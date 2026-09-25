Костадин Костадинов в Добрич: Не трябва да приемаме свободата и независимостта като даденост

Кандидатът за президент, издигнат от партия „Възраждане“ - Костадин Костадинов, посети днес Добрич. Той участва в честването по случай празника на града на Военното гробище–музей и отдаде почит на загиналите за свободата на Добруджа. По-късно той се срещна и разговаря с граждани в централната част на града, където подари и много учебници по „Родинознание“ на желаещите.

По повод празничния 25 септември – денят, в който преди 86 години Добрич се възвръща в пределите на България, той поздрави жителите на града и всички добруджанци и определи 25 септември като „празник на свободата на Добруджа“ - свобода, която е била много изстрадана и кървава. Костадинов подчерта, че датата има особено значение за него заради личната му семейна история.

„За мен този празник е много специален, защото като добруджанец съм потомък на хора, които знаят какво означава чуждата власт.“, заяви той и сподели, че двамата му дядовци са били родени като румънски поданици, поради което са имали спомени за репресии по време на румънското управление в Южна Добруджа.

След Добрич Костадинов се отправи към старопрестолна Плиска, където стартира кандидатпрезидентската си кампания със събитие в “Двора на кирилицата”.

Там Костадинов отправи поглед към бъдещето на България, която може да е независима, благоденстваща, силна, а президентът да бъде обединител на нацията, който я води към образователен и научен напредък.