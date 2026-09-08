Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи“ дейности

Унгария е изгонила 10 руски дипломати заради дейности, които според Будапеща са „неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция“. Това заяви министърката на външните работи Анита Орбан, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Това решение е в защита на унгарската сигурност и суверенитет. То не предполага прекъсване на дипломатическите отношения с Русия“, се посочва в изявлението.

Унгарското външно министерство подчерта, че страната възнамерява да продължи необходимия диалог с Русия.

„Унгария има намерение да продължи с необходимия диалог, въз основа на взаимно уважение и зачитане на правилата“, се добавя в изявлението.