Глобално затопляне! Горещините са убили близо 2150 души в Испания

Близо 2150 души са починали в Испания през август по причини, свързани с горещините. Това показват официални данни, цитирани от "Ройтерс".

Статистиката идва, след като рекордни горещи вълни обхванаха Западна Европа през лятото.

Данните от системата за ежедневно наблюдение на смъртността MoMo на Министерството на здравеопазването показват 2149 допълнителни смъртни случая, свързани с горещините, през миналия месец. Това е вторият най-висок брой за август, откакто през 2015 г. започва воденето на статистика, като повече са били само случаите през миналата година — 2184.

Според оценката на MoMo между 15 май и 31 август 5234 души са починали по причини, свързани с горещините. Това е най-високият брой смъртни случаи, регистриран за летния период, откакто системата за наблюдение е въведена през 2015 г., при това без да са включени данните за септември.

Най-много смъртни случаи през август са регистрирани в североизточната автономна област Каталуния — 1164. Следват регионите Валенсия и Андалусия съответно с 227 и 138 смъртни случая.

От починалите 1283 са жени, а 866 — мъже. 2064 от жертвите са били на възраст над 65 години, като 1285 от тях са били над 85-годишни.

Екстремните горещини могат да причинят смърт чрез топлинен удар или чрез влошаване на сърдечносъдови и респираторни заболявания, като възрастните хора са сред най-уязвимите.

Испанската метеорологична агенция AEMET съобщи, че от четвъртък се очаква период на необичайно горещо време за началото на септември, който вероятно ще продължи до края на седмицата. Температурите ще се повишат значително над сезонните норми.

Очаква се максималните температури в голяма част от вътрешността на Испания да надхвърлят 35 °C, като горещините ще бъдат съпроводени от широко разпространени тропически нощи, при които температурите няма да падат под 20 градуса.