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65 години по-късно: Отрязаха бора, засаден от Юрий Гагарин в София

65 години по-късно: Отрязаха бора, засаден от Юрий Гагарин в София

26 Септември, 2026 12:21 1 636 59

  • бор-
  • училище-
  • юри гагарин-
  • софия

Училището все още събира идеи как да запази завета на първия космонавт

65 години по-късно: Отрязаха бора, засаден от Юрий Гагарин в София - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вълна от възмущение в социалните мрежи, след като стана ясно, че емблематичният бор, засаден през 1961 г. от Юрий Гагарин в двора на столичното 138-о училище, беше отрязан, пише бТВ.

Дървото е изсъхнало и потенциално опасно за живота и здравето на децата, посочват от ръководството на училището и експерти от Столичната община.

„Скъпи деца, аз зная, че всички желаете да станете космонавти, затова ще трябва да се учите цял живот отлично.“

С тези думи преди 65 г. първият космонавт Юрий Гагарин се обръща към учениците на 138-о училище в София, което тогава носи неговото име. И за да остане заветът му във времето, засажда в двора борче. Дървото обаче оцелява едва няколко месеца и на същото място е посадено друго.

„Това дърво всъщност е дървото, което е насадено в корените на нашия първи бор, който Юрий Гагарин е посадил. По сведения от очевидци, хора от квартала и колеги, той не е издържал адаптационен период и след 3-4 месеца е увяхнал. В неговите корени веднага обществеността е посадила на същото място нов бор“, казва Даниела Цанкова, директор на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“.

Така, макар с ново дръвче, заветът на Гагарин остава за малките мечтатели с поглед към звездите. А това не е единственото подобно дърво в двора на това училище.

На тази алея в двора на училището са засадени дървета от първия български космонавт Георги Иванов, от втория – Александър Александров, както и от първата жена космонавт Валентина Терешкова.

В последните години обаче състоянието на дървото в космическата алея на училището се влошава и короната му постепенно изсъхва.

„Историята ми с това дърво започва може би около 2020 година. През 2021-а са направили първото обследване на дървесния индивид с нашата машина, при което констатирахме, че реално дървесината му е здрава. Но нещото, което и тогава ни накара да го проверяваме регулярно, е характерният наклон, който се беше получил. Това се случва обикновено при дърветата. Естествен процес. Не мога да кажа, че има някаква физиологична причина за това нещо, но просто самото дърво е с едно леко отклонение от оста около 10%, което потенциално би могло да бъде предпоставка за неговото падане при подходящия вятър“, посочва Димитър Петров, главен експерт в дирекция „Зелена система“ към Столична община.

Дървото представлява опасност, категорични са експертите.

„Става въпрос за дърво от род ела. Това е един от едрите видове, който е с много бавен растеж. Дървото е било изцяло изсъхнало, тоест можем да го определим като лошо физиологично състояние. За жалост, през последните няколко години конкретният вид страда от засушаването, което е не само в почвата, но и във въздуха, което не му се отразява изобщо добре. Реално индивиди в зряла възраст физиологично отслабват и просто изсъхват. Изведнъж цялата корона беше абсолютно суха, без никаква жива част в нея. Именно това наложи бързото му обезопасяване“, казва още Димитър Петров.

Загрижен за емблематичното дърво и сигурността на децата, само в последната година директорът на училището подава няколко пъти сигнали до местните власти.

„Този бор доста време боледува и доста време ние се притесняваме за живота и здравето на нашите ученици и на хората от квартала, които в събота, в неделя, в извънработно и извънучебно време често почиват тук или си спомнят със сантимент към времето, в което те са били ученици“, казва Даниела Цанкова.

„Два пъти поне са изследвали специалисти състоянието на дървото. Особен сантимент имаме всички към това дърво и за нас то е част от историята на всеки един от нас и на училището. Затова доста колебания изживяхме, докато стигнем до това крайно решение. Но наистина по-важен е моментът, в който трябва да опазим живота и здравето на децата, отколкото да рискуваме с едно увяхващо, очевидно нездраво дърво, което всъщност е един жив организъм. То се ражда, развива се и умира, когато дойде неговият ред“, посочва тя.

Дървото не е премахнато изцяло – около 5 метра от стъблото му са оставени, като предстои проверка дали и в този вид то е безопасно. Неговата емблематична история обаче ще остане.

„С това, което е останало от дървото, имаме идея обществеността, учителите, учениците да повикаме творец, художник, скулптор, дърворезбар или както там се наричат тези специалисти, които да резбоват скулптура от останалия ствол, която да бъде с идеята на историята, която се е случила с Юрий Гагарин – или ракета, или космически планетарни сюжети“, казва директорът.

Училището все още събира идеи как да запази завета на Гагарин.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    36 0 Отговор
    Дори и това дърво не е издържало на мръсния софийски въздух.Как ли издържат самите горди и претъпкани със самочувствие столичани?

    12:24 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 .....

    18 1 Отговор
    Ми от шишиарките можеше да израсне нов бор.

    12:30 26.09.2026

  • 4 не ви ли е срам?

    31 7 Отговор
    Бора бил боледувал , неможахте ли да го излекувате ???

    Коментиран от #5, #13, #15

    12:30 26.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Космически тъжно

    21 1 Отговор
    10% наклон много ли е? Накланят се дървета и растения при липса на светлина, "гонейки" светлината се насочват в една или друга посока.

    Коментиран от #18

    12:37 26.09.2026

  • 9 гост

    19 2 Отговор
    А как да обясним на децата сегашното име на училището?

    Коментиран от #29

    12:38 26.09.2026

  • 10 губЕРНАТОР

    2 2 Отговор
    Истински астронавти от Луната биха засадили и те там. Но няма истински, и не пътуват по светът, лъжата спъва.. В Слави Шоу и по Всяка Неделя дори, щяха да гостуват такива, 12 човека ли бяха, и още 6 в орбита. Дори вице президент няма такъв. ГУБЕРНАТОР?

    12:38 26.09.2026

  • 11 ссср

    7 32 Отговор
    Космонафт е пресилено казано.Просто тялото му беше използвано като на Белка и Стрелка.Е,оживя но пък се пропи,което наложи да се отърват от него.Да,днешните са наистина космонафти,учени което работят и изследват космоса.Гагарин не е първото опитно зайче,а първото оцеляло.

    12:39 26.09.2026

  • 12 Каква !

    11 4 Отговор
    Цигания !

    Това Показва !

    Че Ще Се Оправим !

    Ама !

    На МУК !

    12:39 26.09.2026

  • 13 Римлянин

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "не ви ли е срам?":

    Злекувах ме го бе бате ,в печката го злекувахме

    12:40 26.09.2026

  • 14 Директорски послъгвания

    24 2 Отговор
    Защо ли виждам как директорката лъже и суче за да се измъкне.

    12:40 26.09.2026

  • 15 Щила

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "не ви ли е срам?":

    Излекувахме го .

    12:41 26.09.2026

  • 16 На Брежнев

    4 4 Отговор
    седи ли?

    12:42 26.09.2026

  • 17 Само Възраждане!!!

    18 6 Отговор
    Времето когато България беше сила и имаше космонавт , сега има икономи и миячи на тоалетни.

    12:42 26.09.2026

  • 18 Светлината

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Космически тъжно":

    Путин!

    12:44 26.09.2026

  • 19 ГНУСНИ НПО-ТА

    9 2 Отговор
    Владеят образованието.

    12:44 26.09.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "не ва ли е стам":

    В Пловдив до Альоша, около паметника на Освободителя имаше засадени борчета от много космонавти. На първи място беше Гагарин. Кога кмет беше онова седесарско влечуго Спас Гърневски, нарочно ги оставиха без вода да издъхнат. После руското посолство взе нещата в свои ръце и засадиха нови. Има плоча пред всяко борче. Всички тези герои са ни уважили с присъствието си.

    Коментиран от #22, #43

    12:44 26.09.2026

  • 21 чудото

    2 24 Отговор
    "завета на Гагарин"?Още вируса на комунизма вирее.Ако нямаше завет как щяхте да живеете?Долре,че днешните деца не четат такива глупости.

    12:45 26.09.2026

  • 22 Само Възраждане!!!

    15 1 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Това да убиеш дърво е супер долно , такива хора ако има прераждания трябва да се прераждат в червей хилядолетия.

    12:47 26.09.2026

  • 23 Ами

    2 8 Отговор
    От всяко дърво космонафт не става,да знаят децата

    12:49 26.09.2026

  • 24 Информация

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Къде си, онкоболен?":

    Това което пожелаваш на ближния си
    се връща.
    Жив и здрав бъди!

    12:50 26.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Неоспорим факт!

    2 19 Отговор
    Ами то Гагарин не е първия космонавт. Това е вече всеизвестен факт.
    Няма нито едно доказателство, че е летял, но има стотици, че не е летял.

    12:52 26.09.2026

  • 27 По важно е

    4 6 Отговор
    Че Събориха Мочата .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    12:56 26.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Това културната революция след 1989 г.

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Обяснява се с с това, че родителите "демократи" преименували училището са с къса историческа памет, неуважавайки световните космически технологиии познавайки само колелото на каруцата.

    12:59 26.09.2026

  • 30 Старо дърво

    3 6 Отговор
    Опасно за децата
    Се маха .
    Съвсем Нормално.

    Но Русораба понеже
    Във всичко
    Вижда някаква мисия
    Против Руските Боклуци

    Яко реве ....

    А Това е Голямо удоволствие да
    Ги гледаш как се Гърчат
    От Омраза .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #33

    13:00 26.09.2026

  • 31 Всичко има

    3 0 Отговор
    Начало и край.
    Законите на природата!
    Нищо весно няма!

    13:00 26.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Болен си!

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Старо дърво":

    Простият си се ражда и така си отива!
    Беславно!

    13:02 26.09.2026

  • 34 СЗО

    2 11 Отговор
    Бавно и мъчително късаме една по една оковите на Руската империя.

    Коментиран от #40

    13:03 26.09.2026

  • 35 София не е идеална среда за борове.

    1 2 Отговор
    Има други много по-подходящи дървета, които биха живели значително по-дълго. Но е факт, че борчетата израстват сравнително по-бързо от другите дървета и имат много по-ефектна осанка. Съответно поради тази причина ги засаждат. Най-правилно би било да има залесена самостоятелна горичка за такива поводи, тогава няма да е забележимо ако изсъхне някое и друго дръвче.

    Коментиран от #47

    13:03 26.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    Долни леви пртроханци

    13:06 26.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И Киев е Руски

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "СЗО":

    Ковита не прощава

    13:08 26.09.2026

  • 41 Една бяла бреза много хубава

    5 1 Отговор
    Беше отрязана пред нас умишлено. Не беше случайно някой беше маркирал точно това дърво точно на това място защото няма кой да протестира тука.
    Повечето хора или са пенсионери или корупционери , тоест заинтересовани лица от тази безобразна акция. Просто дойдоха режат правят трупи покриват ги с клони и шума товарят и заминават .

    13:08 26.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 завет

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    И какво?Ходите и се кланяте на борчетата ли?Същите приьоми като нацистите.Чавдарчета,пионери,комсомолци.И при тях е същото.Но научихме чак сега.От филмите в ютуб.Хората не са си губили времето а са записвали всичко.Както и истините за международния лагер "Артек".

    13:10 26.09.2026

  • 44 Те им плащат

    3 0 Отговор
    Да намират места с дървета за трупи. Мързеливи но находчиви престъпници печелят от това.

    13:13 26.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Констатация

    4 0 Отговор
    Умно красивите жълто паветници постигнаха с невиждан успех с унищожаването на един бор за 1 ден по голям от взрвяването на Мавзолея който събориха за 7 дни.

    13:19 26.09.2026

  • 47 Ландшафт

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "София не е идеална среда за борове.":

    Пълни глупости, иглолистните, тополите, бръшлян са най-мощните естествени пречиствателни на въздуха. Затова ги унищожат демократично по градове и край пътищата. С измамната политиката за "мръсния" въздух и "затоплянето" лансират всякакви европейски директиви.

    13:19 26.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Много шум за нищо

    3 3 Отговор
    Нали оригиналният бор е изсъхнал скоро след засаждането? Този който са отрязали е засаден от директорката на 138.

    Коментиран от #53

    13:23 26.09.2026

  • 52 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    А някога имахме космонавти....

    България стана 6-тата държава в света със свой космонавт!

    13:25 26.09.2026

  • 53 Оправдание и лъжи

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Много шум за нищо":

    Директорката е от лъжливия етнос, била е с пелени тогава, сънувала го е.

    13:28 26.09.2026

  • 54 експертите от Столичната община

    2 0 Отговор
    Секат поголовно. Само в Красно село над 900 дървета отсякоха тея ненормалници. Сигнал: (Днес, 17.06.2026 г. в 15:02ч.,
    в Министерство на здравеопазването
    Вашият документ "На какво основание и по чия заповед дами и господа бяха отрязани дърветата в София на ул. Найден Геров в двора на МЦ по детски болести в ПИ 68134.204.74 ? Моля за кратък и конкретен отговор ! Кой и защо го разпореди ?"
    ..е регистриран с входящ номер 94-2181..... До момента отговор няма !

    13:30 26.09.2026

  • 55 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    СЕГА ЧОРАПА ДА ПОКАНИ ДРУГАРЯ ПУТЛЕР И ДА................... ПОСАДЯТ ДВА БОРА ..................... ЕДИНИЯ ОТ ПУТЛЕР, ДРУГИЯ ОТ ЧОРАПА .................. ВЪВ ВЪZXBAЛА НА КОМУНОФАШИСТА ПУТЛРЕ И НАШИЯ "ПРОГРЕСИВЕН" РЕZИДЕНТ НА КГБ - МУНЧО ...................

    13:31 26.09.2026

  • 56 анонимен

    2 0 Отговор
    Изследвали сте го? А тези дървета които убиха хора , къде бяхте???

    13:31 26.09.2026

  • 57 анонимен

    3 0 Отговор
    Изследвали сте го? А тези дървета които убиха хора , къде бяхте???

    13:32 26.09.2026

  • 58 ссср

    1 1 Отговор
    Абе Гагарин беше си забравил фотоапарата "Никон",че няма нито една снимка за доказателство да е летял.Дори и при приземяването.Но добре,че амерканците го признаха.Срещу какво,те си знаят.

    13:34 26.09.2026

  • 59 ташунко

    0 0 Отговор
    Сменили и името на някакво число, демократи сър .

    13:44 26.09.2026

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