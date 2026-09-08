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ЕК разреши на Украйна да използва заем от 90 млрд. евро за американски ракети Patriot
  Тема: Украйна

ЕК разреши на Украйна да използва заем от 90 млрд. евро за американски ракети Patriot

8 Септември, 2026 09:16, обновена 8 Септември, 2026 09:19 818 34

  • ек-
  • европейска комисия-
  • украйна-
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  • евро-
  • ракети-
  • patriot

Киев е поискал над 2 млрд. евро за закупуване на ракети за противовъздушните системи в рамките на европейската програма за подкрепа

ЕК разреши на Украйна да използва заем от 90 млрд. евро за американски ракети Patriot - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия е разрешила на Украйна да използва средства от заем на Европейския съюз в размер на 90 млрд. евро за закупуване на американски ракети за противовъздушните ракетни комплекси Patriot, съобщава „Суспилне“, предава Фокус.

Украйна е поискала над 2 млрд. евро за закупуването на ракетите. Средствата трябва да бъдат отпуснати в рамките на заема за периода 2026-2027 г.

Съответната заявка е подадена от Киев на 3 септември 2026 г. по програмата Ukraine Support Loan.

60 млрд. евро са предвидени за военни нужди

Решението за отпускане на заем от 90 млрд. евро за Украйна беше прието от Европейския съвет през декември 2025 г., а през април 2026 г. Съветът на ЕС окончателно одобри механизма за финансиране.

От общата сума около 30 млрд. евро са предвидени за икономическа подкрепа на Украйна, а още 60 млрд. евро - за военни нужди и развитие на отбранителните способности.

Заемът се финансира чрез заемане на средства от ЕС на международните капиталови пазари под гаранциите на бюджета на Европейския съюз.

Възможни са и покупки на въоръжение извън ЕС

Военната част от програмата предвижда финансиране на закупуването на въоръжение, по-специално продукция от украинския и европейския отбранително-промишлен комплекс.

Механизмът обаче позволява закупуване на въоръжение и извън ЕС, ако необходимата продукция не е налична в достатъчно количество сред европейските производители.

На 6 август Европейската комисия потвърди, че Украйна може да използва средствата от заема за закупуване на ракети.

От Брюксел посочиха, че Украйна самостоятелно определя своите нужди и подава съответните заявки за финансиране.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    44 1 Отговор
    A европеиците нека да затъват, да им се вдигат сметките, да нямат развиващи се компании и тн... парите и отиват към Сащ за бомби, които ще бъдат ползвани от държава която не може да спечели война....

    Коментиран от #16

    09:21 08.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    Украйна харчи по 3 млрд долара на ден.За една година 1 трилион долара.За пет години война поне 5 трлн долара.

    09:21 08.09.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    38 0 Отговор
    И после се чудят защо печели АзГ.

    09:22 08.09.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    1 27 Отговор
    Мацква скоро ще бъде ударена!
    Не казвайте на никой!

    Коментиран от #8, #17

    09:22 08.09.2026

  • 5 Трол

    30 0 Отговор
    САЩ дават заем на ЕС, те го дават на Украйна, Украйна купува от САЩ.

    Коментиран от #20, #27

    09:23 08.09.2026

  • 6 Няма

    25 0 Отговор
    Ракети кът са ама руснаците ще им пратят

    09:24 08.09.2026

  • 7 Нашите заводи работят 24/7

    1 23 Отговор
    На снарядите пише Уизапутин.

    Коментиран от #9, #19

    09:24 08.09.2026

  • 8 Гaня ЕВРАСТА

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    От няколко години го разправяш това и чакаш големия удар, нема а се плашиш, на никого нема а кажем хахахахахаха.

    09:26 08.09.2026

  • 9 Да бе ,да ! 🤔

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нашите заводи работят 24/7":

    Отдавна е решено и кой продава , и за кои олигарси отива печалбата . Най -мнаго да пише : " а за българитеуи " .

    09:27 08.09.2026

  • 10 млад еврас

    18 0 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    09:28 08.09.2026

  • 11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    2 20 Отговор
    Завинаги със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН,БРАТСКА УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ

    09:28 08.09.2026

  • 12 Розовото пони зеля

    13 0 Отговор
    Като докопам парата ще поръчам ракетите да бъдат окомплектовани със златни тоалетни, това е много полезно и демократично, кая мозъка и доня мръсулиня ваксулиня одобряват.

    09:30 08.09.2026

  • 13 Леля Дрол

    15 0 Отговор
    Сега да видим кой ще им ги продаде, че нещо голямо нямане е настанало.

    09:30 08.09.2026

  • 14 Войната напролет

    9 0 Отговор
    ще приключи в Брюксел...

    09:32 08.09.2026

  • 15 Добре де, разбрахме

    11 0 Отговор
    Че европейците нямат нищо против тези огромни пари да отидат в корупционните схеми в Украйна. Все пак там има 60000 души, които ги чакат с нетърпение. Размерът на кешбека ще остане загадка, защото така трябва.

    09:32 08.09.2026

  • 16 Така е

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    В една голяма немска верига цените отиват към 100% ръст спрямо преди 2 години.

    09:32 08.09.2026

  • 17 Ганьо Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Лошото е, че ще има отговор, но по-силен!

    09:33 08.09.2026

  • 18 Атлантист-

    2 8 Отговор
    Всичко за фронта, всичко за победата над Русия - пречката на световния неоколониален атлантически Глобализъм

    09:34 08.09.2026

  • 19 Може

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нашите заводи работят 24/7":

    да пише и същото за нас, защото май оръдия не им останаха да изстрелват тези снаряди..

    09:35 08.09.2026

  • 20 Резултат

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Украинския народ изчезва..

    Коментиран от #28

    09:36 08.09.2026

  • 21 Никол🍒

    2 11 Отговор
    Някой би ли обяснил !?? Втората воена сила в света ,една Украйна неможе да победи !Оставите НАТО и тем подобни изказвания.

    Коментиран от #25, #29

    09:38 08.09.2026

  • 22 Колко

    5 0 Отговор
    пари са дали досега от тези 90... Никой не коментира. Заявките ги пускат от Киев, но май парите ги няма

    09:43 08.09.2026

  • 23 ЕСтествено

    7 0 Отговор
    Европа и по конкретно урулите финансират укромафията с огромни средства и това финансиране, ще се обърне с пълна сила срещу нея!

    09:43 08.09.2026

  • 24 ПАРИ НА ВЕТЪРА

    5 0 Отговор
    Е като имаше патриоти , да не би да ги опазиха

    09:44 08.09.2026

  • 25 А ма

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Никол🍒":

    Що не питаш за първата сила, които едни камилари не може да победи😅

    09:45 08.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Идва и по-лошо - След войната на ЕС в украйна , ЕС ще продължи да плаща заемите на сащ и репарации на Русия

    Коментиран от #34

    09:46 08.09.2026

  • 28 Че то руски народ никога не е имало

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Резултат":

    Ха-ха-ха
    Украинците не ги мисли.

    09:48 08.09.2026

  • 29 Всъщност

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Никол🍒":

    Украйна, без парите и оръжията на НАТО беше почти капитулирала за 3 дни. Украйна се държи вече 4 години само благодарение на НАТО и западните атлантически ястреби. Така че какво не ти е ясно. Русия воюва с НАТО в Украйна и все пак побеждава. Завзетите територии не само че си остават руски, но и се увеличават

    09:54 08.09.2026

  • 30 Златанова

    3 0 Отговор
    Защо го наричат "заем"? Наречете го с истинското име - подарък.

    09:56 08.09.2026

  • 31 Хе хе...

    3 0 Отговор
    И кой и откъде ще намери 500 ракети при положение, че американски официални лица твърдят, че в сащ има останали не повече от 1000, а в света изобщо не повече от 3000? И за колко време ще стигнат 500 ракети при положение, че за да има поне минимален шанс за сваляне на Искандер М са нужни НАЙ МАЛКО две ракети? И всичко това при положение, че руснаците не изпържат пратката още на влизане в 4о4, както често се случва напоследък.

    09:58 08.09.2026

  • 32 Исторически факти

    3 0 Отговор
    ЕК разреши на Украйна да използва заем от 90 млрд. евро за американски ракети Patriot ---- Бай Дончо: - КАжи баба тенкю...

    10:03 08.09.2026

  • 33 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Взеха народа от цяла Европа за прасенце касицка че и мигранти украинци издържаме освен другите заедно с милиардите за войната .Чакам с нетърпение протестите тази зима ще е по различна от другите направо с лопатите да ги мята народа или да вадят гилотината,заради американското куко и горивото е по скъпо много проблеми заедно .

    10:08 08.09.2026

  • 34 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Голяма ти е фантазията на теб да знаеш ,ако изобщо разбираш какво пишеш ?Колкото на България плащат репарации за 5 века толкова и на тях за репарации. Украинци ще си плати много солено ако не изчезнат като раса до края на войната,за всеки случай пазим една част като в резерват животински вид на изчезване и после да работи за дълговете.

    10:13 08.09.2026

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