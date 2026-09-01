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Глобално затопляне! Горещините са убили близо 2150 души в Испания

Глобално затопляне! Горещините са убили близо 2150 души в Испания

1 Септември, 2026 19:53 400 10

  • испания-
  • жега-
  • климат-
  • глобално затопляне

Екстремните горещини могат да причинят смърт чрез топлинен удар или чрез влошаване на сърдечносъдови и респираторни заболявания, като възрастните хора са сред най-уязвимите

Глобално затопляне! Горещините са убили близо 2150 души в Испания - 1
Reuters Reuters

Близо 2150 души са починали в Испания през август по причини, свързани с горещините. Това показват официални данни, цитирани от "Ройтерс".

Статистиката идва, след като рекордни горещи вълни обхванаха Западна Европа през лятото.

Данните от системата за ежедневно наблюдение на смъртността MoMo на Министерството на здравеопазването показват 2149 допълнителни смъртни случая, свързани с горещините, през миналия месец. Това е вторият най-висок брой за август, откакто през 2015 г. започва воденето на статистика, като повече са били само случаите през миналата година — 2184.

Според оценката на MoMo между 15 май и 31 август 5234 души са починали по причини, свързани с горещините. Това е най-високият брой смъртни случаи, регистриран за летния период, откакто системата за наблюдение е въведена през 2015 г., при това без да са включени данните за септември.

Най-много смъртни случаи през август са регистрирани в североизточната автономна област Каталуния — 1164. Следват регионите Валенсия и Андалусия съответно с 227 и 138 смъртни случая.

От починалите 1283 са жени, а 866 — мъже. 2064 от жертвите са били на възраст над 65 години, като 1285 от тях са били над 85-годишни.

Екстремните горещини могат да причинят смърт чрез топлинен удар или чрез влошаване на сърдечносъдови и респираторни заболявания, като възрастните хора са сред най-уязвимите.

Испанската метеорологична агенция AEMET съобщи, че от четвъртък се очаква период на необичайно горещо време за началото на септември, който вероятно ще продължи до края на седмицата. Температурите ще се повишат значително над сезонните норми.

Очаква се максималните температури в голяма част от вътрешността на Испания да надхвърлят 35 °C, като горещините ще бъдат съпроводени от широко разпространени тропически нощи, при които температурите няма да падат под 20 градуса.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    2 1 Отговор
    ць, язЬк
    аз умрях от студ

    Коментиран от #10

    20:03 01.09.2026

  • 2 Нещо не се връзва

    2 1 Отговор
    Уж развити страни-уж са в клуба на богатите-а това лято в Европа над 11 хил човека умряха от горещини...?

    20:04 01.09.2026

  • 3 От тук насетне

    3 1 Отговор
    В ЕС всички умрели през лятото ще ги пишат жертви на глобалното затопляне. Както беше по време на ковида.

    20:05 01.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    глобалното ПРИтопляне е едни да станат по-богати , вместо да отделят кинти за хелия на Луната обезателно трябва да ти набутат соларки--е Софиянски е примера (Местен)

    20:05 01.09.2026

  • 5 Това лято

    1 0 Отговор
    беше много студено.
    Как тъй са умрели от жеги тези испанци не е много ясно

    20:06 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха

    2 0 Отговор
    Ииии! Ауууу! В Испания било топло!
    Кой да знае...

    Сега ако необразованите мисирки кажат, че и в Гърция е топло не знам направо...

    ХАХАХА

    20:10 01.09.2026

  • 8 Грета

    1 0 Отговор
    Тунберг, аз ще ви таковам....таковата.

    20:11 01.09.2026

  • 9 ццц

    1 0 Отговор
    Толкова жалки напъни за пропаганда на зелената шарлатания, че чак губят представа в какво хората могат евентуално да повярват и кое е толкова абсурдно, че предизвиква само смях.

    20:12 01.09.2026

  • 10 боян расате

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    Това е защото се купуват много коли на ток и всеки използва изкуствен интелект.

    20:14 01.09.2026

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