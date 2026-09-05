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Нови жертви на Израел в Ливан. САЩ одобриха мегасделка с Рияд

Нови жертви на Израел в Ливан. САЩ одобриха мегасделка с Рияд

5 Септември, 2026 07:13, обновена 5 Септември, 2026 07:20 686 4

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Тръмп подготвя мащабен следвоенен план за Близки изток

Нови жертви на Израел в Ливан. САЩ одобриха мегасделка с Рияд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в региона остава критична, белязана от смъртоносни военни удари, мащабни оръжейни сделки и дипломатически сондажи зад кулисите. Актуалните данни очертават три ключови събития, които пренареждат геополитическата карта.

Ескалация: Жертви при израелски въздушни удари в Южен Ливан

Военната обстановка по ливанската граница отново се нажежи. При серия от нови израелски авиационни удари по населени места в Южен Ливан загинаха най-малко трима души, а други 23-ма бяха ранени.

Според официалната сводка на Министерството на здравеопазването на Ливан, цитирана от информационна агенция ТАСС, двама от цивилните граждани са загинали на място при нападение срещу град Кфар-Руман в петък вечерта, а третият е починал по-късно в болница от тежките си наранявания, получени в района на Рамадия. Командването на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) заяви, че ударите са в отговор на провокации по границата.

Милиарди за оръжие: Вашингтон одобри мегасделка с Ер Рияд

На фона на продължаващите конфликти, Държавният департамент на САЩ официално даде зелена светлина за потенциална продажба на модерни оръжия и боеприпаси на Саудитска Арабия на обща стойност около 5 милиарда долара.

Пакетът включва над 10 000 високоточни авиационни боеприпаси и комплекти за насочване от типа JDAM-ER (с увеличен обсег на действие), както и взриватели и сензори за целенасочване. Основен изпълнител по договора ще бъде корпорацията Boeing. Според Вашингтон, доставката ще помогне на кралството да укрепи отбраната си срещу регионални заплахи и няма да промени военния баланс в региона. Сделката предстои да бъде разгледана от Конгреса на САЩ.

Зад кулисите: Тръмп подготвя мащабен следвоенен план

Същевременно стана ясно, че Белият дом вече планира бъдещето на региона. Axios разкри, че администрацията на президента Доналд Тръмп работи по секретна следвоенна стратегия за Близкия изток.

Според източници на медията, Тръмп е провел срещи при закрити врата със своите висши съветници, за да начертае рамка, която да влезе в сила след приключването на активните сблъсъци с Иран. Планът се базира на три основни стълба:

  • Създаване на регионален военен съюз на съюзниците на САЩ за възпиране на Иран, където Вашингтон ще бъде гарант.
  • Мирни споразумения в сферата на сигурността между Израел и съседните Сирия и Ливан, както и нов етап за ивицата Газа.
  • Разширяване на „Авраамовите споразумения“ с цел пълно нормализиране на дипломатическите отношения между Саудитска Арабия и Израел.

Разработването на стратегията е в ранен етап и ще отнеме още няколко седмици. Вашингтон планира да я наложи независимо от резултатите от предстоящите през октомври избори в Израел.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нацистките евреи

    1 1 Отговор
    пак трепят цивилни, заради "провокации"! Те завладяха една трета от Ливан и плачат, че са провокирани! Жив евреин, жив дявол! Мястото на дяволите е в Ада!!

    07:33 05.09.2026

  • 2 Мимч

    2 0 Отговор
    Абе те са толкова малка страна,че иранците,а и други с няколко ракети от всички страни щяха да ги изпепелят и да стане пустиня или пустош от тях.Какво ги чакат,само да ги тероризират.

    07:46 05.09.2026

  • 3 Гого

    1 0 Отговор
    Как Изрелски не е ли руски объркан съм. Тия хора там са миротворци нали други са агресорите?

    07:53 05.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Даааа ,арабелите като индианците се продадоха за лъскави играчки алкохол казина ,докато шепа евреи ги думкат отвсякъде ,,не мога да и представя как преяли ще се бият като не могат с едни хути да се справят

    07:55 05.09.2026