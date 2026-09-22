Седем моряци са в неизвестност след потъване на кораб край Тайланд

Седем моряци се водят в неизвестност, след като риболовен кораб потъна в източната част на Сиамския залив при силна буря, съобщи Khaosod.

На борда са били 20 души екипаж. Тринадесет от тях са спасени и са отведени на безопасно място.

В търсенето на изчезналите участват сили на командването на 1-ви регион на военноморските сили на Тайланд и риболовни кораби. Работата е затруднена от лошото време и силното вълнение.

Източници: Khaosod