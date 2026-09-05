Четирима убити при руски удар по металургичен комбинат в Каменское

През нощта срещу 5 септември руските сили нанесоха серия от мощни удари по мащабно промишлено предприятие в град Каменское, Днепропетровска област. Според информация от местните власти става въпрос за местния металургичен комбинат, който е бил сериозно повреден вследствие на атаката. При взривовете на място е възникнал огромен пожар.
По последни данни на областната военна администрация (ОВА), ръководена от Александър Ганжа, в резултат на нападението са загинали четирима души, а други петима са получили наранявания с различна степен на тежест. Трима от ранените са хоспитализирани, като сред тях е 30-годишна жена, намираща се в реанимация в тежко състояние. Медицинските екипи оказват пълна спешна помощ на пострадалите.
Преди самия удар Въздушните сили на Украйна са предупредили за движението на високоскоростни балистични цели в посока Днепър и Каменское. Спасителните служби и екипите на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) продължават работата си на място за ликвидиране на последствията и разчистване на отломките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мимч
Коментиран от #3
07:40 05.09.2026
2 Лопата Орешник
07:40 05.09.2026
3 Дони Съчмата
До коментар #1 от "Мимч":Прав сте колега! Аз му казах, че няма карти на тоя калъф, обаче той залага чуждите животи и не иска да спира, щото ще трябва да плаща след края на играта! Добрият пълководец знае кога да се бориш, но знае и кога да отстъпи! Добрият пълководец предпочита достойната загуба пред Пирова победа!
Коментиран от #6
07:43 05.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЗАЩО БОЖЕ
Коментиран от #12
07:48 05.09.2026
6 Не знам
До коментар #3 от "Дони Съчмата":И на кой ще липсват 20 млн умрели укри?
Коментиран от #15, #35
07:50 05.09.2026
7 ОТ ДВАДЕСЕТИНА ДЕНА
Коментиран от #39
07:50 05.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тоталното
Коментиран от #18
07:52 05.09.2026
10 Град Козлодуй
Коментиран от #44
07:55 05.09.2026
11 ЕВРОПА МНОГО ЩЕ ПЛАЩА
07:58 05.09.2026
12 Антирашист 4303
До коментар #5 от "ЗАЩО БОЖЕ":Фондация родшилд е дарила цялата сграда на центъра за заразни и паразитни болести, а русия какво ?
08:02 05.09.2026
13 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
08:04 05.09.2026
14 Индианци сър
08:04 05.09.2026
15 Антирашист 4303
До коментар #6 от "Не знам":Само на садисти не им липсват няколко милиона жертви и от двете страни !
Коментиран от #32
08:04 05.09.2026
16 Пехо
08:06 05.09.2026
17 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
08:06 05.09.2026
18 Антирашист 4304
До коментар #9 от "Тоталното":Пусин и рашистите са агресора те започнаха войната и носят цялата отговорност за жертвите и щетите !
Коментиран от #25
08:08 05.09.2026
19 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
08:08 05.09.2026
20 1111
Коментиран от #22
08:09 05.09.2026
21 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
08:12 05.09.2026
22 НЕ МУ РАЗРЕШАВАТ
До коментар #20 от "1111":Урсулата много добре разбира, че влиза в затвора ако Зеленски капитулира и войната свърши.
08:13 05.09.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТУРСКИЯ ТАТАРИН РИНАТ АХМАТОВ :)
........ МНОГО ГОЛЯМ СПОНСОР НА ВЕРМАХТА
08:14 05.09.2026
24 Малките ударчета на джуджето
Коментиран от #31
08:15 05.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Топчията
08:18 05.09.2026
27 ДЕ ГО ЧУКАШ ДЕ СЕ ПУКА
08:18 05.09.2026
28 Хахахахаха
08:18 05.09.2026
29 Ганчо
08:19 05.09.2026
30 бандерки,малко ви е
Коментиран от #48
08:20 05.09.2026
31 Руснаци
До коментар #24 от "Малките ударчета на джуджето":Стига рева на умряло, от сутринта ли нямаш пари и се притесняваш че като укрите паднат и няма да има центове за теб, ще те взема да работиш за мен, ще хвърля боклука и миеш кенефите за 20 Евро на ден, пак ще вадиш повече от сега
08:21 05.09.2026
32 руснак
До коментар #15 от "Антирашист 4303":Ей трол!Добра утро!
08:21 05.09.2026
33 ЗА КАКВО СА И НА БАНДЕРИЯ
08:23 05.09.2026
34 Мдаа...
Коментиран от #43
08:24 05.09.2026
35 койдазнай
До коментар #6 от "Не знам":Те не са умрели, а са убити! Заради величието на Русия!
08:25 05.09.2026
36 хаха
Но поне ВСУ удрят с дронове руски заводи и складове за дрехи. И, да, май и не убиват никой, защото с дрон малко трудно ще взривиш цял завод- дронът носи 20-30кг експлозив максимум и при удар в апартамент даже само него ще унищожи, и на съседните само стъклата ще паднат като цяло. А и важното е да се казва за жертви само ако са от правилните, защото иначе ще почне да се говори, че не сме добри да убиваме цивилни, даже да са от тези на врага.
08:26 05.09.2026
37 Демокрацията не прощава
Коментиран от #41, #47, #50
08:29 05.09.2026
38 ЕС И НАТО
08:32 05.09.2026
39 хаха
До коментар #7 от "ОТ ДВАДЕСЕТИНА ДЕНА":Ами, руснаците всъщност се оказаха невероятно умни. Ако бяха атакували с пълна сила в началото, то щяха да загубят бая.
1. Нямаха много оръжия и щяха в един момент да са опукали всичко като САЩ сега с Пейтриътите и Иран.
2. Ако бяха действали ударно, НАТО щеше при налични все още оръжия да скочи да "защитава жертвите" с официална пряка война с Русия.
3. Щяха да летят куп ракети и бомби към неподготвена с ПВО руска територия
И какво направи Путин?
1. Завладя полека исканото с минимум жертви
2. Вдигна военното производство, натрупа оръжия
3. НАТО/Украйна опоска оръжията, няма самолети, няма ПВО вече
4. ЕС(основно) и САЩ затънаха в още повече дългове и са пред финансов срив- освен колко дължат 2027 има изтичане на облигации към 20% от дълга примерно. Новият кредит не е на 1% като стария, а вече се искат над 5%...
Сега Русия удря, няма с какво да се отговори освен 1 на 1000 дрона да удари незащитена цел и да нанесе в общия случай нищожни или лесно възстановими за дни до седмици щети.
Коментиран от #42
08:33 05.09.2026
40 майдан по западному
08:34 05.09.2026
41 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #37 от "Демокрацията не прощава":Можеха да имат една голяма и сравнително багата държава но британците ги набутаха в тяхната прокси война и си загубиха държавата.
08:35 05.09.2026
42 6....
До коментар #39 от "хаха":1,5 убити ватенки...
На печалба са...
Коментиран от #49
08:38 05.09.2026
43 Ами
До коментар #34 от "Мдаа...":Мъртвия.
08:38 05.09.2026
44 Мдаа
До коментар #10 от "Град Козлодуй":Кажи на поредният отстрелян руско генерал.Или на вдовицата му.
Мдаа...
Коментиран от #46
08:40 05.09.2026
45 Мишел
08:40 05.09.2026
46 траурен помен
До коментар #44 от "Мдаа":Казвам на самоунищожилия се ЕС.Сбогом!
08:43 05.09.2026
47 Баба Гошка
До коментар #37 от "Демокрацията не прощава":Как къде ще отидат евакуираните кийифциг? На Слънчака в 4 и 5 звездните хотели да лежкунят и ние да ги храним и обгрижваме. Отваряйте кисиите. Трябва да сте съпричастни с тъпУкрите, които искаха с 40 дни ескалация да накарат Мечока да клеккне. Е, получи им се, но клекнаха те. Но има и положителни страни унищо жаването на металургичната им индустрия. Десетки хиляди мъже ще могат да се проявят на първа линия след като вече не могат да произвеждат.
08:45 05.09.2026
48 Антирашист 4305
До коментар #30 от "бандерки,малко ви е":Фашшзмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
08:46 05.09.2026
49 хаха
До коментар #42 от "6....":Няма 1.5 милиона убити руснаци, както не са и само 50000 убитите украинци.
Истината е по-скоро:
- 100-200 000 убити от руска страна, като много от тях са НАЕМНИЦИ и, да, още примерно 200-300 000 ранени тежко и осакатени
- поне 200-300 000 убити украинци, 400-500 000 пленени или дезертирали, 400-500 000 ранени тежко и осакатени
Украинският военен министър се издаде- на месец не можели да държат позиции с под 50000 нови мобилизирани. Армията им на фронта не се удвоява, та някак 50000 на месец изчезват от бойното поле.
Русия има армия към 2 милиона състав, който не е изцяло в Украйна. В историята няма случай при загуба над 10-15% от хората на фронта да не се предадеш- цели бойни части остават без личен състав, моралът пада и почват бягства, губи се координация и почва сеч. 1.5 милиона убити руснаци ще значи и 5-6 милиона поне тежко ранени. Е, откъде Русия извади 7-8 милиона плюс още да стоят на бойното поле? Кой работи в руските заводи и произвежда дронове, ракети? Къде видя празни руските улици, ако 20% от мъжете са във войната?
08:49 05.09.2026
50 Антирашист 4306
До коментар #37 от "Демокрацията не прощава":Отдавна в просия не се чества воср. Това означава край на болшевизма и коменизма ,там сега управлението е национал олигархично !
08:53 05.09.2026