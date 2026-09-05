Велислава Петрова подкрепи майката на Ива Михайлова

Българското правителство ще положи всички необходими усилия за постигане на справедливост по казуса с 23-годишната българска гражданка Ива Михайлова, която е блокирана в Република Северна Македония (РСМ).

Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на провелата се днес среща с Христина Михайлова, майка на младото момиче. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук в България, след как поредни откази на съда в Кочани възпрепятстват възможността сънародничката ни да се лекува в родината си.

По време на разговора министър Велислава Петрова изрази дълбоката си институционална и лична съпричастност към тежката ситуация, в която се намира семейството. Външното ни министерство вече е предприело редица координирани стъпки съвместно с Министерството на здравеопазването за защита на правата на момичето. „Моля Ви да предадете на Ива, че не е сама и може изцяло да разчита на нашата помощ в този труден момент“, подчерта Петрова.

Казусът „Ива Михайлова“ датира от близо година, след като младата жена бе обвинена за тежка катастрофа в РСМ. Оттогава местните магистрати налагат забрана тя да напуска пределите на град Кочани. До момента са документирани множество откази на молбите ѝ за временно пропускане в България с цел спешна хирургична интервенция, препоръчана от медицински специалисти. Близките ѝ алармират, че липсата на адекватно лечение застрашава здравето ѝ и крие риск от трайно инвалидизиране.

България остава твърдо ангажирана с казуса и ще продължи да настоява за спазването на правото на справедлив процес и зачитането на човешките права. В края на август български народни представители от различни политически сили присъстваха лично на съдебното заседание в Кочани, за да инспектират хода на делото. Паралелно пред посолството на РСМ в София се проведе и гражданска демонстрация в подкрепа на задържаната българка (източник: www.vesti.bg). Правителството уверява, че дипломатическият натиск за бързо и успешно разрешаване на хуманитарния проблем ще продължи с пълна сила.