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Четирима убити при руски удар по металургичен комбинат в Каменское
  Тема: Украйна

Четирима убити при руски удар по металургичен комбинат в Каменское

5 Септември, 2026 07:32, обновена 5 Септември, 2026 07:37 1 170 50

  • украйна-
  • металургично предприятие-
  • днепропетровск-
  • атака-
  • загинали-
  • русия

Ранените при ракетната атака са петима

Четирима убити при руски удар по металургичен комбинат в Каменское - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта срещу 5 септември руските сили нанесоха серия от мощни удари по мащабно промишлено предприятие в град Каменское, Днепропетровска област. Според информация от местните власти става въпрос за местния металургичен комбинат, който е бил сериозно повреден вследствие на атаката. При взривовете на място е възникнал огромен пожар.

По последни данни на областната военна администрация (ОВА), ръководена от Александър Ганжа, в резултат на нападението са загинали четирима души, а други петима са получили наранявания с различна степен на тежест. Трима от ранените са хоспитализирани, като сред тях е 30-годишна жена, намираща се в реанимация в тежко състояние. Медицинските екипи оказват пълна спешна помощ на пострадалите.

Преди самия удар Въздушните сили на Украйна са предупредили за движението на високоскоростни балистични цели в посока Днепър и Каменское. Спасителните служби и екипите на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) продължават работата си на място за ликвидиране на последствията и разчистване на отломките.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимч

    34 8 Отговор
    Така ще е до последния укра,ако зеления още се ежи.

    Коментиран от #3

    07:40 05.09.2026

  • 2 Лопата Орешник

    39 7 Отговор
    Ако Мирчев и Киро бяха отишли на място, можеше да спрат атаката! Ама те само лаят и са в коалицията на желаещите! Кво точно желае коалицията обаче хич не е ясно!

    07:40 05.09.2026

  • 3 Дони Съчмата

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мимч":

    Прав сте колега! Аз му казах, че няма карти на тоя калъф, обаче той залага чуждите животи и не иска да спира, щото ще трябва да плаща след края на играта! Добрият пълководец знае кога да се бориш, но знае и кога да отстъпи! Добрият пълководец предпочита достойната загуба пред Пирова победа!

    Коментиран от #6

    07:43 05.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЗАЩО БОЖЕ

    7 7 Отговор
    Ротшилдите и техните продажни "демократи" им в западните ки нфи защо не могат да спрат един милиционер?

    Коментиран от #12

    07:48 05.09.2026

  • 6 Не знам

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дони Съчмата":

    И на кой ще липсват 20 млн умрели укри?

    Коментиран от #15, #35

    07:50 05.09.2026

  • 7 ОТ ДВАДЕСЕТИНА ДЕНА

    29 3 Отговор
    Руснаците малко по-сериозно почнаха да бомбят и Бандерия се разпадна.

    Коментиран от #39

    07:50 05.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоталното

    29 3 Отговор
    унищожение на украйна се дължи на безумието и алчността на европейските безумци, подстрекатели на изгубилият връзка с дейстеителноста шут наркоман Зеленски!

    Коментиран от #18

    07:52 05.09.2026

  • 10 Град Козлодуй

    9 2 Отговор
    Бииий да те уважават!

    Коментиран от #44

    07:55 05.09.2026

  • 11 ЕВРОПА МНОГО ЩЕ ПЛАЩА

    13 3 Отговор
    За нанесените щети на руския народ с разпалването на тази война.

    07:58 05.09.2026

  • 12 Антирашист 4303

    2 14 Отговор

    До коментар #5 от "ЗАЩО БОЖЕ":

    Фондация родшилд е дарила цялата сграда на центъра за заразни и паразитни болести, а русия какво ?

    08:02 05.09.2026

  • 13 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    13 2 Отговор
    Бандерия се оказа една много, много лоша инвестиция.

    08:04 05.09.2026

  • 14 Индианци сър

    15 2 Отговор
    Украина просто вече не е държава. Не бива да забравяме, че Западът, особено Великобритания, има многовековен империалистичен опит. Западът знае как да подчини слаборазвити индиански племена, подкупвайки алчните, продажни и глупави вождове с евтини подаръци - огледалца, мъниста, нокторезачки, евтино уиски и прочее. В замяна вкарва простоватите индианци в лагери, където те бавно измират от глад и заразни болести. В Индия през 20-те години на миналия век, е имало масови случаи, индийци да си ядат ръцете от глад. Сега повтарят същото с Украйна и Зеленски. Само вместо евтино уиски, го снабдяват с кокаин.

    08:04 05.09.2026

  • 15 Антирашист 4303

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Не знам":

    Само на садисти не им липсват няколко милиона жертви и от двете страни !

    Коментиран от #32

    08:04 05.09.2026

  • 16 Пехо

    10 1 Отговор
    Доста убити мозъчни клетки има в главата на Милен Ганев, но със сигурност не са само 4.

    08:06 05.09.2026

  • 17 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    17 2 Отговор
    Че британската война на изтощение срещу Русия всъщност съсипа англосаксите.

    08:06 05.09.2026

  • 18 Антирашист 4304

    2 17 Отговор

    До коментар #9 от "Тоталното":

    Пусин и рашистите са агресора те започнаха войната и носят цялата отговорност за жертвите и щетите !

    Коментиран от #25

    08:08 05.09.2026

  • 19 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    13 1 Отговор
    Вече е ясно, че окраина едва ли ще изкара зимата. Следва разпад.

    08:08 05.09.2026

  • 20 1111

    11 1 Отговор
    Зеления защо се бави с белия байрак. Специална покана ли чака.

    Коментиран от #22

    08:09 05.09.2026

  • 21 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    12 0 Отговор
    Щял да бяга.

    08:12 05.09.2026

  • 22 НЕ МУ РАЗРЕШАВАТ

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "1111":

    Урсулата много добре разбира, че влиза в затвора ако Зеленски капитулира и войната свърши.

    08:13 05.09.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ИЗТРИХА БИЗНЕСА НА
    ТУРСКИЯ ТАТАРИН РИНАТ АХМАТОВ :)
    ........ МНОГО ГОЛЯМ СПОНСОР НА ВЕРМАХТА

    08:14 05.09.2026

  • 24 Малките ударчета на джуджето

    0 13 Отговор
    Четирима убити, двама убити, важното е публиката да се наслаждава - разкъсани тела, разплискана кръв, така ли е, дежурни русофили?

    Коментиран от #31

    08:15 05.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Топчията

    8 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    08:18 05.09.2026

  • 27 ДЕ ГО ЧУКАШ ДЕ СЕ ПУКА

    10 0 Отговор
    Безработица и фалити в Източна Финландия заради затворената граница с Русия. Следва разпад на ЕС-то

    08:18 05.09.2026

  • 28 Хахахахаха

    9 0 Отговор
    Най много ме кефят коментарите на укрите, как обвиняват Нато, че не им помагат - дадоха им 600 млрд, оръжия, слага ха санкции на руснаците и въпреки това нагли те укри скимтят, че европейците не са дали още, никакви успехи нямат украинци, радваха се като удряха корабите, а сега ревът на гладно

    08:18 05.09.2026

  • 29 Ганчо

    1 0 Отговор
    спри да репликираше и триеш дуплики!!!

    08:19 05.09.2026

  • 30 бандерки,малко ви е

    4 0 Отговор
    Фашистка Бандерия в последните дни нещо мармалад....

    Коментиран от #48

    08:20 05.09.2026

  • 31 Руснаци

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Малките ударчета на джуджето":

    Стига рева на умряло, от сутринта ли нямаш пари и се притесняваш че като укрите паднат и няма да има центове за теб, ще те взема да работиш за мен, ще хвърля боклука и миеш кенефите за 20 Евро на ден, пак ще вадиш повече от сега

    08:21 05.09.2026

  • 32 руснак

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Антирашист 4303":

    Ей трол!Добра утро!

    08:21 05.09.2026

  • 33 ЗА КАКВО СА И НА БАНДЕРИЯ

    2 1 Отговор
    Металургични комбинати. Бомби тези остатъци от комунизма.

    08:23 05.09.2026

  • 34 Мдаа...

    6 1 Отговор
    Путин все пак се събуди. Зор голям им беше на евроатлантическите розАви понита, но най накрая успяха да го събудят. За тая цел изгориха трилиони кеш, планини от оръжие, съсипаха си икономиките и унищожиха цяла държава. Сега остава да видим кой Путин ще им хареса повече, будния или спящия.

    Коментиран от #43

    08:24 05.09.2026

  • 35 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не знам":

    Те не са умрели, а са убити! Заради величието на Русия!

    08:25 05.09.2026

  • 36 хаха

    3 0 Отговор
    Ама как така? Руснаците нямат ракети и ВСУ ги громи по всички фронтове, а сега ударили завод и го унищожили и убили хора... ВСУ само предупредили за ракетен удар, а не свалили ракетите...
    Но поне ВСУ удрят с дронове руски заводи и складове за дрехи. И, да, май и не убиват никой, защото с дрон малко трудно ще взривиш цял завод- дронът носи 20-30кг експлозив максимум и при удар в апартамент даже само него ще унищожи, и на съседните само стъклата ще паднат като цяло. А и важното е да се казва за жертви само ако са от правилните, защото иначе ще почне да се говори, че не сме добри да убиваме цивилни, даже да са от тези на врага.

    08:26 05.09.2026

  • 37 Демокрацията не прощава

    4 0 Отговор
    При комунизма Украйна е житницата на СССР заради изключително плодородните си земи (чернозем) е основен производител на зърно и селскостопанска продукция. Притежава мощна тежка индустрия: През 30-те години на XX век, по време на първите петилетки, Източна и Централна Украйна (особено регионите на Донбас и Днепър) се превръщат в индустриалното сърце на СССР. Изградени са огромни металургични заводи, въглищни мини и ВЕЦ-ове (като известния ДнепроГЕС). След Втората световна война икономиката е възстановена с бързи темпове, като Украйна се превръща в център за високотехнологично производство, с 4 атомни централи, машиностроене, самолетостроене (заводите „Антонов“) и военна промишленост – най-мощните балистични и космически ракети.. След обявяването на „независимост“, с извинение, Върховната рада забрани всички символи на комунистическата идеология, както и атрибутите на СССР и УССР. С изгонването на комунизма и мощна демократизация, страната се срина от 52 милиона до под 20 милиона, загуби 25% от територията си, милион и половина убити и т.н. Наскоро чества деня на независимостта, просейки всичко, основно пари, електричество, оръжия.Подготвя евакуация на 200 000 души от Киев, котнио нямат шансове да преживеят зимата. Като не е ясно къде ще отидат.

    Коментиран от #41, #47, #50

    08:29 05.09.2026

  • 38 ЕС И НАТО

    5 0 Отговор
    Дадоха планина от оръжие, наляха 1000 милиарда и разпалиха тази антируска война. Все по-близо е времето , когато ще трябва да платят за щетите причинени на руския народ.

    08:32 05.09.2026

  • 39 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "ОТ ДВАДЕСЕТИНА ДЕНА":

    Ами, руснаците всъщност се оказаха невероятно умни. Ако бяха атакували с пълна сила в началото, то щяха да загубят бая.
    1. Нямаха много оръжия и щяха в един момент да са опукали всичко като САЩ сега с Пейтриътите и Иран.
    2. Ако бяха действали ударно, НАТО щеше при налични все още оръжия да скочи да "защитава жертвите" с официална пряка война с Русия.
    3. Щяха да летят куп ракети и бомби към неподготвена с ПВО руска територия
    И какво направи Путин?
    1. Завладя полека исканото с минимум жертви
    2. Вдигна военното производство, натрупа оръжия
    3. НАТО/Украйна опоска оръжията, няма самолети, няма ПВО вече
    4. ЕС(основно) и САЩ затънаха в още повече дългове и са пред финансов срив- освен колко дължат 2027 има изтичане на облигации към 20% от дълга примерно. Новият кредит не е на 1% като стария, а вече се искат над 5%...
    Сега Русия удря, няма с какво да се отговори освен 1 на 1000 дрона да удари незащитена цел и да нанесе в общия случай нищожни или лесно възстановими за дни до седмици щети.

    Коментиран от #42

    08:33 05.09.2026

  • 40 майдан по западному

    2 0 Отговор
    Демократичния режим в Украйна одобряван от целия демократичен свят наложен без избори демократично доведе до 4та световна.

    08:34 05.09.2026

  • 41 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Демокрацията не прощава":

    Можеха да имат една голяма и сравнително багата държава но британците ги набутаха в тяхната прокси война и си загубиха държавата.

    08:35 05.09.2026

  • 42 6....

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "хаха":

    1,5 убити ватенки...
    На печалба са...

    Коментиран от #49

    08:38 05.09.2026

  • 43 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мдаа...":

    Мъртвия.

    08:38 05.09.2026

  • 44 Мдаа

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    Кажи на поредният отстрелян руско генерал.Или на вдовицата му.
    Мдаа...

    Коментиран от #46

    08:40 05.09.2026

  • 45 Мишел

    1 1 Отговор
    Русия бързо унищожава цялата металургия на Украйна, като изважда от строя непоправимо металургичните пещи.

    08:40 05.09.2026

  • 46 траурен помен

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мдаа":

    Казвам на самоунищожилия се ЕС.Сбогом!

    08:43 05.09.2026

  • 47 Баба Гошка

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Демокрацията не прощава":

    Как къде ще отидат евакуираните кийифциг? На Слънчака в 4 и 5 звездните хотели да лежкунят и ние да ги храним и обгрижваме. Отваряйте кисиите. Трябва да сте съпричастни с тъпУкрите, които искаха с 40 дни ескалация да накарат Мечока да клеккне. Е, получи им се, но клекнаха те. Но има и положителни страни унищо жаването на металургичната им индустрия. Десетки хиляди мъже ще могат да се проявят на първа линия след като вече не могат да произвеждат.

    08:45 05.09.2026

  • 48 Антирашист 4305

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "бандерки,малко ви е":

    Фашшзмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    08:46 05.09.2026

  • 49 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "6....":

    Няма 1.5 милиона убити руснаци, както не са и само 50000 убитите украинци.
    Истината е по-скоро:
    - 100-200 000 убити от руска страна, като много от тях са НАЕМНИЦИ и, да, още примерно 200-300 000 ранени тежко и осакатени
    - поне 200-300 000 убити украинци, 400-500 000 пленени или дезертирали, 400-500 000 ранени тежко и осакатени
    Украинският военен министър се издаде- на месец не можели да държат позиции с под 50000 нови мобилизирани. Армията им на фронта не се удвоява, та някак 50000 на месец изчезват от бойното поле.
    Русия има армия към 2 милиона състав, който не е изцяло в Украйна. В историята няма случай при загуба над 10-15% от хората на фронта да не се предадеш- цели бойни части остават без личен състав, моралът пада и почват бягства, губи се координация и почва сеч. 1.5 милиона убити руснаци ще значи и 5-6 милиона поне тежко ранени. Е, откъде Русия извади 7-8 милиона плюс още да стоят на бойното поле? Кой работи в руските заводи и произвежда дронове, ракети? Къде видя празни руските улици, ако 20% от мъжете са във войната?

    08:49 05.09.2026

  • 50 Антирашист 4306

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Демокрацията не прощава":

    Отдавна в просия не се чества воср. Това означава край на болшевизма и коменизма ,там сега управлението е национал олигархично !

    08:53 05.09.2026

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