65 години по-късно: Отрязаха бора, засаден от Юрий Гагарин в София

Вълна от възмущение в социалните мрежи, след като стана ясно, че емблематичният бор, засаден през 1961 г. от Юрий Гагарин в двора на столичното 138-о училище, беше отрязан, пише бТВ.

Дървото е изсъхнало и потенциално опасно за живота и здравето на децата, посочват от ръководството на училището и експерти от Столичната община.

„Скъпи деца, аз зная, че всички желаете да станете космонавти, затова ще трябва да се учите цял живот отлично.“

С тези думи преди 65 г. първият космонавт Юрий Гагарин се обръща към учениците на 138-о училище в София, което тогава носи неговото име. И за да остане заветът му във времето, засажда в двора борче. Дървото обаче оцелява едва няколко месеца и на същото място е посадено друго.

„Това дърво всъщност е дървото, което е насадено в корените на нашия първи бор, който Юрий Гагарин е посадил. По сведения от очевидци, хора от квартала и колеги, той не е издържал адаптационен период и след 3-4 месеца е увяхнал. В неговите корени веднага обществеността е посадила на същото място нов бор“, казва Даниела Цанкова, директор на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“.

Така, макар с ново дръвче, заветът на Гагарин остава за малките мечтатели с поглед към звездите. А това не е единственото подобно дърво в двора на това училище.

На тази алея в двора на училището са засадени дървета от първия български космонавт Георги Иванов, от втория – Александър Александров, както и от първата жена космонавт Валентина Терешкова.

В последните години обаче състоянието на дървото в космическата алея на училището се влошава и короната му постепенно изсъхва.

„Историята ми с това дърво започва може би около 2020 година. През 2021-а са направили първото обследване на дървесния индивид с нашата машина, при което констатирахме, че реално дървесината му е здрава. Но нещото, което и тогава ни накара да го проверяваме регулярно, е характерният наклон, който се беше получил. Това се случва обикновено при дърветата. Естествен процес. Не мога да кажа, че има някаква физиологична причина за това нещо, но просто самото дърво е с едно леко отклонение от оста около 10%, което потенциално би могло да бъде предпоставка за неговото падане при подходящия вятър“, посочва Димитър Петров, главен експерт в дирекция „Зелена система“ към Столична община.

Дървото представлява опасност, категорични са експертите.

„Става въпрос за дърво от род ела. Това е един от едрите видове, който е с много бавен растеж. Дървото е било изцяло изсъхнало, тоест можем да го определим като лошо физиологично състояние. За жалост, през последните няколко години конкретният вид страда от засушаването, което е не само в почвата, но и във въздуха, което не му се отразява изобщо добре. Реално индивиди в зряла възраст физиологично отслабват и просто изсъхват. Изведнъж цялата корона беше абсолютно суха, без никаква жива част в нея. Именно това наложи бързото му обезопасяване“, казва още Димитър Петров.

Загрижен за емблематичното дърво и сигурността на децата, само в последната година директорът на училището подава няколко пъти сигнали до местните власти.

„Този бор доста време боледува и доста време ние се притесняваме за живота и здравето на нашите ученици и на хората от квартала, които в събота, в неделя, в извънработно и извънучебно време често почиват тук или си спомнят със сантимент към времето, в което те са били ученици“, казва Даниела Цанкова.

„Два пъти поне са изследвали специалисти състоянието на дървото. Особен сантимент имаме всички към това дърво и за нас то е част от историята на всеки един от нас и на училището. Затова доста колебания изживяхме, докато стигнем до това крайно решение. Но наистина по-важен е моментът, в който трябва да опазим живота и здравето на децата, отколкото да рискуваме с едно увяхващо, очевидно нездраво дърво, което всъщност е един жив организъм. То се ражда, развива се и умира, когато дойде неговият ред“, посочва тя.

Дървото не е премахнато изцяло – около 5 метра от стъблото му са оставени, като предстои проверка дали и в този вид то е безопасно. Неговата емблематична история обаче ще остане.

„С това, което е останало от дървото, имаме идея обществеността, учителите, учениците да повикаме творец, художник, скулптор, дърворезбар или както там се наричат тези специалисти, които да резбоват скулптура от останалия ствол, която да бъде с идеята на историята, която се е случила с Юрий Гагарин – или ракета, или космически планетарни сюжети“, казва директорът.

Училището все още събира идеи как да запази завета на Гагарин.