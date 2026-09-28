Красимир Каракачанов: Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната

Украйна губи войната, няма как Русия да плаща репарации. Това заяви бившият вицепремиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Той и бившият вицепремиер и вътрешен министър Румяна Бъчварова коментираха спора около българската позиция за Украйна и декларацията в ООН, както и думите на президента Илияна Йотова, че българските забележки не са били зачетени.

Според Бъчварова фактът, че казусът продължава да се обсъжда, показва неяснота около начина, по който е била променена позицията.

„Познавайки как работи държавната машина, такава позиция не може да стигне до ООН, без да мине през одобрение в българските институции“, заяви тя.

Каракачанов също определи като смущаваща бързата промяна на позицията. По думите му обаче в речта на Йотова има ясни послания за необходимостта от мир.

„Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната“, заяви Каракачанов.

Каракачанов постави под въпрос доколко реалистично е Русия да бъде принудена да се изтегли от територии и да плати репарации. По думите му подобно решение не може да бъде постигнато само с резолюция или декларация, ако държавата смята, че печели войната.

Бъчварова от своя страна подчерта, че призивът за мир трябва да бъде последван от реални действия.

„Политическото умение е да решиш как да стигнеш до този мир“, каза тя и допълни, че са необходими преговори и условия, при които те да могат да се проведат.

Според нея България трябва да има реалистична и институционално съгласувана позиция, като поддържа контакти както с европейските държави и САЩ, така и с Украйна.