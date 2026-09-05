Четирима убити при руски удар по металургичен комбинат в Каменское

През нощта срещу 5 септември руските сили нанесоха серия от мощни удари по мащабно промишлено предприятие в град Каменское, Днепропетровска област. Според информация от местните власти става въпрос за местния металургичен комбинат, който е бил сериозно повреден вследствие на атаката. При взривовете на място е възникнал огромен пожар.

По последни данни на областната военна администрация (ОВА), ръководена от Александър Ганжа, в резултат на нападението са загинали четирима души, а други петима са получили наранявания с различна степен на тежест. Трима от ранените са хоспитализирани, като сред тях е 30-годишна жена, намираща се в реанимация в тежко състояние. Медицинските екипи оказват пълна спешна помощ на пострадалите.

Преди самия удар Въздушните сили на Украйна са предупредили за движението на високоскоростни балистични цели в посока Днепър и Каменское. Спасителните служби и екипите на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) продължават работата си на място за ликвидиране на последствията и разчистване на отломките.