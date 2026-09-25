Диана Русинова: Лошото състояние на пътищата ни е ключов фактор за катастрофите

„Нонстоп взимаме мерки – увеличаваме глобите, показваме трагедиите, но пътният травматизъм не се подобрява“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ на bTV Диана Русинова, основател и председател на Европейския център за транспортни политики.
По думите ѝ основните фактори за безопасността на пътя са поведението на водачите и състоянието на пътната инфраструктура.
Русинова даде за пример участъка край Владая, където според нея настилката създава сериозен риск при мокро време. Тя обясни, че на места асфалтът е силно износен и полиран, а повърхността му може да предизвика ефект, подобен на аквапланинг, който тя определя като „битопланинг“.
„Когато трябва да спрете на мокро, шансът да се пребиете дори с 20 км в час е огромен. Там асфалтът трябва да се смени веднага“, заяви Русинова.
Според нея сериозни проблеми има и на автомагистрала „Хемус“. Тя посочи, че при мокро време има участъци, в които се случват множество последователни инциденти с тежкотоварни автомобили.
„Знаете ли, че на магистрала „Хемус“ има участъци, на които при мокро време имаме по 10, 15, 20 катастрофирали тежкотоварни автомобила. Един след друг“, каза Русинова.
Тя разказа и за случай по време на проверка на пътната инфраструктура, при който полицай ѝ споделил, че се е страхувал дали ще успее да се прибере при семейството си след поредица от катастрофи.
Русинова постави под въпрос и начина, по който се прилага понятието „несъобразена скорост“. Според нея водачът не винаги може да предвиди опасност, която произтича от лошото състояние на пътя.
„Караш с 60, което е под разрешеното, в хубаво време, светло, топло, не вали. И попадаш на дупка. И кой е виновен? Коя да ми е съобразената скорост?“, попита тя.
По думите ѝ шофьорът може да реагира, когато види очевидно променени условия – например внезапно започнал силен дъжд. Но не може да знае предварително, че определен участък от асфалта няма необходимите характеристики за безопасно спиране. Тя призова от закона да отпадне понятието „несъобразена скорост“.
Русинова настоява за спешни ремонти на критичните участъци преди настъпването на зимата. Сред тях тя посочи автомагистрала „Хемус“ и района на Владая.
Тя обърна внимание и на състоянието на мантинелите по „Хемус“, като заяви, че след тежки катастрофи съоръженията често остават непоправени.
Според Русинова именно есента е периодът, в който трябва да се извършат основните ремонти и да се възстанови пътната маркировка.
„Пътна маркировка се прави сега. Не можем да правим ноември или декември, когато вали сняг вече. Асфалт се прави сега, докато още температурите позволяват“, каза тя.
Русинова призова правителството да предприеме действия по отношение на опасните пътни участъци.
„Асфалтът не се прави за строителните фирми, той се прави за нас, българските граждани. Защото ние се трепем по тези пътища“, заяви Русинова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
18:57 25.09.2026
2 Факт
18:58 25.09.2026
3 В грешка
Коментиран от #29
19:00 25.09.2026
4 Коланите коланите
Шофьорите , още по.
А останалото е дори по-зле
19:01 25.09.2026
5 НА ВХОДА НА СТ. ЗАГ. ПРАВИХА
19:01 25.09.2026
6 Нексус
Г-жата в стремежа си да трупа публични диводенти, удобно забравя другите фактори - несъобразена скорост (караш ли нормално, няма значение какъв е пътят), изтърканите гуми, с които Ганчо масово кара, лошото състояние на барутниците - също.
Калро и ниският интелект на ганьовците.
80% от катастрофите са комбинация от нисък интелект, висока скорост и нисък клас гуминв лошо състояние.
Лошият път е най-малко виновен!
19:01 25.09.2026
7 Емигрант
Време е за Възраждане!
Коментиран от #13, #33
19:02 25.09.2026
8 Валентина
0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0
19:02 25.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами Хемус
19:03 25.09.2026
11 тъй ли...
19:03 25.09.2026
12 АГАТ а Кристи
19:04 25.09.2026
13 избирател
До коментар #7 от "Емигрант":Има да чакаш русенци да ви изберат с тези лидери, които сте сложили в русенската листа....
Коментиран от #16
19:07 25.09.2026
14 Бетер
19:09 25.09.2026
15 Кое му е наред
19:10 25.09.2026
16 Читател
До коментар #13 от "избирател":Русе цъфти и връзва ли сега, а?
19:10 25.09.2026
17 Весело
19:12 25.09.2026
18 Учуден
19:15 25.09.2026
19 за къде летиш с тези 60 км/ч?
19:15 25.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Разлогата
19:20 25.09.2026
22 Ддд
19:21 25.09.2026
23 Хората на Луната отидоха, тука мъка.
19:23 25.09.2026
24 ........–
19:23 25.09.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
Тая говори само глупости.
19:24 25.09.2026
26 оня с коня
Коментиран от #30
19:24 25.09.2026
27 Хаха
Това някаква агенция на ЕС ли е или частно НПО?
Коментиран от #34
19:25 25.09.2026
28 С колко
19:27 25.09.2026
29 има 4 основни фактора
До коментар #3 от "В грешка":за простотияга та пъгищага - превишена скорост, неправирно изпреварване, огнемане на предимство и употреба на алкохол. 4 фактор е винаги на последно място от четирите, първите три се менкат, но са основни. Шифиорити в Бай ганистан, особено ако са с луксозна и бърза кола са пичови та дрънкат, но луи дьо фюнес не ги спира такива, не, не ,не !!!
19:29 25.09.2026
30 и кое
До коментар #26 от "оня с коня":Кое и държавноструктурното в името?
19:32 25.09.2026
31 Любомир
19:32 25.09.2026
32 ЖЕНАТА МЪЖ
19:32 25.09.2026
33 Въпрос :
До коментар #7 от "Емигрант":Явно си бледолик невъзващенец, учил до второ отделение, но сивотата ти "остра" като бръснач
19:32 25.09.2026
34 Разлогата
До коментар #27 от "Хаха":Това е НПО!Не знам защо на тия некадърници им дават ефир за глупостите.На времето Шефа им-Богдан Милчев беше ламсирал простотията:"На пешеходна пътека-ВДИГНИ РЪКА!СПРИ ДЖИГИТА!" В КАТ му се смееха,че пешеходните пътеки ще заприличат на спортни площадки за пенсионерите.
19:33 25.09.2026
35 Мич
Коментиран от #36
19:36 25.09.2026
36 здрасти
До коментар #35 от "Мич":Кой е виновен за пътните условия. Има дупки в асфалта стоят с години. Има ли клауза за наказание на собствениците на пътя ако не си вършат работата? Или пишем умрелите виновни и всички са щастливи.
19:39 25.09.2026
37 12345
19:41 25.09.2026