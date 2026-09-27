Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Самолет на „Луфтханза“ кацна извънредно в Манчестър

Самолет на „Луфтханза“ кацна извънредно в Манчестър

27 Септември, 2026 03:34, обновена 27 Септември, 2026 03:35 390 3

  • луфтханза-
  • манчестър-
  • самолет-
  • аварийно кацане

Полетът от Франкфурт за Торонто е отклонен заради необичайна миризма в салона. На борда са били 371 пътници.

Самолет на „Луфтханза“ кацна извънредно в Манчестър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на „Луфтханза“, изпълняващ полет от Франкфурт до Торонто, беше отклонен към Манчестър заради необичайна миризма в салона. На борда на „Боинг 747-400“ са се намирали 371 пътници.

По време на полета е била обявена аварийна ситуация, за да бъде осигурено приоритетно разрешение за кацане. След приземяването пожарната служба е извършила превантивна проверка, тъй като самолетът е кацнал с повишено тегло заради горивото на борда.

Пътниците са слезли от самолета по обичайния начин. Машината е оставена за проверка, а пътниците са настанени в хотели. Очаква се те да продължат пътуването си до Торонто в неделя с резервен полет.

„Извиняваме се на нашите гости за ситуацията и за прекъсването на пътуването им. Безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-важен приоритет“, заяви говорител на „Луфтханза“.

Източници: БТА, ДПА


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    путин е някъде скрит в самолета търсете го в гърдероба под седалките, там е някъде той е виновен!

    03:48 27.09.2026

  • 2 които се къпе е рускиГЕНТ

    0 0 Отговор
    най-вероятно някой кравар се еНАСРАЛв самолета и затова така е миришело

    пък и нали вече никой не се къпе в германия ? нормално е да смърди всичко ха ха ха

    03:49 27.09.2026

  • 3 които се къпе е рускиАГЕНТ

    0 0 Отговор
    най-вероятно някой кравар се еНАСРАЛв самолета и затова така е миришело

    пък и нали вече никой не се къпе в германия ? нормално е да смърди всичко ха ха ха

    03:50 27.09.2026