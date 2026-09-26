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Николай Василев: Данъкът върху свръхпечалбите не е антиинфлационна мярка

Николай Василев: Данъкът върху свръхпечалбите не е антиинфлационна мярка

26 Септември, 2026 12:06 790 23

  • николай василев-
  • свръхпечалби-
  • инфлация-
  • икономика

Финансистът коментира предложените данъчни промени, разходите на държавата, данъчните оценки на имотите и акциза за мощните автомобили

Николай Василев: Данъкът върху свръхпечалбите не е антиинфлационна мярка - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предлаганият данък върху свръхпечалбите не е антиинфлационна мярка, заяви финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев. По думите му част от предложенията за данъчни промени са свързани с увеличаване на приходите в бюджета, а не с ограничаване на инфлацията.

Той даде примери с ограниченията върху износа на пшеница, електроенергия и петролни продукти през последните години.

По думите му предложението за данък върху свръхпечалбите е сред най-левите мерки от последните десетилетия.

„В една отворена пазарна икономика България трябва да се гордее с това, че е член на Европейския съюз, на еврозоната и вече десетки години сме в отворена пазарна икономика. Трябва да има свобода за бизнеса“, заяви Василев.

Той отхвърли аргумента, че данъкът ще помогне средствата да останат в България, вместо да бъдат разпределяни като дивиденти.

„Дайте да сложим 99% данък печалба, ще ви кажа какво ще стане“, коментира Василев и предупреди, че според него прекомерното данъчно облагане може да отблъсне бизнеса и инвестициите.

Финансистът определи като „лош опит за пиар“ твърдението, че увеличаването на данъка върху печалбата е свързано с подпомагането на семействата.

„Аз съм за данъчните облекчения за детско развитие, за детските помощи и дори за много по-дълбоки мерки за демографска политика“, каза той.

Според Василев вместо да се увеличават данъците, държавата трябва да намали разходите си. По думите му това може да стане чрез съкращаване на държавната администрация и реформи в публичния сектор.

„Според мен не трябва да вдигат никакви данъци, а трябва да намалят разходите с 7 милиарда евро“, заяви той.

Василев коментира и предупреждението, че данъкът върху свръхпечалбите може да има отражение върху крайните потребители.

„Банките сигурно ще вдигнат лихвите по кредитите. Телекомите вероятно няма да инвестират огромни средства в най-добрите технологии“, каза той.

По отношение на ваучерите за храна до 200 евро обаче той изрази резерви. Според него въвеждането на нови данъчни ставки усложнява системата.

„От красивата и така елегантна, проста българска данъчна система тръгваме към един хаос, данъчен хаос“, коментира Василев.

Той подкрепи и идеята за актуализиране на данъчните оценки на имотите. По думите му сегашните оценки са прекалено ниски и не отговарят на пазарните условия.

По отношение на предлагания акциз за мощните автомобили Василев заяви, че първоначално е бил против, тъй като в предложението са били включени и електрически и хибридни автомобили.

„В никакъв случай електрическите, защото там обратното – мисля, че държавата трябва да подкрепя покупката на електрически автомобили. Сега ще иска да им слага акциз. Объркаха се, не разбраха какво са направили“, каза той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скочиха....

    17 1 Отговор
    ...пионерчета, бягат журналя.... всичката работа в БГ колонията е такава! Най-пресен пример -> т. нар. Магистрайа Хемус се строи вече СТО години!

    Коментиран от #6

    12:12 26.09.2026

  • 2 Бивш

    17 2 Отговор
    Видяхме какво можеш

    12:13 26.09.2026

  • 3 Коки

    22 2 Отговор
    Абе джуджи,стой мирен и се радвай,че не си в дранголника!!

    12:15 26.09.2026

  • 4 Някой

    20 4 Отговор
    Сигурно! Обаче, да се оставят търгашите да правят огромни печалби на гърба на народа ли? Да нямаш банка, че се хвърляш на амбразурата?

    12:15 26.09.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    13 4 Отговор
    Робин Худ отдавна е намерил решение: Вземаш от богатите и даваш на бедните. Няма да открием топлата вода, я. Затова е известен и обичан герой.

    12:15 26.09.2026

  • 6 Тоя е един

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Скочиха....":

    От уредените от Симеон на частен печеливш бизнес

    12:16 26.09.2026

  • 7 Ха ха ха

    19 2 Отговор
    Царското л-ненце се кахъри за паричките си.

    12:16 26.09.2026

  • 8 Еййй само компетенции е тая България

    16 2 Отговор
    И всичките до един си изпраха гащите в държавата, похапнаха, понапълниха дисаги и сега отстрани акъли дават разбираш ли, а когато трябваше да се работи за подобряване статуквото лежаха на борда и по средиземноморските плажове за по-лесно.

    12:17 26.09.2026

  • 9 царско жуже

    14 3 Отговор
    вредител

    12:19 26.09.2026

  • 10 ники декоративното бизнесменче

    10 2 Отговор
    Ники ще плащаш за заграбеното не се офлянквай!

    12:27 26.09.2026

  • 11 Обективен

    11 2 Отговор
    Никакъв Хари Потър не си. Ти си Хаяско.

    12:28 26.09.2026

  • 12 Тоз не беше

    6 2 Отговор
    ли Юпи!? Изгря с царя и залезе с него! Инак умни мумчету...

    12:31 26.09.2026

  • 13 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Тоя не са ли го изяли вече червеИЙте

    12:35 26.09.2026

  • 14 Никой

    6 1 Отговор
    Все пак трябва да се прави нещо. Банковите такси са по 5 евро вече. За превод, за теглене. Има хаос изобщо по принцип, не е от сега.

    Не може и това.

    Демографската криза не е възможно да се преодолее, защото няма перспективи.

    12:37 26.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тъпак.

    4 2 Отговор
    Некадърни "икономисти", като фекалии-все на повърхността. Таван на всички цени и печалби, както на пенсиите. Строга държавна регулация, като в Китай. Всичко е кражба и спекулации от страна на власт имащите. Да видим докога?

    12:45 26.09.2026

  • 17 Вале-каро

    3 2 Отговор
    "Вече десетки години сме в отворена пазарна икономика.Трябва да има свобода за бизнеса".Та аз питам!Къде е свободата на Българският бизнес с взаимоотношенията с бизнеса в Русия,Беларус и ощи,и още ....

    12:48 26.09.2026

  • 18 ПЕНКО

    4 2 Отговор
    .... КОЛЬО ФАСУЛЕВ : " АЗ КНИГИ -- АЗ СТАТИИ --АЗ ИНТЕРВЮТА -- АЗ АКЪЛ --АЗ ЗНАМ -- АЗ СЪМ ПРАВ ---АЗ СЪМ НАЙ-НАЙ-НАЙ И ПО-ПО-ПО " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    12:56 26.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 сноу

    1 1 Отговор
    Тая мърда недораслева пак саму сложили столче да каканиже сороските си бълнувания...

    13:34 26.09.2026

  • 22 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Какви ли не се изредиха да ни оправят, но тоя един от най-големите кретени въобразил си, че е някакъв си специалист, но пък помня как добре лъжеше като министър в няколко министерства!!! пп И продаваше на безценица всичко българско и доходоносно, то енерго, то ВиК, то БТК....!!!!

    13:44 26.09.2026

  • 23 Емигрант

    0 0 Отговор
    Точно така, на фокус изкарахте още един политически пропадняк да ви съветва, "страхотна, прогресираща" мисирщина ? Не дъното, ще пробиете и дъното скоро !

    13:50 26.09.2026

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