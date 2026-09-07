Bloomberg: Няма пробив. Путин смята, че до 6 месеца ще превземе Донбас

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф обяви постигането на значим прогрес след ключовите си дипломатически срещи в Москва и Киев. Визитата, проведена съвместно със зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, има за цел рестартиране на тристранния диалог за прекратяване на войната в Украйна. Въпреки оптимистичния тон на Вашингтон, авторитетната медия Bloomberg публикува разкрития, които сочат липса на реален пробив по време на разговорите в Кремъл.

Оптимизмът на САЩ: Малки крачки към мира

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В изявление, разпространено в социалните мрежи, Уиткоф подчерта, че страните са отбелязали напредък в съгласуването на график за бъдещи тристранни срещи. По думите му, администрацията на САЩ продължава активно да работи за постигане на дългосрочен и устойчив мир.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също потвърди пред журналисти, че Москва не изключва възобновяването на тристранния формат между САЩ, Русия и Украйна. Той определи преговорите като „малка стъпка в посока към мира“, но допълни, че все още е твърде рано да се обсъждат конкретни дати или локации за официални срещи. В Киев преговарящите бяха посрещнати от украинския президент Володимир Зеленски, като към разговорите неочаквано се присъединиха и съветниците по национална сигурност на Великобритания, Германия и Франция.

Разкритията на Bloomberg: Твърдата позиция на Кремъл

На фона на официалния дипломатически оптимизъм, агенция Bloomberg публикува материал, позоваващ се на източници, запознати с детайлите от тричасовата среща на американската делегация с Владимир Путин в Москва. Според медията, на преговорите не е отбелязан пробив.

Източниците на Bloomberg посочват, че руският президент остава твърдо решен да наложи контрол над цялата източна Донецка област. Руското ръководство вярва, че армията му може да постигне тази цел в рамките на следващите шест месеца, което втвърдява позицията на Москва и прави компромисите малко вероятни на този етап. Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) също подкрепят тази теза, заявявайки, че исканията на Кремъл надхвърлят първоначалните териториални претенции и не показват готовност за отстъпки.

Дипломатическите усилия съвпадат с временно и тактическо спиране на въздушните удари над Киев по време на престоя на пратениците. Въпреки това пазарите реагираха предпазливо – след първоначалния скок на индекса на Московската борса (IMOEX) вследствие на новините за диалог, водещи икономически аналитици предупреждават, че геополитическият риск остава твърде висок за трайно възстановяване.