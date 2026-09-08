Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи“ дейности

Унгария е изгонила 10 руски дипломати заради дейности, които според Будапеща са „неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция“. Това заяви министърката на външните работи Анита Орбан, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
„Това решение е в защита на унгарската сигурност и суверенитет. То не предполага прекъсване на дипломатическите отношения с Русия“, се посочва в изявлението.
Унгарското външно министерство подчерта, че страната възнамерява да продължи необходимия диалог с Русия.
„Унгария има намерение да продължи с необходимия диалог, въз основа на взаимно уважение и зачитане на правилата“, се добавя в изявлението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:23 08.09.2026
2 ше си ходи ли
Коментиран от #22
13:23 08.09.2026
3 Госあ
Коментиран от #42
13:24 08.09.2026
4 Нормално е това
Коментиран от #53
13:25 08.09.2026
5 Аз съм веган
Коментиран от #39
13:25 08.09.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
ТОВА СИ Е ПЕРСОНАЛ
ЗА ПОСОЛСТВО В НОВОТО...ГДР..🗣
13:25 08.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да си тъпо мааалоумно атланте
Коментиран от #27
13:27 08.09.2026
9 Госあ
Коментиран от #14, #35
13:27 08.09.2026
10 Пак ли бре Дайнов
До коментар #7 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":си се накъркал още по обяд?
13:28 08.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 менчопилков96
13:29 08.09.2026
13 Външно на Унгария
Коментиран от #16, #17
13:30 08.09.2026
14 Абсолютна истина колега !
До коментар #9 от "Госあ":На атлантенцата матрицата е една и съща само дето все по смачкана с времето става. Фенотипа им е покъртителен
13:31 08.09.2026
15 Долу ЕС
13:32 08.09.2026
16 1234
До коментар #13 от "Външно на Унгария":По голям мазохист от путин няма. Дава на русофобските държави Унгария и Армения газ за 170 долара за 1000 кубика при борсова цена 900 долара. Колкото повече го бият, той толкова повече отстъпки прави. Путин вече е вреден за Русия, ще се превърне в Горбачов Втори.
Коментиран от #19
13:35 08.09.2026
17 Абе
До коментар #13 от "Външно на Унгария":Да не им затворят кранчето, че тогава става упс....
13:35 08.09.2026
18 Софиянец
Коментиран от #45
13:35 08.09.2026
19 ТАКА Е ЩОТ ГО КОМАНДВАТ
До коментар #16 от "1234":ОТ ЛИНДОН РОТШИЛДОВИ....
13:37 08.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Това решение
13:37 08.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Фори
13:39 08.09.2026
24 Пловдив
13:40 08.09.2026
25 Голям праз
13:40 08.09.2026
26 Да си тъпо мааалоумно атланте
13:41 08.09.2026
27 Да си тъпо русоробче
До коментар #8 от "Да си тъпо мааалоумно атланте":С мижава чушка в гащите е още по-зле
13:41 08.09.2026
28 Моряка
До коментар #7 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Ама и Кирчо много бързо го изгониха след това.Третият закон ва Нютон,бе братко,припомни си го от физиката за 9- ти клас.
13:42 08.09.2026
29 Щип
Страх да те хване!
Коментиран от #36
13:42 08.09.2026
30 Алйооооо унгарската сган
Коментиран от #34
13:43 08.09.2026
31 Герги
13:43 08.09.2026
32 Хващай пътя за
До коментар #22 от "НЕ, няма да си ходи Митрофанова":Максуда. Сега има промоция там. Чаткат копейките без пари. Целия офис на разграждане е на опашка там
13:43 08.09.2026
33 Герге ,
13:44 08.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Страшна работа са
До коментар #9 от "Госあ":Фенотипа им верно е покъртителен
13:45 08.09.2026
36 На същия пазар
До коментар #29 от "Щип":От където русотрътките ги пазаруват по цял чувал
13:47 08.09.2026
37 Защо
13:48 08.09.2026
38 "Колективният Запад" от пръдлювци
13:51 08.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 А На ГУНДЯЕВ
Агентите
Кога ще ги ритат
От България?
13:53 08.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Нищо не зависи от тези кухи пишлеменца
13:55 08.09.2026
44 орбан чака за затвора
13:58 08.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мутрофанова
14:00 08.09.2026
47 великия путин Унижен
14:01 08.09.2026
48 Абе гони тия пияници бе
14:06 08.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 С фашисти на власт, така е!
Коментиран от #55
14:11 08.09.2026
51 Отстрани
За Унгария това със сигурност е в още по-голям мащаб. За България също е видимо, гледайки дебилите от ПП и ДБ.
14:16 08.09.2026
52 И какви са тези неприемливи действия ?
14:16 08.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тролей
До коментар #53 от "фашистки рашастан в изолация":1000%
14:19 08.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Даа!
14:21 08.09.2026
57 Браво на Унгария!
Коментиран от #58
14:25 08.09.2026
58 Браво за какво
До коментар #57 от "Браво на Унгария!":За фашизъм, зависимост и унищожаване на суверенитет! Една свободна държава си гледа интересите, а не и нареждат с кой да контактува и с кой не! За Унгария жалко!
Коментиран от #60
14:27 08.09.2026
59 Ний ша Ва упрайм
14:30 08.09.2026
60 С твоите глупости никой не е
До коментар #58 от "Браво за какво":прокопсал. Девизът на една от най-бедните и криминогенна държави в света Хондурас е "Свободен, суверенен и независим".
🥳🥳🥳
Коментиран от #61
14:44 08.09.2026
61 Ами глупост е да тролиш срещу Русия
До коментар #60 от "С твоите глупости никой не е":против държавата си и против себе си. И не те оправдава, че си глупав! Това което пртави Унгария е зависимост и глупост!
14:46 08.09.2026