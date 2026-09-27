Дрон удари жилищен блок в Киев, загина мъж в Харковска област

Руски безпилотник е попаднал в девететажен жилищен блок в Дарницкия район на Киев, а жена е пострадала при удара. Починал е и мъж в Харковска област, след като FPV дрон е ударил автомобила му.

Киевската градска военна администрация съобщи, че безпилотникът е попаднал в сградата на улица „Ревуцки“ на нивото между четвъртия и петия етаж. „По предварителна информация в Дарницкия район безпилотник е попаднал в девететажна жилищна сграда. Информацията за пострадалите се уточнява“, се казва в съобщението на администрацията.

По-късно кметът на Киев Виталий Кличко уточни, че пожарът на петия и деветия етаж е бил потушен. На една пострадала жена медиците са оказали помощ на място. В Соломенския район са се запалили автомобили след падане на отломки, а в Голосеевския район са регистрирани падане на отломки в парк и пожар на открито. Отломки са паднали и на територията на детска градина в Дарницкия район.

Снимка: Прокуратура на Украйна

Мъж загина при удар по автомобил в Харковска област

В село Шестаково, Чугуевски район, FPV дрон е попаднал в автомобил ВАЗ 2106, съобщи Харковската областна прокуратура. Водачът, на 67 години, е загинал на място. Съпругата му е получила остра стресова реакция.

И двата инцидента са станали на фона на атаки с безпилотни апарати срещу населени места и цивилна инфраструктура в Украйна. Информацията за пострадалите и щетите в Киев е била уточнявана от местните власти и аварийните служби, докато данните за смъртта в Харковска област са съобщени от прокуратурата.

Източници: Украинска правда, Интерфакс-Украйна