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Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи“ дейности

Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи“ дейности

8 Септември, 2026 13:21 1 185 61

  • унгария-
  • русия-
  • дипломати-
  • дейности-
  • руски дипломати

Будапеща заяви, че мярката е в защита на националната сигурност и суверенитета, но не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Москва

Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи“ дейности - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария е изгонила 10 руски дипломати заради дейности, които според Будапеща са „неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция“. Това заяви министърката на външните работи Анита Орбан, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Това решение е в защита на унгарската сигурност и суверенитет. То не предполага прекъсване на дипломатическите отношения с Русия“, се посочва в изявлението.

Унгарското външно министерство подчерта, че страната възнамерява да продължи необходимия диалог с Русия.

„Унгария има намерение да продължи с необходимия диалог, въз основа на взаимно уважение и зачитане на правилата“, се добавя в изявлението.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 32 Отговор
    всеки си прави гаргара с проскубаната мечка

    13:23 08.09.2026

  • 2 ше си ходи ли

    29 27 Отговор
    митрофановата

    Коментиран от #22

    13:23 08.09.2026

  • 3 Госあ

    34 21 Отговор
    Тия подлоги са отказали на китайците инвестиции в заводи за автомобили на BYD 😂 насекъде у Източна Европа скакалците са едни и същи! Ше разчитат явно на порноиндустрията 😂

    Коментиран от #42

    13:24 08.09.2026

  • 4 Нормално е това

    37 24 Отговор
    За новите олигофрени дошли с измама на власт в Унгария. Не е изненада

    Коментиран от #53

    13:25 08.09.2026

  • 5 Аз съм веган

    20 19 Отговор
    А ние кога?

    Коментиран от #39

    13:25 08.09.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    14 9 Отговор
    МИ ЧИ
    ТОВА СИ Е ПЕРСОНАЛ
    ЗА ПОСОЛСТВО В НОВОТО...ГДР..🗣

    13:25 08.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да си тъпо мааалоумно атланте

    27 14 Отговор
    си е патологична диагноза а не временно състояние хора....

    Коментиран от #27

    13:27 08.09.2026

  • 9 Госあ

    16 8 Отговор
    вижте я таа на снимката, само! Фенотипа говори 😂

    Коментиран от #14, #35

    13:27 08.09.2026

  • 10 Пак ли бре Дайнов

    15 8 Отговор

    До коментар #7 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    си се накъркал още по обяд?

    13:28 08.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 менчопилков96

    14 21 Отговор
    българия да изгони първо червеното хвърчило румба, па после да подкара и руските грездеи. Иначе няма как

    13:29 08.09.2026

  • 13 Външно на Унгария

    15 4 Отговор
    „Унгария има намерение да продължи с необходимия диалог, въз основа на взаимно уважение и зачитане на правилата, СЪГЛАСНО КОИТО УНГАРИЯ ПОЛУЧАВА НА 1/3 ОТ ЦЕНАТА РУСКИ ГАЗ“, се добавя в изявлението.

    Коментиран от #16, #17

    13:30 08.09.2026

  • 14 Абсолютна истина колега !

    16 7 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    На атлантенцата матрицата е една и съща само дето все по смачкана с времето става. Фенотипа им е покъртителен

    13:31 08.09.2026

  • 15 Долу ЕС

    16 5 Отговор
    сега ще ги заменят с приемливи на сорос и цру....

    13:32 08.09.2026

  • 16 1234

    8 18 Отговор

    До коментар #13 от "Външно на Унгария":

    По голям мазохист от путин няма. Дава на русофобските държави Унгария и Армения газ за 170 долара за 1000 кубика при борсова цена 900 долара. Колкото повече го бият, той толкова повече отстъпки прави. Путин вече е вреден за Русия, ще се превърне в Горбачов Втори.

    Коментиран от #19

    13:35 08.09.2026

  • 17 Абе

    16 5 Отговор

    До коментар #13 от "Външно на Унгария":

    Да не им затворят кранчето, че тогава става упс....

    13:35 08.09.2026

  • 18 Софиянец

    20 6 Отговор
    В замяна на отпуснатите евро фондове, новата марионетка на Унгария изпълнява заповедите на урсуляка! После не било фашистки ес-то!

    Коментиран от #45

    13:35 08.09.2026

  • 19 ТАКА Е ЩОТ ГО КОМАНДВАТ

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "1234":

    ОТ ЛИНДОН РОТШИЛДОВИ....

    13:37 08.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това решение

    12 5 Отговор
    било видиш ли в защита на унгарската сигурност и суверенитет. Но то не предполагало прекъсване на дипломатическите отношения с Русия...... ту -туууу! Там някакви страшни 10 руски дипломати щели да ги лишат от "суверенитет" и сташна работа било ... невероятни олигофрени ей...

    13:37 08.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Фори

    12 11 Отговор
    Всеки руснак в чужбина е агент на КГБ със подривна задача.Посолствата и културните центрове са поделения на КГБ.Имат и номера. Даже Митрофановная е униформена.

    13:39 08.09.2026

  • 24 Пловдив

    10 14 Отговор
    Руснаците вън от Донбас и България неприемливо настанени.

    13:40 08.09.2026

  • 25 Голям праз

    9 4 Отговор
    То и Мадяр преиграва

    13:40 08.09.2026

  • 26 Да си тъпо мааалоумно атланте

    10 6 Отговор
    Няма как с разум и морал да кореспондира. Това е тотално повредена партида и единствено рециклиране е възможно

    13:41 08.09.2026

  • 27 Да си тъпо русоробче

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Да си тъпо мааалоумно атланте":

    С мижава чушка в гащите е още по-зле

    13:41 08.09.2026

  • 28 Моряка

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Ама и Кирчо много бързо го изгониха след това.Третият закон ва Нютон,бе братко,припомни си го от физиката за 9- ти клас.

    13:42 08.09.2026

  • 29 Щип

    9 3 Отговор
    Къде ги намират тези красавици тези либерали бе?!
    Страх да те хване!

    Коментиран от #36

    13:42 08.09.2026

  • 30 Алйооооо унгарската сган

    9 4 Отговор
    А относно Нацистки Израел ? А?

    Коментиран от #34

    13:43 08.09.2026

  • 31 Герги

    11 11 Отговор
    Как не ги е срам унгарците,да гонят тези хрисими хора,страдащи от кроткият бяс...Ако питаш Кремъл,,,няма доказателства,ненужно нагнетяване на напрежението...гонят ги отвсякъде като прокажени...каквито са и в същност...

    13:43 08.09.2026

  • 32 Хващай пътя за

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "НЕ, няма да си ходи Митрофанова":

    Максуда. Сега има промоция там. Чаткат копейките без пари. Целия офис на разграждане е на опашка там

    13:43 08.09.2026

  • 33 Герге ,

    3 2 Отговор
    НЕНАЯДЕЛИСЕБЕ .

    13:44 08.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Страшна работа са

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Фенотипа им верно е покъртителен

    13:45 08.09.2026

  • 36 На същия пазар

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Щип":

    От където русотрътките ги пазаруват по цял чувал

    13:47 08.09.2026

  • 37 Защо

    0 3 Отговор
    така, бе Пешо Маджара ?

    13:48 08.09.2026

  • 38 "Колективният Запад" от пръдлювци

    6 7 Отговор
    Кретен до кретена.. Пълна гнус

    13:51 08.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 А На ГУНДЯЕВ

    7 5 Отговор
    И ПАСОЛЯ
    Агентите
    Кога ще ги ритат
    От България?

    13:53 08.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Нищо не зависи от тези кухи пишлеменца

    7 3 Отговор
    Правят квото им се каже без да мислят за последиците. Хората ама въобще не са им важни. Секаш не знаем и ние що е тва гнусно атлантенце и подлога нали?

    13:55 08.09.2026

  • 44 орбан чака за затвора

    4 5 Отговор
    как е орбан? Намери ли си топла килия за зимата?

    13:58 08.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мутрофанова

    6 3 Отговор
    Кога

    14:00 08.09.2026

  • 47 великия путин Унижен

    7 5 Отговор
    Отново унижават пожизнения руски Президент...

    14:01 08.09.2026

  • 48 Абе гони тия пияници бе

    5 3 Отговор
    Гони със шутове таа из МЕТ

    14:06 08.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 С фашисти на власт, така е!

    4 3 Отговор
    Започва се в синхрон с фашизирана Европа!

    Коментиран от #55

    14:11 08.09.2026

  • 51 Отстрани

    4 2 Отговор
    Сорос се изказа, че всички кадри от украинския ешалон на властта са негови кадри и са минали през неговите школи, с което много се гордеел.
    За Унгария това със сигурност е в още по-голям мащаб. За България също е видимо, гледайки дебилите от ПП и ДБ.

    14:16 08.09.2026

  • 52 И какви са тези неприемливи действия ?

    1 3 Отговор
    Да не би да са опънали някой против неговото желание?

    14:16 08.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тролей

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "фашистки рашастан в изолация":

    1000%

    14:19 08.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Даа!

    1 1 Отговор
    Жена във висшите етажи на властта,е природно бедствие за държавата.Маджарите тепърва ще хапят на т,слата дръжката, след като допуснаха Мадяр за премиер.Ще се убедят,какво сами са сторили.Особено,когато Мадяр и тази марионетка,ги натикат с шутове в еврозоната.А това го заяви самият Мадяр,основен приоритет,- в Еврозоната до началото на 2028 г.Ще бъде интересно, тази зима,ако Путин им врътне кранчето с газови доставки.Какви оправдателно доводи ще извадят и двамата пред унгарския народ- Мадяр и тази кукла на конци.

    14:21 08.09.2026

  • 57 Браво на Унгария!

    1 3 Отговор
    Така се прави,бе, Зелен чорап!

    Коментиран от #58

    14:25 08.09.2026

  • 58 Браво за какво

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Браво на Унгария!":

    За фашизъм, зависимост и унищожаване на суверенитет! Една свободна държава си гледа интересите, а не и нареждат с кой да контактува и с кой не! За Унгария жалко!

    Коментиран от #60

    14:27 08.09.2026

  • 59 Ний ша Ва упрайм

    2 2 Отговор
    сега Путин ша изгони 10 маджари и поради липса на шпиони посолството ша хлопне кепенци у Москва

    14:30 08.09.2026

  • 60 С твоите глупости никой не е

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Браво за какво":

    прокопсал. Девизът на една от най-бедните и криминогенна държави в света Хондурас е "Свободен, суверенен и независим".
    🥳🥳🥳

    Коментиран от #61

    14:44 08.09.2026

  • 61 Ами глупост е да тролиш срещу Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "С твоите глупости никой не е":

    против държавата си и против себе си. И не те оправдава, че си глупав! Това което пртави Унгария е зависимост и глупост!

    14:46 08.09.2026

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