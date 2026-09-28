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Украинският премиер призова най-уязвимите хора да напуснат големите градове преди зимата
  Тема: Украйна

Украинският премиер призова най-уязвимите хора да напуснат големите градове преди зимата

28 Септември, 2026 18:42 1 203 44

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • зима-
  • сергий корецки

Миналата зима систематичните руски бомбардировки на украински енергийни инфраструктури лишиха част от страната от електричество и отопление

Украинският премиер призова най-уязвимите хора да напуснат големите градове преди зимата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският премиер Сергий Корецки каза, че най-уязвимите хора е добре да напуснат големите градове преди зимата, за да не бъдат претоварвани спасителните служби при руски атаки, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Миналата зима систематичните руски бомбардировки на украински енергийни инфраструктури лишиха част от страната от електричество и отопление, докато температурите бяха паднали до минус 20 градуса.

"Има хора с ограничена мобилност и хора с увреждания. Защо да не бъде обърнато специално внимание на тези хора от близките им или от социалните служби на града? Можете да го направите предварително, преди да дойде зимата", каза Корецки в телевизионно интервю.

Същевременно, Корецки каза, че не призовава жителите "да заминават" - решение, което според него би било "екстремна мярка".

Русия засили атаките си срещу Киев през последните седмици. От началото на лятото руските сили атакуват граждански, логистични и търговски инфраструктури в Украйна. Според украинския президент Володимир Зеленски целта на Русия е да парализира икономиката на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    40 3 Отговор
    Към днешна дата дългът на Украина е 215 милиарда долара а най големите залежи на природни ресурси са под руски контрол..! Зеленски иска още дълг но сметката вече на излиза , изял е повече отколкото може да върне.

    Коментиран от #6, #15

    18:45 28.09.2026

  • 2 Току що са Освободени още 5 села

    5 43 Отговор
    Слава Украйна Героем Слава

    Коментиран от #35

    18:46 28.09.2026

  • 3 Пленени са още групи Руснаци

    3 41 Отговор
    Явно Фронтът Рухва

    18:46 28.09.2026

  • 4 Осман Асанов

    3 32 Отговор
    Яжте Пиите Украйна Освобождава Русия

    18:47 28.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    21 6 Отговор
    Фирма на ДПС руши Шипка и изнасят камъните с камиони на частни лица да си строят къщи.Нашите хора са блокирали камионите а Радев прати хиляди полицаи срещу тях.

    Коментиран от #13

    18:47 28.09.2026

  • 6 Слава украйна

    3 34 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Героем Слава

    18:47 28.09.2026

  • 7 Лъскай Ръгай Шибай

    2 29 Отговор
    Русия се готви за тотален Разпад

    Мишките бягат от потъващият Кораб

    18:49 28.09.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    25 1 Отговор
    Тази зима ще е много много студена Дълбоки преспи минус четиридесет Силен вятър ще пронизва степите Водата ще замръзне Ще има ледена перемога

    18:50 28.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Питам

    24 1 Отговор
    Миме, сега последно кой е премиер на Украйна: Сергий Корецки както твърдиш ти , или Юлия Свириденко както твърди прекрасната ти колежка Ели малко по-надолу?

    Коментиран от #11

    18:58 28.09.2026

  • 11 Агафангел

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Питам":

    Мария, искате ли да помогнете на 🐷🐷🐷 Украйна?

    Като сестра на милосърдието?

    19:02 28.09.2026

  • 12 В предходната статия

    21 1 Отговор
    не убеждават че украинците настъпват А в тази премиерът е предупредил по възрастните хора да се евакурат от Киев и големите градове.
    Предполагам че висшите ръководители на Украйна искат гражданите да се евакуят на изток защото ново превзетите територии трябва да бъдат заселени и обгрижвани.
    Тези украинци са много ,, напредващи ,, на запад. Смешници

    Коментиран от #16, #17

    19:09 28.09.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Гледах кадри от Шипка Паметникът е неузнаваем Всичко е разрушено в основите уж заради някакво скеле Бутнаха МОЧА ще бутнат и Шипка Да живее демокрацията

    19:10 28.09.2026

  • 14 Читател

    19 2 Отговор
    За съжаление Украйна замина с любезното съдействие на САЩ и ЕС.

    Коментиран от #39

    19:13 28.09.2026

  • 15 Соломон

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Стойността на тези залежи не може да покрие парите които Русия е изразходвала за измисленото си СВО. В същото време в 13милиона кв км от територията на Русия няма хора. Това 22 пъти територията на Украйна

    Коментиран от #28

    19:14 28.09.2026

  • 16 Читател

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "В предходната статия":

    Не се нервирай цялата редакция с малки изключения не знаят какво пишат.

    19:15 28.09.2026

  • 17 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "В предходната статия":

    Ами едното няма нищо общо със другото и това че в големите градове хората са по застрашени отколкото в селата

    Коментиран от #22

    19:17 28.09.2026

  • 18 Павел Пенев

    15 2 Отговор
    Правилно е бившия президент Зеленски да напусне Украйна и край на войната.

    19:17 28.09.2026

  • 19 ПАНИКА

    6 1 Отговор
    СПАСЯВАЙТЕ СЕ ПО ЕДЕНИЧНО.6979

    19:18 28.09.2026

  • 20 Слуга на народа

    18 2 Отговор
    Зеленото унищожи Украйна и украинците.

    19:20 28.09.2026

  • 21 604

    6 1 Отговор
    Наглоста край няма простощината също

    19:23 28.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мртъъе

    12 2 Отговор
    Що така бе, няма ли място в метрото или златните тоалетни се задръстиха?

    19:32 28.09.2026

  • 24 Соломон

    13 2 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    19:32 28.09.2026

  • 25 микрошут

    7 1 Отговор
    Тежко е на ззильоната еуглена, тип шут, като знае, че е ходещ смъртник. Наистина се радвам, че не съм на неговото място.

    19:35 28.09.2026

  • 26 Галина Събева

    8 2 Отговор
    Сутринта на пазара в Свети Влас две украинки на висок тон и на руски коментираха че миризмата на спаружени катерици в метрото на Киев вече е непоносима .

    19:36 28.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ВесеЛяка

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Лука ,не се опитвай да мислиш ,прави това което правеше успешно в панделата като политически затворник -свирррчоцци 👈.

    Коментиран от #29

    19:40 28.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Лука сам се издадетъмносиня мррршооо,но пък Маскарпонето ми не е сладко ,казват че имало леко соленокисел вкус .Не съм го пробвал ,щото спрах да практикувам йога преди 10години .

    Коментиран от #32

    19:43 28.09.2026

  • 31 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Соломон":

    Лапуркай Лука ,Лапуркай ,свикнал си с аромата на сиреньто ,не ми се прави на Антирашист 9999😂😂😂👈 .

    19:45 28.09.2026

  • 32 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Явно само с това се храниш щом знаеш вкуса. Продължавай да го правиш и не тревожи за мен

    Коментиран от #34

    19:45 28.09.2026

  • 33 Нов

    4 2 Отговор
    Аиде мишките укропски да се мушат по дупките сяда Путин иде с големия чеп

    19:47 28.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Току що са Освободени още 5 села":

    До 2 ком - и пленени 250 рузки орки - гледах ги строени в гората

    Коментиран от #38

    19:54 28.09.2026

  • 36 Антиукроп 6666

    4 1 Отговор
    Слава на Русия ,защитница на Православието и последен бастион срещу многополовите педдо.филли сатта .ниссти !

    19:55 28.09.2026

  • 37 име

    2 1 Отговор
    Земения наркоман много отдавна призна че не допускат цивините да се евакуират от градовете, защото така руснаците щели да напредват много бързо.

    19:55 28.09.2026

  • 38 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян":

    Стояне ,не се опитвай да имитираш Големия стоян георгиев известен всред почитателите си с палавия си и закачлив нрав и с дежурната стилна Тясна Яка !

    19:57 28.09.2026

  • 39 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Читател":

    До 14 ком - другар ти загрижен ли си за Украйна - ас и други като мен не сме - а сме загрижени мюслюманската федерация да гори фалира и се разпадне и повече никога няма да напада съседите си

    Коментиран от #42

    19:58 28.09.2026

  • 40 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Там имали хора

    20:02 28.09.2026

  • 41 Хазяин

    1 0 Отговор
    Аз си взех една украинка да ме топли през зимата при тях няма проблеми дашнисс

    20:06 28.09.2026

  • 42 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    СиСи ,кррр ..вооо доуна,пише се Аз ,а не ас ,повтаряй след мен тпанаррр пъдарино с незавършен 8ми клас -Аз ,Аз,Аз ....хахах .

    20:10 28.09.2026

  • 43 стоян

    2 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    Коментиран от #44

    20:11 28.09.2026

  • 44 Десислава Димитрова - Деса Поетеса

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "стоян":

    Прав си любими ,Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    20:13 28.09.2026

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