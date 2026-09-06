Новини
Свят »
Турция »
Жертвите от потъналия ферибот край Кипър вече са 13, търсят 15 човека

Жертвите от потъналия ферибот край Кипър вече са 13, търсят 15 човека

6 Септември, 2026 05:38, обновена 6 Септември, 2026 05:44 585 2

  • кипър-
  • ферибот-
  • жертви-
  • издирване-
  • инцидент-
  • трагедия

След трагедията с ферибота Filo Jet край Кирения издирвателните операции продължават денонощно на 550 метра дълбочина

Жертвите от потъналия ферибот край Кипър вече са 13, търсят 15 човека - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спасителните екипи и турският военноморски флот продължават денонощните мащабни операции край Северен Кипър заради потъналия ферибот, информира БНР. Усилията по издирването на изчезнали пътници и черната кутия на плавателния съд не са спирали, като се работи при изключително тежки условия на голяма дълбочина.

Трагичният баланс: Още едно тяло е извадено от морето

Броят на потвърдените жертви при корабокрушението с високоскоростния пътнически ферибот Filo Jet достигна 13 души, след като в събота беше открито още едно тяло. В неизвестност остават 15 пътници, които се предполага, че са потънали заедно с корпуса на плавателния съд.

Премиерът на кипърските турци Юнал Юстел потвърди, че спасителната операция ще продължи без прекъсване 24/7, докато не бъде открит и последният човек. На борда на кораба е имало общо 267 души, когато той започна да поема вода и се преобърна миналата неделя, 30 август, малко след отплаването си от пристанище Кирения (Гирне) в посока Ташуджу, Турция. Успешно бяха спасени 239 от пътниците и екипажа.

Модерна роботизирана техника на 550 метра под водата

Основният фокус на текущата дълбоководна спасителна операция в Средиземно море е насочен към останките на ферибота, локализирани на около 554 метра дълбочина, съобщава чуждестранното издание Daily Sabah.

Турция е мобилизирала огромна по мащаб флотилия за оказване на помощ. Южното военноморско командване на Турция ръководи действията, в които участват:

  • 9 специализирани кораба, водени от спасителните съдове TCG Işın и подводния изследователски кораб TCG Alemdar;
  • 11 летателни апарати (самолети, хеликоптери и разузнавателни дронове), които сканират повърхността и бреговата линия;
  • Над 800 души специализиран персонал.

За подледното проучване се използват дистанционно управлявани роботизирани подводни апарати (ROV), оборудвани с високочувствителни камери и сонари със странично сканиране. Освен телата на изчезналите, екипите се опитват да извлекат черната кутия на катамарана, за да се изяснят точните причини за повредите на борда.

Арести и разследване за фалшиви лицензи

Паралелно с издирването се провежда и мащабно наказателно разследване, стартирано от Министерството на транспорта на Турция. Капитанът на потъналия ферибот и част от екипажа бяха арестувани по обвинения в причиняване на смърт по непредпазливост.

Медиите разкриха шокиращи детайли от разпитите, според които капитанът е признал, че е закупил капитанския си лиценз за сумата от 3500 долара. Към момента всички морски услуги на компанията собственик Filo Denizcilik в региона са преустановени до второ нареждане.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тигрова акула

    0 0 Отговор
    Толкова много нелегални мигранти се изправиха, сега за някакъв си ферибот.

    06:09 06.09.2026

  • 2 За кво се опитват

    0 0 Отговор
    Да ходят по водата като не могат да плуват.

    07:11 06.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания