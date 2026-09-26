65 години по-късно: Отрязаха бора, засаден от Юрий Гагарин в София

Вълна от възмущение в социалните мрежи, след като стана ясно, че емблематичният бор, засаден през 1961 г. от Юрий Гагарин в двора на столичното 138-о училище, беше отрязан, пише бТВ.
Дървото е изсъхнало и потенциално опасно за живота и здравето на децата, посочват от ръководството на училището и експерти от Столичната община.
„Скъпи деца, аз зная, че всички желаете да станете космонавти, затова ще трябва да се учите цял живот отлично.“
С тези думи преди 65 г. първият космонавт Юрий Гагарин се обръща към учениците на 138-о училище в София, което тогава носи неговото име. И за да остане заветът му във времето, засажда в двора борче. Дървото обаче оцелява едва няколко месеца и на същото място е посадено друго.
„Това дърво всъщност е дървото, което е насадено в корените на нашия първи бор, който Юрий Гагарин е посадил. По сведения от очевидци, хора от квартала и колеги, той не е издържал адаптационен период и след 3-4 месеца е увяхнал. В неговите корени веднага обществеността е посадила на същото място нов бор“, казва Даниела Цанкова, директор на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“.
Така, макар с ново дръвче, заветът на Гагарин остава за малките мечтатели с поглед към звездите. А това не е единственото подобно дърво в двора на това училище.
На тази алея в двора на училището са засадени дървета от първия български космонавт Георги Иванов, от втория – Александър Александров, както и от първата жена космонавт Валентина Терешкова.
В последните години обаче състоянието на дървото в космическата алея на училището се влошава и короната му постепенно изсъхва.
„Историята ми с това дърво започва може би около 2020 година. През 2021-а са направили първото обследване на дървесния индивид с нашата машина, при което констатирахме, че реално дървесината му е здрава. Но нещото, което и тогава ни накара да го проверяваме регулярно, е характерният наклон, който се беше получил. Това се случва обикновено при дърветата. Естествен процес. Не мога да кажа, че има някаква физиологична причина за това нещо, но просто самото дърво е с едно леко отклонение от оста около 10%, което потенциално би могло да бъде предпоставка за неговото падане при подходящия вятър“, посочва Димитър Петров, главен експерт в дирекция „Зелена система“ към Столична община.
Дървото представлява опасност, категорични са експертите.
„Става въпрос за дърво от род ела. Това е един от едрите видове, който е с много бавен растеж. Дървото е било изцяло изсъхнало, тоест можем да го определим като лошо физиологично състояние. За жалост, през последните няколко години конкретният вид страда от засушаването, което е не само в почвата, но и във въздуха, което не му се отразява изобщо добре. Реално индивиди в зряла възраст физиологично отслабват и просто изсъхват. Изведнъж цялата корона беше абсолютно суха, без никаква жива част в нея. Именно това наложи бързото му обезопасяване“, казва още Димитър Петров.
Загрижен за емблематичното дърво и сигурността на децата, само в последната година директорът на училището подава няколко пъти сигнали до местните власти.
„Този бор доста време боледува и доста време ние се притесняваме за живота и здравето на нашите ученици и на хората от квартала, които в събота, в неделя, в извънработно и извънучебно време често почиват тук или си спомнят със сантимент към времето, в което те са били ученици“, казва Даниела Цанкова.
„Два пъти поне са изследвали специалисти състоянието на дървото. Особен сантимент имаме всички към това дърво и за нас то е част от историята на всеки един от нас и на училището. Затова доста колебания изживяхме, докато стигнем до това крайно решение. Но наистина по-важен е моментът, в който трябва да опазим живота и здравето на децата, отколкото да рискуваме с едно увяхващо, очевидно нездраво дърво, което всъщност е един жив организъм. То се ражда, развива се и умира, когато дойде неговият ред“, посочва тя.
Дървото не е премахнато изцяло – около 5 метра от стъблото му са оставени, като предстои проверка дали и в този вид то е безопасно. Неговата емблематична история обаче ще остане.
„С това, което е останало от дървото, имаме идея обществеността, учителите, учениците да повикаме творец, художник, скулптор, дърворезбар или както там се наричат тези специалисти, които да резбоват скулптура от останалия ствол, която да бъде с идеята на историята, която се е случила с Юрий Гагарин – или ракета, или космически планетарни сюжети“, казва директорът.
Училището все още събира идеи как да запази завета на Гагарин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
12:24 26.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 .....
12:30 26.09.2026
4 не ви ли е срам?
Коментиран от #5, #13, #15
12:30 26.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Космически тъжно
Коментиран от #18
12:37 26.09.2026
9 гост
Коментиран от #29
12:38 26.09.2026
10 губЕРНАТОР
12:38 26.09.2026
11 ссср
12:39 26.09.2026
12 Каква !
Това Показва !
Че Ще Се Оправим !
Ама !
На МУК !
12:39 26.09.2026
13 Римлянин
До коментар #4 от "не ви ли е срам?":Злекувах ме го бе бате ,в печката го злекувахме
12:40 26.09.2026
14 Директорски послъгвания
12:40 26.09.2026
15 Щила
До коментар #4 от "не ви ли е срам?":Излекувахме го .
12:41 26.09.2026
16 На Брежнев
12:42 26.09.2026
17 Само Възраждане!!!
12:42 26.09.2026
18 Светлината
До коментар #8 от "Космически тъжно":Путин!
12:44 26.09.2026
19 ГНУСНИ НПО-ТА
12:44 26.09.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "не ва ли е стам":В Пловдив до Альоша, около паметника на Освободителя имаше засадени борчета от много космонавти. На първи място беше Гагарин. Кога кмет беше онова седесарско влечуго Спас Гърневски, нарочно ги оставиха без вода да издъхнат. После руското посолство взе нещата в свои ръце и засадиха нови. Има плоча пред всяко борче. Всички тези герои са ни уважили с присъствието си.
Коментиран от #22, #43
12:44 26.09.2026
21 чудото
12:45 26.09.2026
22 Само Възраждане!!!
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Това да убиеш дърво е супер долно , такива хора ако има прераждания трябва да се прераждат в червей хилядолетия.
12:47 26.09.2026
23 Ами
12:49 26.09.2026
24 Информация
До коментар #7 от "Къде си, онкоболен?":Това което пожелаваш на ближния си
се връща.
Жив и здрав бъди!
12:50 26.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Неоспорим факт!
Няма нито едно доказателство, че е летял, но има стотици, че не е летял.
12:52 26.09.2026
27 По важно е
Хаха хахахахаха хахахахаха
12:56 26.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Това културната революция след 1989 г.
До коментар #9 от "гост":Обяснява се с с това, че родителите "демократи" преименували училището са с къса историческа памет, неуважавайки световните космически технологиии познавайки само колелото на каруцата.
12:59 26.09.2026
30 Старо дърво
Се маха .
Съвсем Нормално.
Но Русораба понеже
Във всичко
Вижда някаква мисия
Против Руските Боклуци
Яко реве ....
А Това е Голямо удоволствие да
Ги гледаш как се Гърчат
От Омраза .
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #33
13:00 26.09.2026
31 Всичко има
Законите на природата!
Нищо весно няма!
13:00 26.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Болен си!
До коментар #30 от "Старо дърво":Простият си се ражда и така си отива!
Беславно!
13:02 26.09.2026
34 СЗО
Коментиран от #40
13:03 26.09.2026
35 София не е идеална среда за борове.
Коментиран от #47
13:03 26.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 И Киев е Руски
13:06 26.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И Киев е Руски
До коментар #34 от "СЗО":Ковита не прощава
13:08 26.09.2026
41 Една бяла бреза много хубава
Повечето хора или са пенсионери или корупционери , тоест заинтересовани лица от тази безобразна акция. Просто дойдоха режат правят трупи покриват ги с клони и шума товарят и заминават .
13:08 26.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 завет
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":И какво?Ходите и се кланяте на борчетата ли?Същите приьоми като нацистите.Чавдарчета,пионери,комсомолци.И при тях е същото.Но научихме чак сега.От филмите в ютуб.Хората не са си губили времето а са записвали всичко.Както и истините за международния лагер "Артек".
13:10 26.09.2026
44 Те им плащат
13:13 26.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Констатация
13:19 26.09.2026
47 Ландшафт
До коментар #35 от "София не е идеална среда за борове.":Пълни глупости, иглолистните, тополите, бръшлян са най-мощните естествени пречиствателни на въздуха. Затова ги унищожат демократично по градове и край пътищата. С измамната политиката за "мръсния" въздух и "затоплянето" лансират всякакви европейски директиви.
13:19 26.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Много шум за нищо
Коментиран от #53
13:23 26.09.2026
52 az СВО Победа 81
България стана 6-тата държава в света със свой космонавт!
13:25 26.09.2026
53 Оправдание и лъжи
До коментар #51 от "Много шум за нищо":Директорката е от лъжливия етнос, била е с пелени тогава, сънувала го е.
13:28 26.09.2026
54 експертите от Столичната община
в Министерство на здравеопазването
Вашият документ "На какво основание и по чия заповед дами и господа бяха отрязани дърветата в София на ул. Найден Геров в двора на МЦ по детски болести в ПИ 68134.204.74 ? Моля за кратък и конкретен отговор ! Кой и защо го разпореди ?"
..е регистриран с входящ номер 94-2181..... До момента отговор няма !
13:30 26.09.2026
55 ЕДГАР КЕЙСИ
13:31 26.09.2026
56 анонимен
13:31 26.09.2026
57 анонимен
13:32 26.09.2026
58 ссср
13:34 26.09.2026
59 ташунко
13:44 26.09.2026