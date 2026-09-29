Новини
България »
София »
Промени в ГПК и Търговския регистър влизат в комисия

Промени в ГПК и Търговския регистър влизат в комисия

29 Септември, 2026 06:33, обновена 29 Септември, 2026 07:04 993 6

  • гпк-
  • търговски регистър-
  • правна комисия-
  • годишни финансови отчети

Депутатите ще обсъдят на второ четене защита срещу дела за сплашване и отделен поток за годишните финансови отчети.

Промени в ГПК и Търговския регистър влизат в комисия - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за Търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене в правната комисия на Народното събрание. Извънредното заседание е насрочено за 11:30 часа.

Предложенията в ГПК предвиждат специална защита срещу дела, използвани за сплашване на журналисти, общественици и граждански организации. Идеята е съдебният процес да не се превръща в средство за натиск върху хора и организации, които участват в обществения дебат.

„Съдебният процес да остане средство за защита на права, а не да се превръща в средство за сплашване“

Това е формулираната в парламентарните материали цел на предлаганите правила. Те са свързани с т.нар. анти-SLAPP защита срещу стратегически съдебни производства, чиято цел е да затруднят или финансово да изтощят ответника, вместо да защитят реално нарушено право.

Годишните отчети ще имат отделен поток

В дневния ред е включен и законопроектът за промени в Търговския регистър. Предлага се годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, подавани в регистъра.

Така отчетите на фирмите ще могат да се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Промените бяха приети на първо четене от Народното събрание на 16 септември.

Според представени в парламента данни до края на септември неразгледаните заявления за обявяване на годишни финансови отчети се очаква да бъдат между 900 000 и 1 000 000. Законопроектът е внесен от председателя на правната комисия Янка Тянкова и народни представители от „Прогресивна България“.

След обсъждането на второ четене в комисията двата законопроекта могат да продължат към пленарната зала. Окончателното им приемане ще зависи от последващото гласуване от Народното събрание.

Източници: БНТ


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пак някаква

    1 2 Отговор
    схема измама или кражба..

    07:10 29.09.2026

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
    сТРашване на журналисти, общественници и граждански организации.

    07:14 29.09.2026

  • 4 лоза

    0 0 Отговор
    Промените в ГПК и Търговския регистър влизат у тях си.

    07:17 29.09.2026

  • 5 шам фъстък

    0 1 Отговор
    Промени в ГПК и "Търговския регистър" ще влизат в някой магазин, за да си напазаруват ядене.

    07:27 29.09.2026

  • 6 Съдебна рИформа

    1 1 Отговор
    А нещо за сроковете за протакане на разследванията и делата?

    07:39 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове