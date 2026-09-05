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Велислава Петрова подкрепи майката на Ива Михайлова

Велислава Петрова подкрепи майката на Ива Михайлова

5 Септември, 2026 22:10, обновена 5 Септември, 2026 22:13 549 6

  • велислава петрова-
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  • рсм-
  • майка

Министърът на външните работи увери семейството, че българското правителство оказва пълно съдействие за справедлив процес и осигуряване на медицинско лечение

Велислава Петрова подкрепи майката на Ива Михайлова - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българското правителство ще положи всички необходими усилия за постигане на справедливост по казуса с 23-годишната българска гражданка Ива Михайлова, която е блокирана в Република Северна Македония (РСМ).

Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на провелата се днес среща с Христина Михайлова, майка на младото момиче. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук в България, след как поредни откази на съда в Кочани възпрепятстват възможността сънародничката ни да се лекува в родината си.

По време на разговора министър Велислава Петрова изрази дълбоката си институционална и лична съпричастност към тежката ситуация, в която се намира семейството. Външното ни министерство вече е предприело редица координирани стъпки съвместно с Министерството на здравеопазването за защита на правата на момичето. „Моля Ви да предадете на Ива, че не е сама и може изцяло да разчита на нашата помощ в този труден момент“, подчерта Петрова.

Казусът „Ива Михайлова“ датира от близо година, след като младата жена бе обвинена за тежка катастрофа в РСМ. Оттогава местните магистрати налагат забрана тя да напуска пределите на град Кочани. До момента са документирани множество откази на молбите ѝ за временно пропускане в България с цел спешна хирургична интервенция, препоръчана от медицински специалисти. Близките ѝ алармират, че липсата на адекватно лечение застрашава здравето ѝ и крие риск от трайно инвалидизиране.

България остава твърдо ангажирана с казуса и ще продължи да настоява за спазването на правото на справедлив процес и зачитането на човешките права. В края на август български народни представители от различни политически сили присъстваха лично на съдебното заседание в Кочани, за да инспектират хода на делото. Паралелно пред посолството на РСМ в София се проведе и гражданска демонстрация в подкрепа на задържаната българка (източник: www.vesti.bg). Правителството уверява, че дипломатическият натиск за бързо и успешно разрешаване на хуманитарния проблем ще продължи с пълна сила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    1 1 Отговор
    Тая е ега ти и недоразумението.
    Всъщност като всичките ни вънкашни министъри досега.
    Не мога да си спомня нито един от 1989 г. досега който да не е бил одобрен от посолствата.
    Най-антибългарската длъжност във всички правителства.

    Коментиран от #6

    22:27 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 1 Отговор
    мько мисирска
    коя е тая петрова, от коя партия е
    що трябва дани интересува мнението й

    22:35 05.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Налудник

    1 1 Отговор
    Кои са тия лели? Някакви звезди ли са, че съм пропуснал?

    22:47 05.09.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    Й-троловете от факти.бг се вбесяват като видят нормални хора!

    22:52 05.09.2026

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