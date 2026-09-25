Скъпи горива! Бундестагът одобри нова отстъпка от 17 евроцента за литър бензин и дизел

Германският Бундестаг одобри в петък второто за тази година временно намаляване на данъците върху бензина и дизела в опит да облекчи домакинствата и бизнеса заради рязкото поскъпване на горивата вследствие на войната с Иран. Мярката ще струва общо около 2,5 млрд. евро на федералния бюджет и бюджетите на провинциите.

От 1 октомври до 31 декември енергийният данък върху бензина и дизела ще бъде намален с 14,04 евроцента на литър. Като се отчете и произтичащото от това понижение на ДДС, облекчението за потребителите ще бъде около 17 евроцента на литър.

След одобрението от Бундестага законът трябва да получи подкрепата и на Бундесрата, в който са представени германските провинции. Гласуването в горната камара се очаква по-късно в петък.

Това е второто временно намаляване на данъчното облагане на горивата в Германия през 2026 г. През пролетта правителството въведе подобна мярка за май и юни, която струваше около 1,6 млрд. евро. Тогава също крайната отстъпка за бензина и дизела достигаше приблизително 17 евроцента на литър.

Новата мярка идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, което доведе до силно поскъпване на енергийните суровини. Правителството на канцлера Фридрих Мерц отново прибягна до временното данъчно облекчение след изтичането на предишните мерки и последвалото ускоряване на енергийната инфлация.

Според Ройтерс по време на действието на първата отстъпка през май и юни общата инфлация в Германия се е понижила. След изтичането ѝ обаче инфлационният натиск от енергийните цени отново се е засилил.

Правителството разглежда новото тримесечно намаление като краткосрочна мярка за ограничаване на финансовия натиск върху гражданите и компаниите, докато конфликтът в Близкия изток продължава да поддържа високи цените на петрола и горивата.