Русия обяви удари по товарен кораб в Черно море и цели в Киев и Одеса

Руското Министерство на отбраната заяви, че при удари срещу украинска логистична и комуникационна инфраструктура е поразен товарен кораб в Черно море, логистичен център на „Нова поща“ в района на Одеса и център за обработка на данни в Киев.

Москва посочва, че корабът е превозвал военен товар и стоки с двойна употреба към Одеса. Не са съобщени името, флагът, собственикът на плавателния съд или данни за жертви. Ройтерс отбелязва, че руското военно ведомство не е представило публични доказателства за характера на товара.

Щети по „Нова поща“ в Одеса

В Одеса и областта са нанесени удари по гражданска инфраструктура при въздушна атака, за която украинските власти обвиниха Русия. Украински медии съобщиха, че сред засегнатите обекти е логистичен център на „Нова поща“. По данни на УНИАН един човек е загинал, а двама са били ранени. Информацията за жертвите е свързана с цялата атака в региона, а не само с конкретния склад.

„Нова поща“ вече е съобщавала за повреди по свои обекти при предишни руски удари. На 24 септември бе повреден сортировъчен терминал в Киев, като компанията заяви, че част от пратките са унищожени, а останалите са били пренасочени към друго място.

Руската страна твърди, че е поразила център за обработка на данни в Киев, използван за комуникации и предаване на информация в интерес на украинските въоръжени сили.

„Омега телеком“ управлява център за данни в Киев, но компанията не е публикувала потвърждение за поражение по него. Ройтерс съобщи за отделно руско твърдение, според което е бил поразен център за данни на „Водафон Украйна“. Украинската страна не е потвърдила и тази информация.

На 27 септември „Киевстар“ потвърди, че е засегнат централният му офис в Киев. Компанията съобщи, че няма пострадали служители и че мрежата продължава да работи.

„Русия е насочила удари по основни украински центрове за данни, опитвайки се да прекъсне информационния поток“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Ройтерс.

Източници: Ройтерс, Интерфакс-Украйна, УНИАН