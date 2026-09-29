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Лука Дончич с шега към Остин Рийвс и големи амбиции преди новия сезон с Лейкърс

Лука Дончич с шега към Остин Рийвс и големи амбиции преди новия сезон с Лейкърс

29 Септември, 2026 07:09 522 0

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Звездата говори и за инициативата си тимът да проведе част от предсезонната си подготовка в родната му Словения

Лука Дончич с шега към Остин Рийвс и големи амбиции преди новия сезон с Лейкърс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лука Дончич започна първата си медийна поява за новия сезон с екипа на ЛА Лейкърс с усмивка и закачка към Остин Рийвс, след като го победил на голф два дни по-рано. Словенецът се появи с гривни, направени от дъщеря му, и разкри очакванията си за предстоящата кампания с обновения състав на "езерняците", който за първи път от години ще бъде без ЛеБрон Джеймс. Дончич говори и за инициативата си тимът да проведе част от предсезонната си подготовка в родната му Словения.

"Имаше известно напрежение около организацията, но мисля, че си изкарахме чудесно. Изиграхме два двубоя, но най-важното беше да се опознаем извън игрището. Това имаше огромно значение. Не успях да се прибера в Калифорния, бях при дъщерите си и реших да събера всички в Словения. Исках да им покажа откъде идвам. Фактът, че дойдоха, означава много за мен. Знам, че не беше лесно за тях, но това говори за колектива, който изграждаме", сподели Дончич.

След раздялата с ЛеБрон Джеймс, словенската звезда остава водещата фигура в съблекалнята и застава редом до легенди като Коби Брайънт, Карим Абдул-Джабар и Меджик Джонсън. Дончич заяви, че приема новата си роля с ентусиазъм.

"Не бих казал, че се чувствам по-различно. В този клуб са играли истински икони, каквито вие споменахте. Обичам предизвикателствата и за мен е чест да съм тук. Да бъда лидер на този отбор определено е ново предизвикателство, но нося такава отговорност още от дете. Чувствам се страхотно, психически съм отпочинал и нямам търпение сезонът да започне, защото отдавна не съм играл", каза той.

Дончич не скри задоволството си от лятната селекция, осъществена заедно с генералния мениджър Роб Пелинка, като отличи новите попълнения.

"Харесвам всички, които привлякохме. Смятам, че много от тях са подценявани. Успяхме да прекараме време заедно извън баскетбола, а сега лагерът ще ни помогне да се сработим и на игрището. Имаме много талантливи млади играчи, които ще ни дадат сериозен тласък. Имаме отличен отбор", добави словенецът.

Суперзвездата коментира и прогреса на Остин Рийвс, подчертавайки, че гардът все по-уверено поема лидерска роля и е сред най-активните в комуникацията с новите съотборници. За привличането на Уокър Кеслър Дончич бе категоричен, че това е ключов ход за тима.

"Срещу Уок винаги е трудно да се играе. Много исках да го вземем и клубът, и останалите момчета също го искаха. Той е страхотно попълнение. Освен че пази коша на много високо ниво, е направил голям скок и в нападение. Ще ни помогне изключително много", завърши Дончич.

Стартът на редовния сезон в НБА за Дончич и Лейкърс е насрочен за следващата седмица – на 6 октомври, вторник.


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