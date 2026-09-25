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Диана Русинова: Лошото състояние на пътищата ни е ключов фактор за катастрофите
  Тема: Войната на пътя

Диана Русинова: Лошото състояние на пътищата ни е ключов фактор за катастрофите

25 Септември, 2026 18:54 556 37

  • диана русинова-
  • пътища-
  • мерки-
  • катастрофи-
  • жертви

Председателят на Европейския център за транспортни политики призова за спешен ремонт на пътя край Владая и на магистрала „Хемус“

Диана Русинова: Лошото състояние на пътищата ни е ключов фактор за катастрофите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Нонстоп взимаме мерки – увеличаваме глобите, показваме трагедиите, но пътният травматизъм не се подобрява“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ на bTV Диана Русинова, основател и председател на Европейския център за транспортни политики.

По думите ѝ основните фактори за безопасността на пътя са поведението на водачите и състоянието на пътната инфраструктура.

Русинова даде за пример участъка край Владая, където според нея настилката създава сериозен риск при мокро време. Тя обясни, че на места асфалтът е силно износен и полиран, а повърхността му може да предизвика ефект, подобен на аквапланинг, който тя определя като „битопланинг“.

„Когато трябва да спрете на мокро, шансът да се пребиете дори с 20 км в час е огромен. Там асфалтът трябва да се смени веднага“, заяви Русинова.

Според нея сериозни проблеми има и на автомагистрала „Хемус“. Тя посочи, че при мокро време има участъци, в които се случват множество последователни инциденти с тежкотоварни автомобили.

„Знаете ли, че на магистрала „Хемус“ има участъци, на които при мокро време имаме по 10, 15, 20 катастрофирали тежкотоварни автомобила. Един след друг“, каза Русинова.

Тя разказа и за случай по време на проверка на пътната инфраструктура, при който полицай ѝ споделил, че се е страхувал дали ще успее да се прибере при семейството си след поредица от катастрофи.

Русинова постави под въпрос и начина, по който се прилага понятието „несъобразена скорост“. Според нея водачът не винаги може да предвиди опасност, която произтича от лошото състояние на пътя.

„Караш с 60, което е под разрешеното, в хубаво време, светло, топло, не вали. И попадаш на дупка. И кой е виновен? Коя да ми е съобразената скорост?“, попита тя.

По думите ѝ шофьорът може да реагира, когато види очевидно променени условия – например внезапно започнал силен дъжд. Но не може да знае предварително, че определен участък от асфалта няма необходимите характеристики за безопасно спиране. Тя призова от закона да отпадне понятието „несъобразена скорост“.

Русинова настоява за спешни ремонти на критичните участъци преди настъпването на зимата. Сред тях тя посочи автомагистрала „Хемус“ и района на Владая.

Тя обърна внимание и на състоянието на мантинелите по „Хемус“, като заяви, че след тежки катастрофи съоръженията често остават непоправени.

Според Русинова именно есента е периодът, в който трябва да се извършат основните ремонти и да се възстанови пътната маркировка.

„Пътна маркировка се прави сега. Не можем да правим ноември или декември, когато вали сняг вече. Асфалт се прави сега, докато още температурите позволяват“, каза тя.

Русинова призова правителството да предприеме действия по отношение на опасните пътни участъци.

„Асфалтът не се прави за строителните фирми, той се прави за нас, българските граждани. Защото ние се трепем по тези пътища“, заяви Русинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    8 8 Отговор
    Време е за Възраждане!

    18:57 25.09.2026

  • 2 Факт

    16 2 Отговор
    Лошото състояние на пътищата ни е непрестанна хранилка за фирми, прибличени до властта.

    18:58 25.09.2026

  • 3 В грешка

    11 2 Отговор
    си експертке, лошото състояние на материало, на чиповете зад гевреците са ключовио фактор.....

    Коментиран от #29

    19:00 25.09.2026

  • 4 Коланите коланите

    10 0 Отговор
    Пътищата в бг са трагедия.
    Шофьорите , още по.
    А останалото е дори по-зле

    19:01 25.09.2026

  • 5 НА ВХОДА НА СТ. ЗАГ. ПРАВИХА

    9 1 Отговор
    ИНИ КЪРПЕЖИ НА 50 Г. АСФАЛТ И ТРЕТИ МЕСЕЦ НЯМАТ ПАРИ ЗА ПЕТ КОФИ БЯЛА БОЯ ЗА МАРКИРОВКАТА.........ИНАЧЕ НА СЕКУНДАТА ТА СНИМЪТ АКУ СИ ЗАБРАВИЛ ДА ПОДНОВИШ ВИНЕТКАТА...

    19:01 25.09.2026

  • 6 Нексус

    9 6 Отговор
    Състоянието на пътищата е виновно за плд 20% от катастрофите.
    Г-жата в стремежа си да трупа публични диводенти, удобно забравя другите фактори - несъобразена скорост (караш ли нормално, няма значение какъв е пътят), изтърканите гуми, с които Ганчо масово кара, лошото състояние на барутниците - също.
    Калро и ниският интелект на ганьовците.
    80% от катастрофите са комбинация от нисък интелект, висока скорост и нисък клас гуминв лошо състояние.
    Лошият път е най-малко виновен!

    19:01 25.09.2026

  • 7 Емигрант

    9 2 Отговор
    Лошото състояние на пътищата е благодарение на лошото състояние на българските политици, за което са виновни 70% процента от българите, които не отидоха да гласуват и другите които си продадоха гласа на мафиоти и празнодумци.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #13, #33

    19:02 25.09.2026

  • 8 Валентина

    1 1 Отговор
    40 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    19:02 25.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами Хемус

    6 2 Отговор
    откак се помня е била вечно в ремонт. Скоро както е тръгнало няма да има движение. Лошото е, че много професии вече са засегнати...

    19:03 25.09.2026

  • 11 тъй ли...

    6 1 Отговор
    Лошото състояние на пътищата прави шофирането на джигитите с 200 опасно.

    19:03 25.09.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Фифти фифти с човешкия фоктор, при положение, че бледоликите спадат към него, защото те сътворяват 80% от катастрофите с леки автомобили

    19:04 25.09.2026

  • 13 избирател

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Има да чакаш русенци да ви изберат с тези лидери, които сте сложили в русенската листа....

    Коментиран от #16

    19:07 25.09.2026

  • 14 Бетер

    6 1 Отговор
    Етиопия !

    19:09 25.09.2026

  • 15 Кое му е наред

    4 0 Отговор
    Каквито са им политиката, икономиката, демографията, възпитанието, образованието, културата и все и вся, такива са им и шофьорите и майсторите и пътищата

    19:10 25.09.2026

  • 16 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "избирател":

    Русе цъфти и връзва ли сега, а?

    19:10 25.09.2026

  • 17 Весело

    6 1 Отговор
    Един от факторите за катастрофите по пътищата е Диана Русинова. Хубавото е, че този фактор лесно се премахва като сменя канала на ТВ-то.

    19:12 25.09.2026

  • 18 Учуден

    5 1 Отговор
    Тази девойка с объркани хормони в същност какво работи.

    19:15 25.09.2026

  • 19 за къде летиш с тези 60 км/ч?

    2 2 Отговор
    Караш съобразено с 20км/ч МАКС! Като видиш дупка, спираш и я маркираш с червен флаг, който задължително си носиш в багажника. Така тези след тебе ще виждат дупката от далече и няма да ина повече почупени коли!

    19:15 25.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Разлогата

    6 0 Отговор
    Като видя Жената-Мъж и ми се повръща!Гнусна е като Богдан Милчев.

    19:20 25.09.2026

  • 22 Ддд

    4 1 Отговор
    Единствения фактор за катастрофите, лошите пътища, престъпност, корупция си е самия Ганьо.

    19:21 25.09.2026

  • 23 Хората на Луната отидоха, тука мъка.

    5 1 Отговор
    Истината е, че Ганя е неграмотен шофьор, като прибавим и сиуксите с платените книжки, пътя е най-малкия проблем.

    19:23 25.09.2026

  • 24 ........–

    3 0 Отговор
    Повръа ми се от жълто сини "медали".

    19:23 25.09.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор
    Кво им е виновен пътя на пианите и дрогирани шофьори или джигити....
    Тая говори само глупости.

    19:24 25.09.2026

  • 26 оня с коня

    5 0 Отговор
    На това НПО-"Европейски Център за Транспортни Политики" кога ще му сменят името?!До кога това НПО ще дублира Държавни структури?!

    Коментиран от #30

    19:24 25.09.2026

  • 27 Хаха

    5 0 Отговор
    "Европейски център за транспортни политики"...

    Това някаква агенция на ЕС ли е или частно НПО?

    Коментиран от #34

    19:25 25.09.2026

  • 28 С колко

    1 0 Отговор
    километра в час да се кара за последно?

    19:27 25.09.2026

  • 29 има 4 основни фактора

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "В грешка":

    за простотияга та пъгищага - превишена скорост, неправирно изпреварване, огнемане на предимство и употреба на алкохол. 4 фактор е винаги на последно място от четирите, първите три се менкат, но са основни. Шифиорити в Бай ганистан, особено ако са с луксозна и бърза кола са пичови та дрънкат, но луи дьо фюнес не ги спира такива, не, не ,не !!!

    19:29 25.09.2026

  • 30 и кое

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Кое и държавноструктурното в името?

    19:32 25.09.2026

  • 31 Любомир

    2 2 Отговор
    Напълно е права. Това е истината. В България нямаме пътища и сме най-зле в Европа. Има една магистрала която целогодишно е в ремонт след ремонт. За останалите пътища да не говорим.

    19:32 25.09.2026

  • 32 ЖЕНАТА МЪЖ

    1 2 Отговор
    Отново по медиите говори неща, които всеки вижда.

    19:32 25.09.2026

  • 33 Въпрос :

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Явно си бледолик невъзващенец, учил до второ отделение, но сивотата ти "остра" като бръснач

    19:32 25.09.2026

  • 34 Разлогата

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    Това е НПО!Не знам защо на тия некадърници им дават ефир за глупостите.На времето Шефа им-Богдан Милчев беше ламсирал простотията:"На пешеходна пътека-ВДИГНИ РЪКА!СПРИ ДЖИГИТА!" В КАТ му се смееха,че пешеходните пътеки ще заприличат на спортни площадки за пенсионерите.

    19:33 25.09.2026

  • 35 Мич

    3 2 Отговор
    Диди, имам книжка от 1986г. Нямам нито едно нарушение. Ако ти пречат пътищата, ходи пеша. Много ти е зъл погледа. Има една клауза в ЗДП, каране със скорост, съобразена с пътните условия. На калпав шофьор всичко му пречи

    Коментиран от #36

    19:36 25.09.2026

  • 36 здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мич":

    Кой е виновен за пътните условия. Има дупки в асфалта стоят с години. Има ли клауза за наказание на собствениците на пътя ако не си вършат работата? Или пишем умрелите виновни и всички са щастливи.

    19:39 25.09.2026

  • 37 12345

    0 1 Отговор
    това на снимката какво е???

    19:41 25.09.2026

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