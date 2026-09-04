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В Украйна откриха още 15 подземни училища и укрития
  Тема: Украйна

В Украйна откриха още 15 подземни училища и укрития

4 Септември, 2026 14:26 486 13

  • украйна-
  • подземни училища-
  • укрития

Новите и обновените защитни съоръжения осигуряват близо 5000 места за ученици в шест области на страната

В Украйна откриха още 15 подземни училища и укрития - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Още 15 подземни училища и укрития към общообразователни учебни заведения бяха открити в Украйна, съобщава „Укринформ“, позовавайки се на Министерството на образованието и науката, предава News.bg.

Според ведомството новите и обновените защитни съоръжения ще позволят на повече от 5000 ученици да посещават занятия присъствено.

„Повече от 5000 ученици ще получат възможност безопасно да посещават занятия присъствено след приключването на строителството и оборудването на 15 подземни училища, както и на основния ремонт на укрития в общообразователни училища“, съобщиха от Министерството.

Укритията са в шест области

Новите и обновените защитни съоръжения осигуряват 4980 места и се намират в населени места в Днепропетровска, Запорожка, Одеска, Сумска, Харковска и Черниговска област.

Значителна част от обектите са разположени в населени места с висок или много висок риск за сигурността. Общо 5282 ученици посещават засегнатите училища.

5 млрд. гривни за укрития през тази година

Министерството припомни, че през тази година са отпуснати 5 милиарда украински гривни държавни субсидии за оборудване на укрития в общообразователните училища.

Средствата се използват за изграждане, реконструкция и основен ремонт на защитни съоръжения, включително за довършване на проекти, започнати през предходни години.

По данни на Министерството тазгодишното финансиране обхваща 113 укрития в 22 области на Украйна, като приоритет се дава на населените места, изправени пред висок и много висок риск за сигурността.

Близо 20 млрд. гривни от 2023 г. насам

От 2023 г. насам от държавния бюджет са отпуснати близо 20 милиарда гривни към местните бюджети за изграждането и подобряването на укрития в образователни институции.

Тези средства позволяват на местните общности да изграждат нови защитни съоръжения, да реконструират съществуващите и да създават условия за връщане на децата към присъственото обучение.

Проектите се изпълняват от местните териториални общности, които участват във финансирането от общия фонд на държавния бюджет на Украйна в рамките на програмата „Подобряване на достъпа до образование и устойчивост във времена на нужда“ в Украйна.

Програмата се реализира съвместно със Световната банка, като проектите получават и финансова подкрепа от Европейския съюз.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айляк

    12 2 Отговор
    А трябваше дечицата на хора с руско самосъзнание да са там.

    Коментиран от #5, #6

    14:29 04.09.2026

  • 2 да имат търпение

    9 4 Отговор
    освобождението идва

    14:30 04.09.2026

  • 3 ?????

    15 0 Отговор
    Ха ха.
    Както предсказааше Порошенко през 2014 г. само че точно обратното.
    А беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език. Търгувайте и с Европа и с Русия.

    14:31 04.09.2026

  • 4 АБВ

    18 0 Отговор
    Госпожо Стоянова,
    не е лошо да си спомните:

    „Ние ще имаме работа, те няма да имат. Ние ще имаме пенсии, те няма да имат. Ние ще се грижим за нашите деца и пенсионери, те няма да имат това. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини — техните деца ще стоят в мазетата и бомбените убежища.“ - Пиетро Порошенко - президент на Украйна в реч пред Радата 2014 г.

    Едни го наричат обрати на съдбата, други го наричат карма.

    14:31 04.09.2026

  • 5 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айляк":

    Да ,така говореше Петър Порошенко...., а пък гледай какво става.....

    14:32 04.09.2026

  • 6 има всякакви деца там

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айляк":

    крайна е измислена държава съдържаща потомци на поне 20 народа

    14:32 04.09.2026

  • 7 Соваж бейби

    12 0 Отговор
    Ъндърграунд по украински 🤣да свикват защото зимата е студена там а Зеленски ще им разруши всичките жилища докато свърши войната .После ще връщат много дългове тоест децата другите живи са без крайници другите умряха и в Европа трябва ги събират полицията ги изселва принудително в близките 200 години не ги виждам с пари за строителство и къщи ,от мината в пещерата.

    14:33 04.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Искат и нашите деца да учат по мазетата.

    14:35 04.09.2026

  • 9 Ехо

    10 0 Отговор
    Внимавай какво пожелаваш на врага си. Порошенко : те ще стоят в укрития , а нашите деца ще ходят на училище. Путин ще предаде Русия ако сключи мир сега.

    14:39 04.09.2026

  • 10 Само питам

    7 0 Отговор
    Бе нали Киев казваше , че руските деца щели да се крият в подземия ? Кво стана ?

    14:43 04.09.2026

  • 11 Ама за...

    6 0 Отговор
    Предсказанието на ПотрошЕнко се сбъдна... ама за окАйненците.

    14:43 04.09.2026

  • 12 Папуц

    4 0 Отговор
    Не , не може да бъде - това е фейк , нали?
    Авторката, да не станахте руски агент, каква е тази информация ?
    Я се стегнете, че сега нашите евроатлатици ще вият на умряло!

    14:46 04.09.2026

  • 13 Всъщност

    1 0 Отговор
    Главатарите на украинската хунта процъфтяват , въпреки че направиха хората си на полезни идиоти . Бившият : Личното състояние на Петро Порошенко възлиза на около 1,3 милиарда долара според актуалните данни на Forbes.

    14:52 04.09.2026

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