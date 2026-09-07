"Доналд Тръмп с ново предложение: Да прекръстим щата Ню Мексико на Нова Америка"

След езеро, проток и залив Доналд Тръмп предложи да бъде преименуван и американски щат, а именно Ню Мексико да стане „Нова Америка“ – ход, който до голяма степен се възприема като опит за отклоняване на вниманието от непопулярни теми, предаде Франс прес.
„Много хора предложиха да променим името на Ню Мексико (...) на НОВА АМЕРИКА“, написа републиканският президент в социалната си мрежа Трут соушъл. „Това е толкова по-престижно и по-красиво за жителите на този щат, който има невероятен потенциал. Уау, обожавам го!!!“, допълни той.
Предложението му, което незабавно беше отхвърлено от губернаторката на щата, идва няколко дни след като Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио (в североизточната част на САЩ) на езеро „Америка“ на фона на търговската война със съседна Канада.
Белият дом препубликува изображение от профила на Доналд Тръмп в Трут соушъл, на което частта „Мексико“ от името на щата е зачертана и заменена с „Америка“.
Според американски медии идеята произхождала от интернет шега.
Губернаторката на Ню Мексико, демократката Мишел Гришам заяви пред телевизия „Фокс нюз“, че името „не подлежи на обсъждане; то е наше от много преди създаването на САЩ“. Тя добави, че президентът се опитва да „отклони вниманието на американците“ от проблеми като рязкото поскъпване на бензина.
Миналата седмица Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „проток Тръмп“.
През януари 2025 г., в самото начало на втория си мандат, той едностранно преименува и Мексиканския залив на „Американски залив“ – решение, оспорено от Мексико.
Канада също отхвърли инициативата за преименуване на езерото Онтарио, което се намира на границата между двете страни.
Тази обсебеност на президента от имената се възприема от наблюдатели и критици като опит за отклоняване на вниманието. Рейтингът на Доналд Тръмп е на най-ниското си ниво, а неговата политическа формация – Републиканската партия – се опасява от тежко поражение през ноември на изборите, които ще определят контрола над Конгреса, в който досега имаше консервативно мнозинство, отбелязва Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Предложение
Коментиран от #31
08:56 07.09.2026
2 ФАКТ
08:56 07.09.2026
3 Интересно
08:56 07.09.2026
4 Сзо
08:57 07.09.2026
5 Краснов
Коментиран от #13, #41
08:57 07.09.2026
6 Свобода и за щата Ню Мексико
08:57 07.09.2026
7 Дончо
Коментиран от #19
08:58 07.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много е готин
08:58 07.09.2026
10 Вова
08:59 07.09.2026
11 И р. Дунав
08:59 07.09.2026
12 Май
До коментар #8 от "СЗО":е бил Сталин,по едно време!?Или Ленин?
09:00 07.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тва „Нова Америка“
Коментиран от #18
09:02 07.09.2026
16 А републиканската партия
09:03 07.09.2026
17 ПиПилота Зеленото чорапче
09:05 07.09.2026
18 Също като
До коментар #15 от "Тва „Нова Америка“":"Единна Русия" 🥳🥳🥳
09:06 07.09.2026
19 Не, не става
До коментар #7 от "Дончо":Ню Болото Радиейч ще е.
Коментиран от #21
09:08 07.09.2026
20 Давай Дони
Коментиран от #26
09:10 07.09.2026
21 Предлагам
До коментар #19 от "Не, не става":Мосвкаабад баш балък маза бабаит.
09:10 07.09.2026
22 Първо да фалира Старата Америка
09:11 07.09.2026
23 Ха-ха
09:11 07.09.2026
24 Тръмплин
09:12 07.09.2026
25 И Тръмп
09:13 07.09.2026
26 Маалата ти не ни касае
До коментар #20 от "Давай Дони":Разбирайте се с Тръмп от кой докой светофар ще ти е джипси царството. Ще даваш ли гражданство на Орбан и родата му..И той е индиец.
09:13 07.09.2026
27 Санде глухия
Еееееееехехе
09:15 07.09.2026
28 Общият дълг на американския щат
09:15 07.09.2026
29 А РФ
09:15 07.09.2026
30 Васил
09:16 07.09.2026
31 Всъшност
До коментар #1 от "Предложение":Америго Веспучи не е ли бил испанец? Да не се получи непредвиден.. ПиАр
Коментиран от #35
09:18 07.09.2026
32 Окупатори са САЩ и в този случай
09:19 07.09.2026
33 604
09:22 07.09.2026
34 Казах ви аз
Чакаме следващият шедьовър.
09:23 07.09.2026
35 Италианец
До коментар #31 от "Всъшност":Ню Итали звучи добре..
09:24 07.09.2026
36 Си Дзинпин
Коментиран от #46
09:24 07.09.2026
37 Ъъъ
А що да не прекръстим планетата Земя на планетата Тръмп и да мирясаш?🤔
09:24 07.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ТОЯ ШАШКАВЕЛНИК
09:29 07.09.2026
40 Новий Йорк
09:31 07.09.2026
41 Д-р Гугутков
До коментар #5 от "Краснов":Тоя яко е изплискал легена...
А съгражданите му дето го търпят...Океана...
09:32 07.09.2026
42 Американците са странни хора
09:32 07.09.2026
43 4567
09:33 07.09.2026
44 Прекръстване
09:35 07.09.2026
45 Троян
09:36 07.09.2026
46 Факт
До коментар #36 от "Си Дзинпин":Моксель е васал на Поднебесната!!
До 5 год,.. всички 8 монголоидни републики в П едерацията,ще обявят официално Независимост и ще проведат Референдум за присъединяване към Поднебесната.
09:41 07.09.2026
47 БеГемот
09:50 07.09.2026
48 Георги
09:52 07.09.2026