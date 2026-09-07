Новини
Свят »
САЩ »
Bloomberg: Няма пробив. Путин смята, че до 6 месеца ще превземе Донбас
  Тема: Украйна

Bloomberg: Няма пробив. Путин смята, че до 6 месеца ще превземе Донбас

7 Септември, 2026 19:09, обновена 7 Септември, 2026 19:19 1 021 53

  • путин-
  • украйна-
  • донбас-
  • война-
  • русия-
  • преговори

Докато американската страна съобщава за раздвижване в дипломатическите позиции, международните наблюдатели остават скептични за скорошен край на войната в Украйна

Bloomberg: Няма пробив. Путин смята, че до 6 месеца ще превземе Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф обяви постигането на значим прогрес след ключовите си дипломатически срещи в Москва и Киев. Визитата, проведена съвместно със зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, има за цел рестартиране на тристранния диалог за прекратяване на войната в Украйна. Въпреки оптимистичния тон на Вашингтон, авторитетната медия Bloomberg публикува разкрития, които сочат липса на реален пробив по време на разговорите в Кремъл.

Оптимизмът на САЩ: Малки крачки към мира

Още новини от Украйна

В изявление, разпространено в социалните мрежи, Уиткоф подчерта, че страните са отбелязали напредък в съгласуването на график за бъдещи тристранни срещи. По думите му, администрацията на САЩ продължава активно да работи за постигане на дългосрочен и устойчив мир.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също потвърди пред журналисти, че Москва не изключва възобновяването на тристранния формат между САЩ, Русия и Украйна. Той определи преговорите като „малка стъпка в посока към мира“, но допълни, че все още е твърде рано да се обсъждат конкретни дати или локации за официални срещи. В Киев преговарящите бяха посрещнати от украинския президент Володимир Зеленски, като към разговорите неочаквано се присъединиха и съветниците по национална сигурност на Великобритания, Германия и Франция.

Разкритията на Bloomberg: Твърдата позиция на Кремъл

На фона на официалния дипломатически оптимизъм, агенция Bloomberg публикува материал, позоваващ се на източници, запознати с детайлите от тричасовата среща на американската делегация с Владимир Путин в Москва. Според медията, на преговорите не е отбелязан пробив.

Източниците на Bloomberg посочват, че руският президент остава твърдо решен да наложи контрол над цялата източна Донецка област. Руското ръководство вярва, че армията му може да постигне тази цел в рамките на следващите шест месеца, което втвърдява позицията на Москва и прави компромисите малко вероятни на този етап. Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) също подкрепят тази теза, заявявайки, че исканията на Кремъл надхвърлят първоначалните териториални претенции и не показват готовност за отстъпки.

Дипломатическите усилия съвпадат с временно и тактическо спиране на въздушните удари над Киев по време на престоя на пратениците. Въпреки това пазарите реагираха предпазливо – след първоначалния скок на индекса на Московската борса (IMOEX) вследствие на новините за диалог, водещи икономически аналитици предупреждават, че геополитическият риск остава твърде висок за трайно възстановяване.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 12 Отговор
    Слава на Русия!

    19:21 07.09.2026

  • 2 Пич

    10 9 Отговор
    САЩ блъфират!!!
    а) Блъфират Русия
    б) Блъфират ЕС
    в) Блъфират Украйна
    г) Блъфират Англия

    Коментиран от #34

    19:21 07.09.2026

  • 3 Ами

    13 18 Отговор
    Само да не се окажат още 6години, че до тогава може Руската фрдераци може да се е поразпаднала вече.

    Коментиран от #25

    19:23 07.09.2026

  • 4 Малиии

    10 10 Отговор
    Не го ли превзе вече , неколко пъти ?

    19:24 07.09.2026

  • 5 Кина

    12 11 Отговор
    До 6 месеца мирът ще бъде договорен и ще влязат другите войници , икономическите убийци.Едните ще грабят ресурси другите ще правят ремонт на разбития украйински курник. Почти цялата работна ръка ще е украинска под чуждо командване.. Ще строят и ще плащат ще вадят и подаряват собствения си ресурс..

    19:25 07.09.2026

  • 6 Стив Уиткоф го оставете

    13 10 Отговор
    Щом Путин е казал значи ще се случи

    Коментиран от #18

    19:25 07.09.2026

  • 7 След 6 месеца

    13 16 Отговор
    Путин ще е пукясал в бункера.
    Електриките му от генератор ли са? Щот като спре токът... в Мацква, не го знам

    19:25 07.09.2026

  • 8 ДО 2-3 МЕСЕЦА

    15 8 Отговор
    И УКРАЙНА Е МЯУУУ. ЗЕЛЕНСКИ ДА СИ ТЪРСИ ДУПКА КЪДЕ ДА СЕ СКРИЕ,ЧЕ ПУТИН ГО ИСКА НА ПОДСТДИМАТА СКАМЕЙКА.

    Коментиран от #11

    19:25 07.09.2026

  • 9 мдааааа

    7 6 Отговор
    До 22- ри февруари 2222-ра ли ...

    19:26 07.09.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 5 Отговор
    много просто момче излезе тоз бакшиш

    19:29 07.09.2026

  • 11 Големобуквения

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "ДО 2-3 МЕСЕЦА":

    ЩЕ , ЩЕ ,ЩЕ ,ЩЕ . Уже пять лет .

    19:29 07.09.2026

  • 12 Лошо, Седларов, лошо

    8 9 Отговор
    Нашият Механик да отива доброволец в Мацква да им поддържа електриките в бункера и метрото барем, щото пияните рашки ще направят някоя беля, като им прекъснат тока.
    Но ако ще му плащат с дигитална рубла, ич да не си прави труда.

    19:29 07.09.2026

  • 13 Русия ако иска

    6 10 Отговор
    тази цел може в рамките и на месец да я постигне. Важното е украинците да се мъчат и Европа да фалира или да се появи разум което е по малко вероятното

    Коментиран от #23, #26, #30, #48

    19:29 07.09.2026

  • 14 Абе

    9 7 Отговор
    Това от 4.5години си го вярват. Като не стигнаха за 3дни до киев почнаха да се надяват поне за 6 месеца да успеят с Донбас, но дотук 8 пъти тази надежда се оказа просто химера

    19:29 07.09.2026

  • 15 Истината

    11 11 Отговор
    Всъщност до 6 месеца Украйна и НАТО ще капитулират

    Коментиран от #19

    19:29 07.09.2026

  • 16 бхахаха

    8 7 Отговор
    Цар Зима ще превземе Кремъл значително по-бързо. Някъде до 4 месеца войната ще свърши.

    19:29 07.09.2026

  • 17 Соломон

    9 7 Отговор
    Точно толкова трябва за да мине зимата. А тя ще бъде доста интересна за руснаците с тия дълги опашки за гориво

    Коментиран от #28, #36

    19:31 07.09.2026

  • 18 Е, той преди пет години пак

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Стив Уиткоф го оставете":

    приказваше кво да е. Няма причина да му се вярва.

    19:31 07.09.2026

  • 19 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    Наистина ли бре. Ама то неостанало

    Коментиран от #24

    19:32 07.09.2026

  • 20 койдазнай

    9 5 Отговор
    На 26 февруари 22 вече бе пределно ясно, че Путин се провали и загуби висчко. Сега само отлага неизбежния финал.

    19:33 07.09.2026

  • 21 аганимен

    7 5 Отговор
    путин фалира

    19:34 07.09.2026

  • 22 Асошейтед Прес

    8 3 Отговор
    "Путин, свали клоунския нос": "Превзетият" от теб Святогорск е под контрола на ВСУ
    07 септември 2026, 19:13 часа 3651
    Снимка: принтскрийн/Телеграм
    Град Святогорск в Донецка област, за който Владимир Путин гръмко обяви на 1 септември, че е превзет от руската армия заедно с още 13 селища, е украински и е под контрола на украинските въоръжени сили. Това заяви бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус. И за доказатество той записа видео от центъра на Святогорск като показа кордон от стотици пленени руски агресори ,много от тях без крайници и увери че украинската армия напълно гарантира сигурността им да останат живи.

    19:35 07.09.2026

  • 23 Виж ти!

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Русия ако иска":

    Кой да подозира за тънките ти сметки. Значи пет години се мъчат на украинския фронт, губят войници, самолети, кораби, ибомбиха им рафинериите, ама можело да свършат за месец.
    И защо не го правели: забележете! за да измъчат тая зима Украйна и Европа!!!! Гениално! По-гениална глупост не съм чел даже в речите на Коцето. Велико! Еша си няма.

    19:35 07.09.2026

  • 24 Ахил

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Наистина. Питай бай Дончо

    19:36 07.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да бе, да

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Русия ако иска":

    Затова междувременно в Москва " нет бензина" е нещо обичайно.
    Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . Браво на Путин.СССР се разпадна само след 10 години срещу Афганистан, но зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена непряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро определено, но няма да е пряко военна.

    19:37 07.09.2026

  • 27 Кинотеатър 404

    0 5 Отговор
    ТЦКа - за тебе е !😄
    Такава държава не може да се победи 😄

    19:37 07.09.2026

  • 28 Само питам

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    А не се ли интересуваш от украйнците? Или за теб как ще се чувстватжте през зимата няма значение... важното е да се бият до последния украинец

    Коментиран от #38, #41

    19:37 07.09.2026

  • 29 Няма да са 6 месеца

    2 5 Отговор
    Ще са 3 месеца

    19:38 07.09.2026

  • 30 Важното е, главния руски тролей

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Русия ако иска":

    да е на линия. Останалото няма значение :)

    19:39 07.09.2026

  • 31 Гоце

    3 1 Отговор
    Да смята правилно защото иначе ще го бесят на Красную Площадь. По собствените му думи

    19:39 07.09.2026

  • 32 Никой

    2 0 Отговор
    Нашия помияр ни води към Пекин и Анкара ( инвестиции ) под нежния поглед на Москва .

    19:39 07.09.2026

  • 33 Запознат

    2 3 Отговор
    До 6 месаца САЩ и ЕС ще са фалирали

    19:39 07.09.2026

  • 34 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И накрая говедата блъфираха и себе си.

    Коментиран от #46

    19:39 07.09.2026

  • 35 Най-лошото за Украйна не е

    1 4 Отговор
    че след 6 месеца или повече руснаците със сигурност ще превземат целия Донецк, но че след като си го превземат сами, Путин вече няма да им върне територите от другите области които не са включени в РФ, както бе в воследното му предложение!
    И това е логично и разбираемо, защото заради отказа, руснаците дават жертви и в последните градове от Донецк няма как да няма разрушения след като бандерите до последно ще държат бусофицираните в сградите, което означава че Русия ще трябва да ги възстановява след това.
    И неименуемо и логично, Путин ще направи следващо предложение за мир! Дано тогава британците не принудят Зеленски пак да откаже!

    Коментиран от #40

    19:39 07.09.2026

  • 36 Кинотеатър 404

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    Бро ,руснак и зима ,ти или си лунянин ,или си 16 годишен или си много омотан

    Коментиран от #43

    19:39 07.09.2026

  • 37 хихи

    0 2 Отговор
    и Одеса и Одеса .....

    19:39 07.09.2026

  • 38 Да кажа

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Само питам":

    До последния руснак може би имаше в предвид

    19:41 07.09.2026

  • 39 СТРАХ ТРЕСЕ НАТЮ

    2 4 Отговор
    Няма кой да спре настъплението на руската армия.

    Коментиран от #42

    19:42 07.09.2026

  • 40 Вълк

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Най-лошото за Украйна не е":

    Ти Украйна не ги мисли погрижи се за съдбата на кремълското гномче

    Коментиран от #49

    19:43 07.09.2026

  • 41 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Само питам":

    Ами интересувам се. Но те да така вече пета година. Сега е ред и на Русия да опита. Не случайно казват че войната винаги са връща там от където е започнала

    19:43 07.09.2026

  • 42 Кой ти пусна нета в Карлуково?

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "СТРАХ ТРЕСЕ НАТЮ":

    Ще го накажем?

    19:45 07.09.2026

  • 43 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кинотеатър 404":

    Зимата на топло винаги лесно се изкарва. А сега ще трябва да висят по опашки за гориво

    19:46 07.09.2026

  • 44 Отт

    2 0 Отговор
    Три дня стана до 6 месеца ,руски неволи

    19:46 07.09.2026

  • 45 Вацев

    1 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    19:47 07.09.2026

  • 46 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Така е":

    Не!!!
    Блъфират Украйна!!!
    Там трябва да ползват собствените си интереси!!!

    19:47 07.09.2026

  • 47 Мижи а те лажем

    3 0 Отговор
    ЦАЛИВАЧА веке 13 г.... води 3 ДНЕВНАТА Движуха,..та за некви...6 месеца! Ееееедехееее
    След 6 месеца зафата...14 г..., и я залагам Илядарка, че Педрилата подземна и Ким ГАЗО,..и тогиз ше превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС а капейките ле се услушват като пе ДАЛ попаднал сред Скинари
    АааааааХахахаха

    19:48 07.09.2026

  • 48 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Русия ако иска":

    Точно обратното е. Ето мой коментар от април 2022година:
    Войната трябва и ще продължи още доста години.
    Путлеристан няма да бъде унищожен военно, а вече е унижен военно и ще бъде унищожен икономически в дългосрочен план. Точно затова се действа по този начин. Помага се само толкова колкото Украйна да може да продължи да се съпротивлява без да загуби, но не и толкова за да може да спечели. Путлер влезна в западния капан и измъкване няма. Времето работи срещу Путлеристан. Това е по-добрата стратегия защото ако Путлеристан само бъде разгромен военно ще се възстанови след време и всичко ще се повтори защото имперските амбиции ще продължат да съществува там.При икономическото поражение Путлеристан ще престане да съществува защото ще се разпадне, а това е единствения начин да се гарантира дългосрочен мир в глобален план.

    19:48 07.09.2026

  • 49 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Вълк":

    Колко територия превзе тази година Русия

    19:49 07.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 преговори

    0 0 Отговор
    Едно е да превземе Донбас, а друго е да го задържи, но трето е дали ще има подобен ирански меморандум за примирие.

    19:50 07.09.2026

  • 52 Ами

    0 1 Отговор
    Свободни съчинения на Bloomberg :)
    Руската страна не е правила никакви предположения и срокове за освобождаване
    на Донцека област, и не става въпрос за Донцека област, а за Донбас.
    Едно от условията за започване на преговори е освобождаването на Донбас.

    19:51 07.09.2026

  • 53 Българин

    0 0 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    19:51 07.09.2026