Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, загинаха петима

Най-малко петима души загинаха, а други петима бяха ранени, след като тежък товарен самолет Boeing 767-300 на Amazon Prime Air излезе извън пистата при кацане на международното летище в Майами (MIA).

Инцидентът с полет Prime Air 7598, изпълняван от оператора 21 Air, е станал около 14:00 часа местно време (21:00 часа българско време на 6 септември). Машината е пристигала от Сан Хуан, Пуерто Рико. По данни на радарните служби, разпространени от световните медии, самолетът е навлязъл за кацане със скорост около 207 км/ч (112 възела), пресякъл е крайната граница на пистата, преминал е през предпазните огради и се е забил в няколко превозни средства на близък паркинг и път, обслужващи складова база на Amazon.

Веднага след сблъсъка самолетът е избухнал в пламъци, изхвърляйки гъст черен облак дим. Кметът на окръг Майами-Дейд, Даниела Левин Кава, потвърди смъртните случаи по време на извънредна пресконференция. Началникът на пожарната служба, Рей Джадалла, уточни, че трима от ранените са в критично състояние. Спасителните екипи, включващи над 60 специализирани машини и 200 огнеборци, е трябвало да разрязват автомобили, за да извадят заклещени хора, както и да евакуират пилота и коопилота от кабината на самолета.

Федералното управление за гражданска авиация на САЩ (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) започнаха незабавно разследване. В официално изявление говорителят на Amazon Кели Нантел сподели, че компанията е „съкрушена от загубата на човешки животи“ и ще съдейства напълно на разследващите органи. Поради инцидента и активен теч на гориво, летището в Майами спря всички полети за часове, което предизвика транспортен хаос в цялата страна.