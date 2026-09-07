Bloomberg: Няма пробив. Путин смята, че до 6 месеца ще превземе Донбас

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф обяви постигането на значим прогрес след ключовите си дипломатически срещи в Москва и Киев. Визитата, проведена съвместно със зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, има за цел рестартиране на тристранния диалог за прекратяване на войната в Украйна. Въпреки оптимистичния тон на Вашингтон, авторитетната медия Bloomberg публикува разкрития, които сочат липса на реален пробив по време на разговорите в Кремъл.
Оптимизмът на САЩ: Малки крачки към мира
В изявление, разпространено в социалните мрежи, Уиткоф подчерта, че страните са отбелязали напредък в съгласуването на график за бъдещи тристранни срещи. По думите му, администрацията на САЩ продължава активно да работи за постигане на дългосрочен и устойчив мир.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също потвърди пред журналисти, че Москва не изключва възобновяването на тристранния формат между САЩ, Русия и Украйна. Той определи преговорите като „малка стъпка в посока към мира“, но допълни, че все още е твърде рано да се обсъждат конкретни дати или локации за официални срещи. В Киев преговарящите бяха посрещнати от украинския президент Володимир Зеленски, като към разговорите неочаквано се присъединиха и съветниците по национална сигурност на Великобритания, Германия и Франция.
Разкритията на Bloomberg: Твърдата позиция на Кремъл
На фона на официалния дипломатически оптимизъм, агенция Bloomberg публикува материал, позоваващ се на източници, запознати с детайлите от тричасовата среща на американската делегация с Владимир Путин в Москва. Според медията, на преговорите не е отбелязан пробив.
Източниците на Bloomberg посочват, че руският президент остава твърдо решен да наложи контрол над цялата източна Донецка област. Руското ръководство вярва, че армията му може да постигне тази цел в рамките на следващите шест месеца, което втвърдява позицията на Москва и прави компромисите малко вероятни на този етап. Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) също подкрепят тази теза, заявявайки, че исканията на Кремъл надхвърлят първоначалните териториални претенции и не показват готовност за отстъпки.
Дипломатическите усилия съвпадат с временно и тактическо спиране на въздушните удари над Киев по време на престоя на пратениците. Въпреки това пазарите реагираха предпазливо – след първоначалния скок на индекса на Московската борса (IMOEX) вследствие на новините за диалог, водещи икономически аналитици предупреждават, че геополитическият риск остава твърде висок за трайно възстановяване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
19:21 07.09.2026
2 Пич
а) Блъфират Русия
б) Блъфират ЕС
в) Блъфират Украйна
г) Блъфират Англия
Коментиран от #34
19:21 07.09.2026
3 Ами
Коментиран от #25
19:23 07.09.2026
4 Малиии
19:24 07.09.2026
5 Кина
19:25 07.09.2026
6 Стив Уиткоф го оставете
Коментиран от #18
19:25 07.09.2026
7 След 6 месеца
Електриките му от генератор ли са? Щот като спре токът... в Мацква, не го знам
19:25 07.09.2026
8 ДО 2-3 МЕСЕЦА
Коментиран от #11
19:25 07.09.2026
9 мдааааа
19:26 07.09.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:29 07.09.2026
11 Големобуквения
До коментар #8 от "ДО 2-3 МЕСЕЦА":ЩЕ , ЩЕ ,ЩЕ ,ЩЕ . Уже пять лет .
19:29 07.09.2026
12 Лошо, Седларов, лошо
Но ако ще му плащат с дигитална рубла, ич да не си прави труда.
19:29 07.09.2026
13 Русия ако иска
Коментиран от #23, #26, #30, #48
19:29 07.09.2026
14 Абе
19:29 07.09.2026
15 Истината
Коментиран от #19
19:29 07.09.2026
16 бхахаха
19:29 07.09.2026
17 Соломон
Коментиран от #28, #36
19:31 07.09.2026
18 Е, той преди пет години пак
До коментар #6 от "Стив Уиткоф го оставете":приказваше кво да е. Няма причина да му се вярва.
19:31 07.09.2026
19 Соломон
До коментар #15 от "Истината":Наистина ли бре. Ама то неостанало
Коментиран от #24
19:32 07.09.2026
20 койдазнай
19:33 07.09.2026
21 аганимен
19:34 07.09.2026
22 Асошейтед Прес
07 септември 2026, 19:13 часа 3651
Снимка: принтскрийн/Телеграм
Град Святогорск в Донецка област, за който Владимир Путин гръмко обяви на 1 септември, че е превзет от руската армия заедно с още 13 селища, е украински и е под контрола на украинските въоръжени сили. Това заяви бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус. И за доказатество той записа видео от центъра на Святогорск като показа кордон от стотици пленени руски агресори ,много от тях без крайници и увери че украинската армия напълно гарантира сигурността им да останат живи.
19:35 07.09.2026
23 Виж ти!
До коментар #13 от "Русия ако иска":Кой да подозира за тънките ти сметки. Значи пет години се мъчат на украинския фронт, губят войници, самолети, кораби, ибомбиха им рафинериите, ама можело да свършат за месец.
И защо не го правели: забележете! за да измъчат тая зима Украйна и Европа!!!! Гениално! По-гениална глупост не съм чел даже в речите на Коцето. Велико! Еша си няма.
19:35 07.09.2026
24 Ахил
До коментар #19 от "Соломон":Наистина. Питай бай Дончо
19:36 07.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Да бе, да
До коментар #13 от "Русия ако иска":Затова междувременно в Москва " нет бензина" е нещо обичайно.
Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . Браво на Путин.СССР се разпадна само след 10 години срещу Афганистан, но зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена непряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро определено, но няма да е пряко военна.
19:37 07.09.2026
27 Кинотеатър 404
Такава държава не може да се победи 😄
19:37 07.09.2026
28 Само питам
До коментар #17 от "Соломон":А не се ли интересуваш от украйнците? Или за теб как ще се чувстватжте през зимата няма значение... важното е да се бият до последния украинец
Коментиран от #38, #41
19:37 07.09.2026
29 Няма да са 6 месеца
19:38 07.09.2026
30 Важното е, главния руски тролей
До коментар #13 от "Русия ако иска":да е на линия. Останалото няма значение :)
19:39 07.09.2026
31 Гоце
19:39 07.09.2026
32 Никой
19:39 07.09.2026
33 Запознат
19:39 07.09.2026
34 Така е
До коментар #2 от "Пич":И накрая говедата блъфираха и себе си.
Коментиран от #46
19:39 07.09.2026
35 Най-лошото за Украйна не е
И това е логично и разбираемо, защото заради отказа, руснаците дават жертви и в последните градове от Донецк няма как да няма разрушения след като бандерите до последно ще държат бусофицираните в сградите, което означава че Русия ще трябва да ги възстановява след това.
И неименуемо и логично, Путин ще направи следващо предложение за мир! Дано тогава британците не принудят Зеленски пак да откаже!
Коментиран от #40
19:39 07.09.2026
36 Кинотеатър 404
До коментар #17 от "Соломон":Бро ,руснак и зима ,ти или си лунянин ,или си 16 годишен или си много омотан
Коментиран от #43
19:39 07.09.2026
37 хихи
19:39 07.09.2026
38 Да кажа
До коментар #28 от "Само питам":До последния руснак може би имаше в предвид
19:41 07.09.2026
39 СТРАХ ТРЕСЕ НАТЮ
Коментиран от #42
19:42 07.09.2026
40 Вълк
До коментар #35 от "Най-лошото за Украйна не е":Ти Украйна не ги мисли погрижи се за съдбата на кремълското гномче
Коментиран от #49
19:43 07.09.2026
41 Соломон
До коментар #28 от "Само питам":Ами интересувам се. Но те да така вече пета година. Сега е ред и на Русия да опита. Не случайно казват че войната винаги са връща там от където е започнала
19:43 07.09.2026
42 Кой ти пусна нета в Карлуково?
До коментар #39 от "СТРАХ ТРЕСЕ НАТЮ":Ще го накажем?
19:45 07.09.2026
43 Соломон
До коментар #36 от "Кинотеатър 404":Зимата на топло винаги лесно се изкарва. А сега ще трябва да висят по опашки за гориво
19:46 07.09.2026
44 Отт
19:46 07.09.2026
45 Вацев
19:47 07.09.2026
46 Пич
До коментар #34 от "Така е":Не!!!
Блъфират Украйна!!!
Там трябва да ползват собствените си интереси!!!
19:47 07.09.2026
47 Мижи а те лажем
След 6 месеца зафата...14 г..., и я залагам Илядарка, че Педрилата подземна и Ким ГАЗО,..и тогиз ше превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС а капейките ле се услушват като пе ДАЛ попаднал сред Скинари
АааааааХахахаха
19:48 07.09.2026
48 Ами
До коментар #13 от "Русия ако иска":Точно обратното е. Ето мой коментар от април 2022година:
Войната трябва и ще продължи още доста години.
Путлеристан няма да бъде унищожен военно, а вече е унижен военно и ще бъде унищожен икономически в дългосрочен план. Точно затова се действа по този начин. Помага се само толкова колкото Украйна да може да продължи да се съпротивлява без да загуби, но не и толкова за да може да спечели. Путлер влезна в западния капан и измъкване няма. Времето работи срещу Путлеристан. Това е по-добрата стратегия защото ако Путлеристан само бъде разгромен военно ще се възстанови след време и всичко ще се повтори защото имперските амбиции ще продължат да съществува там.При икономическото поражение Путлеристан ще престане да съществува защото ще се разпадне, а това е единствения начин да се гарантира дългосрочен мир в глобален план.
19:48 07.09.2026
49 Соломон
До коментар #40 от "Вълк":Колко територия превзе тази година Русия
19:49 07.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 преговори
19:50 07.09.2026
52 Ами
Руската страна не е правила никакви предположения и срокове за освобождаване
на Донцека област, и не става въпрос за Донцека област, а за Донбас.
Едно от условията за започване на преговори е освобождаването на Донбас.
19:51 07.09.2026
53 Българин
19:51 07.09.2026