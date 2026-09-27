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Дрон удари жилищен блок в Киев, загина мъж в Харковска област
  Тема: Украйна

Дрон удари жилищен блок в Киев, загина мъж в Харковска област

27 Септември, 2026 18:43, обновена 27 Септември, 2026 18:46 548 7

  • киев-
  • харковска област-
  • дронове-
  • руско-украинска война

При атаката в Дарницкия район е пострадала жена, а в село Шестаково FPV дрон е попаднал в автомобил и е убил водача.

Дрон удари жилищен блок в Киев, загина мъж в Харковска област - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски безпилотник е попаднал в девететажен жилищен блок в Дарницкия район на Киев, а жена е пострадала при удара. Починал е и мъж в Харковска област, след като FPV дрон е ударил автомобила му.

Киевската градска военна администрация съобщи, че безпилотникът е попаднал в сградата на улица „Ревуцки“ на нивото между четвъртия и петия етаж. „По предварителна информация в Дарницкия район безпилотник е попаднал в девететажна жилищна сграда. Информацията за пострадалите се уточнява“, се казва в съобщението на администрацията.

По-късно кметът на Киев Виталий Кличко уточни, че пожарът на петия и деветия етаж е бил потушен. На една пострадала жена медиците са оказали помощ на място. В Соломенския район са се запалили автомобили след падане на отломки, а в Голосеевския район са регистрирани падане на отломки в парк и пожар на открито. Отломки са паднали и на територията на детска градина в Дарницкия район.

Дрон удари жилищен блок в Киев, загина мъж в Харковска област
Снимка: Прокуратура на Украйна

Мъж загина при удар по автомобил в Харковска област

В село Шестаково, Чугуевски район, FPV дрон е попаднал в автомобил ВАЗ 2106, съобщи Харковската областна прокуратура. Водачът, на 67 години, е загинал на място. Съпругата му е получила остра стресова реакция.

И двата инцидента са станали на фона на атаки с безпилотни апарати срещу населени места и цивилна инфраструктура в Украйна. Информацията за пострадалите и щетите в Киев е била уточнявана от местните власти и аварийните служби, докато данните за смъртта в Харковска област са съобщени от прокуратурата.

Източници: Украинска правда, Интерфакс-Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    11 5 Отговор
    киев отдавна трябваше да е превърнат на картофена нива

    много ги бави путин тия

    Коментиран от #5

    18:48 27.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    2 1 Отговор
    Продавам липов мед 3,50 €/кг. Нова рвколта. Ако някой се интересува да пише и ще се уговорим.

    18:55 27.09.2026

  • 5 Антирашист 4683

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Сеирджиите нямат насита за жертви и разрушения,съвсем по рашистки !

    Коментиран от #7

    19:00 27.09.2026

  • 6 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    1 0 Отговор
    Браво,само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги от жалкия ес и мижавото нато,които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    19:52 27.09.2026

  • 7 льольо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Антирашист 4683":

    всички против Русия ще измрете!!!

    19:54 27.09.2026

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