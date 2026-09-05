Град Съединение отбеляза празника си с възстановка и заря

С мащабна възстановка на историческите събития от 5 септември 1885 г. и ефектна тържествена заря-проверка, Община Съединение отбеляза официалния празник на града в навечерието на 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на тържествата събра стотици жители и гости на централния площад в града, пренасяйки присъстващите в паметните часове, когато от тогавашното село Голямо Конаре тръгва устремът за национално обединение.

Празничната програма започна в църквата „Свети Атанасий“, където бе отслужен молебен в памет на участниците в паметния исторически акт. Малко по-късно на площада се състоя зрелищна възстановка на събитията отпреди 141 години. В нея бяха пресъздадени ключови моменти от бунта на голямоконарци, предвождани от Продан Тишков – Чардафон Велики, и последвалото задържане на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Местните жители пазят дълбок семеен спомен и емоция за подвига на своите предци четници.

В официалната част на честването кметът на Община Съединение Георги Руменов произнесе тържествено слово. „За нас, като наследници на голямоконарци, актът на Съединението е един от най-значимите поводи за гордост, самочувствие и българско самосъзнание“, подчерта градоначалникът в своето приветствие. Тържествено слово по повод празника изнесе и министърът на образованието и науката.

Честванията завършиха с провеждането на традиционния за града военен ритуал – тържествена проверка (заря), в която се включи представителна рота от Карловския гарнизон. Финалният празничен залп освети небето над града, а събитията в Съединение традиционно поставиха началото на националните прояви, които ще продължат утре в град Пловдив.