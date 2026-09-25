Скъпи горива! Бундестагът одобри нова отстъпка от 17 евроцента за литър бензин и дизел

Германският Бундестаг одобри в петък второто за тази година временно намаляване на данъците върху бензина и дизела в опит да облекчи домакинствата и бизнеса заради рязкото поскъпване на горивата вследствие на войната с Иран. Мярката ще струва общо около 2,5 млрд. евро на федералния бюджет и бюджетите на провинциите.
От 1 октомври до 31 декември енергийният данък върху бензина и дизела ще бъде намален с 14,04 евроцента на литър. Като се отчете и произтичащото от това понижение на ДДС, облекчението за потребителите ще бъде около 17 евроцента на литър.
След одобрението от Бундестага законът трябва да получи подкрепата и на Бундесрата, в който са представени германските провинции. Гласуването в горната камара се очаква по-късно в петък.
Това е второто временно намаляване на данъчното облагане на горивата в Германия през 2026 г. През пролетта правителството въведе подобна мярка за май и юни, която струваше около 1,6 млрд. евро. Тогава също крайната отстъпка за бензина и дизела достигаше приблизително 17 евроцента на литър.
Новата мярка идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, което доведе до силно поскъпване на енергийните суровини. Правителството на канцлера Фридрих Мерц отново прибягна до временното данъчно облекчение след изтичането на предишните мерки и последвалото ускоряване на енергийната инфлация.
Според Ройтерс по време на действието на първата отстъпка през май и юни общата инфлация в Германия се е понижила. След изтичането ѝ обаче инфлационният натиск от енергийните цени отново се е засилил.
Правителството разглежда новото тримесечно намаление като краткосрочна мярка за ограничаване на финансовия натиск върху гражданите и компаниите, докато конфликтът в Близкия изток продължава да поддържа високи цените на петрола и горивата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ротшилд
15:49 25.09.2026
2 ......-
15:52 25.09.2026
3 Уффф
15:55 25.09.2026
4 Дедовия
15:56 25.09.2026
5 Ко речи ?
Коментиран от #10, #11, #12
15:56 25.09.2026
6 ами
15:57 25.09.2026
7 Смях
15:57 25.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Резонният въпрос е:
15:59 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Малий
До коментар #5 от "Ко речи ?":Блатото с ракети
16:00 25.09.2026
12 Блатна действителност
До коментар #5 от "Ко речи ?":"Бензиностанция без бензин" 🤣🤣🤣
16:05 25.09.2026
13 Удри евраста с лопатЕто
16:35 25.09.2026
14 Розовото пони зеля
16:37 25.09.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
16:38 25.09.2026
16 брутално
16:39 25.09.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЯМА ФАЙДА
.....
ОСОБЕННО АКО НЕЩО ГО НЯМА:)
....
ИГРИЧКИ ЧЕ МИСЛЯТ ЗА ГЕРМАНИЯ :)
16:39 25.09.2026
18 Мургав немец
16:41 25.09.2026
19 млад еврас
Коментиран от #24
16:42 25.09.2026
20 Удри евраста с лопатЕто
16:43 25.09.2026
21 Удри копейката с лопатЕто
Ватенките ме могат да се изнесат.
16:49 25.09.2026
22 ......-
ЛОШО МИ Е !
17:05 25.09.2026
23 Предния опит
За да има такава, не -17ц, ами оставка на Мерц трябва.. спиране парите за безсмилени войни, климимчето до Москва и да пускат пак петролопровда Дружба.
17:21 25.09.2026
24 Преди
До коментар #19 от "млад еврас":дни писах същото - в мометна са златни времена за хазната, защото влизат едни пари (които дефакто са абсолютен бонус). При 1.20Е/литър, държавата събираше по 90ц от акцизи и данци, сега като е х2 цената приходите от горива са х2. Това, че живота постъква, инфлацията расте остава на заден план.. в момента. ДА видим и тези 17ц "далавера", колко ще са "далавера" или по вече познатия маниер - вдигаме така, ,че като махнем 17ц, пак да сме на същите цени..
17:27 25.09.2026