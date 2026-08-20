Глобално затопляне! Жегата създава солидни проблеми на електроснабдяването в цяла Европа

Eлектроснабдяването в Европейския съюз (ЕС) може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици заради високите температури, предупреди в X еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен.

Йоргенсен пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надеждността на системата.

Унгарската АЕЦ "Пакш" предотврати пълното си спиране, тъй като се очаква нивата на водата в река Дунав да останат достатъчно високи, успокои четвъртък премиерът Петер Мадяр, цитиран от "Ройтерс".

Може да се започне рестартиране на шестте турбини в неделя и може да заработи с пълен капацитет до четвъртък или петък следващата седмица, добави Мадяр.

Централата, която генерира близо половината от електроенергията на Унгария, работи само на 25% от капацитета си, на фона на историческа суша и рекордно ниски нива на водата в Дунав.

Съседна Румъния затвори последния си работещ реактор миналата седмица, тъй като сушата това лято причини хаос в европейското производство на електроенергия, корабоплаването и системите за обществено здраве. Сушата повдигна и въпроси в Унгария и Румъния за това как да се адаптира атомната енергия към все по-екстремния климат.

"Сега можем спокойно да кажем, че няма да се налага да изключваме нито една от двете работещи в момента турбини, тъй като ще можем да се задържим над нивото, където би било необходимо да бъдат спрени", каза премиерът Петер Мадяр във видеоклип във Facebook.

Той също така каза, че инженерните работи, извършени близо до централата, вече са успели да повишат нивото на водата с 10-15 сантиметра.

"В резултат на това шестте неработещи турбини могат да започнат постепенно да се рестартират най-късно в неделя в полунощ", каза Мадяр.

Миналата седмица Унгария започна изграждането на праг на речното корито, кръстосана структура, подобна на язовир, на дъното на реката, за да регулира водния поток, което се очакваше да повиши нивата на водата с до един метър. Очаква се обаче седмици, за да бъде завършен.