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Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, загинаха петима

Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, загинаха петима

6 Септември, 2026 23:17, обновена 7 Септември, 2026 04:42 2 151 16

  • самолет-
  • маями-
  • инцидент-
  • писта-
  • летище

Други петима са ранени, трима от тях са в тежко състояние

Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, загинаха петима - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко петима души загинаха, а други петима бяха ранени, след като тежък товарен самолет Boeing 767-300 на Amazon Prime Air излезе извън пистата при кацане на международното летище в Майами (MIA).

Инцидентът с полет Prime Air 7598, изпълняван от оператора 21 Air, е станал около 14:00 часа местно време (21:00 часа българско време на 6 септември). Машината е пристигала от Сан Хуан, Пуерто Рико. По данни на радарните служби, разпространени от световните медии, самолетът е навлязъл за кацане със скорост около 207 км/ч (112 възела), пресякъл е крайната граница на пистата, преминал е през предпазните огради и се е забил в няколко превозни средства на близък паркинг и път, обслужващи складова база на Amazon.

Веднага след сблъсъка самолетът е избухнал в пламъци, изхвърляйки гъст черен облак дим. Кметът на окръг Майами-Дейд, Даниела Левин Кава, потвърди смъртните случаи по време на извънредна пресконференция. Началникът на пожарната служба, Рей Джадалла, уточни, че трима от ранените са в критично състояние. Спасителните екипи, включващи над 60 специализирани машини и 200 огнеборци, е трябвало да разрязват автомобили, за да извадят заклещени хора, както и да евакуират пилота и коопилота от кабината на самолета.

Федералното управление за гражданска авиация на САЩ (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) започнаха незабавно разследване. В официално изявление говорителят на Amazon Кели Нантел сподели, че компанията е „съкрушена от загубата на човешки животи“ и ще съдейства напълно на разследващите органи. Поради инцидента и активен теч на гориво, летището в Майами спря всички полети за часове, което предизвика транспортен хаос в цялата страна.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Дано

    12 1 Отговор
    Т/ръмб да е бил вътре.....

    Коментиран от #8

    23:25 06.09.2026

  • 2 Къшнър и Уиткоф

    13 2 Отговор
    Са били на палетна количка, в руска пералня "Вятка"

    23:26 06.09.2026

  • 3 Не е избухна в пламъци

    9 1 Отговор
    На снимката е в пушъци

    23:27 06.09.2026

  • 4 Иран

    8 0 Отговор
    Казах ви

    23:28 06.09.2026

  • 5 Иранският пилот е виновен

    8 1 Отговор
    А не зетя който си е играл с руските подаръци

    23:30 06.09.2026

  • 6 Тоя самолет ако забелязвате

    7 1 Отговор
    Въобще не е улучил летището а е от вън на пътя

    23:32 06.09.2026

  • 7 Наближава 11.09.....

    10 2 Отговор
    Ще им се припомни "как се пърди у кратна"... Давайте Персиии..

    23:32 06.09.2026

  • 8 Овчар

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "А Дано":

    Ако си прав ще заколя 5 агнета и ще дам курбан на цялото село в негова чест..

    23:34 06.09.2026

  • 9 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    НЯКОЙ ПЕРСИЕЦ Е ОТКРАДНАЛ КОЛЕСНИКА?

    23:36 06.09.2026

  • 10 мдаа

    9 1 Отговор
    Нещо руско ще да е имало в Маями, ама какво точно предстои да се разбере. Обаче не може да не е руско, няма какво друго да е, освен иранско:)))

    23:44 06.09.2026

  • 11 6135

    6 0 Отговор
    Ех ща вие! Все иранци ви гонят.

    Просто шофьорът на Prime е бързал да направи доставка директно до нечий дом.

    Виновни са другите участници в движението - Prime винаги са с предимство!

    23:52 06.09.2026

  • 12 Гориил

    9 2 Отговор
    Г-н Мерц, участието на Русия е неоспоримо.

    00:01 07.09.2026

  • 13 Мишо

    1 0 Отговор
    излагат се американците кой още използва 50 годишен самолет

    02:36 07.09.2026

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор
    всички краварски самолети са за скраб

    04:46 07.09.2026

  • 15 оня с коня

    2 0 Отговор
    така става като не ползват специализирани чипове от укро перални падат им самолетите

    вижте руските с чипове от пералня как летят!

    04:47 07.09.2026

  • 16 щом е Боинг

    0 0 Отговор
    Значи е ясно. Въобще не е трябвало да му дават да излети. Да се радват, че поне е успял да кацне, обикновено се разбиват.

    04:52 07.09.2026