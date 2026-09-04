В Украйна откриха още 15 подземни училища и укрития

Още 15 подземни училища и укрития към общообразователни учебни заведения бяха открити в Украйна, съобщава „Укринформ“, позовавайки се на Министерството на образованието и науката, предава News.bg.

Според ведомството новите и обновените защитни съоръжения ще позволят на повече от 5000 ученици да посещават занятия присъствено.

„Повече от 5000 ученици ще получат възможност безопасно да посещават занятия присъствено след приключването на строителството и оборудването на 15 подземни училища, както и на основния ремонт на укрития в общообразователни училища“, съобщиха от Министерството.

Укритията са в шест области

Новите и обновените защитни съоръжения осигуряват 4980 места и се намират в населени места в Днепропетровска, Запорожка, Одеска, Сумска, Харковска и Черниговска област.

Значителна част от обектите са разположени в населени места с висок или много висок риск за сигурността. Общо 5282 ученици посещават засегнатите училища.

5 млрд. гривни за укрития през тази година

Министерството припомни, че през тази година са отпуснати 5 милиарда украински гривни държавни субсидии за оборудване на укрития в общообразователните училища.

Средствата се използват за изграждане, реконструкция и основен ремонт на защитни съоръжения, включително за довършване на проекти, започнати през предходни години.

По данни на Министерството тазгодишното финансиране обхваща 113 укрития в 22 области на Украйна, като приоритет се дава на населените места, изправени пред висок и много висок риск за сигурността.

Близо 20 млрд. гривни от 2023 г. насам

От 2023 г. насам от държавния бюджет са отпуснати близо 20 милиарда гривни към местните бюджети за изграждането и подобряването на укрития в образователни институции.

Тези средства позволяват на местните общности да изграждат нови защитни съоръжения, да реконструират съществуващите и да създават условия за връщане на децата към присъственото обучение.

Проектите се изпълняват от местните териториални общности, които участват във финансирането от общия фонд на държавния бюджет на Украйна в рамките на програмата „Подобряване на достъпа до образование и устойчивост във времена на нужда“ в Украйна.

Програмата се реализира съвместно със Световната банка, като проектите получават и финансова подкрепа от Европейския съюз.