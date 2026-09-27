Новини
Свят »
Украйна »
Русия обяви удари по товарен кораб в Черно море и цели в Киев и Одеса
  Тема: Украйна

Русия обяви удари по товарен кораб в Черно море и цели в Киев и Одеса

27 Септември, 2026 18:12, обновена 27 Септември, 2026 18:50 738 15

  • русия-
  • украйна-
  • нова поща-
  • киевстар-
  • удари по инфраструктура

Москва съобщи за поразен кораб, логистичен център на „Нова поща“ и център за данни в Киев. „Киевстар“ потвърди отделно, че е засегнат неговият офис, но без пострадали служители.

Русия обяви удари по товарен кораб в Черно море и цели в Киев и Одеса - 1
Снимка: БГНЕС - архив от Киев
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната заяви, че при удари срещу украинска логистична и комуникационна инфраструктура е поразен товарен кораб в Черно море, логистичен център на „Нова поща“ в района на Одеса и център за обработка на данни в Киев.

Москва посочва, че корабът е превозвал военен товар и стоки с двойна употреба към Одеса. Не са съобщени името, флагът, собственикът на плавателния съд или данни за жертви. Ройтерс отбелязва, че руското военно ведомство не е представило публични доказателства за характера на товара.

Щети по „Нова поща“ в Одеса

В Одеса и областта са нанесени удари по гражданска инфраструктура при въздушна атака, за която украинските власти обвиниха Русия. Украински медии съобщиха, че сред засегнатите обекти е логистичен център на „Нова поща“. По данни на УНИАН един човек е загинал, а двама са били ранени. Информацията за жертвите е свързана с цялата атака в региона, а не само с конкретния склад.

„Нова поща“ вече е съобщавала за повреди по свои обекти при предишни руски удари. На 24 септември бе повреден сортировъчен терминал в Киев, като компанията заяви, че част от пратките са унищожени, а останалите са били пренасочени към друго място.

Руската страна твърди, че е поразила център за обработка на данни в Киев, използван за комуникации и предаване на информация в интерес на украинските въоръжени сили.

„Омега телеком“ управлява център за данни в Киев, но компанията не е публикувала потвърждение за поражение по него. Ройтерс съобщи за отделно руско твърдение, според което е бил поразен център за данни на „Водафон Украйна“. Украинската страна не е потвърдила и тази информация.

На 27 септември „Киевстар“ потвърди, че е засегнат централният му офис в Киев. Компанията съобщи, че няма пострадали служители и че мрежата продължава да работи.

„Русия е насочила удари по основни украински центрове за данни, опитвайки се да прекъсне информационния поток“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Ройтерс.

Източници: Ройтерс, Интерфакс-Украйна, УНИАН


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    19 1 Отговор
    дано потъне кораба

    18:26 27.09.2026

  • 2 Бийте врага

    16 2 Отговор
    Братушки!

    18:26 27.09.2026

  • 3 Петър Волгин

    21 3 Отговор
    "Правителството на ПБ, както и подкрепяната от тях президентка продължават да ни обясняват как ще "нормализират отношенията с Русия", докато подкрепят антируски декларации. В същото време хиляди млади хора протестират в Германия срещу вероятността да бъдат изпратени на Източния фронт. И това съвсем не е фантасмагория. Тези, които днес пишат антируските декларации, утре, без да се замислят, ще хвърлят Европа във военната месомелачка. Класически идиоти."

    Коментиран от #6

    18:26 27.09.2026

  • 4 Шулц

    18 1 Отговор
    Браво юнаци! Още удари по фашистката сган в Осрайна!

    18:29 27.09.2026

  • 5 Тази

    13 0 Отговор
    нова поща писъмца за наемниците на НАТО ли е возила!?...

    18:29 27.09.2026

  • 6 Курабийката и сие

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Петър Волгин":

    Ма кой ще ходи ма, заради еврейския ковчежник ли😴🤣🤣🤣

    18:29 27.09.2026

  • 7 Удри Вова,

    16 0 Отговор
    Тия крави не са наши, мамцу им п0йe6eM фашистичку!

    18:30 27.09.2026

  • 8 зИленски

    11 1 Отговор
    МОЖЕ И ОЩЕ

    18:30 27.09.2026

  • 9 Начко

    11 0 Отговор
    Време е за ФАБ-900.

    18:30 27.09.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 1 Отговор
    Ето перемога върви какво се плашите Украйна просперира Вече е водеща сила в черната металургия Раздават пари на всички нуждаещи се Стълб са на демокрацията Пристанищата работят денонощно Изнасят жито висококачествен слънчоглед и олио Дизелът в Украйна е безплатен токът също

    18:32 27.09.2026

  • 11 Мишел

    10 0 Отговор
    Украйна обяви, че Русия използва нов модел реактивни Герани, които летят с 800 км./час (досега с 500км./час) и че НатО няма успешно ПВО за тях.

    18:38 27.09.2026

  • 12 Миньоро

    10 0 Отговор
    Нова поща вече не е много нова. Колкото до източния фронт, не е добра идея германците да ходят втори път.

    18:38 27.09.2026

  • 13 Факти

    1 5 Отговор
    Знаехме, че хартиената мечка е слаба, но не очаквахме да е ЧАК толкова слаба. Пет години мъки в Украйна и обявените цели за демилитаризация и денацификация са отдавна изпарила се мечта от миналото. Оттук нататък единствената цел на войната е Путин да удължи властването и съответно живота си. Поколения руснаци ще плащат сметката за издънката му.

    18:41 27.09.2026

  • 14 Мдаа...

    1 0 Отговор
    Все повече руснаци питат все по настоятелно защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо в 4о4 има работеща жп инфраструктура и подвижен състав, и изобщо каквито и да било превози? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо разузнавтелни, и не само, самолети продължават необезпокоявано да пърхат около границите на Русия?

    Така че евроатлантическите евнуси и у краинските им проксита трябва стометров златен паметник да му построят на Путин. В брюксел, точно срещу европарламента. Щото тоя след Путин ще е с акъла на Зюганов.

    Коментиран от #15

    18:48 27.09.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа...":

    Ако беше Андропов или Брежнев нямаше да ни има да пишем по форумите Дано след Путин дойде някой сериозен човек Просто Западът се самозабрави

    18:56 27.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания