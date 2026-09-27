Британският министър на отбраната заяви, че страната е изправена пред най-високия риск от война, който е виждал през живота си

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг определи Русия и президента Владимир Путин като най-голямата заплаха за сигурността на Великобритания. Той предупреди, че страната е изправена пред най-високия риск от война, който е виждал през живота си, съобщи ДПА, предаде БТА.

По думите му именно тази заплаха стои зад решението на британското правителство да предприеме "най-голямото трайно увеличение на разходите за отбрана от края на Студената война".

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В интервю за в. "Сън", публикувано преди началото на годишния конгрес на британската Лейбъристка партия в Ливърпул, Стрийтинг заяви: "Без никакво съмнение най-голямата заплаха пред Великобритания са Русия и президентът Путин".

"На нашия континент се води война. Имаме руски президент с империалистически амбиции, който непрекъснато подлага на изпитание отбраната на Великобритания и НАТО, както и здравината на нашите съюзи", каза той.

Стрийтинг изрази увереност, че Великобритания в момента разполага с необходимото, за да гарантира сигурността си. Според него обаче това няма да остане така, ако през следващите пет години страната не продължи да укрепва отбранителните си способности.

"Силата възпира, а възпирането значително намалява вероятността да се окажем там, където не искаме да бъдем, а именно във война с Русия или с която и да било друга държава", заяви той.