Седем моряци са в неизвестност след потъване на кораб край Тайланд

Седем моряци се водят в неизвестност, след като риболовен кораб потъна в източната част на Сиамския залив при силна буря, съобщи Khaosod.
На борда са били 20 души екипаж. Тринадесет от тях са спасени и са отведени на безопасно място.
В търсенето на изчезналите участват сили на командването на 1-ви регион на военноморските сили на Тайланд и риболовни кораби. Работата е затруднена от лошото време и силното вълнение.
Източници: Khaosod
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