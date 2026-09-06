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Ушаков: Обяснихме на американците същността на управлението в Киев
  Тема: Украйна

Ушаков: Обяснихме на американците същността на управлението в Киев

6 Септември, 2026 06:04, обновена 6 Септември, 2026 06:13 1 588 43

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Помощникът на руския президент разкри детайли за тричасовия разговор с пратениците на Доналд Тръмп в Кремъл

Ушаков: Обяснихме на американците същността на управлението в Киев - 1
Снимка: Пресслужба на Кремъл
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В събота вечерта руският президент Владимир Путин проведе ключова среща в Кремъл със специалните емисари на американския лидер Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорът, продължил точно 3 часа и 10 минути, премина в изключително конструктивна, съдържателна и откровена атмосфера, съобщи пред журналисти помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков.

По думите му срещата е протекла както в работна, така и в неформална обстановка около вечерната маса. Посещението е част от засилените дипломатически усилия за намиране на изход от украинската криза.

Още новини от Украйна

Не само Украйна: Икономически проекти на масата

Юрий Ушаков изрично подчерта, че дневният ред на преговорите не се е ограничил единствено до геополитическия сблъсък в Източна Европа. Лидерите и преговарящите са отделили сериозно внимание на мащабни и взаимноизгодни руско-американски икономически проекти. Представителите на Белия дом са демонстрирали "изключително сериозна" предварителна подготовка за визитата си в Москва, като са представили не просто традиционния интерес към спиране на огъня, но и конкретен набор от съображения за дългосрочно регулиране на отношенията, съобщава БЕЛТА.

Позицията на Путин и бъдещето на войната

По време на разговора Владимир Путин е препотвърдил категоричната готовност на Руската федерация за намиране на трайно политико-дипломатическо решение. Същевременно той е акцентирал върху важността да бъдат напълно отстранени първопричините, довели до украинския конфликт. Руският президент е запознал емисарите на САЩ с актуалните успехи на руската армия на терен в рамките на бойните действия. Путин е разкрил детайли за същността на управлението в Киев, които Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са "взели под внимание", отбелязва Независимая газета.

Маршрутът Москва – Киев и личните контакти

Американските преговарящи имат ясен план да използват получените лично от руския президент оценки и анализи по време на предстоящите си срещи в Киев на 6 септември. Русия вече предприе тридневно спиране на ударите по украинската столица, за да гарантира сигурността на посредниците. Ушаков увери медиите, че Владимир Путин и Доналд Тръмп ще продължат да поддържат активни лични контакти, а дипломатическият канал чрез Уиткоф и Къшнър остава отворен и действащ, пише Ведомости.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Независима Украйна

    26 9 Отговор
    От 10-15 години няма легитимна власт, не че преди това имаше де.

    Коментиран от #3, #28

    06:21 06.09.2026

  • 2 Прометей

    23 6 Отговор
    A где же Еуропа?
    А къде е Макаронио,Стармио,Мерцулети?

    Коментиран от #4, #19

    06:27 06.09.2026

  • 3 Соломон

    12 34 Отговор

    До коментар #1 от "Независима Украйна":

    Че то в Русия да не би да има. Хайде да си припомним Кой бе Путин как дойде на власт. И остана във властта 27 години. И първопричината за тази война не е в Украйна а Русия

    Коментиран от #14, #18

    06:29 06.09.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 27 Отговор

    До коментар #2 от "Прометей":

    Европа бомби Путин.
    С агресор не се преговаря

    Коментиран от #7

    06:30 06.09.2026

  • 5 Курций Руф

    18 6 Отговор
    Разбраха ли евроястребите , че Който с Путин се договори
    на него парашута ще му се отвори
    Който му се репчи
    Ще стои омотан в рибарско кепче.

    06:32 06.09.2026

  • 6 Маринов

    22 5 Отговор
    Милен Ганев се чуди как да пише, на фона на обшата русофобска платформа на факти. Този път е точен, предпазлив, протоколен - като новинар. Браво!
    Дано успеят да се разберат, но надали. Русия искаше парченце от Донбас и толкова. Киев искаше всичко обратно, даже и Крим. И като гледам, не само нищо няма да си върнат, но ще загубят и областите на Одеса, Харков, Владимиров и други. Статията звучи така: остави Украина, там нещата са ясни. Дайте да видим бизнес отношенията между Русия и САЩ. Идейни проекти. Интересно ще е.

    Коментиран от #8, #17

    06:34 06.09.2026

  • 7 Фил

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Но с Ушатия и Рижатия може,нали?

    Коментиран от #10

    06:36 06.09.2026

  • 8 Соломон

    7 18 Отговор

    До коментар #6 от "Маринов":

    Русия искала парченце от Донбас. Че кой и дава право на Русия да иска каквото и да било. То по твоята сбъркана логика ако всеки вземе да си иска така какво ще стане

    Коментиран от #21, #26

    06:38 06.09.2026

  • 9 Не е

    17 6 Отговор
    Виновен този , който е започнал войната , а този който я е предизвикал.

    Коментиран от #12, #13

    06:38 06.09.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Фил":

    И те бомбят Путин
    Но печелят дебели пачки от бомбенето.
    Реално прекратяването на войната не е в техен интерес.

    06:38 06.09.2026

  • 11 Борис Джонсън

    9 2 Отговор
    Не отиват на добре нещата! Службите вече ми се обадиха да си приготвям куфачето, че май пак ще ми се наложи да ходя и пак да ояравям нещата. Вече ми пратиха салфетките за Зеленски,

    06:38 06.09.2026

  • 12 Соломон

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "Не е":

    А войната не предизвикана и започната от Русия

    06:39 06.09.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не е":

    И кой предизвика войната, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #16

    06:41 06.09.2026

  • 14 Оливия Нюланд

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Първопричината за "войните" в Чечения, Грузия и Украйна, много добре знаеш коя е, не се прави на ударен с мокър парцал.

    Коментиран от #22

    06:42 06.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Разбра се

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    че си големикух.

    06:43 06.09.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Маринов":

    Не е важно кво иска Русия
    А дали ша стане

    06:43 06.09.2026

  • 18 Калоян

    17 6 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Вл.Путин дойде на власт в една разграбенабандитска държава,опаразитена от олигарси и съсипана икономика.И я превърна в държава,с която да се съобразява целия свят.

    Коментиран от #25

    06:44 06.09.2026

  • 19 Механик

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Прометей":

    То па кой брои Макарон, Урссулица и оня, дългия немски опосум за хора? Кой изобщо се съобразява с тях?
    Прави ли ви впечатление, че Беброк изибщо вече не се споменава никъде, докато в началото бе на всяко гърне мерудия? Ми това е защото всички я видяха че е невероятно тъпа патка и колчем си отвори устата, толкова пъти се излага. Е за това вече и за ония тримцата не се говори.

    Коментиран от #23, #37

    06:45 06.09.2026

  • 20 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    4 9 Отговор
    Това е резултата от СВОто.

    06:45 06.09.2026

  • 21 Парченцето е на местните хора

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    които първи се хванаха за оръжията да бранят земите си, а не на бандерите или на пианиста,
    А и Путин обеща да им върне в замяна парчета от други територии невлизащи в РФ.

    06:47 06.09.2026

  • 22 Соломон

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Оливия Нюланд":

    И Оливия Нюланд ли и сътвори Рязаната захар или инцидента приличащ досущ на този по който Германия нападна Полша. На Оливия Нюланд ли бяха онези войници бе опознавателни знаци, които превзеха Крим . А после се озоваха в Донбас и Луганск като местно опълчение

    Коментиран от #33

    06:47 06.09.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Тия същите бомбят Путин.
    Немат го дъртака кремълски за нищо.

    06:48 06.09.2026

  • 24 Ха ха ха

    3 4 Отговор
    Като че ли двамата търговци-влъхви не знаят че укритие са нацисти и щяха да изтребят племето им ако не бяха руснаците преди 80 години, та сега видиш ли се наложило да им обясняват тяхната същност.

    06:49 06.09.2026

  • 25 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Калоян":

    Владимир Путин дойде на власт след организиран военен преврат. И не бе избран а поставен

    06:49 06.09.2026

  • 26 иван костов

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    Донбас се присъедини към Русия, забрави ли!? Хората там не желаят да живеят в нацистка държава!

    Коментиран от #29, #31

    06:51 06.09.2026

  • 27 Едва ли

    4 1 Отговор
    този конфликт ще завърши при управлението на Владимир Путин и Доналд Тръмп. Американците не са глупави и разбират добре това положение добре. Целта на тези медиации от страна на САЩ е да модерират конфликта така, че той да не се разрастне извън региона или пък да премине в крайности.

    06:55 06.09.2026

  • 28 Старнн

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Независима Украйна":

    24 февуари 2022 начало на СВО? Не!
    Причината за войната е отказът на Запада да признае поне някаква безопасност на Русия през последните 36 г.
    Помислете. Сигурно ще намерите дузина причини, че съм прав. Ако не успеете, попитайте ме.

    Коментиран от #30

    06:56 06.09.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "иван костов":

    Като ти опрат дулото в гърба и ти ша гласуваш как си требе.

    Коментиран от #35

    06:56 06.09.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "Старнн":

    Че кой заплашваше Русия, че нещо не са разбра.

    06:57 06.09.2026

  • 31 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "иван костов":

    Абе как точно се е присъединил Донбас към Русия.

    06:58 06.09.2026

  • 32 Зеленски ще навре в гардероба

    1 6 Отговор
    Два месеца и остана на тая администрация на Тръмп да изнудва, краде и се договаря с военнопрестъпника Путин.

    06:58 06.09.2026

  • 33 Ама ти сИриозно ли ?

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    Русия да остави Крим за НАТОвски бази заради един курабийкин майданов пуч?
    САЩ какво биха направили в подобна ситуация???

    Коментиран от #36, #42

    06:58 06.09.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ДЕМЕК,
    ДАЛИ СА СМЕТКИТЕ НА ЗЕЛЯ И ШАЙКАТА
    ПО СВЕТА
    .....
    И СЕГА АМЕРИКАНЦИТЕ ЩЕ ТРЯБВА САМИ ДА СИ ГИ УБИВАТ ЗА МИЛИАРДИТЕ КРАЖБИТЕ :)
    .....
    УКРАИНЦИТЕ МАГИОТИ ВЪВ ВАРНА ИЗТЕГЛИХА
    КЪСА КЛЕЧКА :)
    ....

    07:02 06.09.2026

  • 35 Имаше междинародни

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    наблюдатели!
    А и по-късно Мъск предложи нов референдум и каквото такова, за да спре войната, но зеленски отказа.
    Чети бе!

    Коментиран от #38

    07:04 06.09.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ама ти сИриозно ли ?":

    Крим не е територия на Русия преди Майдана.
    Тва си е чиста агресия срещу чужда държава.
    Що Русия не нападне ФИНЛАНДИЯ за влизането и в НАТО.

    07:04 06.09.2026

  • 37 Урус

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Ти пък кой си, бре, aлкaш?

    07:04 06.09.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Имаше междинародни":

    С дуло в гърба и наблюдателите не наблюдават.
    Да вземем и ние да си гушнем Македония.

    07:07 06.09.2026

  • 39 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    4 2 Отговор
    Войната са пренесе в русия
    Заслуга на кремълския дъртак

    07:09 06.09.2026

  • 40 Един

    0 0 Отговор
    Добре че не сте му обяснили същността на управлението в Рашистан.

    07:18 06.09.2026

  • 41 Нема какво да се лъжем...

    0 1 Отговор
    Рижака гледа да спре вече войните че наближава ноември ...
    Междинните избори са му важни...
    А хамерите плащат за скъп бензин както никога преди...
    Та шоуто е заради тва...

    07:19 06.09.2026

  • 42 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ама ти сИриозно ли ?":

    Какви натовски бази в Крим бе смешко.Севастопол бе даден на Русия за ползване до 2042г .На Украйна и Грузия бе отказано членство в НАТО през 2008г.А през 2010г украинския парламент гласува и прие че Украйна става безблокова.И няма да се присъединява към никакви военни съюзи и организации.От къде ще дойде това НАТО или натовски бази

    07:21 06.09.2026

  • 43 Стоянчо Пуканката

    1 0 Отговор
    Кравунделите са т$пи парчета, колкото и да им обясняват, си знаят тяхното:"тия са лоши(терористи), ония лежат върху нашия петрол(газ, злато, рядкоземни метали и т.нат.). Затова сериозните държави-Русия, Китай, Индия Иран и С.Корея вече не ги приемат на сериозно и си правят гаргара с тях..

    07:24 06.09.2026

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