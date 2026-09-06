Ушаков: Обяснихме на американците същността на управлението в Киев

В събота вечерта руският президент Владимир Путин проведе ключова среща в Кремъл със специалните емисари на американския лидер Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорът, продължил точно 3 часа и 10 минути, премина в изключително конструктивна, съдържателна и откровена атмосфера, съобщи пред журналисти помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков.
По думите му срещата е протекла както в работна, така и в неформална обстановка около вечерната маса. Посещението е част от засилените дипломатически усилия за намиране на изход от украинската криза.
Не само Украйна: Икономически проекти на масата
Юрий Ушаков изрично подчерта, че дневният ред на преговорите не се е ограничил единствено до геополитическия сблъсък в Източна Европа. Лидерите и преговарящите са отделили сериозно внимание на мащабни и взаимноизгодни руско-американски икономически проекти. Представителите на Белия дом са демонстрирали "изключително сериозна" предварителна подготовка за визитата си в Москва, като са представили не просто традиционния интерес към спиране на огъня, но и конкретен набор от съображения за дългосрочно регулиране на отношенията, съобщава БЕЛТА.
Позицията на Путин и бъдещето на войната
По време на разговора Владимир Путин е препотвърдил категоричната готовност на Руската федерация за намиране на трайно политико-дипломатическо решение. Същевременно той е акцентирал върху важността да бъдат напълно отстранени първопричините, довели до украинския конфликт. Руският президент е запознал емисарите на САЩ с актуалните успехи на руската армия на терен в рамките на бойните действия. Путин е разкрил детайли за същността на управлението в Киев, които Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са "взели под внимание", отбелязва Независимая газета.
Маршрутът Москва – Киев и личните контакти
Американските преговарящи имат ясен план да използват получените лично от руския президент оценки и анализи по време на предстоящите си срещи в Киев на 6 септември. Русия вече предприе тридневно спиране на ударите по украинската столица, за да гарантира сигурността на посредниците. Ушаков увери медиите, че Владимир Путин и Доналд Тръмп ще продължат да поддържат активни лични контакти, а дипломатическият канал чрез Уиткоф и Къшнър остава отворен и действащ, пише Ведомости.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Независима Украйна
Коментиран от #3, #28
06:21 06.09.2026
2 Прометей
А къде е Макаронио,Стармио,Мерцулети?
Коментиран от #4, #19
06:27 06.09.2026
3 Соломон
До коментар #1 от "Независима Украйна":Че то в Русия да не би да има. Хайде да си припомним Кой бе Путин как дойде на власт. И остана във властта 27 години. И първопричината за тази война не е в Украйна а Русия
Коментиран от #14, #18
06:29 06.09.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "Прометей":Европа бомби Путин.
С агресор не се преговаря
Коментиран от #7
06:30 06.09.2026
5 Курций Руф
на него парашута ще му се отвори
Който му се репчи
Ще стои омотан в рибарско кепче.
06:32 06.09.2026
6 Маринов
Дано успеят да се разберат, но надали. Русия искаше парченце от Донбас и толкова. Киев искаше всичко обратно, даже и Крим. И като гледам, не само нищо няма да си върнат, но ще загубят и областите на Одеса, Харков, Владимиров и други. Статията звучи така: остави Украина, там нещата са ясни. Дайте да видим бизнес отношенията между Русия и САЩ. Идейни проекти. Интересно ще е.
Коментиран от #8, #17
06:34 06.09.2026
7 Фил
До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Но с Ушатия и Рижатия може,нали?
Коментиран от #10
06:36 06.09.2026
8 Соломон
До коментар #6 от "Маринов":Русия искала парченце от Донбас. Че кой и дава право на Русия да иска каквото и да било. То по твоята сбъркана логика ако всеки вземе да си иска така какво ще стане
Коментиран от #21, #26
06:38 06.09.2026
9 Не е
Коментиран от #12, #13
06:38 06.09.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Фил":И те бомбят Путин
Но печелят дебели пачки от бомбенето.
Реално прекратяването на войната не е в техен интерес.
06:38 06.09.2026
11 Борис Джонсън
06:38 06.09.2026
12 Соломон
До коментар #9 от "Не е":А войната не предизвикана и започната от Русия
06:39 06.09.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "Не е":И кой предизвика войната, че нещо не са разбра.
Коментиран от #16
06:41 06.09.2026
14 Оливия Нюланд
До коментар #3 от "Соломон":Първопричината за "войните" в Чечения, Грузия и Украйна, много добре знаеш коя е, не се прави на ударен с мокър парцал.
Коментиран от #22
06:42 06.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Разбра се
До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":че си големикух.
06:43 06.09.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "Маринов":Не е важно кво иска Русия
А дали ша стане
06:43 06.09.2026
18 Калоян
До коментар #3 от "Соломон":Вл.Путин дойде на власт в една разграбенабандитска държава,опаразитена от олигарси и съсипана икономика.И я превърна в държава,с която да се съобразява целия свят.
Коментиран от #25
06:44 06.09.2026
19 Механик
До коментар #2 от "Прометей":То па кой брои Макарон, Урссулица и оня, дългия немски опосум за хора? Кой изобщо се съобразява с тях?
Прави ли ви впечатление, че Беброк изибщо вече не се споменава никъде, докато в началото бе на всяко гърне мерудия? Ми това е защото всички я видяха че е невероятно тъпа патка и колчем си отвори устата, толкова пъти се излага. Е за това вече и за ония тримцата не се говори.
Коментиран от #23, #37
06:45 06.09.2026
20 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
06:45 06.09.2026
21 Парченцето е на местните хора
До коментар #8 от "Соломон":които първи се хванаха за оръжията да бранят земите си, а не на бандерите или на пианиста,
А и Путин обеща да им върне в замяна парчета от други територии невлизащи в РФ.
06:47 06.09.2026
22 Соломон
До коментар #14 от "Оливия Нюланд":И Оливия Нюланд ли и сътвори Рязаната захар или инцидента приличащ досущ на този по който Германия нападна Полша. На Оливия Нюланд ли бяха онези войници бе опознавателни знаци, които превзеха Крим . А после се озоваха в Донбас и Луганск като местно опълчение
Коментиран от #33
06:47 06.09.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Механик":Тия същите бомбят Путин.
Немат го дъртака кремълски за нищо.
06:48 06.09.2026
24 Ха ха ха
06:49 06.09.2026
25 Соломон
До коментар #18 от "Калоян":Владимир Путин дойде на власт след организиран военен преврат. И не бе избран а поставен
06:49 06.09.2026
26 иван костов
До коментар #8 от "Соломон":Донбас се присъедини към Русия, забрави ли!? Хората там не желаят да живеят в нацистка държава!
Коментиран от #29, #31
06:51 06.09.2026
27 Едва ли
06:55 06.09.2026
28 Старнн
До коментар #1 от "Независима Украйна":24 февуари 2022 начало на СВО? Не!
Причината за войната е отказът на Запада да признае поне някаква безопасност на Русия през последните 36 г.
Помислете. Сигурно ще намерите дузина причини, че съм прав. Ако не успеете, попитайте ме.
Коментиран от #30
06:56 06.09.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #26 от "иван костов":Като ти опрат дулото в гърба и ти ша гласуваш как си требе.
Коментиран от #35
06:56 06.09.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #28 от "Старнн":Че кой заплашваше Русия, че нещо не са разбра.
06:57 06.09.2026
31 Соломон
До коментар #26 от "иван костов":Абе как точно се е присъединил Донбас към Русия.
06:58 06.09.2026
32 Зеленски ще навре в гардероба
06:58 06.09.2026
33 Ама ти сИриозно ли ?
До коментар #22 от "Соломон":Русия да остави Крим за НАТОвски бази заради един курабийкин майданов пуч?
САЩ какво биха направили в подобна ситуация???
Коментиран от #36, #42
06:58 06.09.2026
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДАЛИ СА СМЕТКИТЕ НА ЗЕЛЯ И ШАЙКАТА
ПО СВЕТА
.....
И СЕГА АМЕРИКАНЦИТЕ ЩЕ ТРЯБВА САМИ ДА СИ ГИ УБИВАТ ЗА МИЛИАРДИТЕ КРАЖБИТЕ :)
.....
УКРАИНЦИТЕ МАГИОТИ ВЪВ ВАРНА ИЗТЕГЛИХА
КЪСА КЛЕЧКА :)
....
07:02 06.09.2026
35 Имаше междинародни
До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":наблюдатели!
А и по-късно Мъск предложи нов референдум и каквото такова, за да спре войната, но зеленски отказа.
Чети бе!
Коментиран от #38
07:04 06.09.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #33 от "Ама ти сИриозно ли ?":Крим не е територия на Русия преди Майдана.
Тва си е чиста агресия срещу чужда държава.
Що Русия не нападне ФИНЛАНДИЯ за влизането и в НАТО.
07:04 06.09.2026
37 Урус
До коментар #19 от "Механик":Ти пък кой си, бре, aлкaш?
07:04 06.09.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "Имаше междинародни":С дуло в гърба и наблюдателите не наблюдават.
Да вземем и ние да си гушнем Македония.
07:07 06.09.2026
39 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
Заслуга на кремълския дъртак
07:09 06.09.2026
40 Един
07:18 06.09.2026
41 Нема какво да се лъжем...
Междинните избори са му важни...
А хамерите плащат за скъп бензин както никога преди...
Та шоуто е заради тва...
07:19 06.09.2026
42 Соломон
До коментар #33 от "Ама ти сИриозно ли ?":Какви натовски бази в Крим бе смешко.Севастопол бе даден на Русия за ползване до 2042г .На Украйна и Грузия бе отказано членство в НАТО през 2008г.А през 2010г украинския парламент гласува и прие че Украйна става безблокова.И няма да се присъединява към никакви военни съюзи и организации.От къде ще дойде това НАТО или натовски бази
07:21 06.09.2026
43 Стоянчо Пуканката
07:24 06.09.2026