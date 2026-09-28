Украинският премиер призова най-уязвимите хора да напуснат големите градове преди зимата

Украинският премиер Сергий Корецки каза, че най-уязвимите хора е добре да напуснат големите градове преди зимата, за да не бъдат претоварвани спасителните служби при руски атаки, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Миналата зима систематичните руски бомбардировки на украински енергийни инфраструктури лишиха част от страната от електричество и отопление, докато температурите бяха паднали до минус 20 градуса.
"Има хора с ограничена мобилност и хора с увреждания. Защо да не бъде обърнато специално внимание на тези хора от близките им или от социалните служби на града? Можете да го направите предварително, преди да дойде зимата", каза Корецки в телевизионно интервю.
Същевременно, Корецки каза, че не призовава жителите "да заминават" - решение, което според него би било "екстремна мярка".
Русия засили атаките си срещу Киев през последните седмици. От началото на лятото руските сили атакуват граждански, логистични и търговски инфраструктури в Украйна. Според украинския президент Володимир Зеленски целта на Русия е да парализира икономиката на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #6, #15
18:45 28.09.2026
2 Току що са Освободени още 5 села
Коментиран от #35
18:46 28.09.2026
3 Пленени са още групи Руснаци
18:46 28.09.2026
4 Осман Асанов
18:47 28.09.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13
18:47 28.09.2026
6 Слава украйна
До коментар #1 от "Робот":Героем Слава
18:47 28.09.2026
7 Лъскай Ръгай Шибай
Мишките бягат от потъващият Кораб
18:49 28.09.2026
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:50 28.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Питам
Коментиран от #11
18:58 28.09.2026
11 Агафангел
До коментар #10 от "Питам":Мария, искате ли да помогнете на 🐷🐷🐷 Украйна?
Като сестра на милосърдието?
19:02 28.09.2026
12 В предходната статия
Предполагам че висшите ръководители на Украйна искат гражданите да се евакуят на изток защото ново превзетите територии трябва да бъдат заселени и обгрижвани.
Тези украинци са много ,, напредващи ,, на запад. Смешници
Коментиран от #16, #17
19:09 28.09.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Гледах кадри от Шипка Паметникът е неузнаваем Всичко е разрушено в основите уж заради някакво скеле Бутнаха МОЧА ще бутнат и Шипка Да живее демокрацията
19:10 28.09.2026
14 Читател
Коментиран от #39
19:13 28.09.2026
15 Соломон
До коментар #1 от "Робот":Стойността на тези залежи не може да покрие парите които Русия е изразходвала за измисленото си СВО. В същото време в 13милиона кв км от територията на Русия няма хора. Това 22 пъти територията на Украйна
Коментиран от #28
19:14 28.09.2026
16 Читател
До коментар #12 от "В предходната статия":Не се нервирай цялата редакция с малки изключения не знаят какво пишат.
19:15 28.09.2026
17 Соломон
До коментар #12 от "В предходната статия":Ами едното няма нищо общо със другото и това че в големите градове хората са по застрашени отколкото в селата
Коментиран от #22
19:17 28.09.2026
18 Павел Пенев
19:17 28.09.2026
19 ПАНИКА
19:18 28.09.2026
20 Слуга на народа
19:20 28.09.2026
21 604
19:23 28.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 мртъъе
19:32 28.09.2026
24 Соломон
19:32 28.09.2026
25 микрошут
19:35 28.09.2026
26 Галина Събева
19:36 28.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ВесеЛяка
До коментар #15 от "Соломон":Лука ,не се опитвай да мислиш ,прави това което правеше успешно в панделата като политически затворник -свирррчоцци 👈.
Коментиран от #29
19:40 28.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 оня с коня
До коментар #27 от "Соломон":Лука сам се издадетъмносиня мррршооо,но пък Маскарпонето ми не е сладко ,казват че имало леко соленокисел вкус .Не съм го пробвал ,щото спрах да практикувам йога преди 10години .
Коментиран от #32
19:43 28.09.2026
31 оня с коня
До коментар #29 от "Соломон":Лапуркай Лука ,Лапуркай ,свикнал си с аромата на сиреньто ,не ми се прави на Антирашист 9999😂😂😂👈 .
19:45 28.09.2026
32 Соломон
До коментар #30 от "оня с коня":Явно само с това се храниш щом знаеш вкуса. Продължавай да го правиш и не тревожи за мен
Коментиран от #34
19:45 28.09.2026
33 Нов
19:47 28.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 стоян
До коментар #2 от "Току що са Освободени още 5 села":До 2 ком - и пленени 250 рузки орки - гледах ги строени в гората
Коментиран от #38
19:54 28.09.2026
36 Антиукроп 6666
19:55 28.09.2026
37 име
19:55 28.09.2026
38 Соломон
До коментар #35 от "стоян":Стояне ,не се опитвай да имитираш Големия стоян георгиев известен всред почитателите си с палавия си и закачлив нрав и с дежурната стилна Тясна Яка !
19:57 28.09.2026
39 стоян
До коментар #14 от "Читател":До 14 ком - другар ти загрижен ли си за Украйна - ас и други като мен не сме - а сме загрижени мюслюманската федерация да гори фалира и се разпадне и повече никога няма да напада съседите си
Коментиран от #42
19:58 28.09.2026
40 И Киев е Руски
20:02 28.09.2026
41 Хазяин
20:06 28.09.2026
42 Дрътия Софианец
До коментар #39 от "стоян":СиСи ,кррр ..вооо доуна,пише се Аз ,а не ас ,повтаряй след мен тпанаррр пъдарино с незавършен 8ми клас -Аз ,Аз,Аз ....хахах .
20:10 28.09.2026
43 стоян
Коментиран от #44
20:11 28.09.2026
44 Десислава Димитрова - Деса Поетеса
До коментар #43 от "стоян":Прав си любими ,Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !
20:13 28.09.2026