорт и хранителни продукти, нема ПВО, корабли, подводници, Стратегическа авиация, НЕМА Киев, НЕМА Харков Херсон Суми Одеса Запорожие - монголски навсегда,..НЕМА я и ТРИДНЕВНАТА пе Дерасина У йло
Хихихихи
18:53 27.09.2026
18 Мишел
Коментиран от #30
18:54 27.09.2026
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27 Кой те гръмна
До коментар #24 от "ДА НАПОМНЯ САМО ЧЕ":В простата тиква?
19:01 27.09.2026
28 Неразбрал
Коментиран от #38
19:02 27.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЕН БИ СИ
Казах му да заминава за Москва и че Патриот за него няма
19:05 27.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Вовката
До коментар #2 от "зИленски":Аз па си кютам в бункера .. Всё спакойна
19:07 27.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кво не си разбрал, пе.. ДАЛ?
До коментар #28 от "Неразбрал":12 надничаре и Лепиларе от МОЧАта!
3.5 % за без родните Ко пейки на коце -Мин Ета и Пияната на изборите
Еееееееехехе
19:09 27.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ае...
До коментар #36 от "Ха ХаХа":Ца.. Ливай...к УРА на като педофила у Йло
Хихихихи
19:11 27.09.2026
41 Соломон
До коментар #39 от "Сюлеймане":Али Реза .Правиш преположения на база празната касичка която носиш вместо глава
19:13 27.09.2026
42 Мишел
19:27 27.09.2026
43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #22 от "У ДРИ ИИ ИИ БАЦЕЕ":Точен сте господине ✌️.Удри по клепарите!
.
19:28 27.09.2026
44 Гошо
В УНИЯН няма и намек за подобни неща ,още по малко пък за тези "чудо" оръжия „Рута“, „Паляница“ и „Барс“.
20:00 27.09.2026