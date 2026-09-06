Политическата сцена в САЩ претърпява нови драматични обрати, които засягат както бъдещите избори, така и физическата архитектура на властта във Вашингтон. Текущите събития от 6 септември 2026 г. очертават ясни линии на сблъсък между републиканци и демократи на фона на наближаващите междинни избори за Конгреса.

Хънтър Байдън обмисля влизане в битката за Белия дом

Синът на бившия американски президент Джо Байдън – Хънтър Байдън – изненада обществеността, като не изключи възможността да се кандидатира за президент на САЩ през 2028 година. В интервю за радиожурналиста Джон Катсиматидиис той заяви, че ако получи широка обществена подкрепа, може да се включи в кампанията.

Байдън-младши, който публично споделя, че вече над седем години и половина е чист от зависимости, посочи за свой основен електорален приоритет защита на интересите на над 50 милиона американци, борещи се с пороците. Въпреки че не пое категоричен ангажимент и призна наличието на други силни кандидати в Демократическата партия, изказването му предизвика вълна от коментари за бъдещето на фамилията Байдън в политиката, пише New York Post.

„Ядреният бетон“ на Тръмп: Защо демократите няма да съборят балната му зала

Действащият президент Доналд Тръмп коментира мащабния и спорен проект за изграждане на бална зала на мястото на частично разрушеното Източно крило на Белия дом. Пред изданието New York Magazine Тръмп подчерта, че Демократическата партия няма да може физически да разруши съоръжението, дори и да спечели властта в бъдеще.

По думите му при строителството се използват изключително устойчива стомана и специален „ядрен бетон“, предназначен за атомни електроцентрали, който може да издържи на ядрен удар. Проектът, оценяван на стотици милиони долари, се явява ключова част от архитектурното наследство на Тръмп и включва още подземно бомбоубежище, военна болница и защитни конструкции срещу дронове и ракети.

Axios разкри плановете за историческия конгрес на републиканците

Междувременно Републиканската партия се готви за безпрецедентен в историята си ход в Далас, Тексас. По информация на политическия портал Axios, на предстоящия конгрес на 9–10 септември основни говорители ще бъдат президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Това е първият партиен форум от такъв мащаб, организиран непосредствено преди междинните избори за Конгреса, целящ пълна мобилизация на консервативните гласоподаватели.

Според изтеклия предварителен списък, Тръмп ще говори и през двата дни, а Ванс ще направи ключово обръщение на 10 септември. Програмата включва още речи на водещи фигури от администрацията като финансовия министър Скот Бесент, главния прокурор Тод Бланш и Робърт Кеннеди-младши.