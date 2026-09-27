Асен Василев: Балотажът на президентските избори е доста ясно очертан

Разграничаването на Илияна Йотова от декларацията в подкрепа за Украйна в ООН беше абсолютна грешка. Най-добре го описа едно заглавие: "Илияна Йотова се разграничи от себе си". Това каза в предаването "На фокус" по Нова телевизия председателят на "Продължаваме промяната".
На тези заседания в ООН се обсъжда всяка една позиция. България очевидно или не е участвала в процеса, или е участвала, не си е постигнала целите, но въпреки това се е присъединила към тази декларация, заяви Василев.
В отговор на въпрос дали Илияна Йотова не е се е разграничила от декларацията, мислейки за президентските избори, той посочи: "Ако си президент на страната, единственото нещо, което трябва да те води в такава ситуация, е дали българският интерес ще бъде защитен, а не какво ще се случи на изборите. Ако толкова я е страх какво ще се случи, да не ходи в ООН. Но това означава, че не става за президент. Не може да ни правиш за смях и за резил пред целия свят".
Той коментира и предложените от "Продължаваме промяната" законови промени, с които всички укази за помилване да се публикуват.
Ние поискахме президентството да покаже тази информация, до момента отговор няма. Президентството може да бъде задължено със закон да покаже кой кого е помилвал и на какво основание. Ако от "Прогресивна България" бламират предложението, трябва да кажат какви са основанията им, отбеляза Асен Василев.
По думите му последната пресконференция по случая "Петрохан" е "абсолютно нескопосан опит да се заглуши темата с помилванията".
Това е типична ченгеджийска операция, пълна с внушения, но мисля, че българските граждани имат глави на раменете си, каза той.
Мисля, че балотажът на президентските избори е доста ясно очертан – от една страна Илияна Йотова, а от друга – Андрей Гюров. След балотажа въпросът е дали всички тези хора, които са гласували за други кандидати, дали биха подкрепили г-жа Йотова или г-н Гюров, коментира Василев.
Основният въпрос на тези избори е дали да имаме независим президент, който да ни води напред, или президент, около когото са са се събрали всички призраци на прехода – това са хора, които не са активни политически и които са свързани с най-тежките времена на прехода и не най-чистите, каза още лидерът на "Продължаваме промяната".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малеееее
Коментиран от #3, #17, #26
18:55 27.09.2026
2 ШЕФА
Коментиран от #25
18:55 27.09.2026
3 Да де, ама
До коментар #1 от "Малеееее":И Костадинов и Волгин са заети с черноморските си имоти-палати. Да му мислят излъганите и бедни тяхни избиратели.
Коментиран от #6
18:56 27.09.2026
4 Цвете
Коментиран от #8
18:56 27.09.2026
5 гладна Асенка , балотаж сънува
18:57 27.09.2026
6 Прав си!
До коментар #3 от "Да де, ама":Костадинов стана милионер благодарение на Тиквата Борисов и Пеевски, защото ги поддържа постоянно и те го гушат с парички. А Петър Волгин получава по 20 хиляди евра на месец и имитира опозиционност.
18:59 27.09.2026
7 Цвете
Коментиран от #11, #12, #32
19:00 27.09.2026
8 развеселен
До коментар #4 от "Цвете":Мъж на мЕсто ???!!! Това за Асен Василев ли става дума ???!!! Мъж ?????!!!!! Да не е подобие на мъж , ама от тесто ??? ПП. Учете българската граматика .
19:00 27.09.2026
9 Ясен
Коментиран от #33
19:01 27.09.2026
10 Само дето не ти е ясно
Кротни се
19:03 27.09.2026
11 до : шареното /като дъга/ цвете
До коментар #7 от "Цвете":Споко ,бе ! Ще инфарктясаш . Я се разходи до Петрохан и остави многоцветното си шалче до бутнатото паметниче на вашата вяра . Дано това те успокои .
19:05 27.09.2026
12 Цвете
До коментар #7 от "Цвете":ПедиПедиПетрохан ,там от лама съм е.@н ........... !
19:09 27.09.2026
13 Пълен Провал
19:09 27.09.2026
14 Ами
Направо е като виц.
19:12 27.09.2026
15 Програмист
19:13 27.09.2026
16 Копейка
Ще има повече от ментето копейкин защото Волен е оригинала. Може и от Йотова да има повече.
Документи за участие в изборите са подали двойките:
Волен Сидеров и Славчо Велков
.......
Слава Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
.....
Волен Сидеров показа снимка на Костадин Костадинов и заяви : " Българина може добре да различи кое е това менте и кой е оригинала"
19:13 27.09.2026
17 Българин
До коментар #1 от "Малеееее":Ще ги биете га пръдне гущера, меки китки
19:14 27.09.2026
18 Статистика избори 2024 -2026 г.
ПП- ДБ - октомври 2024 г.-
26КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа
Април 2026 г.-
7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА -
БЪЛГАРИЯ 413 846
ПП. Възраждане октомври 2024 г.
12ВЪЗРАЖДАНЕ 325 466 гласа
Април 2026 г.-
8 ВЪЗРАЖДАНЕ
137 940 гласа
ИТН
октомври 2024 г.
7ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
165 160 гласа
Април 2026 г.-
1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
23 461 гласа
ГЕРБ загуби за 1 г.и половина 210 хиляди гласа ,МЕЧ ,Величие бяха с почти идентичен резултат като гласове на двата избора.
И какъв е извода -
Единствено ПП-ДБ качват като гласове близо 68 хиляди гласа ,Възраждане се сриват с почти 190 хиляди а за убийството на ИТН да не говорим.
Гюров има сигурни 500 хиляди гласа твърд електорат. Според Костадинов от Възраждане реално за радев са гласували 476 хиляди човека,останалите са купен и корпоративен вот от мафията зад кРадев. Пример - трите секции в ромския квартал "Ботунец" на мафиотския клан "Калашниците" където 98 процента от гласовете бяха за ПБ на мунчо. Да си спомним и 300 хиляди преференции за четиримата представители на ВМРО в листите на мунчо които бяха купени с милионите на каракачанов - агент Иван откраднати като военен министър на Борисов. Половината вече отлетяха ,една част се върнаха във Възраждане. Така че няма да е изненада балотажа да е Андрей Гюров с половин милион гласа и кандидата на Възраждане който ще е с около 380-400 хиляди гласа. Йотова е около 200 хиляди ко
Коментиран от #20, #22
19:14 27.09.2026
19 Исторически парк
19:15 27.09.2026
20 Точен сте
До коментар #18 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":Гюров има сигурни 500 хиляди гласа твърд електорат. Според Костадинов от Възраждане реално за радев са гласували 476 хиляди човека,останалите са купен и корпоративен вот от мафията зад кРадев. Пример - трите секции в ромския квартал "Ботунец" на мафиотския клан "Калашниците" където 98 процента от гласовете бяха за ПБ на мунчо. Да си спомним и 300 хиляди преференции за четиримата представители на ВМРО в листите на мунчо които бяха купени с милионите на каракачанов - агент Иван откраднати като военен министър на Борисов. Половината вече отлетяха ,една част се върнаха във Възраждане. Така че няма да е изненада балотажа да е Андрей Гюров с половин милион гласа и кандидата на Възраждане който ще е с около 380-400 хиляди гласа. Йотова е около 200 хиляди колкото ще могат да купят олигарсите и мафията зад кРадев.
19:15 27.09.2026
21 Диванен анализатор
19:16 27.09.2026
22 Вчера Йотова откри кампанията си в Смоля
До коментар #18 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":Пред 50-на човека в 25 хилядния град и 27 души охрана от НСО.
Гюров я откри в София пред хиляди.
Радостин Василев я откри във Враца и Монтана пред пълни зали!
Вижте в профила му видеото с Красимир Манов на връщане към София пред бензиностанция на Лукойл на магистралата.
Показа кадри от Враца и Монтана че е тези градове не искат и да чуят за мунчо и само го чакат да отиде.
Видеото му за 5 часа е харесало от над 21 хиляди човека.
И затова избрах- номер 17 за Василев и Манов!
Коментиран от #24
19:20 27.09.2026
23 Давос
19:25 27.09.2026
24 Tака е
До коментар #22 от "Вчера Йотова откри кампанията си в Смоля":Гледам видеото на Радостин Василев! Няма как да го публикувам тук и направих само екранна снимка . Във Враца и Монтана чакат да отиде при тях румен радев. Само да отиде го чакат ...
Коментиран от #37
19:27 27.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ежко
19:32 27.09.2026
28 Гошо
19:32 27.09.2026
29 Даката
19:33 27.09.2026
30 ВЕСЕЛЯК
А защо са ти такива увсинали ушите?
Асенчооооооо......
19:34 27.09.2026
31 Николов
Но се превърна в голям лъжец
Гюров няма да е Президент
Спокойно се покрий ,че в следващият парламент няма да има ПП
19:34 27.09.2026
32 тт123
До коментар #7 от "Цвете":Явно имаш малки букви, пиши с тях БЕ
Сори, ако си мъж пишокът ти е малък
19:35 27.09.2026
33 Абе....
До коментар #9 от "Ясен":За късия, и за мунчу, едни и същи cepceми гласуват.
19:42 27.09.2026
34 Абсурдистан
19:42 27.09.2026
35 Едва ли
19:42 27.09.2026
36 Данко Гледача
19:42 27.09.2026
37 Това преди 5 часа снимано
До коментар #24 от "Tака е":21 хиляди и 300 човека са подкрепили Радостин Василев! Показва зад него цена дизел 1.96 евро ,близо 4 лв.
След това извади тефтер и показа разчети колко краде мунчо от населението само от горивата.
Вече 36 хиляди са го подкрепили досега а заедно с близки и семейства само под профила си има 100 хиляди гласа.
Балотажа ще е Гюро с Радостин и ,Радостин ще е победителя!
19:43 27.09.2026
38 Дзак
19:48 27.09.2026
39 ЛАМАГЮРО И ЛАМБИКАНДЕВ
Коментиран от #42
19:54 27.09.2026
40 КАЗВАМ
ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ СПАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕСТЪПНИК!
ГЮРО ТОЧНО ТОВА НАПРАВИ КАТО СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР, КАТО ОТИДЕ НА СВОЯ ГЛАВА В УКРАЙНА БЕЗ ДА УВЕДОМИ ДОРИ ПРЕЗИДЕНТА И ПОДПИСА 10 ГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ И ЗАДЪЛЖИ БЪЛГАРИ ДА СЪДЕЙСТВА ВОЕННО И ФИНАНСОВО НА УКРАЙНА ,А ТОВА НЕ СА В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР!!!!!!!!!!!! СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР ИМА ПРАВА ЕДИНСТВЕНО ДА ПОДГОТВЯ ИЗБОРИТЕ, ДА СЛЕДИ ЗА ТЯХНАТА ИЗРЯДНОСТ И ДА ПРИДВИЖИ НЕОТЛОЖНИ ЗА СТРАНАТА НЕЩА, КАСАЕЩИ НЕЙНАТА СИГУРНОСТ ДО ИЗБОРА НА РЕДОВЕН ПРЕМИЕР И КАБИНЕТ!!!!!!!!! ТОВА, КОЕТО ТОЙ НАПРАВИ В УКРАЙНА Е ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НИ - ОСНОВНИЯТ НИ ЗАКОН И ДОКАЗВА НЕГОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ! ПРЕСТЪПНИК НЯМА ПРАВА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!
19:57 27.09.2026
41 Няма да има втори тур
19:57 27.09.2026
42 Печелят
До коментар #39 от "ЛАМАГЮРО И ЛАМБИКАНДЕВ":Гюров и Кандев още на първи тур. Не се траят вече рашистите и копейките.
19:59 27.09.2026