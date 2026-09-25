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Скъпи горива! Бундестагът одобри нова отстъпка от 17 евроцента за литър бензин и дизел
  Тема: Иранската криза

Скъпи горива! Бундестагът одобри нова отстъпка от 17 евроцента за литър бензин и дизел

25 Септември, 2026 15:48 911 24

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  • фридрих мерц-
  • алтернатива за германия-
  • ормузки проток

След одобрението от Бундестага законът трябва да получи подкрепата и на Бундесрата, в който са представени германските провинции

Скъпи горива! Бундестагът одобри нова отстъпка от 17 евроцента за литър бензин и дизел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Германският Бундестаг одобри в петък второто за тази година временно намаляване на данъците върху бензина и дизела в опит да облекчи домакинствата и бизнеса заради рязкото поскъпване на горивата вследствие на войната с Иран. Мярката ще струва общо около 2,5 млрд. евро на федералния бюджет и бюджетите на провинциите.

От 1 октомври до 31 декември енергийният данък върху бензина и дизела ще бъде намален с 14,04 евроцента на литър. Като се отчете и произтичащото от това понижение на ДДС, облекчението за потребителите ще бъде около 17 евроцента на литър.

След одобрението от Бундестага законът трябва да получи подкрепата и на Бундесрата, в който са представени германските провинции. Гласуването в горната камара се очаква по-късно в петък.

Това е второто временно намаляване на данъчното облагане на горивата в Германия през 2026 г. През пролетта правителството въведе подобна мярка за май и юни, която струваше около 1,6 млрд. евро. Тогава също крайната отстъпка за бензина и дизела достигаше приблизително 17 евроцента на литър.

Новата мярка идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, което доведе до силно поскъпване на енергийните суровини. Правителството на канцлера Фридрих Мерц отново прибягна до временното данъчно облекчение след изтичането на предишните мерки и последвалото ускоряване на енергийната инфлация.

Според Ройтерс по време на действието на първата отстъпка през май и юни общата инфлация в Германия се е понижила. След изтичането ѝ обаче инфлационният натиск от енергийните цени отново се е засилил.

Правителството разглежда новото тримесечно намаление като краткосрочна мярка за ограничаване на финансовия натиск върху гражданите и компаниите, докато конфликтът в Близкия изток продължава да поддържа високи цените на петрола и горивата.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    2 3 Отговор
    Важното е да няма какво? Да няма антисемитизъм докато нашите демократи от западните свободни страни воюват с Иран за нашия Израел. Поняли?

    15:49 25.09.2026

  • 2 ......-

    13 2 Отговор
    Санкциите работят УсПЕШНО !

    15:52 25.09.2026

  • 3 Уффф

    8 0 Отговор
    Така ви се пада

    15:55 25.09.2026

  • 4 Дедовия

    10 1 Отговор
    Кауне, Гълъбе, КВО ЧАКАТЕ ОЩЕ БЕ !!!

    15:56 25.09.2026

  • 5 Ко речи ?

    15 0 Отговор
    Ко беше, "бензиностанция с ракети". Ко стана ся ?

    Коментиран от #10, #11, #12

    15:56 25.09.2026

  • 6 ами

    7 0 Отговор
    То и тука е така , взимаме по 17 цента от всички и ги даваме на лилавите ,😂🤣😂

    15:57 25.09.2026

  • 7 Смях

    13 0 Отговор
    Путин е виновен. Той ни накара насила да се откажем от руските ресурси.

    15:57 25.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Резонният въпрос е:

    7 0 Отговор
    А ние кога?

    15:59 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Малий

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ко речи ?":

    Блатото с ракети

    16:00 25.09.2026

  • 12 Блатна действителност

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ко речи ?":

    "Бензиностанция без бензин" 🤣🤣🤣

    16:05 25.09.2026

  • 13 Удри евраста с лопатЕто

    6 2 Отговор
    Хахахаха тея чисто се гаврят с населението си, на 2,50 евра литъра крадат 1,50 от всеки литър и щели да им направят отстъпка 0.17 цента, гаврата в ЕС с населението е направо зловеща.

    16:35 25.09.2026

  • 14 Розовото пони зеля

    5 2 Отговор
    Хахахахаха навсякъде в Русия се лее гориво на 0.60 цента хахахахаха.

    16:37 25.09.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор
    Скоро май ша тричат шмерца хахахаха

    16:38 25.09.2026

  • 16 брутално

    6 1 Отговор
    А в половин Франция няма гориво.

    16:39 25.09.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ДОКАТО ДОНИ И БИБИ НЕ ОТИДАТ СЪС СВАЛЕНИ ГАЩИ ПРИ ХОМЕЙНИ- ТО
    НЯМА ФАЙДА
    .....
    ОСОБЕННО АКО НЕЩО ГО НЯМА:)
    ....
    ИГРИЧКИ ЧЕ МИСЛЯТ ЗА ГЕРМАНИЯ :)

    16:39 25.09.2026

  • 18 Мургав немец

    5 2 Отговор
    Яко, нафтата ще падне от 2,60 на 2,45. Евтинджос!

    16:41 25.09.2026

  • 19 млад еврас

    5 2 Отговор
    На евраста му е изгодно горивото да е на висока цена, понеже крадливите данъци наложени върху горивата са на процент, при 2,50 за гориво колкото в момента е в Германия и европа еврастите крадат директно 1,50 евро, при 5 евро литър евраста краде директно 3,50 на литър и му е кеф, та не очаквайте някви големи намаления, трябва да правим протести не за горивата а за крадливите данъци наложени от еврастите които вдигат цената 3 пъти за да си пълнят фалиралите хазни.

    Коментиран от #24

    16:42 25.09.2026

  • 20 Удри евраста с лопатЕто

    6 1 Отговор
    Цените в ЕС нямат нищо общо с цените на петрола на пазара, ако имаха нещо общо щяха да са около 1 евро, дори под 1 евро, на 2.50 евро както е в повечето държави в ЕС държавата краде директно по над 1,50 евро през крадливи данъци и акцизи и разни спасителни измишльотини.

    16:43 25.09.2026

  • 21 Удри копейката с лопатЕто

    0 7 Отговор
    В Крим 1000 рубли литъра на черно.
    Ватенките ме могат да се изнесат.

    16:49 25.09.2026

  • 22 ......-

    2 0 Отговор
    Розов евр(Е)о пеликан :

    ЛОШО МИ Е !

    17:05 25.09.2026

  • 23 Предния опит

    0 0 Отговор
    не беше особенно успешен, защото се оказа, че не пълните 17ц "отспътка" стигаха до крайниа потребител. Да видим сега как ще е, но не вярвам да има промяна.
    За да има такава, не -17ц, ами оставка на Мерц трябва.. спиране парите за безсмилени войни, климимчето до Москва и да пускат пак петролопровда Дружба.

    17:21 25.09.2026

  • 24 Преди

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "млад еврас":

    дни писах същото - в мометна са златни времена за хазната, защото влизат едни пари (които дефакто са абсолютен бонус). При 1.20Е/литър, държавата събираше по 90ц от акцизи и данци, сега като е х2 цената приходите от горива са х2. Това, че живота постъква, инфлацията расте остава на заден план.. в момента. ДА видим и тези 17ц "далавера", колко ще са "далавера" или по вече познатия маниер - вдигаме така, ,че като махнем 17ц, пак да сме на същите цени..

    17:27 25.09.2026

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