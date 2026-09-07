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Доналд Тръмп с ново предложение: Да прекръстим щата Ню Мексико на Нова Америка

Доналд Тръмп с ново предложение: Да прекръстим щата Ню Мексико на Нова Америка

7 Септември, 2026 08:53 915 48

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • ню мексико-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Белият дом препубликува изображение от профила на Доналд Тръмп в Трут соушъл, на което частта „Мексико“ от името на щата е зачертана и заменена с „Америка“

Доналд Тръмп с ново предложение: Да прекръстим щата Ню Мексико на Нова Америка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

След езеро, проток и залив Доналд Тръмп предложи да бъде преименуван и американски щат, а именно Ню Мексико да стане „Нова Америка“ – ход, който до голяма степен се възприема като опит за отклоняване на вниманието от непопулярни теми, предаде Франс прес.

„Много хора предложиха да променим името на Ню Мексико (...) на НОВА АМЕРИКА“, написа републиканският президент в социалната си мрежа Трут соушъл. „Това е толкова по-престижно и по-красиво за жителите на този щат, който има невероятен потенциал. Уау, обожавам го!!!“, допълни той.

Предложението му, което незабавно беше отхвърлено от губернаторката на щата, идва няколко дни след като Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио (в североизточната част на САЩ) на езеро „Америка“ на фона на търговската война със съседна Канада.

Белият дом препубликува изображение от профила на Доналд Тръмп в Трут соушъл, на което частта „Мексико“ от името на щата е зачертана и заменена с „Америка“.

Според американски медии идеята произхождала от интернет шега.

Губернаторката на Ню Мексико, демократката Мишел Гришам заяви пред телевизия „Фокс нюз“, че името „не подлежи на обсъждане; то е наше от много преди създаването на САЩ“. Тя добави, че президентът се опитва да „отклони вниманието на американците“ от проблеми като рязкото поскъпване на бензина.

Миналата седмица Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „проток Тръмп“.

През януари 2025 г., в самото начало на втория си мандат, той едностранно преименува и Мексиканския залив на „Американски залив“ – решение, оспорено от Мексико.

Канада също отхвърли инициативата за преименуване на езерото Онтарио, което се намира на границата между двете страни.

Тази обсебеност на президента от имената се възприема от наблюдатели и критици като опит за отклоняване на вниманието. Рейтингът на Доналд Тръмп е на най-ниското си ниво, а неговата политическа формация – Републиканската партия – се опасява от тежко поражение през ноември на изборите, които ще определят контрола над Конгреса, в който досега имаше консервативно мнозинство, отбелязва Франс прес.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предложение

    15 1 Отговор
    Да прекръсти и Слънчевата система на Американска, барем се кротне.

    Коментиран от #31

    08:56 07.09.2026

  • 2 ФАКТ

    16 2 Отговор
    САЩ да станат СЕЩ(Съединени Епщайнови Щати).

    08:56 07.09.2026

  • 3 Интересно

    12 1 Отговор
    Прекръсти и Ню Йорк.

    08:56 07.09.2026

  • 4 Сзо

    14 0 Отговор
    Ами давай: прекръсти Ню Йорк на Ню Америка? Лос Анджелис на Лос Америкос.

    08:57 07.09.2026

  • 5 Краснов

    15 1 Отговор
    Този за да отклони вниманието от файловете с деца, ще подобри рекорда на пациентите от отделението с шизофрения.

    Коментиран от #13, #41

    08:57 07.09.2026

  • 6 Свобода и за щата Ню Мексико

    12 1 Отговор
    Нараства опасението, че САЩ са в „цикъл на обреченост“ поради нарастването на лихвените плащания до над 1 трилион долара годишно, което създава ситуация, в която правителството трябва да взема пари назаем само за да плаща лихвите по минали дългове.

    08:57 07.09.2026

  • 7 Дончо

    4 2 Отговор
    измисли ли има на Москва?Нюмексико?

    Коментиран от #19

    08:58 07.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много е готин

    8 0 Отговор
    Забавлявате като малко дете да нерви всички. И всички му се връзват.🥳🥳🥳🥳

    08:58 07.09.2026

  • 10 Вова

    3 5 Отговор
    мислеше РФ да я кръсти на себе си!

    08:59 07.09.2026

  • 11 И р. Дунав

    6 3 Отговор
    да бъде преименувана на „проток Тръмп“...

    08:59 07.09.2026

  • 12 Май

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "СЗО":

    е бил Сталин,по едно време!?Или Ленин?

    09:00 07.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тва „Нова Америка“

    9 2 Отговор
    Ми звучи като терористична организация

    Коментиран от #18

    09:02 07.09.2026

  • 16 А републиканската партия

    9 2 Отговор
    В "Нова чфутска педофилия"

    09:03 07.09.2026

  • 17 ПиПилота Зеленото чорапче

    2 3 Отговор
    Луната, Крим, остров Джарвис, Германия, Еритрея, Кимчо и аз сме руски.

    09:05 07.09.2026

  • 18 Също като

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тва „Нова Америка“":

    "Единна Русия" 🥳🥳🥳

    09:06 07.09.2026

  • 19 Не, не става

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дончо":

    Ню Болото Радиейч ще е.

    Коментиран от #21

    09:08 07.09.2026

  • 20 Давай Дони

    4 1 Отговор
    Да прекръсти и Територията на Джипсиландия, няма да сбърка. Тук живеят предимно такива.

    Коментиран от #26

    09:10 07.09.2026

  • 21 Предлагам

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Не, не става":

    Мосвкаабад баш балък маза бабаит.

    09:10 07.09.2026

  • 22 Първо да фалира Старата Америка

    6 2 Отговор
    А после да мислят за "Нова Америка" !

    09:11 07.09.2026

  • 23 Ха-ха

    4 1 Отговор
    Дони, след като всеки ден кръщаваш и прекръщаваш, дали не трябва и теб да те прекръстим, например Кръстникът, 4-та серия.

    09:11 07.09.2026

  • 24 Тръмплин

    3 1 Отговор
    - Ще се преименувам на Доналд Дък.

    09:12 07.09.2026

  • 25 И Тръмп

    2 4 Отговор
    прихвана от Радев....

    09:13 07.09.2026

  • 26 Маалата ти не ни касае

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Давай Дони":

    Разбирайте се с Тръмп от кой докой светофар ще ти е джипси царството. Ще даваш ли гражданство на Орбан и родата му..И той е индиец.

    09:13 07.09.2026

  • 27 Санде глухия

    4 1 Отговор
    Начи тва... психаро и оная пиздоглазиата старуха..гаче един калпав у.. Й ги е правил...
    Еееееееехехе

    09:15 07.09.2026

  • 28 Общият дълг на американския щат

    6 2 Отговор
    Ню Мексико възлиза само на около 22.4 милиарда долара, като финансовото състояние на щата се счита за стабилно в сравнение с много други щати поради високите приходи от петролния и газовия сектор....

    09:15 07.09.2026

  • 29 А РФ

    2 1 Отговор
    на ПФ,или ФП ?

    09:15 07.09.2026

  • 30 Васил

    5 0 Отговор
    Лудият умора няма!

    09:16 07.09.2026

  • 31 Всъшност

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Предложение":

    Америго Веспучи не е ли бил испанец? Да не се получи непредвиден.. ПиАр

    Коментиран от #35

    09:18 07.09.2026

  • 32 Окупатори са САЩ и в този случай

    3 1 Отговор
    Преди да стане част от САЩ, регионът е провинция на Мексико (а още по-рано – испанска колония). По време на Мексиканско-американската война американските войски окупират територията. С подписването на договора от Гуадалупе Идалго през 1848 г., който слага край на войната, Мексико официално отстъпва огромна част от териториите си на САЩ (включително днешните Ню Мексико, Калифорния, Аризона, Невада и Юта).

    09:19 07.09.2026

  • 33 604

    1 1 Отговор
    Вече има дублаж, нека да нъасран тръамп...пхахахахя

    09:22 07.09.2026

  • 34 Казах ви аз

    3 1 Отговор
    че трябва да върнат възрастовата граница за избор на президент. Времето не прощава на никого!
    Чакаме следващият шедьовър.

    09:23 07.09.2026

  • 35 Италианец

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Всъшност":

    Ню Итали звучи добре..

    09:24 07.09.2026

  • 36 Си Дзинпин

    3 1 Отговор
    Хихи, всичко "руско🌈🧝🏼🎪" е на Китай.

    Коментиран от #46

    09:24 07.09.2026

  • 37 Ъъъ

    3 0 Отговор
    "Доналд Тръмп с ново предложение: Да прекръстим щата Ню Мексико на Нова Америка"

    А що да не прекръстим планетата Земя на планетата Тръмп и да мирясаш?🤔

    09:24 07.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ТОЯ ШАШКАВЕЛНИК

    2 0 Отговор
    СВЕТЪТ ГОРИ ,А ТОЙ СЕ ЗАНИМАВА С ГЛУПОСТИ И ГО ИГРАЕ ВЪЗРОДИТЕЛ.ИДИОТ

    09:29 07.09.2026

  • 40 Новий Йорк

    0 0 Отговор
    Много от щатите имат индиански имена. Как ли ще прекръстят Нова Англия (Мейн), не е ясно.

    09:31 07.09.2026

  • 41 Д-р Гугутков

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Краснов":

    Тоя яко е изплискал легена...
    А съгражданите му дето го търпят...Океана...

    09:32 07.09.2026

  • 42 Американците са странни хора

    1 1 Отговор
    Избиха едни от най-изявените си лидери през годините, а този парцал няма кой да го разкара.

    09:32 07.09.2026

  • 43 4567

    0 1 Отговор
    Вече и него кръстихме - ТъпMEN

    09:33 07.09.2026

  • 44 Прекръстване

    2 0 Отговор
    Дончо Тъпов !

    09:35 07.09.2026

  • 45 Троян

    1 1 Отговор
    Как ще кава Пекин? Тоя не е наред. Луната ще се нарича направо. САЩ. Тоя не е наред. От перуките над дементиралата чутура ще да е.

    09:36 07.09.2026

  • 46 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Си Дзинпин":

    Моксель е васал на Поднебесната!!
    До 5 год,.. всички 8 монголоидни републики в П едерацията,ще обявят официално Независимост и ще проведат Референдум за присъединяване към Поднебесната.

    09:41 07.09.2026

  • 47 БеГемот

    0 0 Отговор
    Холивуд предсказа историята на Америка...имаше такъв филм дето всички бяха идиоти а президента най големият идиот...

    09:50 07.09.2026

  • 48 Георги

    0 0 Отговор
    с появата на тромб се сетих за един надпис в общежитието в меи: "имената на глупците висят по стените"

    09:52 07.09.2026