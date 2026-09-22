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Седем моряци са в неизвестност след потъване на кораб край Тайланд

Седем моряци са в неизвестност след потъване на кораб край Тайланд

22 Септември, 2026 07:30, обновена 22 Септември, 2026 07:32 559 0

  • тайланд-
  • сиамски залив-
  • риболовен кораб-
  • издирване-
  • военноморски сили

Риболовният съд е потънал след буря в източната част на Сиамския залив, а 13 души от екипажа вече са спасени.

Седем моряци са в неизвестност след потъване на кораб край Тайланд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем моряци се водят в неизвестност, след като риболовен кораб потъна в източната част на Сиамския залив при силна буря, съобщи Khaosod.

На борда са били 20 души екипаж. Тринадесет от тях са спасени и са отведени на безопасно място.

В търсенето на изчезналите участват сили на командването на 1-ви регион на военноморските сили на Тайланд и риболовни кораби. Работата е затруднена от лошото време и силното вълнение.

Източници: Khaosod


Тайланд
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