Самолет на „Луфтханза“ кацна извънредно в Манчестър

Самолет на „Луфтханза“, изпълняващ полет от Франкфурт до Торонто, беше отклонен към Манчестър заради необичайна миризма в салона. На борда на „Боинг 747-400“ са се намирали 371 пътници.

По време на полета е била обявена аварийна ситуация, за да бъде осигурено приоритетно разрешение за кацане. След приземяването пожарната служба е извършила превантивна проверка, тъй като самолетът е кацнал с повишено тегло заради горивото на борда.

Пътниците са слезли от самолета по обичайния начин. Машината е оставена за проверка, а пътниците са настанени в хотели. Очаква се те да продължат пътуването си до Торонто в неделя с резервен полет.

„Извиняваме се на нашите гости за ситуацията и за прекъсването на пътуването им. Безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-важен приоритет“, заяви говорител на „Луфтханза“.

Източници: БТА, ДПА