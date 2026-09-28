Украинският премиер призова най-уязвимите хора да напуснат големите градове преди зимата

Украинският премиер Сергий Корецки каза, че най-уязвимите хора е добре да напуснат големите градове преди зимата, за да не бъдат претоварвани спасителните служби при руски атаки, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Миналата зима систематичните руски бомбардировки на украински енергийни инфраструктури лишиха част от страната от електричество и отопление, докато температурите бяха паднали до минус 20 градуса.

"Има хора с ограничена мобилност и хора с увреждания. Защо да не бъде обърнато специално внимание на тези хора от близките им или от социалните служби на града? Можете да го направите предварително, преди да дойде зимата", каза Корецки в телевизионно интервю.

Същевременно, Корецки каза, че не призовава жителите "да заминават" - решение, което според него би било "екстремна мярка".

Русия засили атаките си срещу Киев през последните седмици. От началото на лятото руските сили атакуват граждански, логистични и търговски инфраструктури в Украйна. Според украинския президент Володимир Зеленски целта на Русия е да парализира икономиката на Украйна.