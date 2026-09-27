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Асен Василев: Балотажът на президентските избори е доста ясно очертан

Асен Василев: Балотажът на президентските избори е доста ясно очертан

27 Септември, 2026 18:51 1 099 42

  • асен василев-
  • избори-
  • президент

Ние поискахме президентството да покаже тази информация, до момента отговор няма

Асен Василев: Балотажът на президентските избори е доста ясно очертан - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разграничаването на Илияна Йотова от декларацията в подкрепа за Украйна в ООН беше абсолютна грешка. Най-добре го описа едно заглавие: "Илияна Йотова се разграничи от себе си". Това каза в предаването "На фокус" по Нова телевизия председателят на "Продължаваме промяната".

На тези заседания в ООН се обсъжда всяка една позиция. България очевидно или не е участвала в процеса, или е участвала, не си е постигнала целите, но въпреки това се е присъединила към тази декларация, заяви Василев.

В отговор на въпрос дали Илияна Йотова не е се е разграничила от декларацията, мислейки за президентските избори, той посочи: "Ако си президент на страната, единственото нещо, което трябва да те води в такава ситуация, е дали българският интерес ще бъде защитен, а не какво ще се случи на изборите. Ако толкова я е страх какво ще се случи, да не ходи в ООН. Но това означава, че не става за президент. Не може да ни правиш за смях и за резил пред целия свят".

Той коментира и предложените от "Продължаваме промяната" законови промени, с които всички укази за помилване да се публикуват.

Ние поискахме президентството да покаже тази информация, до момента отговор няма. Президентството може да бъде задължено със закон да покаже кой кого е помилвал и на какво основание. Ако от "Прогресивна България" бламират предложението, трябва да кажат какви са основанията им, отбеляза Асен Василев.

По думите му последната пресконференция по случая "Петрохан" е "абсолютно нескопосан опит да се заглуши темата с помилванията".

Това е типична ченгеджийска операция, пълна с внушения, но мисля, че българските граждани имат глави на раменете си, каза той.

Мисля, че балотажът на президентските избори е доста ясно очертан – от една страна Илияна Йотова, а от друга – Андрей Гюров. След балотажа въпросът е дали всички тези хора, които са гласували за други кандидати, дали биха подкрепили г-жа Йотова или г-н Гюров, коментира Василев.

Основният въпрос на тези избори е дали да имаме независим президент, който да ни води напред, или президент, около когото са са се събрали всички призраци на прехода – това са хора, които не са активни политически и които са свързани с най-тежките времена на прехода и не най-чистите, каза още лидерът на "Продължаваме промяната".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеееее

    27 25 Отговор
    Асене, остави Йотова, а гледайте да преборите евро-доларовите копейки Костя и Волгата.

    Коментиран от #3, #17, #26

    18:55 27.09.2026

  • 2 ШЕФА

    24 29 Отговор
    Идиотова е нац.предателка,това е ясно,но тази персона Ася ако беше в затвора където и е мястото,сега нямаше да и слушаме Соро... размисли.

    Коментиран от #25

    18:55 27.09.2026

  • 3 Да де, ама

    25 22 Отговор

    До коментар #1 от "Малеееее":

    И Костадинов и Волгин са заети с черноморските си имоти-палати. Да му мислят излъганите и бедни тяхни избиратели.

    Коментиран от #6

    18:56 27.09.2026

  • 4 Цвете

    18 37 Отговор
    ЗА ВАСИЛЕВ САМО И ЕДИНСТВЕНО, ЧЕ МЪЖ НА МЕСТО И НЕ МУ ПУКА ДА КАЗВА ИСТИНАТА В ПРАВ ТЕКСТ. МОГАТ САМО ДА МУ ЗАВИДЯТ. 👏🇧🇬👍🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #8

    18:56 27.09.2026

  • 5 гладна Асенка , балотаж сънува

    40 19 Отговор
    Гладна Асенка , балотаж сънува ?! Сигурен бил (милия) , че Гюро/Чукундюро щели да стигнат сигурно до балотаж ?! Що си толкова сигурна бе , лельо Асенке , от СИЕЛА така ли ти обещаха (или шушу-мушото с "машинките" вече сте го уредили) ???

    18:57 27.09.2026

  • 6 Прав си!

    24 15 Отговор

    До коментар #3 от "Да де, ама":

    Костадинов стана милионер благодарение на Тиквата Борисов и Пеевски, защото ги поддържа постоянно и те го гушат с парички. А Петър Волгин получава по 20 хиляди евра на месец и имитира опозиционност.

    18:59 27.09.2026

  • 7 Цвете

    16 22 Отговор
    ЗА ВАСИЛЕВ САМО И ЕДИНСТВЕНО, ЧЕ МЪЖ НА МЕСТО И НЕ МУ ПУКА ДА КАЗВА ИСТИНАТА В ПРАВ ТЕКСТ. МОГАТ САМО ДА МУ ЗАВИДЯТ. 👏🇧🇬👍🇧🇬🇧🇬ИМА ЛИ НЯКОЙ, КОЙТО БИ ОБОРИЛ ФАКТИТЕ ,КОИТО ИЗНЕСЕ ВАСИЛЕВ? ДАВАЙТЕ ЗАЩИТНИЦИТЕ НА МАФИОТИТЕ.АВТОГОЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ОЧАКВАЙТЕ.

    Коментиран от #11, #12, #32

    19:00 27.09.2026

  • 8 развеселен

    23 13 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Мъж на мЕсто ???!!! Това за Асен Василев ли става дума ???!!! Мъж ?????!!!!! Да не е подобие на мъж , ама от тесто ??? ПП. Учете българската граматика .

    19:00 27.09.2026

  • 9 Ясен

    15 17 Отговор
    Йотова срещу Костадинов

    Коментиран от #33

    19:01 27.09.2026

  • 10 Само дето не ти е ясно

    15 7 Отговор
    Че никой не се интересува колко не ти е ясно
    Кротни се

    19:03 27.09.2026

  • 11 до : шареното /като дъга/ цвете

    18 9 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Споко ,бе ! Ще инфарктясаш . Я се разходи до Петрохан и остави многоцветното си шалче до бутнатото паметниче на вашата вяра . Дано това те успокои .

    19:05 27.09.2026

  • 12 Цвете

    15 6 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    ПедиПедиПетрохан ,там от лама съм е.@н ........... !

    19:09 27.09.2026

  • 13 Пълен Провал

    12 6 Отговор
    Ах ти.... животно палаво...

    19:09 27.09.2026

  • 14 Ами

    22 7 Отговор
    Тия се надяват на балотаж.
    Направо е като виц.

    19:12 27.09.2026

  • 15 Програмист

    15 8 Отговор
    Коста и йотова на балотаж

    19:13 27.09.2026

  • 16 Копейка

    9 7 Отговор
    Ще гласувам за двойката Волен Сидеров - Славчо Велков!
    Ще има повече от ментето копейкин защото Волен е оригинала. Може и от Йотова да има повече.
    Документи за участие в изборите са подали двойките:
    Волен Сидеров и Славчо Велков
    .......
    Слава Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
    .....
    Волен Сидеров показа снимка на Костадин Костадинов и заяви : " Българина може добре да различи кое е това менте и кой е оригинала"

    19:13 27.09.2026

  • 17 Българин

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Малеееее":

    Ще ги биете га пръдне гущера, меки китки

    19:14 27.09.2026

  • 18 Статистика избори 2024 -2026 г.

    7 5 Отговор
    2024г.- април 2026 г.
    ПП- ДБ - октомври 2024 г.-

    26КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа
    Април 2026 г.-
    7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА -
    БЪЛГАРИЯ 413 846

    ПП. Възраждане октомври 2024 г.

    12ВЪЗРАЖДАНЕ 325 466 гласа
    Април 2026 г.-
    8 ВЪЗРАЖДАНЕ
    137 940 гласа

    ИТН
    октомври 2024 г.
    7ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
    165 160 гласа
    Април 2026 г.-

    1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
    23 461 гласа

    ГЕРБ загуби за 1 г.и половина 210 хиляди гласа ,МЕЧ ,Величие бяха с почти идентичен резултат като гласове на двата избора.
    И какъв е извода -
    Единствено ПП-ДБ качват като гласове близо 68 хиляди гласа ,Възраждане се сриват с почти 190 хиляди а за убийството на ИТН да не говорим.
    Гюров има сигурни 500 хиляди гласа твърд електорат. Според Костадинов от Възраждане реално за радев са гласували 476 хиляди човека,останалите са купен и корпоративен вот от мафията зад кРадев. Пример - трите секции в ромския квартал "Ботунец" на мафиотския клан "Калашниците" където 98 процента от гласовете бяха за ПБ на мунчо. Да си спомним и 300 хиляди преференции за четиримата представители на ВМРО в листите на мунчо които бяха купени с милионите на каракачанов - агент Иван откраднати като военен министър на Борисов. Половината вече отлетяха ,една част се върнаха във Възраждане. Така че няма да е изненада балотажа да е Андрей Гюров с половин милион гласа и кандидата на Възраждане който ще е с около 380-400 хиляди гласа. Йотова е около 200 хиляди ко

    Коментиран от #20, #22

    19:14 27.09.2026

  • 19 Исторически парк

    20 5 Отговор
    Ще е голям срам за България, ако петрохан отиде на балотаж 💀

    19:15 27.09.2026

  • 20 Точен сте

    5 16 Отговор

    До коментар #18 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":

    Гюров има сигурни 500 хиляди гласа твърд електорат. Според Костадинов от Възраждане реално за радев са гласували 476 хиляди човека,останалите са купен и корпоративен вот от мафията зад кРадев. Пример - трите секции в ромския квартал "Ботунец" на мафиотския клан "Калашниците" където 98 процента от гласовете бяха за ПБ на мунчо. Да си спомним и 300 хиляди преференции за четиримата представители на ВМРО в листите на мунчо които бяха купени с милионите на каракачанов - агент Иван откраднати като военен министър на Борисов. Половината вече отлетяха ,една част се върнаха във Възраждане. Така че няма да е изненада балотажа да е Андрей Гюров с половин милион гласа и кандидата на Възраждане който ще е с около 380-400 хиляди гласа. Йотова е около 200 хиляди колкото ще могат да купят олигарсите и мафията зад кРадев.

    19:15 27.09.2026

  • 21 Диванен анализатор

    12 8 Отговор
    Балотажът е ясен - Йотова - Костадинов. Крайният резултат е доста неясен.

    19:16 27.09.2026

  • 22 Вчера Йотова откри кампанията си в Смоля

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":

    Пред 50-на човека в 25 хилядния град и 27 души охрана от НСО.
    Гюров я откри в София пред хиляди.
    Радостин Василев я откри във Враца и Монтана пред пълни зали!
    Вижте в профила му видеото с Красимир Манов на връщане към София пред бензиностанция на Лукойл на магистралата.
    Показа кадри от Враца и Монтана че е тези градове не искат и да чуят за мунчо и само го чакат да отиде.
    Видеото му за 5 часа е харесало от над 21 хиляди човека.
    И затова избрах- номер 17 за Василев и Манов!

    Коментиран от #24

    19:20 27.09.2026

  • 23 Давос

    9 2 Отговор
    Тоя що гледа като халосан бе😂🤣🤣

    19:25 27.09.2026

  • 24 Tака е

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Вчера Йотова откри кампанията си в Смоля":

    Гледам видеото на Радостин Василев! Няма как да го публикувам тук и направих само екранна снимка . Във Враца и Монтана чакат да отиде при тях румен радев. Само да отиде го чакат ...

    Коментиран от #37

    19:27 27.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ежко

    10 2 Отговор
    Аз лично, ако това е балотажа, няма да отида до урните.Отвратен съм и от двете кандидатури, но в отвращението ми Гюров взима превес.

    19:32 27.09.2026

  • 28 Гошо

    6 5 Отговор
    Няма да има, Йотова ще спечели.

    19:32 27.09.2026

  • 29 Даката

    5 3 Отговор
    Асене, може и да стане, ама Гюров да иде на поиска от ББ помощ, иначе няма да сте на балотаж даже

    19:33 27.09.2026

  • 30 ВЕСЕЛЯК

    6 3 Отговор
    Асенчоооо, защо са ти такива големи очите?
    А защо са ти такива увсинали ушите?
    Асенчооооооо......

    19:34 27.09.2026

  • 31 Николов

    7 3 Отговор
    Асенчо ,Асенчо беше си свой

    Но се превърна в голям лъжец

    Гюров няма да е Президент

    Спокойно се покрий ,че в следващият парламент няма да има ПП

    19:34 27.09.2026

  • 32 тт123

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Явно имаш малки букви, пиши с тях БЕ
    Сори, ако си мъж пишокът ти е малък

    19:35 27.09.2026

  • 33 Абе....

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ясен":

    За късия, и за мунчу, едни и същи cepceми гласуват.

    19:42 27.09.2026

  • 34 Абсурдистан

    2 3 Отговор
    Отговорът го знае дори такъв гей, като Кокорчо. И очите му ще извръкнат още повече.

    19:42 27.09.2026

  • 35 Едва ли

    3 3 Отговор
    Гладен петроханец балотаж сънува... Може, за предпоследно - последно място, между Гюров и Сашо Апашо... Балотажът за президент ще бъде между Йотова и Костадинов

    19:42 27.09.2026

  • 36 Данко Гледача

    2 1 Отговор
    След това което сервира като оскъпяване и всичкия от 30 % до 130 % вдигане на данъци и глоби с курс лев-евро едно към едно , НЕ виждам в утайката на кафето изобщо буквата Й . въпреки натрапчивата и постоянна пропаганда от всякакви платени медии . Хвърлих и боб, та ми показа нещо като Иван срещу Гюро . А срещу всичките комунисти лях куршум за Цяла България. Дано да оцелеем макар и вече много малко на брой. Да не ни пишат в историята след още 20 години като изчезналите Акадийци .

    19:42 27.09.2026

  • 37 Това преди 5 часа снимано

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Tака е":

    21 хиляди и 300 човека са подкрепили Радостин Василев! Показва зад него цена дизел 1.96 евро ,близо 4 лв.
    След това извади тефтер и показа разчети колко краде мунчо от населението само от горивата.
    Вече 36 хиляди са го подкрепили досега а заедно с близки и семейства само под профила си има 100 хиляди гласа.
    Балотажа ще е Гюро с Радостин и ,Радостин ще е победителя!

    19:43 27.09.2026

  • 38 Дзак

    2 0 Отговор
    Само където декларацията няма нищо общо с ООН!

    19:48 27.09.2026

  • 39 ЛАМАГЮРО И ЛАМБИКАНДЕВ

    1 3 Отговор
    НЕМА И ДО ВТОРИ ТУР ДА СТИГНАТ........КАПИШЕ КОКОРЕЕЕЕ

    Коментиран от #42

    19:54 27.09.2026

  • 40 КАЗВАМ

    1 2 Отговор
    НА АСЕНЧО!
    ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ СПАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕСТЪПНИК!
    ГЮРО ТОЧНО ТОВА НАПРАВИ КАТО СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР, КАТО ОТИДЕ НА СВОЯ ГЛАВА В УКРАЙНА БЕЗ ДА УВЕДОМИ ДОРИ ПРЕЗИДЕНТА И ПОДПИСА 10 ГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ И ЗАДЪЛЖИ БЪЛГАРИ ДА СЪДЕЙСТВА ВОЕННО И ФИНАНСОВО НА УКРАЙНА ,А ТОВА НЕ СА В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР!!!!!!!!!!!! СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР ИМА ПРАВА ЕДИНСТВЕНО ДА ПОДГОТВЯ ИЗБОРИТЕ, ДА СЛЕДИ ЗА ТЯХНАТА ИЗРЯДНОСТ И ДА ПРИДВИЖИ НЕОТЛОЖНИ ЗА СТРАНАТА НЕЩА, КАСАЕЩИ НЕЙНАТА СИГУРНОСТ ДО ИЗБОРА НА РЕДОВЕН ПРЕМИЕР И КАБИНЕТ!!!!!!!!! ТОВА, КОЕТО ТОЙ НАПРАВИ В УКРАЙНА Е ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НИ - ОСНОВНИЯТ НИ ЗАКОН И ДОКАЗВА НЕГОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ! ПРЕСТЪПНИК НЯМА ПРАВА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!

    19:57 27.09.2026

  • 41 Няма да има втори тур

    0 3 Отговор
    Двата избора на Урсула : Гюров и Йотова! За ужас на сатанистите и Зелената въшка президент ще е Костадинов!

    19:57 27.09.2026

  • 42 Печелят

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ЛАМАГЮРО И ЛАМБИКАНДЕВ":

    Гюров и Кандев още на първи тур. Не се траят вече рашистите и копейките.

    19:59 27.09.2026

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