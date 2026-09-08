ЕК разреши на Украйна да използва заем от 90 млрд. евро за американски ракети Patriot

Европейската комисия е разрешила на Украйна да използва средства от заем на Европейския съюз в размер на 90 млрд. евро за закупуване на американски ракети за противовъздушните ракетни комплекси Patriot, съобщава „Суспилне“, предава Фокус.
Украйна е поискала над 2 млрд. евро за закупуването на ракетите. Средствата трябва да бъдат отпуснати в рамките на заема за периода 2026-2027 г.
Съответната заявка е подадена от Киев на 3 септември 2026 г. по програмата Ukraine Support Loan.
60 млрд. евро са предвидени за военни нужди
Решението за отпускане на заем от 90 млрд. евро за Украйна беше прието от Европейския съвет през декември 2025 г., а през април 2026 г. Съветът на ЕС окончателно одобри механизма за финансиране.
От общата сума около 30 млрд. евро са предвидени за икономическа подкрепа на Украйна, а още 60 млрд. евро - за военни нужди и развитие на отбранителните способности.
Заемът се финансира чрез заемане на средства от ЕС на международните капиталови пазари под гаранциите на бюджета на Европейския съюз.
Възможни са и покупки на въоръжение извън ЕС
Военната част от програмата предвижда финансиране на закупуването на въоръжение, по-специално продукция от украинския и европейския отбранително-промишлен комплекс.
Механизмът обаче позволява закупуване на въоръжение и извън ЕС, ако необходимата продукция не е налична в достатъчно количество сред европейските производители.
На 6 август Европейската комисия потвърди, че Украйна може да използва средствата от заема за закупуване на ракети.
От Брюксел посочиха, че Украйна самостоятелно определя своите нужди и подава съответните заявки за финансиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 8888
Коментиран от #16
09:21 08.09.2026
2 Последния Софиянец
09:21 08.09.2026
3 Делю Хайдутин
09:22 08.09.2026
4 Ганя Путинофила
Не казвайте на никой!
Коментиран от #8, #17
09:22 08.09.2026
5 Трол
Коментиран от #20, #27
09:23 08.09.2026
6 Няма
09:24 08.09.2026
7 Нашите заводи работят 24/7
Коментиран от #9, #19
09:24 08.09.2026
8 Гaня ЕВРАСТА
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":От няколко години го разправяш това и чакаш големия удар, нема а се плашиш, на никого нема а кажем хахахахахаха.
09:26 08.09.2026
9 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #7 от "Нашите заводи работят 24/7":Отдавна е решено и кой продава , и за кои олигарси отива печалбата . Най -мнаго да пише : " а за българитеуи " .
09:27 08.09.2026
10 млад еврас
09:28 08.09.2026
11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
09:28 08.09.2026
12 Розовото пони зеля
09:30 08.09.2026
13 Леля Дрол
09:30 08.09.2026
14 Войната напролет
09:32 08.09.2026
15 Добре де, разбрахме
09:32 08.09.2026
16 Така е
До коментар #1 от "8888":В една голяма немска верига цените отиват към 100% ръст спрямо преди 2 години.
09:32 08.09.2026
17 Ганьо Европеец
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Лошото е, че ще има отговор, но по-силен!
09:33 08.09.2026
18 Атлантист-
09:34 08.09.2026
19 Може
До коментар #7 от "Нашите заводи работят 24/7":да пише и същото за нас, защото май оръдия не им останаха да изстрелват тези снаряди..
09:35 08.09.2026
20 Резултат
До коментар #5 от "Трол":Украинския народ изчезва..
Коментиран от #28
09:36 08.09.2026
21 Никол🍒
Коментиран от #25, #29
09:38 08.09.2026
22 Колко
09:43 08.09.2026
23 ЕСтествено
09:43 08.09.2026
24 ПАРИ НА ВЕТЪРА
09:44 08.09.2026
25 А ма
До коментар #21 от "Никол🍒":Що не питаш за първата сила, които едни камилари не може да победи😅
09:45 08.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Добре дошли в еврозоната глупаци!
До коментар #5 от "Трол":Идва и по-лошо - След войната на ЕС в украйна , ЕС ще продължи да плаща заемите на сащ и репарации на Русия
Коментиран от #34
09:46 08.09.2026
28 Че то руски народ никога не е имало
До коментар #20 от "Резултат":Ха-ха-ха
Украинците не ги мисли.
09:48 08.09.2026
29 Всъщност
До коментар #21 от "Никол🍒":Украйна, без парите и оръжията на НАТО беше почти капитулирала за 3 дни. Украйна се държи вече 4 години само благодарение на НАТО и западните атлантически ястреби. Така че какво не ти е ясно. Русия воюва с НАТО в Украйна и все пак побеждава. Завзетите територии не само че си остават руски, но и се увеличават
09:54 08.09.2026
30 Златанова
09:56 08.09.2026
31 Хе хе...
09:58 08.09.2026
32 Исторически факти
10:03 08.09.2026
33 Соваж бейби
10:08 08.09.2026
34 Соваж бейби
До коментар #27 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Голяма ти е фантазията на теб да знаеш ,ако изобщо разбираш какво пишеш ?Колкото на България плащат репарации за 5 века толкова и на тях за репарации. Украинци ще си плати много солено ако не изчезнат като раса до края на войната,за всеки случай пазим една част като в резерват животински вид на изчезване и после да работи за дълговете.
10:13 08.09.2026