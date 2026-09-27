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Британският министър на отбраната заяви, че страната е изправена пред най-високия риск от война, който е виждал през живота си
  Тема: Украйна

Британският министър на отбраната заяви, че страната е изправена пред най-високия риск от война, който е виждал през живота си

27 Септември, 2026 17:44 1 392 62

  • уес стрийтинг-
  • нато-
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  • владимир путин-
  • война

Той определи Русия и Путин като най-голямата заплаха за сигурността на Великобритания

Британският министър на отбраната заяви, че страната е изправена пред най-високия риск от война, който е виждал през живота си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг определи Русия и президента Владимир Путин като най-голямата заплаха за сигурността на Великобритания. Той предупреди, че страната е изправена пред най-високия риск от война, който е виждал през живота си, съобщи ДПА, предаде БТА.

По думите му именно тази заплаха стои зад решението на британското правителство да предприеме "най-голямото трайно увеличение на разходите за отбрана от края на Студената война".

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В интервю за в. "Сън", публикувано преди началото на годишния конгрес на британската Лейбъристка партия в Ливърпул, Стрийтинг заяви: "Без никакво съмнение най-голямата заплаха пред Великобритания са Русия и президентът Путин".

"На нашия континент се води война. Имаме руски президент с империалистически амбиции, който непрекъснато подлага на изпитание отбраната на Великобритания и НАТО, както и здравината на нашите съюзи", каза той.

Стрийтинг изрази увереност, че Великобритания в момента разполага с необходимото, за да гарантира сигурността си. Според него обаче това няма да остане така, ако през следващите пет години страната не продължи да укрепва отбранителните си способности.

"Силата възпира, а възпирането значително намалява вероятността да се окажем там, където не искаме да бъдем, а именно във война с Русия или с която и да било друга държава", заяви той.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИЖДА СЕ КРАЯ

    67 8 Отговор
    НА АНГЛОСАКСОНСКАТА ЕРА.

    17:46 27.09.2026

  • 2 Господ ми говори

    9 64 Отговор
    че ще си прибере Путин скоро, преди да вземе да направи някоя ужасна глупост.

    Коментиран от #8, #12

    17:47 27.09.2026

  • 3 Изпуснал се е британеца нещо мирише

    60 4 Отговор
    И тоя е напълнил памперса

    17:47 27.09.2026

  • 4 Девизът на Путин е

    6 65 Отговор
    Ако спечеля, печеля само аз, ако загубя , губи целият руски народ.

    Коментиран от #15

    17:48 27.09.2026

  • 5 Лон дон

    54 5 Отговор
    Английски боклук

    17:48 27.09.2026

  • 6 Гузен негонен бяга

    55 6 Отговор
    Има защо да страхуват англосаксонците след като участват пряко във войната срещу Русия чрез Украйна! Когато и да ги ошамари Путин няма да е късно!

    17:49 27.09.2026

  • 7 Ингилизки мушенгии

    47 4 Отговор
    Ингилизите отърваха за малко през ВСВ, но ако сега се стигне до война, ще се каят горко.

    17:49 27.09.2026

  • 8 Там ред няма

    24 5 Отговор

    До коментар #2 от "Господ ми говори":

    Може пък ти да го изпревариш.

    17:50 27.09.2026

  • 9 Баце ЕООД

    37 4 Отговор
    Трябва им бюджет за памперси май. Сънуват яко руснаци на всеки ъгъл, а ги колят некви африканци денонощно.
    Между другото, ако Русия реши, ще ги потопи без дори да имат време да помислят "кво прайм??"

    17:52 27.09.2026

  • 10 Стоянчо Пуканката

    38 4 Отговор
    Луничавите, рижави инцести имат основание за безпокойство. Пакитата, индусите, нигерийците и прочие ядрени физици и мозъчни хирурзи настървено са захапали мъгливото им островче като булдог провиснала гума от дърво..

    17:52 27.09.2026

  • 11 И още мисирки ООД

    33 3 Отговор
    Ами то кога Русия не е била заплаха за двуликия Янус Англия?! Именно благодарение на последната войната продължава с цел Русия да бъде изтощена и унизена.

    17:52 27.09.2026

  • 12 Баце ЕООД

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Господ ми говори":

    Не е Господ това, а диагноза.

    17:53 27.09.2026

  • 13 Ами

    30 4 Отговор
    Изчакайте още малко Митя да вземе куфарчето
    и ще сте там където ви е мястото :)

    17:53 27.09.2026

  • 14 Пич

    36 3 Отговор
    Всъщност кретените от Острова само веднъж са били изправени пред реален шанс за война, и това е било когато германците са решили да ги смачкат!!! Но дори тогава са намерили някой друг да свърши тяхната работа - Русия и САЩ!!!
    Смотаняците нахално са се окичили с лаврите на победителя после!!!
    Но......с Русия ще ударят гредата, която ще ги проведе отново във вид на градове държави!!!
    Или.......?!
    Какво друго може да цели тази военна реторика, освен традиционното крадене на пари......?!
    Ами, може да цели консолидация заради страх от Русия, за да попречи на разпадането на Великобритания!!! Шотландия, Уелс и Ирландия са готови да се еманципират от Англия!!!

    Коментиран от #52

    17:53 27.09.2026

  • 15 Абе

    29 3 Отговор

    До коментар #4 от "Девизът на Путин е":

    Кат гледам, печели си Вовата... Аз толкова мн изплашени за местенцето си политици отдавна не бях виждал.
    ЕС е пред крах, Великобритания пред разпад

    17:54 27.09.2026

  • 16 Наглеци

    27 3 Отговор
    Де дупенце де! Ако зависи от мен,,ще потопя целия ви остров за секунди,та да си отдъхне земята от вас! Путин е цвете,за мирисане пред мене!

    17:55 27.09.2026

  • 17 Мимч

    23 4 Отговор
    Тоя явно не е добре.Русия му била най голямата заплаха.Ама най малко за вас си мислят руснаците.Нерде Ямбол,нерде стамбул.Смешник търси си белята....

    17:56 27.09.2026

  • 18 Стоянчо Пуканката

    23 4 Отговор
    ...и все пак, има някаква надежда за кръвосвмесителите. Ако въшливата им столица се преименува в... Лондонград. Тоест, город, именя Лондоне. Ще се почисти, дизенфектира, и може да се се превърне в една от перлите на Руската корона...

    17:58 27.09.2026

  • 19 Смело сърце

    19 4 Отговор
    Комай само индо-арабелите дето са в Англия ако се вдигнат и излязат по улиците и с англетата е свършено. За това да мислят англите, че там е скрит ключа от палатката.

    17:58 27.09.2026

  • 20 Ушко

    19 3 Отговор
    То войнa няма да има. Три ракети с мега атом и островчето ще потъне.

    Коментиран от #27

    17:59 27.09.2026

  • 21 Доктор

    6 3 Отговор
    Идиот.

    18:00 27.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Де ги

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "Ушко":

    тез ракети?

    18:05 27.09.2026

  • 28 Дудов

    14 2 Отговор
    Страхувайте се наглеци такива.Малко ли попари дробите по света.Сколо ще почнете да си плащате

    18:06 27.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Факти вземете се самозакрийте

    12 1 Отговор
    За да ви олекне на душата и на нас също !

    18:07 27.09.2026

  • 31 Ха,ха

    11 1 Отговор
    На тия на снимката им е много весело🤣😂😂

    18:08 27.09.2026

  • 32 Хохо Бохо

    17 2 Отговор
    Британският хомосексуалист или доста млад и не помни Пустинна буря или лъже. Малобританците бяха във война няколко пъти. Сега гея е потресен защото е заплашен от война, която ще загуби завинаги, малобритания ще бъде изпарена

    18:08 27.09.2026

  • 33 ....

    12 1 Отговор
    Кой ваш континенте бе,лицемери, островни интриганти😴🤣

    18:10 27.09.2026

  • 34 Точен

    10 1 Отговор
    А дано този миниостров, отровата на света, да изчезне като Атлантида...

    18:12 27.09.2026

  • 35 Нострадамус

    12 1 Отговор
    Англосаксите не могат без война.
    Те с това се хранят!
    Вече нямат колонии които да ограбват и са бесни!
    Искат Русия да поробят и ограбят, но ще пострадат жестоко!

    18:12 27.09.2026

  • 36 Русия

    14 1 Отговор
    Не се шашкай Стрийтинг,всичките ви мъки ще приключат за 10 минути,а после след като изчезне най мръсната раса на света ще има спокойствие и мир.

    Коментиран от #44

    18:12 27.09.2026

  • 37 Анонимен

    8 1 Отговор
    По-скоро ще стане гражданска война и региони от UK ще поискат независимост. Другото е планиран панаир.

    18:13 27.09.2026

  • 38 точка

    10 1 Отговор
    Ловко!!! Всичко е точно обратното. Но трябва да се свари жабата и го правят все по ускорено. ,,, Русия подлагала непрекъснато отбраната на англия на изпитание!!!!!! И откога територията на украта е АНГЛИИСКА? та отбраната на англия е застрашена?

    18:13 27.09.2026

  • 39 нннн

    10 1 Отговор
    ,,Крадецът вика: Дръжте крадеца!"
    Тия да престанат да дърпат мечката за опашката!

    18:14 27.09.2026

  • 40 Мите

    7 1 Отговор
    Още един параноик!....

    18:15 27.09.2026

  • 41 Пловдив

    8 1 Отговор
    Британия съществува само на хартия - скоро ще се разпадне, а англия ще се преименува на Джамахирия Северозападна Африка.

    18:15 27.09.2026

  • 42 И като

    8 1 Отговор
    е министър на отбраната трябва да вярваме на лъжите Му ли!? Те всички ли министри на отбраната от НАТО са с памперси!? Вече пет години активно участват във война която не ги засяга но като видяха че хвърлят пари на вятъра и никога няма да им се върнат и вой до небесата! Да сте мислили когато деляхте с наркомана и се надявайте Русия да се предаде! Сега мълчете и сърбайте това което надробихте!!!

    Коментиран от #50

    18:16 27.09.2026

  • 43 само питам

    6 1 Отговор
    Тези ли усмихнати момченца ще изпратите да се бият с Русия?

    И като как точно Русия ще нападне Англия като трябва да мине през цяла Европа и Украйна първо??

    Коментиран от #45

    18:18 27.09.2026

  • 44 011001

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Русия":

    Те па точно на Стрийт Даунинг забележи номер 10 😴😴🤣🤣 Оруел 1984

    18:18 27.09.2026

  • 45 Тцтцтц

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "само питам":

    Те си мислят,че отиват на парад

    18:19 27.09.2026

  • 46 Каквото повика, това ще се обади

    3 2 Отговор
    Та нали британските управляващи се стремят да вкарат света във война.

    Коментиран от #53

    18:19 27.09.2026

  • 47 Ренета

    3 0 Отговор
    Този рошав баламурко, какво е виждал през живота си? Индия и Африка!

    18:22 27.09.2026

  • 48 само питам

    3 0 Отговор
    И защо и е на Русия да напада страната на индийците и пакистанците???

    Аман от мало.умщини в този запад

    18:23 27.09.2026

  • 49 НЯМА ТАКОВА НЕЩО

    2 0 Отговор
    В главата на Путин той сам каза война аз със Европа няма да водя. Туй чудо е само у вашите алчни глави EU и вие. И това да надувате бюджета за отбрана и да крадете ЯКО.

    18:24 27.09.2026

  • 50 Се надявахте

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "И като":

    Се надявахте

    18:25 27.09.2026

  • 51 Хи хи

    3 1 Отговор
    Глупости, че нали урките щяха да ни пазят ??!! За кво лапнаха тия стотици милиарди евраци ??!!

    Коментиран от #55

    18:25 27.09.2026

  • 52 истината

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Абсолютно съм съгласен!

    18:25 27.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Па то укрите

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Хи хи":

    От 20 14 г.. млатят педофила и Ким у Донбас
    Хихихихи

    18:27 27.09.2026

  • 56 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    0 2 Отговор
    Съвсем нормлано при положение,че в Европа има такава фашистка и терористична държава като русия ,която е заплаха за целия мир.В 21 век в мирна и най-високо развита Европа има една заплаха за сигурността на всички държави и това са военнолюбците от русия.

    Коментиран от #61

    18:28 27.09.2026

  • 57 дай боже

    2 1 Отговор
    дай боже да я унищожат тя е виновна за всяка една война в света

    18:28 27.09.2026

  • 58 даа...

    0 2 Отговор
    На старците от Кремъл въобще не им дреме за руснаците,а за другите народи е неуместно да се коментира.Вече виждат букета и искат да завлекат със тях колкото може повече души.Запада си мислеше,че ще мине метър.Повечето от нас също мислят така.Да,ама не!

    18:29 27.09.2026

  • 59 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    КОМУНОФАШИСТА ПУТЛЕР ЩЕ НАПАДНЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ .................,....... ТОZИ НЕНОРМАЛНИК Е ПСИХИЧНО БОЛЕН И ОБСЕБЕН ОТ ВОЙНА .................... ФАКТ !

    18:30 27.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Когато половин Европа се управлява от потомци на
    нацисти, подкрепящи нацисткия режим в окраина,
    е доста глупаво да обвиняваш Русия в нацизъм.

    18:32 27.09.2026

  • 62 Дааа...

    1 0 Отговор
    Пълна шизофрения сред фашагите пиздоглазиу кремля и Фюрера ПЕ дал!
    По фашистката кремля ТВ, фашагата чифутляк Соло Вьев и алкашето от кремля, по цел ден фъргат атомо по цел Свет, унищожават, народи, Етноси, Европа, гърмят
    по САЩ,..а като изтрезнеят,.. започват с опорката за де БИЛЕ,..че Европа искала.. война?!?
    Еееееееехехе

    18:33 27.09.2026

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