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Кипър планира затягане на режима за "златни визи", в последните 2 години страната е издала 1500

Кипър планира затягане на режима за "златни визи", в последните 2 години страната е издала 1500

25 Септември, 2026 16:24 401 5

  • златни визи-
  • златна виза-
  • кипър-
  • николас йоанидис-
  • шенген

В момента тече проверка на притежатели на 12 000 подобни документа, издадени от 2013 г. до момента

Кипър планира затягане на режима за "златни визи", в последните 2 години страната е издала 1500 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Република Кипър планира затягане на режима за издаване на т.нар "златни визи", съобщава кипърската телевизия "Сигма", позовавайки се на заместник-министъра на миграцията и международната закрила Николас Йоанидис, предаде БТА.

Пред депутати Йоанидис съобщи, че в последните две години страната е издала 1500 разрешения за постоянно пребиваване на територията на страната с условие за минимална инвестиция от 300 000 евро в имот. В момента тече проверка на притежатели на 12 000 подобни документа, издадени от 2013 г. до момента, която цели да установени дали изпълняват критериите за включване в програмата.

Предвид бъдещо членство на страната в Шенгенското пространство властите предвиждат затягане на режима в издаването на подобен тип разрешителни за пребиваване. Йоанидис съобщи, че се обмисля дали инвестициите, които са обвързани с издаването на "златни визи", могат да се насочат към области като образование, отбрана, разработване на нови технологии.

Кипър въвежда и информационна система, която позволява проследяване на граждани от страни извън Европейския съюз от момента на влизането на територията на страната до излизането им. Данни показват, че за периода 2021-2023 г. за около 290 000 граждани на трети страни, влезли законно в Кипър, няма информация кога са напуснали страната. По думите на заместник-министъра на миграцията и международната закрила системата ще започне да функционира през март.

В момента Република Кипър е в напреднал етап от подготовката за влизане в Шенгенското пространство. Очаква се политически решения във връзка с членството да бъдат взети в края на тази или началото на другата година, съобщава кипърското издание "Катимерини".

Разрешителното за постоянно пребиваване на граждани на страни членки извън ЕС в Кипър - т.нар. "златна виза" е обвързано с минимална инвестиция в размер на 300 000 евро в недвижима собственост. Програмата привлича инвеститори от Близкия изток и Азия заради възможността да имат достъп до ЕС без задължително да пребивават постоянно на територията на страната. Притежателите на "златна виза" не получават кипърско гражданство и автоматично право да се движат свободно в Шенгенското пространство.


Кипър
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  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Непрекъснато ми излизат реклами на руски за БГ и РО гражданство за по 3-4 хил

    16:27 25.09.2026

  • 2 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Златни визи😂🤣🤣

    16:33 25.09.2026

  • 3 европейската измама.

    1 0 Отговор
    Кипър въобще не е в европа но е член на ЕС..! Тази измама ще има последствия защото ИИ не може да се контролира.! Истината ще излезе на яве скоро..!

    16:37 25.09.2026

  • 4 РуZнак

    2 0 Отговор
    И сейчас что будем делать???Не искам обратно в крепостното блато.

    17:07 25.09.2026

  • 5 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Те и в Палестина така направиха. Първо купуваха земя, после си вземаха на сила. На евреин земя не се продава

    17:22 25.09.2026