Самолет на „Луфтханза“ кацна извънредно в Манчестър

Самолет на „Луфтханза“, изпълняващ полет от Франкфурт до Торонто, беше отклонен към Манчестър заради необичайна миризма в салона. На борда на „Боинг 747-400“ са се намирали 371 пътници.
По време на полета е била обявена аварийна ситуация, за да бъде осигурено приоритетно разрешение за кацане. След приземяването пожарната служба е извършила превантивна проверка, тъй като самолетът е кацнал с повишено тегло заради горивото на борда.
Пътниците са слезли от самолета по обичайния начин. Машината е оставена за проверка, а пътниците са настанени в хотели. Очаква се те да продължат пътуването си до Торонто в неделя с резервен полет.„Извиняваме се на нашите гости за ситуацията и за прекъсването на пътуването им. Безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-важен приоритет“, заяви говорител на „Луфтханза“.
Източници: БТА, ДПА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
03:48 27.09.2026
2 които се къпе е рускиГЕНТ
пък и нали вече никой не се къпе в германия ? нормално е да смърди всичко ха ха ха
03:49 27.09.2026
3 които се къпе е рускиАГЕНТ
пък и нали вече никой не се къпе в германия ? нормално е да смърди всичко ха ха ха
03:50 27.09.2026