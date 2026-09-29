Промени в ГПК и Търговския регистър влизат в комисия

Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за Търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене в правната комисия на Народното събрание. Извънредното заседание е насрочено за 11:30 часа.

Предложенията в ГПК предвиждат специална защита срещу дела, използвани за сплашване на журналисти, общественици и граждански организации. Идеята е съдебният процес да не се превръща в средство за натиск върху хора и организации, които участват в обществения дебат.

„Съдебният процес да остане средство за защита на права, а не да се превръща в средство за сплашване“

Това е формулираната в парламентарните материали цел на предлаганите правила. Те са свързани с т.нар. анти-SLAPP защита срещу стратегически съдебни производства, чиято цел е да затруднят или финансово да изтощят ответника, вместо да защитят реално нарушено право.

Годишните отчети ще имат отделен поток

В дневния ред е включен и законопроектът за промени в Търговския регистър. Предлага се годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, подавани в регистъра.

Така отчетите на фирмите ще могат да се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Промените бяха приети на първо четене от Народното събрание на 16 септември.

Според представени в парламента данни до края на септември неразгледаните заявления за обявяване на годишни финансови отчети се очаква да бъдат между 900 000 и 1 000 000. Законопроектът е внесен от председателя на правната комисия Янка Тянкова и народни представители от „Прогресивна България“.

След обсъждането на второ четене в комисията двата законопроекта могат да продължат към пленарната зала. Окончателното им приемане ще зависи от последващото гласуване от Народното събрание.

Източници: БНТ