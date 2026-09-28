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Красимир Каракачанов: Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната

Красимир Каракачанов: Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната

28 Септември, 2026 18:47 1 334 74

  • красимир каракачанов-
  • военно решение-
  • украйна-
  • война-
  • загуба

Каракачанов постави под въпрос доколко реалистично е Русия да бъде принудена да се изтегли от територии и да плати репарации. По думите му подобно решение не може да бъде постигнато само с резолюция или декларация, ако държавата смята, че печели войната.

Красимир Каракачанов: Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Украйна губи войната, няма как Русия да плаща репарации. Това заяви бившият вицепремиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Той и бившият вицепремиер и вътрешен министър Румяна Бъчварова коментираха спора около българската позиция за Украйна и декларацията в ООН, както и думите на президента Илияна Йотова, че българските забележки не са били зачетени.

Според Бъчварова фактът, че казусът продължава да се обсъжда, показва неяснота около начина, по който е била променена позицията.

„Познавайки как работи държавната машина, такава позиция не може да стигне до ООН, без да мине през одобрение в българските институции“, заяви тя.

Каракачанов също определи като смущаваща бързата промяна на позицията. По думите му обаче в речта на Йотова има ясни послания за необходимостта от мир.
„Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната“, заяви Каракачанов.

Каракачанов постави под въпрос доколко реалистично е Русия да бъде принудена да се изтегли от територии и да плати репарации. По думите му подобно решение не може да бъде постигнато само с резолюция или декларация, ако държавата смята, че печели войната.

Бъчварова от своя страна подчерта, че призивът за мир трябва да бъде последван от реални действия.
„Политическото умение е да решиш как да стигнеш до този мир“, каза тя и допълни, че са необходими преговори и условия, при които те да могат да се проведат.

Според нея България трябва да има реалистична и институционално съгласувана позиция, като поддържа контакти както с европейските държави и САЩ, така и с Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шкембе войвода

    39 56 Отговор
    За нещо да е прав.

    Коментиран от #36

    18:48 28.09.2026

  • 2 Овчар

    38 70 Отговор
    Само един малоумник може да води война срещу най голямата държава на планетата ..! Русия е по голяма от Сащ и Канада взети заедно..!

    Коментиран от #9, #10, #28, #53

    18:49 28.09.2026

  • 3 Още в 2022

    35 49 Отговор
    Беше Ясно, за нормално мислещите

    18:50 28.09.2026

  • 4 Да питам

    31 13 Отговор
    Този какъв го играе в момента

    Коментиран от #6, #8

    18:50 28.09.2026

  • 5 Агент Иван

    32 8 Отговор
    за коя служба работи? Изобщо не личи!

    18:51 28.09.2026

  • 6 Дядото

    28 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам":

    Рекламно лице Билла

    18:51 28.09.2026

  • 7 Междувременно в реалността

    28 18 Отговор
    "Украинските войски напредват в ключов участък от източния фронт"

    Коментиран от #21, #41

    18:51 28.09.2026

  • 8 Гласът

    24 6 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам":

    на Кремъл!

    18:52 28.09.2026

  • 9 Демек

    20 9 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    да се предаде!

    18:53 28.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Йода

    35 13 Отговор
    Изказване на човек от ДС закърмен с любов към Русия.

    Коментиран от #13

    18:54 28.09.2026

  • 12 Вова

    24 3 Отговор
    Маладьец!

    18:55 28.09.2026

  • 13 Не любов

    15 7 Отговор

    До коментар #11 от "Йода":

    а деньги!

    18:56 28.09.2026

  • 14 Аоо!

    14 18 Отговор
    Ама не така , не прави паветниците в сълзи и сополи! Те са нежни, и много е възможно да се наръгат с нвкой вибратор!

    18:57 28.09.2026

  • 15 Хи хи хи

    11 19 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Я добави и територията която се нарича покрайна

    18:57 28.09.2026

  • 16 факт

    29 22 Отговор
    И къде точно печели пияната армия , защото ВСУ напредват по целия източен фронт, факт лесно проверим. Този е за затвора, откровен руски шпионин.

    Коментиран от #23, #43

    18:59 28.09.2026

  • 17 дядо дръмпир

    23 18 Отговор
    каракачанов няма да доживееш да видиш загуба на украйна.виж за разпад на просия вероятно ще я доживееш!

    18:59 28.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Натовски

    14 5 Отговор
    министър на отбрана!!! И искате НАТО да го бъде?

    19:00 28.09.2026

  • 20 Губещ

    19 8 Отговор
    Губещата Украйна напредва към Масква! Днес са пленени 250 орки.

    19:00 28.09.2026

  • 21 ЗА ТАМ НАПТРЕДВАТ

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "Междувременно в реалността":

    ЗА ПОРЕДНИЯ ЧОВАЛ ! НО Е РАДОСТ ЗА УРСУЛБАНДАТА , СЕГА ИХУ ИХУ , ПОСЛЕ ТИХО!

    Коментиран от #31

    19:00 28.09.2026

  • 22 Търновец

    16 3 Отговор
    Шкембе Войводата е един от отговорните за F 16 а това се превръща е провал за България. Има и други важни за отбраната въпроси по които военен трибунал трябва да го разследва и не на последно място за замяната на военна охрана на поделения с мутренски фирми от София и техни местни подизпълнители.

    19:00 28.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соваж бейби

    17 17 Отговор
    Човек трябва да е много наивен за да вярва че Украйна ще победи,пробваха се САЩ , Европа и Япония не става няма смисъл Русия все още е непобедима .

    Коментиран от #27

    19:02 28.09.2026

  • 25 Гост

    14 14 Отговор
    Краят на войната в Украйна има военно решение, когато бусифицираните украинци изпратени в месомелачката на фронта обърнат оръжието срещу наркомана и крадливата му хунта! Колкото по-рано, толкова по-малко жертви и разрушения!

    19:03 28.09.2026

  • 26 Сигнал

    13 6 Отговор
    Вова му е подарил шише самагон!

    19:04 28.09.2026

  • 27 Целта е

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соваж бейби":

    да не загуби!

    Коментиран от #34

    19:06 28.09.2026

  • 28 Стара чанта

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Абе , оФчарю, не толкова мил ! Я кажи КОЙ кого НАПАДНА , и КОЙ води всъщност тази война ? Чия армия навлезе в територията на съседна държава, и окупира нейни територии ? Първо на това отговори, и ПОСЛЕ драскай нещата си тук!

    Коментиран от #37

    19:07 28.09.2026

  • 29 Русофил

    10 5 Отговор
    Ако спре войната, аз с какво ще се занимавам?

    19:09 28.09.2026

  • 30 Разкрит милиционер

    12 6 Отговор
    Шкембе войвода най-накрая разкри червената си закваска на ДС - агент и започна да припява руските пропагандни опорки!
    Не, Украйна няма да загуби войната, напразно са руските заклинания за това!

    Коментиран от #44

    19:09 28.09.2026

  • 31 Учителката по Български

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЗА ТАМ НАПТРЕДВАТ":

    Ех, човалчо....Грешка беше трйката по милост...

    19:10 28.09.2026

  • 32 Руси Филев

    10 3 Отговор
    Преди войната по цял ден лежах под Москвича! Сега си пия домашната ракия и пиша коментари!

    19:10 28.09.2026

  • 33 Ахъм

    13 8 Отговор
    Поредното руски мекере. Да се наведат и да чакат руска благословия ли бе?

    19:13 28.09.2026

  • 34 Соваж бейби

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Целта е":

    Мислила съм и тази версия, не е възможно всички в ЕС и САЩ да са толкова прости да хвърля пари на вятъра, на практика излиза че и санкциите са само на приказки по телевизията. Възможно е САЩ, Европа и Русия да са направили постановка ако е истина зеленото ще е първият в историята човешка предал народа си .Японци обаче ще яде пръчка от Русия някой ден помислиха че Русия ще загуби и си показаха намеренията .Интересно обаче къде са парите ако е било заговор ,явно са крали с чувалите и накрая Украйна ще изплащат с лихви .

    19:14 28.09.2026

  • 35 Фори.

    7 3 Отговор
    Дъртия агент на ДС.Нямало военно решение, защото губи войната. Че това ако не е военно решение? Един печели другия губи. Нали затова видят война? Единия да загуби.

    19:15 28.09.2026

  • 36 Специална Военна Опсерация

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе войвода":

    Този, явно не е слушал другаря Путин, който провежда СВО по план!
    Хайде да си замълчи, защото точно Каракачанов, през декември 2023 обяви, че войната е свършила!

    Мм даммм, когато сгазиш държавната граница с танкове и стреляш с по 50 000 снаряда на ден е СВО, а като ти останат по 3000 на ден и почнат да ти отвръщат, тогава вече е война!

    Нали?

    19:16 28.09.2026

  • 37 Мишел

    6 7 Отговор

    До коментар #28 от "Стара чанта":

    Войната започна, когато през 2012 г. ВСУ навлязоха в Донецка и Луганска области за извършване геноцид " Москаляку на гиляку!"на рускоговорящото население.

    Коментиран от #40

    19:16 28.09.2026

  • 38 Дядя дръмпирушка

    5 6 Отговор
    Благодарение на измами и камикадзе танкове: Украйна съобщава за масови арести масово са се предали: руски офицери, пилоти, артилеристи. Поне това е, което докладва бригаден генерал Билецки. Той също така съобщава за превземането на няколко места в Донецкия регион – като украинците очевидно са използвали финт.В хода на операция "Вивалди" Украйна заяви, че е успяла да вземе значителен брой пленници в Донецка област. Както докладва украинският 3-ти армейски корпус, който е основно отговорен за успехите северно от Лиман, за X, руските загуби са 2 000 войници, над 250 руснаци са пленени. "Руснаците се предадоха в цели части в плен, заедно с офицери, пилоти и артилеристи," каза бригаден генерал Андрей Билецки.

    Командирът на 3-ти армейски корпус на Украйна допълнително заяви, че градовете Нове, Ридкодуб и Катериновка в Донецка област са освободени и контролът над Карпивка и Новомихайловка е възстановен. "Възвърнахме още 51 квадратни километра украинска земя и общо 176 квадратни километра от началото на настъпателните операции."

    Смята се, че руснаците са били заблудени. Според командир Билецки, силите на Кремъл са преместили резервите си в посока, в която са очаквали основната атака. "Врагът беше убеден, че основната атака е насочена към Шандриголове – Зелени Долина." Резервите на кремълските войски бяха безсмислено изгаряни при контраатаки точно в тази посока. "Руснаците проспаха истинския удар, който беше съсредоточен върху превземането на Нове," каза Биле

    19:17 28.09.2026

  • 39 Курабийката

    3 2 Отговор
    Въй,въй,въй

    19:18 28.09.2026

  • 40 Земенски

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    е виновен...

    19:18 28.09.2026

  • 41 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Междувременно в реалността":

    Да знаеш, голям си смешник.

    19:21 28.09.2026

  • 42 Дик диверсанта

    4 3 Отговор
    Този, когато обикаля телевизиите, дали го проверяват има ли семенна течност в задника?

    19:21 28.09.2026

  • 43 Мишел

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "факт":

    Къде е този цял източен фронт, на който напредва украинската армия?
    Според украински източници, в двата етапа на Вивалди украинците са завзели 125 кв.км. В сравнение, от началото на тази година Украйна е намаляла с над 1850 кв.км.

    Коментиран от #46, #49

    19:24 28.09.2026

  • 44 Дик диверсанта

    7 4 Отговор

    До коментар #30 от "Разкрит милиционер":

    Той е така от години, руски трол си е, още когато е станал агент иван, предател на българския народ.

    19:25 28.09.2026

  • 45 Герги

    6 2 Отговор
    Краси Хамелеона.....

    19:25 28.09.2026

  • 46 Дик диверсанта

    7 4 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм и предполагам знаеш какво го очаква.

    19:27 28.09.2026

  • 47 Питам

    6 3 Отговор
    Каракачанка, като толкова ги разбираш, я кажи, има ли военно решение за Иран ?

    19:28 28.09.2026

  • 48 Гонзалес

    5 3 Отговор
    Не се е насмукал още...

    19:28 28.09.2026

  • 49 12345

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    не пиши лъжи ,лесно проверимо е!

    19:29 28.09.2026

  • 50 Оффф ,

    4 2 Отговор
    пиксещия в шадравани агент Иван , и врачка го играе .

    19:32 28.09.2026

  • 51 Перо

    4 4 Отговор
    Каракачанов е прав, че за да има мир трябва Украйна да отстъпи завзетите територии! Това се е случвало и с БГ, когато сме загубили войните са ни взели Македония и Беломорска Тракия!

    19:35 28.09.2026

  • 52 Била

    6 3 Отговор
    И тя се озходи. Тоя мърляч защо се цитира. Време му е за небитието.

    19:36 28.09.2026

  • 53 Нещо да кажеш

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Бпутният вътрешен продукт на Русия е 2.66 трилиона долара, а на САЩ и Канада общо е 33 трилиона долара годишно.

    19:36 28.09.2026

  • 54 Румен

    4 3 Отговор
    засрами се от загиналите украински войници. Срам и позор за теб

    19:38 28.09.2026

  • 55 Факт

    2 7 Отговор
    А знаете ли,че им батальон от украинци,които се бият на страната на Русия.Толкова им е писнало от Зеля.

    Коментиран от #61

    19:40 28.09.2026

  • 56 Видя се, че

    6 3 Отговор
    този шкембе войвода е рузки патриот. Лъснаха му задните части.

    Коментиран от #57

    19:41 28.09.2026

  • 57 Абсолютно

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "Видя се, че":

    Шкембето войвода мисли с бихайндъра си. Ми почвай да водиш преговорите, бе Шкембе!

    19:47 28.09.2026

  • 58 среднощен

    2 4 Отговор
    „..."Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната“, заяви Каракачанов...";

    Не само, че Украйна губи войната, но и ЕС губи икономическата война с Китай...
    Много скоро ще го разберем...

    19:47 28.09.2026

  • 59 българин

    5 3 Отговор
    ДС иванчо, шкембе войводата, напълно е изтрещял и този кретен беше министър, национален предател, които продаваше български паспорти.

    19:47 28.09.2026

  • 60 своге

    3 3 Отговор
    Дунав е плитка но теб ще те поеме. Неща..ник долен

    19:50 28.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Да бе!

    4 3 Отговор
    Каракачанов познава мъжко магаре под опашката и е доносник гаден!

    19:51 28.09.2026

  • 63 55555

    5 3 Отговор
    Ех Иване,Иване.!!!!

    19:55 28.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 123

    5 3 Отговор
    Украйна губи войната, но един милион и половина руснака са убити или инвалиди. Но руснаците обичат да следват някой малоумен вожд и да умират за него, това им е в гените нали са били столетия роби на татари, помещици, извратени комунисти.

    19:58 28.09.2026

  • 66 ДС-агент Иван ли!

    3 3 Отговор
    Русенски влах, пък комунистите му възложили да ръководи ВМРО. Айде чупката бе, смотаняк!

    20:03 28.09.2026

  • 67 о$$р@н ваевода

    7 2 Отговор
    ги разбира

    20:06 28.09.2026

  • 68 Вижте снимката!

    10 2 Отговор
    🤣Толкова жалко и смешно изглежда всяка заблудена копейка.

    20:07 28.09.2026

  • 69 ха, ха, ха...

    6 1 Отговор
    Тая опрка "няма военно решение" Путин ли я измисли или Радев, че всички започнаха да я бълнуват и на сън? Това папагалстване само по себе си доказва, че няма капацитет за собствена мисъл, а само да повтаря клишетата на вожда. Завладените от популизма лелеят друг да взима решения вместо тях. Те не желаят да носят отговорност за живота си, не разчитат на собствените сили и умения. Мечтата им е справедлив добър вожд със силна ръка и „морални устои“, който да изостави на заден план личните си интереси за да се грижи за тях докато те просто се наслаждават на живота.

    20:11 28.09.2026

  • 70 пак този

    1 6 Отговор
    Само много глупави хора могат да победят ядрена сила, а спора отдавна е приключил!

    Коментиран от #71, #72

    20:14 28.09.2026

  • 71 Кой е победителя

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "пак този":

    във Виетнамската война , а "умнико"?

    Коментиран от #73

    20:18 28.09.2026

  • 72 Ама вярваш

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "пак този":

    че ги плашило разширението на НАТО?

    20:19 28.09.2026

  • 73 как кой

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Кой е победителя":

    Брежнев!

    20:20 28.09.2026

  • 74 Слава Украина

    1 0 Отговор
    Ти не слушкаш ли радефъ йодова експертна дипломация нада ......дано да те засърби.......

    20:22 28.09.2026

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