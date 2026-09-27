Асен Василев: Балотажът на президентските избори е доста ясно очертан

Разграничаването на Илияна Йотова от декларацията в подкрепа за Украйна в ООН беше абсолютна грешка. Най-добре го описа едно заглавие: "Илияна Йотова се разграничи от себе си". Това каза в предаването "На фокус" по Нова телевизия председателят на "Продължаваме промяната".

На тези заседания в ООН се обсъжда всяка една позиция. България очевидно или не е участвала в процеса, или е участвала, не си е постигнала целите, но въпреки това се е присъединила към тази декларация, заяви Василев.

В отговор на въпрос дали Илияна Йотова не е се е разграничила от декларацията, мислейки за президентските избори, той посочи: "Ако си президент на страната, единственото нещо, което трябва да те води в такава ситуация, е дали българският интерес ще бъде защитен, а не какво ще се случи на изборите. Ако толкова я е страх какво ще се случи, да не ходи в ООН. Но това означава, че не става за президент. Не може да ни правиш за смях и за резил пред целия свят".

Той коментира и предложените от "Продължаваме промяната" законови промени, с които всички укази за помилване да се публикуват.

Ние поискахме президентството да покаже тази информация, до момента отговор няма. Президентството може да бъде задължено със закон да покаже кой кого е помилвал и на какво основание. Ако от "Прогресивна България" бламират предложението, трябва да кажат какви са основанията им, отбеляза Асен Василев.

По думите му последната пресконференция по случая "Петрохан" е "абсолютно нескопосан опит да се заглуши темата с помилванията".

Това е типична ченгеджийска операция, пълна с внушения, но мисля, че българските граждани имат глави на раменете си, каза той.

Мисля, че балотажът на президентските избори е доста ясно очертан – от една страна Илияна Йотова, а от друга – Андрей Гюров. След балотажа въпросът е дали всички тези хора, които са гласували за други кандидати, дали биха подкрепили г-жа Йотова или г-н Гюров, коментира Василев.

Основният въпрос на тези избори е дали да имаме независим президент, който да ни води напред, или президент, около когото са са се събрали всички призраци на прехода – това са хора, които не са активни политически и които са свързани с най-тежките времена на прехода и не най-чистите, каза още лидерът на "Продължаваме промяната".