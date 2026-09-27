Британският министър на отбраната заяви, че страната е изправена пред най-високия риск от война, който е виждал през живота си

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг определи Русия и президента Владимир Путин като най-голямата заплаха за сигурността на Великобритания. Той предупреди, че страната е изправена пред най-високия риск от война, който е виждал през живота си, съобщи ДПА, предаде БТА.
По думите му именно тази заплаха стои зад решението на британското правителство да предприеме "най-голямото трайно увеличение на разходите за отбрана от края на Студената война".
В интервю за в. "Сън", публикувано преди началото на годишния конгрес на британската Лейбъристка партия в Ливърпул, Стрийтинг заяви: "Без никакво съмнение най-голямата заплаха пред Великобритания са Русия и президентът Путин".
"На нашия континент се води война. Имаме руски президент с империалистически амбиции, който непрекъснато подлага на изпитание отбраната на Великобритания и НАТО, както и здравината на нашите съюзи", каза той.
Стрийтинг изрази увереност, че Великобритания в момента разполага с необходимото, за да гарантира сигурността си. Според него обаче това няма да остане така, ако през следващите пет години страната не продължи да укрепва отбранителните си способности.
"Силата възпира, а възпирането значително намалява вероятността да се окажем там, където не искаме да бъдем, а именно във война с Русия или с която и да било друга държава", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВИЖДА СЕ КРАЯ
17:46 27.09.2026
2 Господ ми говори
Коментиран от #8, #12
17:47 27.09.2026
3 Изпуснал се е британеца нещо мирише
17:47 27.09.2026
4 Девизът на Путин е
Коментиран от #15
17:48 27.09.2026
5 Лон дон
17:48 27.09.2026
6 Гузен негонен бяга
17:49 27.09.2026
7 Ингилизки мушенгии
17:49 27.09.2026
8 Там ред няма
До коментар #2 от "Господ ми говори":Може пък ти да го изпревариш.
17:50 27.09.2026
9 Баце ЕООД
Между другото, ако Русия реши, ще ги потопи без дори да имат време да помислят "кво прайм??"
17:52 27.09.2026
10 Стоянчо Пуканката
17:52 27.09.2026
11 И още мисирки ООД
17:52 27.09.2026
12 Баце ЕООД
До коментар #2 от "Господ ми говори":Не е Господ това, а диагноза.
17:53 27.09.2026
13 Ами
и ще сте там където ви е мястото :)
17:53 27.09.2026
14 Пич
Смотаняците нахално са се окичили с лаврите на победителя после!!!
Но......с Русия ще ударят гредата, която ще ги проведе отново във вид на градове държави!!!
Или.......?!
Какво друго може да цели тази военна реторика, освен традиционното крадене на пари......?!
Ами, може да цели консолидация заради страх от Русия, за да попречи на разпадането на Великобритания!!! Шотландия, Уелс и Ирландия са готови да се еманципират от Англия!!!
Коментиран от #52
17:53 27.09.2026
15 Абе
До коментар #4 от "Девизът на Путин е":Кат гледам, печели си Вовата... Аз толкова мн изплашени за местенцето си политици отдавна не бях виждал.
ЕС е пред крах, Великобритания пред разпад
17:54 27.09.2026
16 Наглеци
17:55 27.09.2026
17 Мимч
17:56 27.09.2026
18 Стоянчо Пуканката
17:58 27.09.2026
19 Смело сърце
17:58 27.09.2026
20 Ушко
Коментиран от #27
17:59 27.09.2026
21 Доктор
18:00 27.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Де ги
До коментар #20 от "Ушко":тез ракети?
18:05 27.09.2026
28 Дудов
18:06 27.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Факти вземете се самозакрийте
18:07 27.09.2026
31 Ха,ха
18:08 27.09.2026
32 Хохо Бохо
18:08 27.09.2026
33 ....
18:10 27.09.2026
34 Точен
18:12 27.09.2026
35 Нострадамус
Те с това се хранят!
Вече нямат колонии които да ограбват и са бесни!
Искат Русия да поробят и ограбят, но ще пострадат жестоко!
18:12 27.09.2026
36 Русия
Коментиран от #44
18:12 27.09.2026
37 Анонимен
18:13 27.09.2026
38 точка
18:13 27.09.2026
39 нннн
Тия да престанат да дърпат мечката за опашката!
18:14 27.09.2026
40 Мите
18:15 27.09.2026
41 Пловдив
18:15 27.09.2026
42 И като
Коментиран от #50
18:16 27.09.2026
43 само питам
И като как точно Русия ще нападне Англия като трябва да мине през цяла Европа и Украйна първо??
Коментиран от #45
18:18 27.09.2026
44 011001
До коментар #36 от "Русия":Те па точно на Стрийт Даунинг забележи номер 10 😴😴🤣🤣 Оруел 1984
18:18 27.09.2026
45 Тцтцтц
До коментар #43 от "само питам":Те си мислят,че отиват на парад
18:19 27.09.2026
46 Каквото повика, това ще се обади
Коментиран от #53
18:19 27.09.2026
47 Ренета
18:22 27.09.2026
48 само питам
Аман от мало.умщини в този запад
18:23 27.09.2026
49 НЯМА ТАКОВА НЕЩО
18:24 27.09.2026
50 Се надявахте
До коментар #42 от "И като":Се надявахте
18:25 27.09.2026
51 Хи хи
Коментиран от #55
18:25 27.09.2026
52 истината
До коментар #14 от "Пич":Абсолютно съм съгласен!
18:25 27.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Па то укрите
До коментар #51 от "Хи хи":От 20 14 г.. млатят педофила и Ким у Донбас
Хихихихи
18:27 27.09.2026
56 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
Коментиран от #61
18:28 27.09.2026
57 дай боже
18:28 27.09.2026
58 даа...
18:29 27.09.2026
59 ЕДГАР КЕЙСИ
18:30 27.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами
До коментар #56 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":Когато половин Европа се управлява от потомци на
нацисти, подкрепящи нацисткия режим в окраина,
е доста глупаво да обвиняваш Русия в нацизъм.
18:32 27.09.2026
62 Дааа...
По фашистката кремля ТВ, фашагата чифутляк Соло Вьев и алкашето от кремля, по цел ден фъргат атомо по цел Свет, унищожават, народи, Етноси, Европа, гърмят
по САЩ,..а като изтрезнеят,.. започват с опорката за де БИЛЕ,..че Европа искала.. война?!?
Еееееееехехе
18:33 27.09.2026