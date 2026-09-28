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Зеленски: Москва печели време за войната с фалшива дипломация
  Тема: Украйна

Зеленски: Москва печели време за войната с фалшива дипломация

28 Септември, 2026 04:27, обновена 28 Септември, 2026 04:28 494 3

  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • руски удари

Украинският президент осъди руските удари по Киев и други градове. При атака с дронове край столицата са загинали двама души.

Зеленски: Москва печели време за войната с фалшива дипломация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че използва фалшиви дипломатически сигнали, за да печели време за войната, докато продължава да нанася удари по Киев и други украински градове.

Зеленски осъди последните руски нападения и заяви, че те показват липса на реални стъпки към деескалация. По думите му атаки срещу детски заведения, училища и жилищни сгради биха били определени като тероризъм навсякъде по света.

„Това е чисто и просто опит да пречупи хората и да нанесе колкото се може по-голяма вреда на обществото“, заяви украинският президент.

Резиденцията на саудитския посланик също е повредена

При последните руски нападения е била повредена и резиденцията на посланика на Саудитска Арабия в Киев. Зеленски подчерта, че атаките не преследват военни цели, а са насочени към населението и обществената инфраструктура.

Украинският президент обвини Русия, че заблуждава международната общност с фалшиви сигнали за мир, за да избегне тежки санкции или друга реакция от страна на Запада.

„Русия знае как да изпраща такива насърчаващи дипломатически сигнали, които светът просто иска да чуе. Тя знае как да изпраща такива сигнали, за да забави сериозни стъпки от света в отговор на войната“, написа Зеленски.

По думите му Украйна очаква ефективни решения от международната общност и по-силен натиск от партньорите си. Целта е Москва да разбере, че манипулативната дипломация няма да ѝ позволи да продължи да печели време за война и терор.

Двама загинали при удар по пазар край Киев

Междувременно при атака с руски дронове е бил запален пазар в района на Киев. Украинската прокуратура съобщи, че при нападението са загинали двама души, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви, че подобни удари са доказателство, че Москва не се подготвя за действителни стъпки към мир. Според него международният натиск трябва да бъде достатъчно силен, за да последват конкретни действия, а не само дипломатически послания.

Източници: БТА, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фори

    9 10 Отговор
    Да се чете така:
    Москва печели войната с тактика, дипломация и много бой по фашистките ни
    празни картуни!

    Коментиран от #2

    04:33 28.09.2026

  • 2 Яж по-малко

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    руски💩💩💩!

    04:48 28.09.2026

  • 3 зИленски

    4 0 Отговор
    ЗИМАТА ЩЕ СЕ МОЛИМ ЗА ТАЗИ ФАЛШУВА ДИПЛОМАЦИЯ.
    ДО МАРТ СМЕ КАПИТОЛИРАЛИ

    05:06 28.09.2026

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