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Глобално затопляне! Жегата създава солидни проблеми на електроснабдяването в цяла Европа

Глобално затопляне! Жегата създава солидни проблеми на електроснабдяването в цяла Европа

20 Август, 2026 15:39 606 19

  • глобално затопляне-
  • климат-
  • електричество-
  • горски пожари-
  • европейски съюз

Еврокомисар Йоргенсен пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надеждността на системата

Глобално затопляне! Жегата създава солидни проблеми на електроснабдяването в цяла Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Eлектроснабдяването в Европейския съюз (ЕС) може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици заради високите температури, предупреди в X еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен.

Йоргенсен пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надеждността на системата.

Унгарската АЕЦ "Пакш" предотврати пълното си спиране, тъй като се очаква нивата на водата в река Дунав да останат достатъчно високи, успокои четвъртък премиерът Петер Мадяр, цитиран от "Ройтерс".

Може да се започне рестартиране на шестте турбини в неделя и може да заработи с пълен капацитет до четвъртък или петък следващата седмица, добави Мадяр.

Централата, която генерира близо половината от електроенергията на Унгария, работи само на 25% от капацитета си, на фона на историческа суша и рекордно ниски нива на водата в Дунав.

Съседна Румъния затвори последния си работещ реактор миналата седмица, тъй като сушата това лято причини хаос в европейското производство на електроенергия, корабоплаването и системите за обществено здраве. Сушата повдигна и въпроси в Унгария и Румъния за това как да се адаптира атомната енергия към все по-екстремния климат.

"Сега можем спокойно да кажем, че няма да се налага да изключваме нито една от двете работещи в момента турбини, тъй като ще можем да се задържим над нивото, където би било необходимо да бъдат спрени", каза премиерът Петер Мадяр във видеоклип във Facebook.

Той също така каза, че инженерните работи, извършени близо до централата, вече са успели да повишат нивото на водата с 10-15 сантиметра.

"В резултат на това шестте неработещи турбини могат да започнат постепенно да се рестартират най-късно в неделя в полунощ", каза Мадяр.

Миналата седмица Унгария започна изграждането на праг на речното корито, кръстосана структура, подобна на язовир, на дъното на реката, за да регулира водния поток, което се очакваше да повиши нивата на водата с до един метър. Очаква се обаче седмици, за да бъде завършен.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    10 0 Отговор
    Какво лято ви спретнах само!

    Коментиран от #2

    15:41 20.08.2026

  • 2 Мелания

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Дони за зимата недей мама няма дърва още.

    15:42 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 отдавна и прииждащите кафяви черни

    14 5 Отговор
    хлебарки
    създават солидни проблеми в цяла Европа
    ама мълчите от кумова срама чакайки деня на шарията

    15:43 20.08.2026

  • 5 Глупости

    13 1 Отговор
    Затвориха купища мощности в Германия, отказаха се от руски газ.. Сега Мрън-Мрън, че не духа вятър. Некадърната политика на ЕС е виновна!

    15:43 20.08.2026

  • 6 Електро

    6 0 Отговор
    Ако всичко беше на екологично гориво щеше да се кара на четни и нечетни номера на коли и жилища.

    15:47 20.08.2026

  • 7 Българин

    1 11 Отговор
    Благодарение на Урсула, която ни осигури батерии, България се оказа истински енергиен гигант в югоизточна Европа! Изнасят се рекордни количества електроенергия, които са в пъти повече от досегашните обеми. При това, в часовете с най-високи цени.
    Нека благодарим на Урсула и ЕС, че се погрижиха за нас и ни спасиха за пореден път!

    15:47 20.08.2026

  • 8 Екотерорист

    6 4 Отговор
    Тая година голям студ. В София студ на морето още по студено, пускай заводските тецове и вън от ЕС

    15:51 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Истината:

    5 4 Отговор
    Политическата Жега, Урсулите и Милиардите за Укрите
    създават солидни проблеми както на електроснабдяването в цяла Европа,
    така и на Иконимиката на ЕС

    15:55 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Балканският добитък

    1 1 Отговор
    Разбира и от енергетика

    16:01 20.08.2026

  • 13 Смешни

    4 3 Отговор
    Избраха грешна година за промоция на "затоплянето". По-хладно лято не помня да е имало от доста време. Абсолютни циркаджии. Виждам че хора, които доскоро бяха нaлaпaли тая въдица, започнаха да се усещат че яко ги баламосват.

    Коментиран от #17

    16:02 20.08.2026

  • 14 интересно

    3 2 Отговор
    Само в Европа ли е горещо. Нещо на руска пропаганда ми мирише. Е ще има да патите!

    16:02 20.08.2026

  • 15 старшинката

    5 2 Отговор
    Ама как бе, нали "повече слънце, повече ток"... Що така?!?!???

    Коментиран от #19

    16:03 20.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кон Спиратор

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Смешни":

    Ти май си от долната страна на плоската земя щом при тебе е хладно. На нормалната земя хиляди хора в западна Европа умряха това лято от горещините над 40 С

    16:08 20.08.2026

  • 18 Ганю- простия

    2 0 Отговор
    Глобалната жега е провокация на Зеленски, защото е наркоман, евреин и фашист.

    16:11 20.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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