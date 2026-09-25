Диана Русинова: Лошото състояние на пътищата ни е ключов фактор за катастрофите

„Нонстоп взимаме мерки – увеличаваме глобите, показваме трагедиите, но пътният травматизъм не се подобрява“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ на bTV Диана Русинова, основател и председател на Европейския център за транспортни политики.

По думите ѝ основните фактори за безопасността на пътя са поведението на водачите и състоянието на пътната инфраструктура.

Русинова даде за пример участъка край Владая, където според нея настилката създава сериозен риск при мокро време. Тя обясни, че на места асфалтът е силно износен и полиран, а повърхността му може да предизвика ефект, подобен на аквапланинг, който тя определя като „битопланинг“.

„Когато трябва да спрете на мокро, шансът да се пребиете дори с 20 км в час е огромен. Там асфалтът трябва да се смени веднага“, заяви Русинова.

Според нея сериозни проблеми има и на автомагистрала „Хемус“. Тя посочи, че при мокро време има участъци, в които се случват множество последователни инциденти с тежкотоварни автомобили.

„Знаете ли, че на магистрала „Хемус“ има участъци, на които при мокро време имаме по 10, 15, 20 катастрофирали тежкотоварни автомобила. Един след друг“, каза Русинова.

Тя разказа и за случай по време на проверка на пътната инфраструктура, при който полицай ѝ споделил, че се е страхувал дали ще успее да се прибере при семейството си след поредица от катастрофи.

Русинова постави под въпрос и начина, по който се прилага понятието „несъобразена скорост“. Според нея водачът не винаги може да предвиди опасност, която произтича от лошото състояние на пътя.

„Караш с 60, което е под разрешеното, в хубаво време, светло, топло, не вали. И попадаш на дупка. И кой е виновен? Коя да ми е съобразената скорост?“, попита тя.

По думите ѝ шофьорът може да реагира, когато види очевидно променени условия – например внезапно започнал силен дъжд. Но не може да знае предварително, че определен участък от асфалта няма необходимите характеристики за безопасно спиране. Тя призова от закона да отпадне понятието „несъобразена скорост“.

Русинова настоява за спешни ремонти на критичните участъци преди настъпването на зимата. Сред тях тя посочи автомагистрала „Хемус“ и района на Владая.

Тя обърна внимание и на състоянието на мантинелите по „Хемус“, като заяви, че след тежки катастрофи съоръженията често остават непоправени.

Според Русинова именно есента е периодът, в който трябва да се извършат основните ремонти и да се възстанови пътната маркировка.

„Пътна маркировка се прави сега. Не можем да правим ноември или декември, когато вали сняг вече. Асфалт се прави сега, докато още температурите позволяват“, каза тя.

Русинова призова правителството да предприеме действия по отношение на опасните пътни участъци.

„Асфалтът не се прави за строителните фирми, той се прави за нас, българските граждани. Защото ние се трепем по тези пътища“, заяви Русинова.