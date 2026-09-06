Ушаков: Обяснихме на американците същността на управлението в Киев

В събота вечерта руският президент Владимир Путин проведе ключова среща в Кремъл със специалните емисари на американския лидер Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорът, продължил точно 3 часа и 10 минути, премина в изключително конструктивна, съдържателна и откровена атмосфера, съобщи пред журналисти помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков.

По думите му срещата е протекла както в работна, така и в неформална обстановка около вечерната маса. Посещението е част от засилените дипломатически усилия за намиране на изход от украинската криза.

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Не само Украйна: Икономически проекти на масата

Юрий Ушаков изрично подчерта, че дневният ред на преговорите не се е ограничил единствено до геополитическия сблъсък в Източна Европа. Лидерите и преговарящите са отделили сериозно внимание на мащабни и взаимноизгодни руско-американски икономически проекти. Представителите на Белия дом са демонстрирали "изключително сериозна" предварителна подготовка за визитата си в Москва, като са представили не просто традиционния интерес към спиране на огъня, но и конкретен набор от съображения за дългосрочно регулиране на отношенията, съобщава БЕЛТА.

Позицията на Путин и бъдещето на войната

По време на разговора Владимир Путин е препотвърдил категоричната готовност на Руската федерация за намиране на трайно политико-дипломатическо решение. Същевременно той е акцентирал върху важността да бъдат напълно отстранени първопричините, довели до украинския конфликт. Руският президент е запознал емисарите на САЩ с актуалните успехи на руската армия на терен в рамките на бойните действия. Путин е разкрил детайли за същността на управлението в Киев, които Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са "взели под внимание", отбелязва Независимая газета.

Маршрутът Москва – Киев и личните контакти

Американските преговарящи имат ясен план да използват получените лично от руския президент оценки и анализи по време на предстоящите си срещи в Киев на 6 септември. Русия вече предприе тридневно спиране на ударите по украинската столица, за да гарантира сигурността на посредниците. Ушаков увери медиите, че Владимир Путин и Доналд Тръмп ще продължат да поддържат активни лични контакти, а дипломатическият канал чрез Уиткоф и Къшнър остава отворен и действащ, пише Ведомости.