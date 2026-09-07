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Иран налага ограничения край Ормузкия пролив

Иран налага ограничения край Ормузкия пролив

7 Септември, 2026 06:13, обновена 7 Септември, 2026 06:18 982 2

  • иран-
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  • сащ

Техеран обявява „забранена морска зона“ и заплашва със санкции всеки преминаващ кораб без разрешение

Иран налага ограничения край Ормузкия пролив - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран планира да въведе ограничена морска зона в непосредствена близост до стратегическия Ормузки пролив. Ръководителят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, Мохсен Резаи, обяви, че новите мерки ще влязат в сила до броени дни. Решението идва в момент на пиково напрежение между Техеран и Вашингтон след шест месеца на спорадични военни сблъсъци в региона.

Новата „зона за изключване“ ще започва директно от линията на морската блокада, наложена от Военноморските сили на САЩ, и ще се разпростира навътре в части от Персийския залив. Според иранските власти всеки търговски или военен кораб, който навлезе в тези води без предварително съгласуване с Техеран, ще бъде автоматично включен в националния санкционен списък на ислямската република.

Контрол върху корабоплаването и петролните маршрути

Ормузкият пролив е най-важната артерия за глобалните доставки на петрол. По думите на Резаи пред държавната телевизия Press TV, проливът в момента е „напълно затворен и контролиран от иранските въоръжени сили“. Той нарече „голяма лъжа“ твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че маршрутът остава отворен за свободно преминаване.

Преди ескалацията през пролива преминаваха над 100 кораба дневно, докато в момента трафикът е свит до по-малко от 10 съда на ден, предимно превозващи стоки от първа необходимост за Иран. От Техеран допълват, че иранските сили нанасят удари по американски кораби, опитващи се да преведат контрабанден петрол, но съзнателно избягват потапянето им, за да не предизвикат екологична катастрофа.

Военна ескалация и провалено примирие

Напрежението в Близкия изток ескалира рязко, след като договореното през юни с посредничеството на Пакистан и Катар примирие се срина окончателно. Само преди 48 часа САЩ нанесоха удари по три петролни танкера, свързани с Иранската революционна гвардия (IRGC). В отговор Резаи обяви, че Иран успешно е тествал нова противокорабна ракета в непосредствена въздушна близост над американски разрушител, принуждавайки го да се оттегли.

Паралелно с това Иран и Оман подготвят подписването на двустранно споразумение за нов международен коридор за корабоплаване през пролива, чиито входни и изходни точки ще бъдат изцяло под мениджмънта на Техеран.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедоо фоню":

    Умничкото, за кой път ще ги пречупват, че вече им загубих бройката? От миналото лято насам, колко пъти бяха победени иранците, колко пъти беше унищожена ядрената им програма, ракетната им програма, военоморския им флот, нови изолация и санкции.....броиш ли ги?!

    06:58 07.09.2026

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