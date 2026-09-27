Русия обяви удари по товарен кораб в Черно море и цели в Киев и Одеса

Руското Министерство на отбраната заяви, че при удари срещу украинска логистична и комуникационна инфраструктура е поразен товарен кораб в Черно море, логистичен център на „Нова поща“ в района на Одеса и център за обработка на данни в Киев.
Москва посочва, че корабът е превозвал военен товар и стоки с двойна употреба към Одеса. Не са съобщени името, флагът, собственикът на плавателния съд или данни за жертви. Ройтерс отбелязва, че руското военно ведомство не е представило публични доказателства за характера на товара.
Щети по „Нова поща“ в Одеса
В Одеса и областта са нанесени удари по гражданска инфраструктура при въздушна атака, за която украинските власти обвиниха Русия. Украински медии съобщиха, че сред засегнатите обекти е логистичен център на „Нова поща“. По данни на УНИАН един човек е загинал, а двама са били ранени. Информацията за жертвите е свързана с цялата атака в региона, а не само с конкретния склад.
„Нова поща“ вече е съобщавала за повреди по свои обекти при предишни руски удари. На 24 септември бе повреден сортировъчен терминал в Киев, като компанията заяви, че част от пратките са унищожени, а останалите са били пренасочени към друго място.
Руската страна твърди, че е поразила център за обработка на данни в Киев, използван за комуникации и предаване на информация в интерес на украинските въоръжени сили.
„Омега телеком“ управлява център за данни в Киев, но компанията не е публикувала потвърждение за поражение по него. Ройтерс съобщи за отделно руско твърдение, според което е бил поразен център за данни на „Водафон Украйна“. Украинската страна не е потвърдила и тази информация.
На 27 септември „Киевстар“ потвърди, че е засегнат централният му офис в Киев. Компанията съобщи, че няма пострадали служители и че мрежата продължава да работи.„Русия е насочила удари по основни украински центрове за данни, опитвайки се да прекъсне информационния поток“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Ройтерс.
Източници: Ройтерс, Интерфакс-Украйна, УНИАН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
18:26 27.09.2026
2 Бийте врага
18:26 27.09.2026
3 Петър Волгин
Коментиран от #6
18:26 27.09.2026
4 Шулц
18:29 27.09.2026
5 Тази
18:29 27.09.2026
6 Курабийката и сие
До коментар #3 от "Петър Волгин":Ма кой ще ходи ма, заради еврейския ковчежник ли😴🤣🤣🤣
18:29 27.09.2026
7 Удри Вова,
18:30 27.09.2026
8 зИленски
18:30 27.09.2026
9 Начко
18:30 27.09.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:32 27.09.2026
11 Мишел
18:38 27.09.2026
12 Миньоро
18:38 27.09.2026
13 Факти
18:41 27.09.2026
14 Мдаа...
Така че евроатлантическите евнуси и у краинските им проксита трябва стометров златен паметник да му построят на Путин. В брюксел, точно срещу европарламента. Щото тоя след Путин ще е с акъла на Зюганов.
Коментиран от #15
18:48 27.09.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #14 от "Мдаа...":Ако беше Андропов или Брежнев нямаше да ни има да пишем по форумите Дано след Путин дойде някой сериозен човек Просто Западът се самозабрави
18:56 27.09.2026