Кипър планира затягане на режима за "златни визи", в последните 2 години страната е издала 1500

Република Кипър планира затягане на режима за издаване на т.нар "златни визи", съобщава кипърската телевизия "Сигма", позовавайки се на заместник-министъра на миграцията и международната закрила Николас Йоанидис, предаде БТА.

Пред депутати Йоанидис съобщи, че в последните две години страната е издала 1500 разрешения за постоянно пребиваване на територията на страната с условие за минимална инвестиция от 300 000 евро в имот. В момента тече проверка на притежатели на 12 000 подобни документа, издадени от 2013 г. до момента, която цели да установени дали изпълняват критериите за включване в програмата.

Предвид бъдещо членство на страната в Шенгенското пространство властите предвиждат затягане на режима в издаването на подобен тип разрешителни за пребиваване. Йоанидис съобщи, че се обмисля дали инвестициите, които са обвързани с издаването на "златни визи", могат да се насочат към области като образование, отбрана, разработване на нови технологии.

Кипър въвежда и информационна система, която позволява проследяване на граждани от страни извън Европейския съюз от момента на влизането на територията на страната до излизането им. Данни показват, че за периода 2021-2023 г. за около 290 000 граждани на трети страни, влезли законно в Кипър, няма информация кога са напуснали страната. По думите на заместник-министъра на миграцията и международната закрила системата ще започне да функционира през март.

В момента Република Кипър е в напреднал етап от подготовката за влизане в Шенгенското пространство. Очаква се политически решения във връзка с членството да бъдат взети в края на тази или началото на другата година, съобщава кипърското издание "Катимерини".

Разрешителното за постоянно пребиваване на граждани на страни членки извън ЕС в Кипър - т.нар. "златна виза" е обвързано с минимална инвестиция в размер на 300 000 евро в недвижима собственост. Програмата привлича инвеститори от Близкия изток и Азия заради възможността да имат достъп до ЕС без задължително да пребивават постоянно на територията на страната. Притежателите на "златна виза" не получават кипърско гражданство и автоматично право да се движат свободно в Шенгенското пространство.