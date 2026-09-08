ЕК разреши на Украйна да използва заем от 90 млрд. евро за американски ракети Patriot

Европейската комисия е разрешила на Украйна да използва средства от заем на Европейския съюз в размер на 90 млрд. евро за закупуване на американски ракети за противовъздушните ракетни комплекси Patriot, съобщава „Суспилне“, предава Фокус.

Украйна е поискала над 2 млрд. евро за закупуването на ракетите. Средствата трябва да бъдат отпуснати в рамките на заема за периода 2026-2027 г.

Съответната заявка е подадена от Киев на 3 септември 2026 г. по програмата Ukraine Support Loan.

60 млрд. евро са предвидени за военни нужди

Решението за отпускане на заем от 90 млрд. евро за Украйна беше прието от Европейския съвет през декември 2025 г., а през април 2026 г. Съветът на ЕС окончателно одобри механизма за финансиране.

От общата сума около 30 млрд. евро са предвидени за икономическа подкрепа на Украйна, а още 60 млрд. евро - за военни нужди и развитие на отбранителните способности.

Заемът се финансира чрез заемане на средства от ЕС на международните капиталови пазари под гаранциите на бюджета на Европейския съюз.

Възможни са и покупки на въоръжение извън ЕС

Военната част от програмата предвижда финансиране на закупуването на въоръжение, по-специално продукция от украинския и европейския отбранително-промишлен комплекс.

Механизмът обаче позволява закупуване на въоръжение и извън ЕС, ако необходимата продукция не е налична в достатъчно количество сред европейските производители.

На 6 август Европейската комисия потвърди, че Украйна може да използва средствата от заема за закупуване на ракети.

От Брюксел посочиха, че Украйна самостоятелно определя своите нужди и подава съответните заявки за финансиране.