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Канада обяви ответните мита върху вноса от САЩ
  Тема: Войната на митата

Канада обяви ответните мита върху вноса от САЩ

8 Септември, 2026 08:48 1 224 11

  • канада-
  • доналд тръмп-
  • марк карни

Белият дом не отговори веднага на искане за коментар как Тръмп ще приложи действието или стъпките, които ще предприеме

Канада обяви ответните мита върху вноса от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Канада потвърди, че ответните мита върху вноса от САЩ ще влязат в сила във вторник, в отговор на запитване от DPA.

Мита до 50% ще се прилагат за вноса от САЩ на стойност 20 милиарда щатски долара, включително стоманени и алуминиеви продукти, домакински уреди, селскостопанска техника, целулозно-хартиени продукти и електроника.

Мерката е в резултат на провала на търговските преговори между Вашингтон и Отава.

През август Съединените щати наложиха мита до 50% върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, включително стикове за хокей на лед, мебели, мед и вино.

Това принуди Канада да обяви ответни мерки.

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че канадският производител на частни самолети Bombardier вече няма да има право да продава самолетите си в Съединените щати, освен ако не започне производство в страната.

Белият дом не отговори веднага на искане за коментар как Тръмп ще приложи действието или стъпките, които ще предприеме, за да забрани доставките на самолети Bombardier, одобрени от Федералната авиационна администрация на САЩ.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зоро

    22 3 Отговор
    Дони не полудява той вече е луд..!

    08:50 08.09.2026

  • 2 сащисан кравар

    10 1 Отговор
    Канада спре вноса на пясък за САЩ и ще видите, как Бай Дончо се хваща за палците на краката😉

    09:01 08.09.2026

  • 3 Някой

    19 1 Отговор
    Браво на Канада! Само те имат топки, да се опълчат на лудия.
    До сега единствено Китай го прави.

    09:04 08.09.2026

  • 4 Прокопи

    13 1 Отговор
    Дончо митото сега какво ще прави? 🤔Важното е че Луната е негова.😅

    09:07 08.09.2026

  • 5 Директора

    15 1 Отговор
    Само скапаните ЕС му мълчат. Слаби лидери

    09:10 08.09.2026

  • 6 Българин

    2 9 Отговор
    Канада е една бивша провинция на Британската Империя и настояща провинция на САЩ!
    Тръмп много ги бави, вместо да смени губернатора с някой, по-вменяем! Вероятно ще го направи непосредствено, преди изборите, за да си увеличи преднината, макар че и сега над 801 са за него!

    09:13 08.09.2026

  • 7 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Тези не бяха ли анексирани от великия жълт клоун вчера ,аз очаквам в близките дни и вселената да се преименува на американа ,имаше един филм на Чарли Чаплин за Хитлер как си подхвърля глобуса ,Холивуд да направи един такъв и за клоуна ,време му е

    09:16 08.09.2026

  • 8 Дончо

    4 1 Отговор
    това вече не се трае. Почвай ги. Тези от човешка дума не разбират.

    09:19 08.09.2026

  • 9 българина

    5 0 Отговор
    скоро целия свят ще тегли една м на на краварите, никой няма да спазва никакви санкции, защото са бита карта

    Коментиран от #10

    09:36 08.09.2026

  • 10 А,аааааааа,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "българина":

    не така, бре ! И млечният път е на Дончо. 🤭

    09:44 08.09.2026

  • 11 Троян

    3 0 Отговор
    Не е вярно метагалактиката може да е на рижия перчем но луната е Македонска. Ако трябва кръв ще се пролива. Луно луно.

    09:50 08.09.2026

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