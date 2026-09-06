Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, загинаха петима

Най-малко петима души загинаха, а други петима бяха ранени, след като тежък товарен самолет Boeing 767-300 на Amazon Prime Air излезе извън пистата при кацане на международното летище в Майами (MIA).
Инцидентът с полет Prime Air 7598, изпълняван от оператора 21 Air, е станал около 14:00 часа местно време (21:00 часа българско време на 6 септември). Машината е пристигала от Сан Хуан, Пуерто Рико. По данни на радарните служби, разпространени от световните медии, самолетът е навлязъл за кацане със скорост около 207 км/ч (112 възела), пресякъл е крайната граница на пистата, преминал е през предпазните огради и се е забил в няколко превозни средства на близък паркинг и път, обслужващи складова база на Amazon.
Веднага след сблъсъка самолетът е избухнал в пламъци, изхвърляйки гъст черен облак дим. Кметът на окръг Майами-Дейд, Даниела Левин Кава, потвърди смъртните случаи по време на извънредна пресконференция. Началникът на пожарната служба, Рей Джадалла, уточни, че трима от ранените са в критично състояние. Спасителните екипи, включващи над 60 специализирани машини и 200 огнеборци, е трябвало да разрязват автомобили, за да извадят заклещени хора, както и да евакуират пилота и коопилота от кабината на самолета.
Федералното управление за гражданска авиация на САЩ (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) започнаха незабавно разследване. В официално изявление говорителят на Amazon Кели Нантел сподели, че компанията е „съкрушена от загубата на човешки животи“ и ще съдейства напълно на разследващите органи. Поради инцидента и активен теч на гориво, летището в Майами спря всички полети за часове, което предизвика транспортен хаос в цялата страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Дано
Коментиран от #8
23:25 06.09.2026
2 Къшнър и Уиткоф
23:26 06.09.2026
3 Не е избухна в пламъци
23:27 06.09.2026
4 Иран
23:28 06.09.2026
5 Иранският пилот е виновен
23:30 06.09.2026
6 Тоя самолет ако забелязвате
23:32 06.09.2026
7 Наближава 11.09.....
23:32 06.09.2026
8 Овчар
До коментар #1 от "А Дано":Ако си прав ще заколя 5 агнета и ще дам курбан на цялото село в негова чест..
23:34 06.09.2026
9 Боруна Лом
23:36 06.09.2026
10 мдаа
23:44 06.09.2026
11 6135
Просто шофьорът на Prime е бързал да направи доставка директно до нечий дом.
Виновни са другите участници в движението - Prime винаги са с предимство!
23:52 06.09.2026
12 Гориил
00:01 07.09.2026
13 Мишо
02:36 07.09.2026
14 оня с коня
04:46 07.09.2026
15 оня с коня
вижте руските с чипове от пералня как летят!
04:47 07.09.2026
16 щом е Боинг
04:52 07.09.2026