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Град Съединение отбеляза празника си с възстановка и заря

Град Съединение отбеляза празника си с възстановка и заря

5 Септември, 2026 22:15, обновена 5 Септември, 2026 22:18 438 9

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  • честване-
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  • заря

С патриотичен дух, историческа възстановка на събитията от 5 септември 1885 г. и тържествена заря-проверка, Община Съединение даде официалния старт на националните чествания

Град Съединение отбеляза празника си с възстановка и заря - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

С мащабна възстановка на историческите събития от 5 септември 1885 г. и ефектна тържествена заря-проверка, Община Съединение отбеляза официалния празник на града в навечерието на 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на тържествата събра стотици жители и гости на централния площад в града, пренасяйки присъстващите в паметните часове, когато от тогавашното село Голямо Конаре тръгва устремът за национално обединение.

Празничната програма започна в църквата „Свети Атанасий“, където бе отслужен молебен в памет на участниците в паметния исторически акт. Малко по-късно на площада се състоя зрелищна възстановка на събитията отпреди 141 години. В нея бяха пресъздадени ключови моменти от бунта на голямоконарци, предвождани от Продан Тишков – Чардафон Велики, и последвалото задържане на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Местните жители пазят дълбок семеен спомен и емоция за подвига на своите предци четници.

В официалната част на честването кметът на Община Съединение Георги Руменов произнесе тържествено слово. „За нас, като наследници на голямоконарци, актът на Съединението е един от най-значимите поводи за гордост, самочувствие и българско самосъзнание“, подчерта градоначалникът в своето приветствие. Тържествено слово по повод празника изнесе и министърът на образованието и науката.

Честванията завършиха с провеждането на традиционния за града военен ритуал – тържествена проверка (заря), в която се включи представителна рота от Карловския гарнизон. Финалният празничен залп освети небето над града, а събитията в Съединение традиционно поставиха началото на националните прояви, които ще продължат утре в град Пловдив.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    0 1 Отговор
    ЧЕСТИТО БЪЛГАРИ !!

    Коментиран от #5

    22:19 05.09.2026

  • 2 ??ххх

    0 5 Отговор
    Паметника митрофанова ще дойде ли на празника

    22:20 05.09.2026

  • 3 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Славна дата в историята на Княжество България,което не се поколеба да анексира автономната турска провинция Източна Румелия.По тази причина местните ненавиждат северните си сънародници,които им развалиха рахатлъка да седят в скута на султана в Истанбул

    Коментиран от #7

    22:22 05.09.2026

  • 4 Дзак

    0 1 Отговор
    Готви се пак Сглобка!

    22:25 05.09.2026

  • 5 РОБЕСПИЕР И ЛУКРЕЦИЯ КАРАТАШКОВИ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаааа":

    ЗА КАКВО🤔...

    22:26 05.09.2026

  • 6 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #9

    22:29 05.09.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    ХАЙДЕ ГАСЕТЕ ЛАМБАТА И
    НЕ ППРЕЧЕТЕ НА ДРУГИТЕ ПАЦИЕНТИ☝

    22:30 05.09.2026

  • 8 Аферим комши

    0 1 Отговор
    Да благодарим на турците че се съгласиха за съединението защото турците не искаха да граничат с Русия .Русия правеше сметки да завладее източна Румелия и от там на Босфора .

    22:32 05.09.2026

  • 9 ЧОРАП ....ФАБРИКА ФАЗАН ПЛЕВЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Име":

    БЛАГОДАРЯ...

    22:32 05.09.2026

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