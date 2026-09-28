Красимир Каракачанов: Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната

Украйна губи войната, няма как Русия да плаща репарации. Това заяви бившият вицепремиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.
Той и бившият вицепремиер и вътрешен министър Румяна Бъчварова коментираха спора около българската позиция за Украйна и декларацията в ООН, както и думите на президента Илияна Йотова, че българските забележки не са били зачетени.
Според Бъчварова фактът, че казусът продължава да се обсъжда, показва неяснота около начина, по който е била променена позицията.
„Познавайки как работи държавната машина, такава позиция не може да стигне до ООН, без да мине през одобрение в българските институции“, заяви тя.
Каракачанов също определи като смущаваща бързата промяна на позицията. По думите му обаче в речта на Йотова има ясни послания за необходимостта от мир.
„Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната“, заяви Каракачанов.
Каракачанов постави под въпрос доколко реалистично е Русия да бъде принудена да се изтегли от територии и да плати репарации. По думите му подобно решение не може да бъде постигнато само с резолюция или декларация, ако държавата смята, че печели войната.
Бъчварова от своя страна подчерта, че призивът за мир трябва да бъде последван от реални действия.
„Политическото умение е да решиш как да стигнеш до този мир“, каза тя и допълни, че са необходими преговори и условия, при които те да могат да се проведат.
Според нея България трябва да има реалистична и институционално съгласувана позиция, като поддържа контакти както с европейските държави и САЩ, така и с Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шкембе войвода
Коментиран от #36
18:48 28.09.2026
2 Овчар
Коментиран от #9, #10, #28, #53
18:49 28.09.2026
3 Още в 2022
18:50 28.09.2026
4 Да питам
Коментиран от #6, #8
18:50 28.09.2026
5 Агент Иван
18:51 28.09.2026
6 Дядото
До коментар #4 от "Да питам":Рекламно лице Билла
18:51 28.09.2026
7 Междувременно в реалността
Коментиран от #21, #41
18:51 28.09.2026
8 Гласът
До коментар #4 от "Да питам":на Кремъл!
18:52 28.09.2026
9 Демек
До коментар #2 от "Овчар":да се предаде!
18:53 28.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Йода
Коментиран от #13
18:54 28.09.2026
12 Вова
18:55 28.09.2026
13 Не любов
До коментар #11 от "Йода":а деньги!
18:56 28.09.2026
14 Аоо!
18:57 28.09.2026
15 Хи хи хи
До коментар #10 от "хаха":Я добави и територията която се нарича покрайна
18:57 28.09.2026
16 факт
Коментиран от #23, #43
18:59 28.09.2026
17 дядо дръмпир
18:59 28.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Натовски
19:00 28.09.2026
20 Губещ
19:00 28.09.2026
21 ЗА ТАМ НАПТРЕДВАТ
До коментар #7 от "Междувременно в реалността":ЗА ПОРЕДНИЯ ЧОВАЛ ! НО Е РАДОСТ ЗА УРСУЛБАНДАТА , СЕГА ИХУ ИХУ , ПОСЛЕ ТИХО!
Коментиран от #31
19:00 28.09.2026
22 Търновец
19:00 28.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соваж бейби
Коментиран от #27
19:02 28.09.2026
25 Гост
19:03 28.09.2026
26 Сигнал
19:04 28.09.2026
27 Целта е
До коментар #24 от "Соваж бейби":да не загуби!
Коментиран от #34
19:06 28.09.2026
28 Стара чанта
До коментар #2 от "Овчар":Абе , оФчарю, не толкова мил ! Я кажи КОЙ кого НАПАДНА , и КОЙ води всъщност тази война ? Чия армия навлезе в територията на съседна държава, и окупира нейни територии ? Първо на това отговори, и ПОСЛЕ драскай нещата си тук!
Коментиран от #37
19:07 28.09.2026
29 Русофил
19:09 28.09.2026
30 Разкрит милиционер
Не, Украйна няма да загуби войната, напразно са руските заклинания за това!
Коментиран от #44
19:09 28.09.2026
31 Учителката по Български
До коментар #21 от "ЗА ТАМ НАПТРЕДВАТ":Ех, човалчо....Грешка беше трйката по милост...
19:10 28.09.2026
32 Руси Филев
19:10 28.09.2026
33 Ахъм
19:13 28.09.2026
34 Соваж бейби
До коментар #27 от "Целта е":Мислила съм и тази версия, не е възможно всички в ЕС и САЩ да са толкова прости да хвърля пари на вятъра, на практика излиза че и санкциите са само на приказки по телевизията. Възможно е САЩ, Европа и Русия да са направили постановка ако е истина зеленото ще е първият в историята човешка предал народа си .Японци обаче ще яде пръчка от Русия някой ден помислиха че Русия ще загуби и си показаха намеренията .Интересно обаче къде са парите ако е било заговор ,явно са крали с чувалите и накрая Украйна ще изплащат с лихви .
19:14 28.09.2026
35 Фори.
19:15 28.09.2026
36 Специална Военна Опсерация
До коментар #1 от "Шкембе войвода":Този, явно не е слушал другаря Путин, който провежда СВО по план!
Хайде да си замълчи, защото точно Каракачанов, през декември 2023 обяви, че войната е свършила!
Мм даммм, когато сгазиш държавната граница с танкове и стреляш с по 50 000 снаряда на ден е СВО, а като ти останат по 3000 на ден и почнат да ти отвръщат, тогава вече е война!
Нали?
19:16 28.09.2026
37 Мишел
До коментар #28 от "Стара чанта":Войната започна, когато през 2012 г. ВСУ навлязоха в Донецка и Луганска области за извършване геноцид " Москаляку на гиляку!"на рускоговорящото население.
Коментиран от #40
19:16 28.09.2026
38 Дядя дръмпирушка
Командирът на 3-ти армейски корпус на Украйна допълнително заяви, че градовете Нове, Ридкодуб и Катериновка в Донецка област са освободени и контролът над Карпивка и Новомихайловка е възстановен. "Възвърнахме още 51 квадратни километра украинска земя и общо 176 квадратни километра от началото на настъпателните операции."
Смята се, че руснаците са били заблудени. Според командир Билецки, силите на Кремъл са преместили резервите си в посока, в която са очаквали основната атака. "Врагът беше убеден, че основната атака е насочена към Шандриголове – Зелени Долина." Резервите на кремълските войски бяха безсмислено изгаряни при контраатаки точно в тази посока. "Руснаците проспаха истинския удар, който беше съсредоточен върху превземането на Нове," каза Биле
19:17 28.09.2026
39 Курабийката
19:18 28.09.2026
40 Земенски
До коментар #37 от "Мишел":е виновен...
19:18 28.09.2026
41 Абе
До коментар #7 от "Междувременно в реалността":Да знаеш, голям си смешник.
19:21 28.09.2026
42 Дик диверсанта
19:21 28.09.2026
43 Мишел
До коментар #16 от "факт":Къде е този цял източен фронт, на който напредва украинската армия?
Според украински източници, в двата етапа на Вивалди украинците са завзели 125 кв.км. В сравнение, от началото на тази година Украйна е намаляла с над 1850 кв.км.
Коментиран от #46, #49
19:24 28.09.2026
44 Дик диверсанта
До коментар #30 от "Разкрит милиционер":Той е така от години, руски трол си е, още когато е станал агент иван, предател на българския народ.
19:25 28.09.2026
45 Герги
19:25 28.09.2026
46 Дик диверсанта
До коментар #43 от "Мишел":Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм и предполагам знаеш какво го очаква.
19:27 28.09.2026
47 Питам
19:28 28.09.2026
48 Гонзалес
19:28 28.09.2026
49 12345
До коментар #43 от "Мишел":не пиши лъжи ,лесно проверимо е!
19:29 28.09.2026
50 Оффф ,
19:32 28.09.2026
51 Перо
19:35 28.09.2026
52 Била
19:36 28.09.2026
53 Нещо да кажеш
До коментар #2 от "Овчар":Бпутният вътрешен продукт на Русия е 2.66 трилиона долара, а на САЩ и Канада общо е 33 трилиона долара годишно.
19:36 28.09.2026
54 Румен
19:38 28.09.2026
55 Факт
Коментиран от #61
19:40 28.09.2026
56 Видя се, че
Коментиран от #57
19:41 28.09.2026
57 Абсолютно
До коментар #56 от "Видя се, че":Шкембето войвода мисли с бихайндъра си. Ми почвай да водиш преговорите, бе Шкембе!
19:47 28.09.2026
58 среднощен
Не само, че Украйна губи войната, но и ЕС губи икономическата война с Китай...
Много скоро ще го разберем...
19:47 28.09.2026
59 българин
19:47 28.09.2026
60 своге
19:50 28.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Да бе!
19:51 28.09.2026
63 55555
19:55 28.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 123
19:58 28.09.2026
66 ДС-агент Иван ли!
20:03 28.09.2026
67 о$$р@н ваевода
20:06 28.09.2026
68 Вижте снимката!
20:07 28.09.2026
69 ха, ха, ха...
20:11 28.09.2026
70 пак този
Коментиран от #71, #72
20:14 28.09.2026
71 Кой е победителя
До коментар #70 от "пак този":във Виетнамската война , а "умнико"?
Коментиран от #73
20:18 28.09.2026
72 Ама вярваш
До коментар #70 от "пак този":че ги плашило разширението на НАТО?
20:19 28.09.2026
73 как кой
До коментар #71 от "Кой е победителя":Брежнев!
20:20 28.09.2026
74 Слава Украина
20:22 28.09.2026