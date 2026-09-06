Жертвите от потъналия ферибот край Кипър вече са 13, търсят 15 човека

Спасителните екипи и турският военноморски флот продължават денонощните мащабни операции край Северен Кипър заради потъналия ферибот, информира БНР. Усилията по издирването на изчезнали пътници и черната кутия на плавателния съд не са спирали, като се работи при изключително тежки условия на голяма дълбочина.

Трагичният баланс: Още едно тяло е извадено от морето

Броят на потвърдените жертви при корабокрушението с високоскоростния пътнически ферибот Filo Jet достигна 13 души, след като в събота беше открито още едно тяло. В неизвестност остават 15 пътници, които се предполага, че са потънали заедно с корпуса на плавателния съд.

Премиерът на кипърските турци Юнал Юстел потвърди, че спасителната операция ще продължи без прекъсване 24/7, докато не бъде открит и последният човек. На борда на кораба е имало общо 267 души, когато той започна да поема вода и се преобърна миналата неделя, 30 август, малко след отплаването си от пристанище Кирения (Гирне) в посока Ташуджу, Турция. Успешно бяха спасени 239 от пътниците и екипажа.

Модерна роботизирана техника на 550 метра под водата

Основният фокус на текущата дълбоководна спасителна операция в Средиземно море е насочен към останките на ферибота, локализирани на около 554 метра дълбочина, съобщава чуждестранното издание Daily Sabah.

Турция е мобилизирала огромна по мащаб флотилия за оказване на помощ. Южното военноморско командване на Турция ръководи действията, в които участват:

9 специализирани кораба , водени от спасителните съдове TCG Işın и подводния изследователски кораб TCG Alemdar;

, водени от спасителните съдове TCG Işın и подводния изследователски кораб TCG Alemdar; 11 летателни апарати (самолети, хеликоптери и разузнавателни дронове), които сканират повърхността и бреговата линия;

(самолети, хеликоптери и разузнавателни дронове), които сканират повърхността и бреговата линия; Над 800 души специализиран персонал.

За подледното проучване се използват дистанционно управлявани роботизирани подводни апарати (ROV), оборудвани с високочувствителни камери и сонари със странично сканиране. Освен телата на изчезналите, екипите се опитват да извлекат черната кутия на катамарана, за да се изяснят точните причини за повредите на борда.

Арести и разследване за фалшиви лицензи

Паралелно с издирването се провежда и мащабно наказателно разследване, стартирано от Министерството на транспорта на Турция. Капитанът на потъналия ферибот и част от екипажа бяха арестувани по обвинения в причиняване на смърт по непредпазливост.

Медиите разкриха шокиращи детайли от разпитите, според които капитанът е признал, че е закупил капитанския си лиценз за сумата от 3500 долара. Към момента всички морски услуги на компанията собственик Filo Denizcilik в региона са преустановени до второ нареждане.